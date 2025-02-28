Программное обеспечение для маркетинга на основе учетных записей - Самые популярные приложения - Турция

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Программное обеспечение для маркетинга на основе учетных записей (ABM) революционизирует операции в сфере маркетинга и продаж, смещая акцент с широкого брендинга и тактики привлечения потенциальных клиентов на выявление ценных целевых аккаунтов перед развертыванием персонализированных маркетинговых кампаний. С помощью программного обеспечения ABM компании упрощают сложную задачу выявления потенциальных клиентов и распределения ресурсов для развития наиболее перспективных клиентов. Используя программное обеспечение ABM, пользователи могут не только генерировать тщательно проверенные потенциальные клиенты, но и адаптировать уникальные покупательские пути, увеличивать пожизненную ценность клиентов и создавать дополнительные возможности в рамках существующих каналов продаж. Интеграция данных о потенциальных клиентах с передовыми технологиями обслуживания клиентов позволяет организациям реализовывать целостную маркетинговую стратегию на основе учетных записей. Такая синхронизация между отделами маркетинга и продаж обеспечивает соответствие общим целям компании. Программное обеспечение ABM обеспечивает различные функции, такие как приобретение новых учетных записей, развитие существующих и расширение отношений на уровне предприятия. Кроме того, некоторые решения ABM обеспечивают бесшовную интеграцию со сторонними приложениями для продаж и маркетинга, включая платформы автоматизации маркетинга и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Такая совместимость повышает точность таргетинга и определения приоритетов коммуникации, тем самым оптимизируя взаимодействие с ключевыми клиентами.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
SEMrush
semrush.com
Semrush-это ведущая платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет предприятиям по всему миру для работы поисковой оптимизации, платы за клик, контента, социальных сетей и конкурентных исследовательских кампаний и получения измеримых результатов от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает информацию и решения для компаний для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush, с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - профили доменов настольных доменов 808 м и профилей мобильных доменов 32,1 м - более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL -адресов, заполненных в день в среднем - более 24,3 млрд. Ключевых слов и 20 млн идеи для одного ключевого слова - 30% компаний Fortune 500 используются Semrush как их маркетинговый инструмент
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — это надежный набор инструментов для SEO, который лучше всего подходит агентствам малого и среднего размера и внутренним командам. Уникальные и расширенные наборы данных помогают специалистам по SEO разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии SEO. SE Ranking предлагает специальные инструменты для автоматизации каждой основной задачи SEO, включая исследование ключевых слов и конкурентов, создание и оптимизацию контента, технический аудит веб-сайтов, внутреннюю оптимизацию, анализ и мониторинг обратных ссылок, отслеживание позиций, локальное SEO и многое другое. SE Ranking использует технологии искусственного интеллекта и НЛП, чтобы предоставлять пользователям уникальную информацию и рекомендации. Предоставление высококачественных и точных данных является одним из главных приоритетов SE Ranking, и команда SE Ranking постоянно расширяет свои наборы данных и совершенствует алгоритмы обработки данных, чтобы предоставлять данные, на которые пользователи могут положиться. Команды могут извлечь выгоду из автоматизированной отчетности SE Ranking, White Label и совместного управления проектами. Большинство планов подписки включают дополнительные места пользователей для членов команды и неограниченное количество проектов для удовлетворения всех потребностей клиентов. Агентский пакет SE Ranking, разработанный специально для маркетинговых агентств малого и среднего размера, предоставляет неограниченные возможности отчетности, виджет для привлечения потенциальных клиентов, WL и дополнительные клиентские места, чтобы помочь агентствам лучше представить свои результаты.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя 360-градусную цифровую информацию об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиента, что позволяет вам находить новые возможности и создавать выигрышные предложения. - Найдите потенциальных клиентов, которые соответствуют вашему идеальному профилю клиента, из базы данных Likeweb, содержащей более 100 миллионов веб-сайтов. - Повысьте качество своей воронки продаж и расставьте приоритеты в охвате, добавляя более релевантные данные к потенциальным клиентам с помощью Lead Enrichment. - Отслеживайте свои учетные записи, чтобы оставаться в курсе новых и дополнительных продаж. возможности с помощью оповещений - Глубокое погружение в цифровую производительность и стратегию ваших потенциальных клиентов, чтобы лучше понять, как ваше решение может помочь - Улучшите реакцию вашего клиента с помощью уникальной для вашего клиента информации, подкрепленной надежными данными - Обращайтесь напрямую к лицам, принимающим решения с их прямой контактной информацией
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб-сайта, готовыми к конверсии. Автоматически агрегируя данные и интегрируя информацию с различных платформ, Warmly организует наиболее эффективный следующий шаг для проведения квалифицированных переговоров с отделом продаж. Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Их платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о покупательских намерениях на вашем веб-сайте, исходящих сообщениях и CRM. Затем они помогут вам закрыть этот конвейер теплым и интересным способом. Кроме того, их набор бесплатных инструментов продаж поможет вашей команде лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами или клиентами в вашем календаре и в Zoom с помощью отмеченного наградами приложения Essential Zoom.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
People.ai
people.ai
