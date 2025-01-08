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Программное обеспечение для маркетинга на основе учетных записей - Самые популярные приложения - Французская Полинезия
Программное обеспечение для маркетинга на основе учетных записей (ABM) революционизирует операции в сфере маркетинга и продаж, смещая акцент с широкого брендинга и тактики привлечения потенциальных клиентов на выявление ценных целевых аккаунтов перед развертыванием персонализированных маркетинговых кампаний. С помощью программного обеспечения ABM компании упрощают сложную задачу выявления потенциальных клиентов и распределения ресурсов для развития наиболее перспективных клиентов. Используя программное обеспечение ABM, пользователи могут не только генерировать тщательно проверенные потенциальные клиенты, но и адаптировать уникальные покупательские пути, увеличивать пожизненную ценность клиентов и создавать дополнительные возможности в рамках существующих каналов продаж. Интеграция данных о потенциальных клиентах с передовыми технологиями обслуживания клиентов позволяет организациям реализовывать целостную маркетинговую стратегию на основе учетных записей. Такая синхронизация между отделами маркетинга и продаж обеспечивает соответствие общим целям компании. Программное обеспечение ABM обеспечивает различные функции, такие как приобретение новых учетных записей, развитие существующих и расширение отношений на уровне предприятия. Кроме того, некоторые решения ABM обеспечивают бесшовную интеграцию со сторонними приложениями для продаж и маркетинга, включая платформы автоматизации маркетинга и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Такая совместимость повышает точность таргетинга и определения приоритетов коммуникации, тем самым оптимизируя взаимодействие с ключевыми клиентами.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все ваши маркетинговые инструменты и данные собраны на одной простой в использовании и мощной платформе. Вы сэкономите драгоценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который будет привлекать и конвертировать нужных клиентов в больших масштабах. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, поскольку Marketing Hub создан как часть платформы HubSpot CRM. Используя полную платформу CRM, маркетологи могут добиться беспрецедентного согласования продаж, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение — HubSpot позволяет масштабировать вашу компанию, а не усложнять ее. В HubSpot есть все, что вам нужно, чтобы расти лучше.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune поставил Salesforce на шестое место в своем «Списке 100 лучших компаний, в которых стоит работать» на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает компаниям идеи и решения для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - 808 миллионов профилей доменов для настольных компьютеров и 32,1 миллиона профилей доменов для мобильных устройств - Более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL-адресов, сканируемых в среднем в день - Более 24,3 миллиардов ключевых слов и 20 миллионов идей для одного ключевого слова - 30% компаний из списка Fortune 500 используют Semrush как их основной маркетинговый инструмент
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Ahrefs
ahrefs.com
Арефс Пте. Ltd. — компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает онлайн-инструменты SEO и бесплатные обучающие материалы для специалистов по маркетингу. Универсальный набор SEO-инструментов Ahrefs может помочь вам: - Исследование конкурентов: обнародуйте органические ключевые слова вашего конкурента, стратегии обратных ссылок и ключевые слова PPC - Создание ссылок: найдите самые сильные возможности обратных ссылок в вашей нише - Исследование ключевых слов: получите максимально релевантные идеи ключевых слов и узнайте, насколько сложно будет получить рейтинг. - Аудит веб-сайта: выясните, какие проблемы с SEO есть на вашем веб-сайте, и узнайте, как их исправить. - Исследование контента: найдите самый популярный контент по любой теме и найдите лучшие идеи для собственного контента. - Отслеживание рейтинга: Отслеживайте свой рейтинг в поиске вместе с рейтингом конкурентов. - Мониторинг упоминаний: получайте оповещения по электронной почте каждый раз, когда вы или ваш бренд упоминаются в Интернете. База данных Ahrefs содержит более 11 миллиардов ключевых слов и более 400 миллиардов проиндексированных страниц. Именно поэтому Ahrefs может предоставить своим пользователям максимальную точность данных.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 миллионов+ участников | Управляйте своей профессиональной идентичностью. Создавайте и взаимодействуйте со своей профессиональной сетью. Получите доступ к знаниям, идеям и возможностям.