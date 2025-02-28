Программное обеспечение для маркетинга на основе учетных записей - Самые популярные приложения - Турция

PriceShape

priceshape.com

PriceShape — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), специализирующаяся на мониторинге цен конкурентов для компаний и брендов электронной коммерции, что позволяет им увеличивать продажи и максимизировать доход. Мы помогаем интернет-продавцам оптимизировать свою ценовую стратегию на основе данных о конкурентах, включая цены, запасы и ассортимент. С помощью PriceShape вы получаете полный обзор цен на продукцию конкурентов, отображаемый на вашей персонализированной информационной панели. Мы также специализируемся на предоставлении нашим пользователям широкого спектра правил и стратегий динамического ценообразования, отвечающих любым потребностям. Использование этих функций дает нашим клиентам гибкость ценообразования, необходимую им для улучшения процесса принятия решений с учетом их конкурентной ситуации. Более того, мы даем вам возможность использовать знания о конкурентных ценах в своей ленте покупок в Google. С помощью нашего редактора каналов можно вставлять ценники в свой канал, что позволяет направлять ваши рекламные расходы на продукты, которые являются наиболее конкурентоспособными, и получать хорошую прибыль. Эта интеллектуальная сегментация ваших кампаний с ценой за клик не позволит вам тратить рекламные расходы на продукты, которые для вас слишком дороги, и значительно повысит рентабельность инвестиций в рекламу.