People.ai — лидер в руководстве корпоративными отделами продаж на проверенном пути к конвейеру и получению дохода. Платформа анализа корпоративных доходов People.ai позволяет организациям ускорить сложные циклы продаж, привлекая нужных людей к нужным клиентам. Благодаря нашей запатентованной технологии искусственного интеллекта People.ai позволяет отделам продаж четко видеть, с кем работать в каждом из своих аккаунтов и что именно делать, чтобы заключать наиболее прибыльные сделки. Такие предприятия, как AppDynamics, DataRobot, Okta и Zoom, знают, что люди покупают у людей, и именно поэтому люди покупают у People.ai.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — это платформа продаж и маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям по всему миру быстрее масштабироваться с помощью решений для маркетинга на основе учетных записей. На единой платформе: идентифицируйте и обнаруживайте свои целевые учетные записи, организуйте индивидуальные беседы с целевыми группами, вовлекайте их по нескольким каналам, запускайте рекламу ABM на основе искусственного интеллекта, измеряйте и оптимизируйте успех ABM во всех ваших кампаниях. Благодаря искусственному интеллекту в основе SalesboxAI Avatar помогает компаниям быстрее и эффективнее находить и защищать клиентов, автоматически связываясь, привлекая, квалифицируя и отслеживая целевые учетные записи посредством многоканального двустороннего диалога. Чтобы узнать больше, посетите: https://salesbox.ai.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI создает программное обеспечение и инструменты на основе больших данных, которые позволяют лидерам принимать более обоснованные решения и автоматизировать инициативы и кампании, чтобы максимизировать ресурсы и получить максимальную отдачу.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает маркетологам B2B SaaS повысить рентабельность маркетинговых инвестиций, сэкономить время и усилия на рутинном анализе, а также предоставить критически важную информацию о маркетинговой деятельности, влияющей на конвейер/доходы. Во-первых, Factors объединяет все хранилища данных — данные о посетителях веб-сайта, данные CRM, рекламной платформы, Clearbit и Search Console с помощью интеграции без кода. После идентификации анонимных посетителей веб-сайта с контактами/лидами CRM Factors обеспечивает унифицированное представление всех ваших маркетинговых показателей, мультитач-атрибуцию с анализом рентабельности инвестиций, анализ маркетинга и воронок продаж, а также автоматизированную аналитику, специально разработанную для маркетологов B2B.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулирование продаж. Программное обеспечение на базе SaaS сегодня используют организации численностью от 1 до 10 000 человек. Идентификация: Intandemly предлагает расширение Chrome, которое упрощает идентификацию, исключая при этом ввод данных для представителей. Изучите свои учетные записи и потенциальных клиентов, получите актуальные контактные данные и поместите их в модуль «Потенциальные клиенты». Перспектива: увеличьте продажи с помощью нашей встроенной CRM, которая предлагает аналитику, управление учетными записями, звонки, автоматизацию электронной почты и многое другое. Создайте оптимизированный рабочий процесс продаж, который поможет вам заключать больше сделок. Вовлекайте: создавайте аудитории аккаунтов и запускайте игры через рекламу, Linkedin, ретаргетинговую прямую почтовую рассылку и электронную почту. Согласуйте маркетинг с остальной частью организации и обращайтесь к клиентам наиболее персонализированным способом.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — это инструмент анализа продаж, который позволяет вам создавать списки потенциальных клиентов на основе расширенных возможностей поиска, таких как используемые технологии и общепринятые методы, поверх многих других фильтров, таких как местоположение, размер компании, отрасль и т. д. После создания списков вы можете получить доступ к ним. контактная информация (рабочая электронная почта и мобильный телефон) ключевых лиц, принимающих решения в этих компаниях, — все в масштабе и без проблем.
LeadAngel
leadangel.com
Ранняя пташка получает продажу. Фильтрация, сопоставление и маршрутизация мгновенно приводят к нужному продавцу. Заключайте больше сделок. LeadAngel — это платформа управления потенциальными клиентами B2B, включая сопоставление потенциальных клиентов и маршрутизацию. Быстрые, надежные и настраиваемые операции работают с Salesforce CRM и другими системами. Доступны API для маршрутизации и сопоставления потенциальных клиентов. LeadAngel помогает предприятиям, организациям и предприятиям улучшить процесс продаж, чтобы быстрее заключать больше сделок. Программное обеспечение предлагает маршрутизацию потенциальных клиентов, сопоставление потенциальных клиентов, нечеткое сопоставление, дедупликацию потенциальных клиентов, маркетинговые стратегии на основе учетных записей и подробную отчетность. Сопоставление очень настраиваемое и очень быстрое.
Octane11
octane11.com
Octane11 — это платформа для анализа данных и совместной работы, ориентированная на B2B, которая объединяет платные, собственные и заработанные данные о маркетинге, продажах и использовании продуктов для достижения реальных бизнес-результатов. Мы помогаем предприятиям B2B с доходом более 100 миллионов долларов интегрировать, обогащать и анализировать данные между командами, а также сравнивать производительность с отраслевыми показателями. Клиенты используют готовые визуализации Octane11 или доставляют расширенные данные в инструмент BI, CDP, CRM или другую конечную точку по своему выбору. Octane11 действительно является недостающим звеном в стеке данных B2B, которое превращает разрозненные данные в полезную информацию и повышает производительность за небольшую часть времени и затрат.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Apptopia
apptopia.com
Полезные данные для мобильного мира: мы предоставляем данные о производительности каждого мобильного приложения и каждого издателя в мире. Эти точки данных доступны через API и/или наш интуитивно понятный веб-инструмент. Мы не просто предоставляем вам данные, мы даем вам ответы. Наши доступные инструменты конкурентной разведки ежедневно используются издателями и разработчиками мобильных устройств, поставщиками услуг и инвесторами для понимания и мониторинга конкурентов, информирования о бизнес-стратегиях и выявления возникающих потребительских интересов и тенденций. Apptopia уникальна своей способностью также предлагать распознавание и анализ SDK, анализ на уровне категорий и настраиваемые отраслевые отчеты. Мы также предлагаем полный набор инструментов для привлечения пользователей. Данные о производительности (доступны для более чем 50 стран) включают загрузки, DAU, MAU, сеансы, рейтинги, удержание пользователей, перекрестное использование приложений, анализ SDK, доход от IAP, доход от рекламы, рекламные показы и многое другое.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 миллионов+ членов | Управляйте своей профессиональной идентичностью. Создайте и взаимодействуйте с вашей профессиональной сетью. Доступ к знаниям, пониманию и возможностям.