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Crunchbase, изначально созданный для отслеживания стартапов, содержит информацию о государственных и частных компаниях в глобальном масштабе. Crunchbase получает свои данные четырьмя способами: венчурная программа, машинное обучение, собственная группа данных и сообщество Crunchbase. Представители общественности могут отправлять информацию в базу данных Crunchbase. Эти материалы подлежат регистрации, социальной проверке и часто проверяются модератором, прежде чем быть принятыми к публикации. Сообщество Википедии отказалось от использования ее в качестве источника в марте 2019 года.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking — это надежный набор инструментов для SEO, который лучше всего подходит агентствам малого и среднего размера и внутренним командам. Уникальные и расширенные наборы данных помогают специалистам по SEO разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии SEO. SE Ranking предлагает специальные инструменты для автоматизации каждой основной задачи SEO, включая исследование ключевых слов и конкурентов, создание и оптимизацию контента, технический аудит веб-сайтов, внутреннюю оптимизацию, анализ и мониторинг обратных ссылок, отслеживание позиций, локальное SEO и многое другое. SE Ranking использует технологии искусственного интеллекта и НЛП, чтобы предоставлять пользователям уникальную информацию и рекомендации. Предоставление высококачественных и точных данных является одним из главных приоритетов SE Ranking, и команда SE Ranking постоянно расширяет свои наборы данных и совершенствует алгоритмы обработки данных, чтобы предоставлять данные, на которые пользователи могут положиться. Команды могут извлечь выгоду из автоматизированной отчетности SE Ranking, White Label и совместного управления проектами. Большинство планов подписки включают дополнительные места пользователей для членов команды и неограниченное количество проектов для удовлетворения всех потребностей клиентов. Агентский пакет SE Ranking, разработанный специально для маркетинговых агентств малого и среднего размера, предоставляет неограниченные возможности отчетности, виджет для привлечения потенциальных клиентов, WL и дополнительные клиентские места, чтобы помочь агентствам лучше представить свои результаты.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя 360-градусную цифровую информацию об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиента, что позволяет вам находить новые возможности и создавать выигрышные предложения. - Найдите потенциальных клиентов, которые соответствуют вашему идеальному профилю клиента, из базы данных Likeweb, содержащей более 100 миллионов веб-сайтов. - Повысьте качество своей воронки продаж и расставьте приоритеты в охвате, добавляя более релевантные данные к потенциальным клиентам с помощью Lead Enrichment. - Отслеживайте свои учетные записи, чтобы оставаться в курсе новых и дополнительных продаж. возможности с помощью оповещений - Глубокое погружение в цифровую производительность и стратегию ваших потенциальных клиентов, чтобы лучше понять, как ваше решение может помочь - Улучшите реакцию вашего клиента с помощью уникальной для вашего клиента информации, подкрепленной надежными данными - Обращайтесь напрямую к лицам, принимающим решения с их прямой контактной информацией
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и учится у покупателей, чтобы предоставлять персонализированный опыт и рекомендации в каждой точке взаимодействия. Drift создает мир, в котором искусственный интеллект помогает людям превращать разговоры в отношения. Drift помогает тысячам клиентов по всему миру преобразовать данные разговоров и поведение покупателей в более глубокие отношения, увеличить поток продаж и увеличить доход. Пионер в области разговорного маркетинга, компания была основана в 2015 году, чтобы помочь устранить трудности в процессе B2B-покупок. Поскольку ожидания покупателей продолжают расти, а ИИ становится центральным элементом расширения возможностей полноценного взаимодействия с клиентами в масштабе, Drift меняет созданную им категорию.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
G2
g2.com
G2 — крупнейший в мире и пользующийся наибольшим доверием рынок программного обеспечения. Ежегодно более 90 миллионов человек, включая сотрудников всех компаний из списка Fortune 500, используют G2 для принятия более разумных решений в области программного обеспечения на основе достоверных экспертных оценок. Тысячи компаний-разработчиков программного обеспечения и услуг всех размеров сотрудничают с G2, чтобы построить свою репутацию, управлять расходами на программное обеспечение и развивать свой бизнес.
Keyword.com
keyword.com
Ранее SerpBook.com — все, что вам нужно для отслеживания, определения и проверки ваших усилий по SEO. Продемонстрируйте и сообщите людям, которые имеют значение.
Seobility
seobility.net
Seobility — это универсальный инструмент SEO для улучшения рейтинга веб-сайтов. Seobility предоставляет комплексный SEO-аудит на странице, анализ обратных ссылок и инструменты построения ссылок, а также отслеживание рейтинга. Дополнительные инструменты, такие как инструмент TF*IDF для оптимизации контента и инструмент исследования ключевых слов, дополняют универсальное программное обеспечение Seobility для SEO. Внутренний SEO-аудит: сканируются все связанные страницы веб-сайта, а ошибки или проблемы с оптимизацией страницы собираются и четко отображаются. Каждый анализ содержит подробную информацию и советы о том, как решать проблемы и оптимизировать. Для постоянного обзора веб-сайта и отслеживания прогресса оптимизации можно запланировать регулярное сканирование. Seobility предоставляет подробный отчет после каждого сканирования и уведомляет пользователя в случае серьезных проблем. Анализ обратных ссылок: подробные отчеты об обратных ссылках веб-сайтов, якорных текстах, ссылающихся доменах и т. д. Кроме того, регулярно обновляемые отчеты о новых и потерянных обратных ссылках дают полезную информацию об этой части внешнего SEO. Анализ конкурентов и рекомендации по построению ссылок завершают этот модуль. Отслеживание рейтинга: ежедневно обновляемые данные о рейтинге Google для компьютеров и мобильных устройств по вашим ключевым словам. Используйте расширенные функции, такие как тегирование ключевых слов, например для анализа категорий или локализованных результатов. Следите за своими конкурентами, отслеживая их эффективность. Программное обеспечение Seobility SEO разработано с четким акцентом на качество и удобство использования. Seobility подходит как для профессионалов SEO, так и для новичков в SEO.
Serpstat
serpstat.com
Serpstat выделяется как комплексный набор инструментов SEO, позволяющий вам эффективно контролировать свою видимость в Интернете. Ключевой актив для преданных своему делу предприятий, стремящихся к повышению рейтинга и усилению коммерческого присутствия в Интернете. Обладая обширным арсеналом, насчитывающим более 50 мощных инструментов, Serpstat решает следующие задачи: 🔍 Анализ конкурентов: выявите и оцените ключевых игроков на вашем рынке. 📊 Стратегия контента: оценивайте и создавайте — получайте высококачественный, ориентированный на рейтинг контент. 🚀 Комплексный SEO-надзор: комплексные инструменты для обеспечения лучшей позиции в Google. 🌐 Анализ рынка и аналитика: погрузитесь в свою сферу деятельности и перенимайте лучшие отраслевые практики от лидеров. 💡 Реклама и платный поиск: собирайте информацию о конкурентах, чтобы усовершенствовать свои платные кампании. ✍️ Создание и анализ контента с помощью искусственного интеллекта: легко создавайте или перерабатывайте статьи, создавайте метатеги, улучшайте грамматику и орфографию, а также извлекайте ключевые слова из текста. Комплексная платформа SEO, которая включает в себя все необходимое для надежного маркетингового расширения. Горячее обновление: получите мощную информацию о SEO с помощью плагина Serpstat ChatGPT! 🔍 Найдите целевые ключевые слова SEO и сравните их по регионам. 📊 Анализируйте важные показатели SEO и данные обратных ссылок на домены. ✍️ Используйте данные SEO и синергию ChatGPT для создания эффективного контента и стратегий оптимизации. Обновите свою SEO-игру с помощью ChatGPT сегодня!