RocketReach
rocketreach.co
Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые звонки. Решите широкий спектр бизнес-задач: от таргетинга рекламы, контактной информации, сегментации базы данных и подбора персонала. Попробуйте бесплатно сегодня.
Data.ai
data.ai
data.ai — это самая надежная в отрасли платформа для анализа и анализа мобильных данных. Получите полное представление о мобильной среде, необходимой вам для приобретения, удержания и привлечения клиентов, расстановки приоритетов для своей дорожной карты, выхода на новые рынки и оптимизации рентабельности инвестиций. С помощью data.ai Intelligence вы можете: • Ускорить загрузку приложения и стратегию получения дохода. • Повысить рейтинги вашего приложения и заставить пользователей возвращаться. • Посмотреть, как использование приложения различается в более чем 60 странах. • Оптимизировать стратегию запуска и кампании по привлечению клиентов. • Сравнить эффективность своих мобильных устройств. в сравнении с конкурентами Миссия data.ai — помогать клиентам создавать успешные мобильные приложения и достигать совершенства. Основанная в 2010 году, компания запустила первое решение для анализа мобильного рынка. В 2020 году data.ai запустила Ascend, решение для анализа рекламы, став первой компанией в своей сфере, которая предлагает параллельное представление рыночной информации и собственных данных компаний для поддержки критически важных бизнес-решений. Вместе эти решения составляют наиболее полную в отрасли мобильную платформу. Более 1100 клиентов и 1 миллион подключений во всех регионах и отраслях полагаются на data.ai для развития своего мобильного бизнеса. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско и имеет 12 офисов по всему миру.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower — компания, занимающаяся исследованиями рынка, которая изобрела Consumer Lifecycle Intelligence (CLI), новый вид рыночной аналитики, который помогает организациям оставаться в курсе ключевых тактик и тенденций. Наша платформа CLI показывает брендам, как потребители взаимодействуют с компаниями в глобальной цифровой экономике, используя приложения, покупки, рекламные показы и многое другое, включая мобильные приложения, социальные сети, потоковые медиа, веб-сайты, цифровые платежи и многое другое. Информация, полученная ответственно от Sensor Tower, дополняет корпоративные данные взглядами «извне внутри», полученными от реальных людей, отвечая на ценные вопросы, на которые корпоративные данные не могут ответить. Эти идеи помогают формировать стратегии ведущих компаний мира.
Mutiny
mutinyhq.com
Большинство маркетинговых команд не могут сыграть значимую роль в прорыве к целевым аккаунтам, потому что работающие маркетинговые стратегии 1:1 не масштабируются, а те, которые масштабируются, не работают. Mutiny помогает B2B-компаниям генерировать конвейеры и доходы от своих целевых аккаунтов с помощью персонализированного опыта на базе искусственного интеллекта, микросайтов 1:1 и аналитики аккаунтов.
Influ2
influ2.com
Сделайте рекламу неотъемлемой частью разговора о продажах. Influ2 — это персонализированная рекламная платформа, которая позволяет вам охватить конкретных людей в целевых аккаунтах и увидеть, кто взаимодействует с вашей рекламой. Предлагайте соответствующий контент ключевым лицам, принимающим решения, отслеживайте намерения на уровне контактов и предоставляйте продажам контекст, необходимый для привлечения ценных клиентов. С помощью индивидуальной рекламы Influ2 вы можете увеличить поток продаж в 2,26 раза, привлекая лиц, принимающих решения, на протяжении всего их пути.