Data.ai
data.ai
data.ai — это самая надежная в отрасли платформа для анализа и анализа мобильных данных. Получите полное представление о мобильной среде, необходимой вам для приобретения, удержания и привлечения клиентов, расстановки приоритетов для своей дорожной карты, выхода на новые рынки и оптимизации рентабельности инвестиций. С помощью data.ai Intelligence вы можете: • Ускорить загрузку приложения и стратегию получения дохода. • Повысить рейтинги вашего приложения и заставить пользователей возвращаться. • Посмотреть, как использование приложения различается в более чем 60 странах. • Оптимизировать стратегию запуска и кампании по привлечению клиентов. • Сравнить эффективность своих мобильных устройств. в сравнении с конкурентами Миссия data.ai — помогать клиентам создавать успешные мобильные приложения и достигать совершенства. Основанная в 2010 году, компания запустила первое решение для анализа мобильного рынка. В 2020 году data.ai запустила Ascend, решение для анализа рекламы, став первой компанией в своей сфере, которая предлагает параллельное представление рыночной информации и собственных данных компаний для поддержки критически важных бизнес-решений. Вместе эти решения составляют наиболее полную в отрасли мобильную платформу. Более 1100 клиентов и 1 миллион подключений во всех регионах и отраслях полагаются на data.ai для развития своего мобильного бизнеса. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско и имеет 12 офисов по всему миру.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — это платформа взаимодействия с клиентами для жаждущих воздействия маркетинговых команд электронной коммерции, которые хотят быть экономичными, но мощными и надежными партнерами по росту доходов для руководителей. Наши решения на основе искусственного интеллекта уже используются более чем 2000 предприятиями среднего бизнеса в 50 странах, а также многими известными мировыми брендами, такими как Vodafone, Lacoste, New Balance и Victoria’s Secret. SALESmanago выполняет свое обещание по максимизации роста доходов и улучшению ключевых показателей эффективности электронной коммерции, используя три принципа: (1) близость к клиентам для создания подлинных отношений с клиентами, основанных на нулевых и первичных данных; (2) Точное исполнение для обеспечения превосходного многоканального обслуживания клиентов благодаря гиперперсонализации; и (3) Growth Intelligence, объединяющая рекомендации человека и искусственного интеллекта, позволяющая прагматично и быстрее принимать решения для достижения максимального эффекта. Дополнительная информация: www.salesmanago.com.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает маркетологам B2B SaaS повысить рентабельность маркетинговых инвестиций, сэкономить время и усилия на рутинном анализе, а также предоставить критически важную информацию о маркетинговой деятельности, влияющей на конвейер/доходы. Во-первых, Factors объединяет все хранилища данных — данные о посетителях веб-сайта, данные CRM, рекламной платформы, Clearbit и Search Console с помощью интеграции без кода. После идентификации анонимных посетителей веб-сайта с контактами/лидами CRM Factors обеспечивает унифицированное представление всех ваших маркетинговых показателей, мультитач-атрибуцию с анализом рентабельности инвестиций, анализ маркетинга и воронок продаж, а также автоматизированную аналитику, специально разработанную для маркетологов B2B.
WebCEO
webceo.com
WebCEO — это платформа интернет-маркетинга нового поколения, которая предоставляет вам 23 мощных инструмента для исследования ключевых слов, отслеживания рейтинга, анализа домена, SEO-аудита, анализа внутренних ссылок и отслеживания обратных ссылок, управления социальными сетями, управления платным поиском, исследования конкурентов и многого другого. Функции White Label Web CEO дают цифровым агентствам свободу настраивать отчеты и придавать им профессиональный вид.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — это инструмент SEO для всех маркетологов, ориентированных на данные. Получите ценную информацию с помощью более чем 40 функций, чтобы резко повысить рейтинг вашего сайта. Удобный интерфейс и функции анализа больших объемов данных сэкономят ваше время и усилия. Собирайте ценные данные и анализируйте до 100 000 ключевых слов или URL-адресов одним щелчком мыши, чтобы улучшить свою стратегию SEO. С помощью Marketing Miner вы сможете быстро обнаружить технические проблемы на своем сайте, узнать, какие целевые страницы и ключевые слова приносят больше всего трафика, провести комплексный технический SEO-аудит и анализ конкурентов, отслеживать упоминания вашего бренда и важных ключевых слов в вашей нише, находить новые возможности построения ссылок для укрепления вашего профиля обратных ссылок и разработки