G2
g2.com
G2 — крупнейший в мире и пользующийся наибольшим доверием рынок программного обеспечения. Ежегодно более 90 миллионов человек, включая сотрудников всех компаний из списка Fortune 500, используют G2 для принятия более разумных решений в области программного обеспечения на основе достоверных экспертных оценок. Тысячи компаний-разработчиков программного обеспечения и услуг всех размеров сотрудничают с G2, чтобы построить свою репутацию, управлять расходами на программное обеспечение и развивать свой бизнес.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), специализирующаяся на мониторинге цен конкурентов для компаний и брендов электронной коммерции, что позволяет им увеличивать продажи и максимизировать доход. Мы помогаем интернет-продавцам оптимизировать свою ценовую стратегию на основе данных о конкурентах, включая цены, запасы и ассортимент. С помощью PriceShape вы получаете полный обзор цен на продукцию конкурентов, отображаемый на вашей персонализированной информационной панели. Мы также специализируемся на предоставлении нашим пользователям широкого спектра правил и стратегий динамического ценообразования, отвечающих любым потребностям. Использование этих функций дает нашим клиентам гибкость ценообразования, необходимую им для улучшения процесса принятия решений с учетом их конкурентной ситуации. Более того, мы даем вам возможность использовать знания о конкурентных ценах в своей ленте покупок в Google. С помощью нашего редактора каналов можно вставлять ценники в свой канал, что позволяет направлять ваши рекламные расходы на продукты, которые являются наиболее конкурентоспособными, и получать хорошую прибыль. Эта интеллектуальная сегментация ваших кампаний с ценой за клик не позволит вам тратить рекламные расходы на продукты, которые для вас слишком дороги, и значительно повысит рентабельность инвестиций в рекламу.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Crunchbase, изначально созданный для отслеживания стартапов, содержит информацию о государственных и частных компаниях в глобальном масштабе. Crunchbase получает свои данные четырьмя способами: венчурная программа, машинное обучение, собственная группа данных и сообщество Crunchbase. Представители общественности могут отправлять информацию в базу данных Crunchbase. Эти материалы подлежат регистрации, социальной проверке и часто проверяются модератором, прежде чем быть принятыми к публикации. Сообщество Википедии отказалось от использования ее в качестве источника в марте 2019 года.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment мгновенно добавляет более 100 данных о компании, ее технологиях и ее сотрудниках к каждой вашей записи, чтобы вы могли быстрее превратить потенциальных клиентов в клиентов. Вот как: • Полная интеграция с Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment и другими платформами для автоматизации и оптимизации рабочих процессов. • Не упускайте ценных потенциальных клиентов — благодаря непосредственному контексту вам нужно оценить, проложить маршрут и ускорить путь покупателя. • Сократите формы: скройте или заполните автоматически известные поля, чтобы увеличить конверсию. • Используйте надежный и точный источник: используйте свежие бизнес-данные, оптимизированные с помощью алгоритмов машинного обучения и высококвалифицированных специалистов по обеспечению качества, не только для компаний из списка Fortune 500, но и для каждой компании, имеющей веб-сайт.
Pathmatics
pathmatics.com
База данных рекламодателей Pathmatics и платформа цифрового маркетингового анализа обеспечивают прозрачность стратегий цифровой рекламы вашего конкурента.
MediaRadar
mediaradar.com
Отмеченные наградами решения MediaRadar для анализа рекламы предоставляют своевременную информацию о различных медиа, предназначенную для тех, кто участвует в процессах продажи, планирования или покупки средств массовой информации. Команды по продажам средств массовой информации полагаются на MediaRadar для поиска нового бизнеса, создания убедительных презентаций и установления связей с нужными покупателями. Агентства и маркетологи используют MediaRadar, чтобы создавать лучший медиа-микс, следить за своими конкурентами и открывать новые рекламные возможности.
Groopit
groopit.co
Перехитрите конкурентов с помощью краудфандинга. Упростите процесс обмена и использования сотрудниками конкурентной информации для создания конкурентных преимуществ. Делиться информацией еще никогда не было так просто. Сотрудники делятся информацией из Teams, Slack, Salesforce, веб-браузера, мобильного приложения или из любого места, где они работают. Всего тремя нажатиями и менее чем за минуту они поделятся высококачественной количественной информацией о конкурентах, что позволит легко оставаться на вершине конкурентов. Использование информации происходит молниеносно. Groopit объединяет и предоставляет полезную информацию из каналов и представлений данных. Все участники имеют доступ к самой последней информации в режиме реального времени, позволяющей принимать собственные решения, что позволяет каждому сотруднику повысить свою конкурентоспособность. Интегрировать интеллектуальные данные в существующие корпоративные системы легко благодаря API доступа к данным Groopit. Легко добавляйте данные в Tableau, PowerBI, Salesforce или существующие панели мониторинга CI. Groopit гарантирует, что вы сможете использовать интеллектуальные данные при принятии всех системных решений.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Мощная, доступная и простая в использовании платформа для анализа продаж. Мы делаем продажи B2B проще. Помогаем командам продаж и маркетинга продавать больше за меньшее время. Наша платформа включает в себя - Данные о намерениях покупателя - Базу данных контактов B2B с более чем 606 миллионами контактов - Идентификацию анонимных посетителей веб-сайта - Отслеживание электронной почты/предложений. Преимущества нашей платформы включают в себя: - Помощь вашим отделам продаж и маркетинга в установлении первого контакта. 36% продаж достаются тому продавцу, который ответит первым. - Сократите время поиска на целых 80 %. Мы предоставляем данные, необходимые для достижения этой сложной перспективы. - Раскройте свои скрытые потенциальные возможности. Мы поможем вам получить больше потенциальных клиентов из уже имеющегося трафика. - Перспективы не отвечают? Мы дадим вам представление о том, что происходит с точки зрения перспектив. Основанная в 2009 году, мы имеем офисы в Джексонвилле, штат Флорида, и в Атланте, штат Джорджия. Благодаря более чем 2220 клиентам и реселлерам с белой этикеткой Visual Visitor быстро становится предпочтительной платформой для растущих компаний.
Sopro
sopro.io
Sopro помогает предприятиям выявлять потенциальных клиентов и взаимодействовать с ними. Наши эксперты нацеливаются, исследуют и привлекают потенциальных клиентов от имени вашего отдела продаж. Потенциальные клиенты взаимодействуют один на один с персонализированными разговорными представлениями, которые естественным образом вливаются в вашу воронку продаж. Мы надежны, экономичны и масштабируемы. Добро пожаловать в будущее продаж B2B.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — это инструмент SEO для всех маркетологов, ориентированных на данные. Получите ценную информацию с помощью более чем 40 функций, чтобы резко повысить рейтинг вашего сайта. Удобный интерфейс и функции анализа больших объемов данных сэкономят ваше время и усилия. Собирайте ценные данные и анализируйте до 100 000 ключевых слов или URL-адресов одним щелчком мыши, чтобы улучшить свою стратегию SEO. С помощью Marketing Miner вы сможете быстро обнаружить технические проблемы на своем сайте, узнать, какие целевые страницы и ключевые слова приносят больше всего трафика, провести комплексный технический SEO-аудит и анализ конкурентов, отслеживать упоминания вашего бренда и важных ключевых слов в вашей нише, находить новые возможности построения ссылок для укрепления вашего профиля обратных ссылок и разработки успешной стратегии контент-маркетинга. Популярные функции: - Исследование ключевых слов - SEO-аудит - Отслеживание рейтинга - Анализ конкурентов - Мониторинг бренда - Создание ссылок - Массовый анализ данных - API Почему вам понравится Marketing Miner? Невероятное соотношение цены и качества: вам не обязательно выбирать дорогие инструменты, чтобы получить хороший рейтинг. Marketing Miner предоставляет высококачественные данные по доступным ценам. Бесшовная интеграция с другими инструментами. Если вы предпочитаете работать с большими объемами данных в своих собственных инструментах, вам понравится универсальный и мощный REST API Marketing Miner для доступа к вашим данным без входа в систему! Массовый анализ данных: инструменты Marketing Miner экономят много времени и усилий. Вы можете быстро анализировать данные по 100 000 ключевым словам, доменам или URL-адресам.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
Enthusem
enthusem.com
Enthusem от Prospect Smarter — это решение для цифрового маркетинга, которое специализируется на оффлайн- и онлайн-маркетинге; предоставление эксклюзивных, ценных и личных потенциальных клиентов.
42matters
42matters.com
42matters — ведущий поставщик аналитических приложений для мобильного и подключенного телевидения (CTV). Наши современные алгоритмы машинного обучения обеспечивают комплексное понимание рынка приложений, позволяя организациям строить более сильный и информированный бизнес. Мы отслеживаем более 17 миллионов опубликованных и неопубликованных приложений в 12 ведущих магазинах приложений, включая Google Play, Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV, tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV, Приложения Samsung Smart TV, LG Content Store и приложения Vizio SmartCast. В 42matters мы предлагаем широкий спектр инструментов для исследования рынка приложений. Наши API, дампы файлов (наборы данных) и набор исследовательских веб-платформ, в том числе 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer и 42matters App Watchlist, позволяют компаниям выявлять рыночные тенденции, создавать отраслевые продукты и услуги, внедрять более эффективные деловая практика и многое другое. Мы предоставляем критически важную информацию компаниям, работающим во многих отраслях. Например, мы помогаем… – Компании, занимающиеся рекламными технологиями, повышают таргетинг рекламы, максимизируют количество показов рекламы и борются с мошенничеством в рекламе. – Команды продаж и маркетинга расширяют свои каналы продаж, обогащают данные, хранящиеся в CRM-системах, и развивают существующие учетные записи. – Разработчики приложений, игр и SDK сравнивают свои результаты с конкурентами и создают дорожные карты с учетом потребностей рынка. – Специалисты по кибербезопасности улучшают методы MAM и MDM, оптимизируют обнаружение вредоносного ПО и выявляют вредоносные разрешения и интегрированные технологии. 42matters — частная компания со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария, основанная в 2011 году. Нас поддерживают Gamma Capital Partners и Project A Ventures.
Thinknum
thinknum.com
По мере того, как экономическая деятельность выходит в онлайн, остаются новые следы данных. Запатентованные алгоритмы машинного обучения Thinknum индексируют общедоступную сеть в режиме реального времени, создавая более двух десятков структурированных наборов данных. Мы отслеживаем списки вакансий, численность персонала, активность в социальных сетях, настроения сотрудников, цены на продукцию, расположение магазинов и многое другое для более чем 500 000+ государственных и частных компаний по всему миру. Клиенты получают доступ к нашим данным через API или удобный пользовательский интерфейс. Ни один другой поставщик веб-данных не может сравниться по широте, глубине и качеству с нашими историческими данными и данными в реальном времени.
Panoramata
panoramata.co
Panoramata — это инструмент для сравнительного анализа электронной коммерции, который позволяет отслеживать стратегию цифрового маркетинга любого бренда, не подписываясь на бесконечные электронные письма. Черпайте вдохновение и находите новые идеи в тысячах информационных бюллетеней, потоках, рекламе, целевых страницах, SMS и технических наборах, которые мы собрали, и принимайте более обоснованные решения в своем маркетинге.
KnowFirst
knowfirst.ai
API и платформа KnowFirst™ – это универсальный инструмент для доступа к многочисленным наборам данных о любой австралийской компании, который экономит ваше время и ресурсы при проведении исследований и анализа.
Watchful
watchful.ai
Watchful — это первое и единственное решение для анализа продуктовой стратегии, ориентированное исключительно на выявление продуктовой стратегии ваших конкурентов. Наши решения помогают автоматизировать и расширить конкурентные исследования, предоставляя ценную информацию, которая позволяет продуктовым командам ускорять поставки, снижать затраты и стимулировать рост. Компании из списка Fortune 500 доверяют Watchful, чтобы принимать более эффективные решения и опережать свои рынки. Для получения дополнительной информации посетите https://www.watchful.ai/.
SocialPeta
socialpeta.com
SocialPeta — это ведущая в мире платформа для шпионажа и анализа рекламных креативов, предлагающая лучшие рекламные креативы и маркетинговые стратегии как для рекламодателей, так и для издателей. SocialPeta, выступая в качестве важной платформы рекламной и маркетинговой аналитики, фокусируется на рекламной аналитике, аналитике затрат, рекламных креативах, анализе аудитории, рекламной стратегии и т. д. SocialPeta помогает пользователям углубленно анализировать рекламные тенденции с подробным графическим представлением колебаний. организованно. Огромная база данных SocialPeta получена из 73 ведущих издательских сетей в 46 странах. Эта база данных содержит более 980 миллионов рекламных объявлений. Аналитика с рекламой, рынком, стоимостью, приложением, аудиторией, электронной торговлей и брендом. Помочь вам развивать свой бизнес во всех маркетинговых решениях. В настоящее время у нас более 200 корпоративных клиентов, включая Google, Supercell, iGG, Fun Plus, Bigo Live, 37games и т. д.
BrandOps
brandops.io
Маркетинговые команды используют BrandOps, чтобы по требованию получать ответы на самые сложные вопросы маркетинга. BrandOps — это платформа для повышения эффективности маркетинга, которая показывает, насколько эффективен ваш маркетинг по всем цифровым каналам относительно конкурентов, целей, бизнес-результатов, брендов-героев и отраслевых показателей. BrandOps предоставляет информацию о росте на основе тысяч сигналов из таких каналов, как сайты обзоров, платформы социальных сетей, более 6000 источников новостей, подкасты, поиск и многое другое. BrandOps снимает нагрузку с ваших оперативных команд. Данные собираются, сохраняются и обрабатываются автоматически. Быстрорастущие компании используют BrandOps для развития своего бизнеса и создания здоровой маркетинговой машины. https://www.brandops.io/
SplitMetrics
splitmetrics.com
Экосистема продуктов и услуг для оптимизации Apple Search Ads, запуска приложений, A/B-тестирования, ASO и полностью управляемого роста приложений.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это программное обеспечение и облачный сервис для создания и хранения профессиональных онлайн-публикаций с эффектом перелистывания страниц. Преобразуйте свои PDF-файлы в интерактивные флипбуки и создавайте привлекательные маркетинговые материалы для своих клиентов. Представляйте свои документы в интерактивном режиме: добавляйте ссылки и видео для лучшего взаимодействия с клиентами и легко делитесь флипбуками по ссылке. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 000 компаний в 179 странах используют FlippingBook для создания простых в использовании онлайн-документов, доставки контента через Интернет и улучшения своих коммуникационных процессов. Сервис работает на настольных компьютерах и мобильных устройствах и может быть интегрирован со сторонними системами, такими как Zapier, Google Analytics и WordPress. FlippingBook помогает малому бизнесу и крупным известным брендам, таким как Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum помогает автоматизировать программы вознаграждений, стимулов и выплат в глобальном масштабе с возможностью мультивалютности и мультирегиональности. Мы упрощаем для отделов маркетинга и продаж отправку вознаграждений, поощрений и электронных подарков на протяжении всего жизненного цикла клиента с помощью системы вознаграждений, используя рабочие процессы в масштабе. Мы интегрируемся с CRM, инструментами опросов и инструментами электронной почты, а также предлагаем решения API для непосредственной интеграции с вашими продуктами. Тысячи предприятий всех размеров, от стартапов до крупных предприятий, используют бизнес-валюту Xoxoday для отправки вознаграждений, льгот, стимулов и выплат. Более 2000 клиентов отправили более 80 миллионов вознаграждений по всему миру, что сделало Plum основой для фирменных платежей.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker — технологическая компания, которая использует искусственный интеллект для предоставления рыночных данных и прогнозов и, таким образом, помогает исследовательским группам, командам по развитию бизнеса или маркетингу лучше понять и проанализировать сектор. Платформа компании использует машинное обучение и обработку естественного языка (NLP), чтобы предоставить своим клиентам платформу рыночной аналитики на основе искусственного интеллекта, которая ускоряет их доступ к глобальной отраслевой информации.
Seobility
seobility.net
Seobility — это универсальный инструмент SEO для улучшения рейтинга веб-сайтов. Seobility предоставляет комплексный SEO-аудит на странице, анализ обратных ссылок и инструменты построения ссылок, а также отслеживание рейтинга. Дополнительные инструменты, такие как инструмент TF*IDF для оптимизации контента и инструмент исследования ключевых слов, дополняют универсальное программное обеспечение Seobility для SEO. Внутренний SEO-аудит: сканируются все связанные страницы веб-сайта, а ошибки или проблемы с оптимизацией страницы собираются и четко отображаются. Каждый анализ содержит подробную информацию и советы о том, как решать проблемы и оптимизировать. Для постоянного обзора веб-сайта и отслеживания прогресса оптимизации можно запланировать регулярное сканирование. Seobility предоставляет подробный отчет после каждого сканирования и уведомляет пользователя в случае серьезных проблем. Анализ обратных ссылок: подробные отчеты об обратных ссылках веб-сайтов, якорных текстах, ссылающихся доменах и т. д. Кроме того, регулярно обновляемые отчеты о новых и потерянных обратных ссылках дают полезную информацию об этой части внешнего SEO. Анализ конкурентов и рекомендации по построению ссылок завершают этот модуль. Отслеживание рейтинга: ежедневно обновляемые данные о рейтинге Google для компьютеров и мобильных устройств по вашим ключевым словам. Используйте расширенные функции, такие как тегирование ключевых слов, например для анализа категорий или локализованных результатов. Следите за своими конкурентами, отслеживая их эффективность. Программное обеспечение Seobility SEO разработано с четким акцентом на качество и удобство использования. Seobility подходит как для профессионалов SEO, так и для новичков в SEO.
RELAYTO
relayto.com
ОПЫТ — ЭТО СООБЩЕНИЕ. RELAYTO использует передовые алгоритмы для автоматического преобразования статического контента в интерактивные микросайты, которые повышают вовлеченность зрителей круглосуточно и без выходных — кодирование не требуется. Просто импортируйте свои PDF-файлы и презентации (а также добавьте любой вспомогательный контент, текст, веб-/социальный контент, изображения, видео и аудио) в интуитивно понятный конструктор, чтобы назначить интерактивные элементы и опубликовать их для своей команды для мгновенного просмотра на экранах настольных компьютеров и мобильных устройств. Секретный соус RELAYTO: 1. Обогащение контента. Превратите «цифровую бумагу» в цифровой опыт, обогащенный интерактивностью, нелинейной навигацией и медиа. 2. Облачные хабы «все в одном»: преобразуйте файлы в сверхинтеллектуальные URL-адреса, оптимизированные для многоканального обмена, доступа и контроля. 3. Расширенная аналитика — 360-градусная аналитика вовлеченности вашего контента для лучшей оптимизации. Подумайте об Optimizely для веб-контента. С RELAYTO вы можете создавать неограниченное количество общедоступных и частных интерактивных возможностей, оснащенных средствами безопасности, разрешениями и управлением пользователями для контроля доступа к вашему контенту. Метрики дают представление о 360-градусном цифровом языке тела, активности и намерениях, суммируя, когда и где зрители проводили свое время, поэтому вы можете расставить приоритеты в своих усилиях по распространению информации... и продолжать улучшать свой контент. На заднем плане RELAYTO также создает новую цифровую среду для интерактивного рассказывания историй, ориентированную на устранение разногласий как для авторов, так и для читателей.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy — это платформа для увеличения доходов, которая позволяет командам по работе с доходами обеспечивать устойчивый рост доходов. GTM Buddy стремится создать новое поколение более умных продавцов. Представьте себе мир, в котором ИИ заботится о маркировке и показе нужного контента в нужное время, чтобы помочь продавцам прямо там, где они находятся. 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 — это секретное оружие продавца для превышения квоты, помогающее представителям делиться контентом, отвечающим на актуальные вопросы покупателей, приходить подготовленными к важным встречам и тратить больше время фактически продается за счет сокращения ручной работы.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite — это комплексное программное обеспечение для управления контентом и обеспечения продаж, которое позволяет отделам продаж и маркетинга хранить, систематизировать, распространять и отслеживать свой контент, а также дает вам возможность создавать и доставлять потрясающий контент (индивидуальные микросайты, целевые страницы, центры ресурсов, интерактивный опыт). С помощью Paperflite отслеживайте свой контент на протяжении всего его пути, получайте более глубокое представление о том, что работает лучше всего, и знайте, как ваши потенциальные клиенты взаимодействуют с вашим контентом по нескольким каналам, чтобы вы могли мгновенно взаимодействовать с горячими лидами и развивать холодных. Благодаря аналитике взаимодействия Paperflite в режиме реального времени вы сможете понять, как конечные пользователи взаимодействуют с контентом, когда к вашему контенту обращаются, просматривают или делятся им, чтобы вы всегда точно знали, что делать дальше.
Proof
useproof.com
Доказано, что добавление Proof в вашу маркетинговую воронку повышает доверие посетителей, повышает срочность и увеличивает конверсию на 10–15 % на страницу.
Adthena
adthena.com
Adthena — отмеченная наградами платформа анализа рынка для платной поисковой рекламы. Наши уникальные технологии искусственного интеллекта и модели машинного обучения дают вам четкое представление о рыночных изменениях и обо всех действиях ваших конкурентов в сфере поиска. Это означает, что вы можете принимать обоснованные стратегические решения и получать большую отдачу от своего бюджета PPC, от максимизации рентабельности инвестиций до защиты вашего бренда. Мощная штука. И получить его больше нигде нельзя. Сотрудничайте с нами, чтобы сформировать успешную стратегию платного поиска. НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЯ: - Лучшая инновация в области программного обеспечения (локальный просмотр) - Награды поиска США 2021 г. - Лучший инструмент программного обеспечения для поиска (локальный просмотр) - Награды поиска США 2021 г. - Лучшая инновация программного обеспечения (локальный просмотр) - Награды поиска Великобритании 2021 г. - Лучший Использование данных (PPC) – серебро (Adthena x Staysure Insurance) – UK Search Awards 2021 – Лучшее использование поиска – финансы (PPC) – Global Search Awards 2021
Beauhurst
beauhurst.com
Бохерст предоставляет данные обо всех частных компаниях Великобритании: от сбора средств и патентов до статуса найма и торговых данных. Мы отслеживаем быстрорастущие компании очень детально, используя наши восемь сигналов отслеживания. Кроме того, мы следим за более широкой стартап-экосистемой инвесторов и акселераторов. У нас есть четыре платформы данных, созданные специально для разных отраслей: BeauhurstAdvise, BeauhurstInvest, BeauhurstImpact и BeauhurstSales. Наши платформы созданы, чтобы помочь нашим клиентам находить, отслеживать и понимать бизнес.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше приобретать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множество шаблонов дизайна, которые полностью оптимизированы для мобильных устройств, настольных компьютеров и планшетов и легко встраиваются в вашу рекламу, веб-сайты, мобильные приложения, социальные сети, SMS и электронную почту. Кроме того, существует более 1000 готовых фрагментов контента и последовательностей, оптимизированных для повышения конверсии, поэтому вы можете изменить вопросы, внести несколько изменений, чтобы они соответствовали вашему бренду, и подготовить собственный интерактивный контент за считанные минуты.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — ведущая платформа для оптимизации мобильного UA! Будучи официальным партнером Apple Search Ads, компания способствует развитию мобильных приложений с помощью инструментов анализа данных. MobileAction дает полное представление о динамичной мобильной среде, необходимой для привлечения, удержания и взаимодействия с клиентами. Это помогает маркетологам и владельцам приложений, занимающимся развитием приложений, мобилизовать свои стратегии, согласовать дорожную карту, выйти на неосвоенные рынки и повысить рентабельность инвестиций. Наше решение позволяет владельцам приложений, менеджерам по привлечению пользователей и специалистам по развитию приложений решать сложные задачи мобильной индустрии, позволяя им создавать выигрышную историю на постоянно развивающемся рынке. Итак, в двух словах, MobileAction помогает мобильным маркетологам: Увеличить количество загрузок приложений. Разблокировать данные конкурентов. Узнать о последних тенденциях. Доминировать на рынке. Принимать более разумные решения. Компания была основана в 2013 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско, США. MobileAction — ведущий в отрасли поставщик аналитики мобильной рекламы с обширной библиотекой, насчитывающей более 70 миллионов креативов, более 100 тысяч издателей, более 400 тысяч рекламодателей и объединяющей данные от более чем 55 DSP.
VisualPing
visualping.io
Визуализация — лучший инструмент для мониторинга изменений на сайте. Просто введите URL-адрес, который вы хотите отслеживать, и выберите область — мы уведомим вас при обнаружении изменения. Visualping имеет сотни потенциальных вариантов использования. Ваш бизнес может использовать Visualping для конкурентной разведки, нормативной информации, управления соблюдением требований, контроля качества веб-сайтов, обнаружения регрессий и многого другого. Вы даже можете использовать Visualping в своей личной жизни, чтобы следить за вакансиями, отсутствующими в наличии продуктами, ценами, встречами, новостями и профилями в социальных сетях.
Klue
klue.com
Klue — это платформа конкурентной разведки, предназначенная для помощи маркетологам в сборе, организации и распространении конкурентной информации в различных подразделениях бизнеса. Платформа использует аналитику на основе искусственного интеллекта для агрегирования и интерпретации данных, обеспечивая глубокое понимание рыночных тенденций. Его основные функции включают в себя способность централизовать конкурентную информацию, эффективно анализировать данные, создавать конкурентоспособный контент и распространять его по организации. Кроме того, это позволяет пользователям измерять свое влияние в конкурентной бизнес-среде. Он также предлагает дополнительные возможности искусственного интеллекта, предназначенные для экономии времени и повышения качества анализа. Платформа предназначена для поддержки стратегии выхода всей организации на рынок, предоставляя доступ к ряду ресурсов, включая руководства, отчеты, шаблоны и вебинары, которые направлены на предоставление пользователям конкурентного преимущества. Помимо централизации аналитики и повышения качества анализа, Klue также уделяет особое внимание безопасности данных и интеграции инструментов. Ключевые аспекты пользовательского опыта Klue включают возможность подключения существующих инструментов к платформе, обеспечение защиты данных и экономию времени за счет анализа с помощью искусственного интеллекта. Платформа также предлагает пользователям возможность учитывать мнение своих клиентов в своей конкурентной информации, обеспечивая тем самым более полное понимание рыночной среды.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — это универсальная платформа для финансового сравнительного анализа, конкурентного анализа и мониторинга производительности. Замените догадки стратегическими идеями и раскройте потенциал решений, основанных на данных, прямо сейчас. Мы помогаем вам добиться успеха, собирая стратегические данные из точных и актуальных источников, очищая их и обогащая дополнительными источниками, чтобы дать вам историю, выходящую за рамки цифр. Найдите всю необходимую информацию о конкурентах и готовые к использованию контрольные показатели KPI ваших коллег, поставщиков и клиентов в своей индивидуальной информационной панели. Наша преданная команда экспертов всегда готова помочь вам максимально эффективно использовать полученные данные, чтобы вы всегда могли получить необходимую резервную копию, когда она вам понадобится.
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