успешной стратегии контент-маркетинга. Популярные функции: - Исследование ключевых слов - SEO-аудит - Отслеживание рейтинга - Анализ конкурентов - Мониторинг бренда - Создание ссылок - Массовый анализ данных - API Почему вам понравится Marketing Miner? Невероятное соотношение цены и качества: вам не обязательно выбирать дорогие инструменты, чтобы получить хороший рейтинг. Marketing Miner предоставляет высококачественные данные по доступным ценам. Бесшовная интеграция с другими инструментами. Если вы предпочитаете работать с большими объемами данных в своих собственных инструментах, вам понравится универсальный и мощный REST API Marketing Miner для доступа к вашим данным без входа в систему! Массовый анализ данных: инструменты Marketing Miner экономят много времени и усилий. Вы можете быстро анализировать данные по 100 000 ключевым словам, доменам или URL-адресам.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriily, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» или программное обеспечение как услуга, которое архивирует данные социальных сетей, чтобы предоставить компаниям информацию и средства для отслеживания определенных сегментов для анализа присутствия их брендов в Интернете. Инструмент охватывает блоги, новостные сайты, форумы, видео, обзоры, изображения и социальные сети, включая Twitter, Facebook, Instagram и Reddit. Пользователи могут искать данные с помощью поиска по тексту и изображениям, а также использовать диаграммы, категоризацию, анализ настроений и другие функции для предоставления дополнительной информации и анализа. Brandwatch имеет доступ к более чем 80 миллионам источников.
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб-сайта, готовыми к конверсии. Автоматически агрегируя данные и интегрируя информацию с различных платформ, Warmly организует наиболее эффективный следующий шаг для проведения квалифицированных переговоров с отделом продаж. Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Их платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о покупательских намерениях на вашем веб-сайте, исходящих сообщениях и CRM. Затем они помогут вам закрыть этот конвейер теплым и интересным способом. Кроме того, их набор бесплатных инструментов продаж поможет вашей команде лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами или клиентами в вашем календаре и в Zoom с помощью отмеченного наградами приложения Essential Zoom.
People.ai
people.ai
People.ai — лидер в руководстве корпоративными отделами продаж на проверенном пути к конвейеру и получению дохода. Платформа анализа корпоративных доходов People.ai позволяет организациям ускорить сложные циклы продаж, привлекая нужных людей к нужным клиентам. Благодаря нашей запатентованной технологии искусственного интеллекта People.ai позволяет отделам продаж четко видеть, с кем работать в каждом из своих аккаунтов и что именно делать, чтобы заключать наиболее прибыльные сделки. Такие предприятия, как AppDynamics, DataRobot, Okta и Zoom, знают, что люди покупают у людей, и именно поэтому люди покупают у People.ai.
RocketReach
rocketreach.co
Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые звонки. Решите широкий спектр бизнес-задач: от таргетинга рекламы, контактной информации, сегментации базы данных и подбора персонала. Попробуйте бесплатно сегодня.
WASK
wask.co
ВАСК; Программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, предназначенное для обеспечения высочайшего качества вашей цифровой рекламы. WASK — это продукт SaaS, который помогает цифровым рекламодателям более успешно управлять своими кампаниями и получать лучшие результаты без технических знаний. WASK помогает рекламодателям автоматически оптимизировать свои кампании, чтобы получить больше. клиентов и пользователей, измерять посетителей и клиентов на веб-сайтах/веб-приложениях без использования сторонних технологий cookie, моделировать поведение посетителей на основе данных о посетителях и клиентах и генерировать целевую аудиторию на основе этих моделей. В то же время WASK поддерживает рекламодателей в отчетности, интеллектуальных предложениях, генерации текста кампании на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь рекламодателям в процессах управления кампаниями и сэкономить время.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 000 компаний в 179 странах используют FlippingBook для создания простых в использовании онлайн-документов, доставки контента через Интернет и улучшения своих коммуникационных процессов. Сервис работает на настольных компьютерах и мобильных устройствах и может быть интегрирован со сторонними системами, такими как Zapier, Google Analytics и WordPress. FlippingBook помогает малому бизнесу и крупным известным брендам, таким как Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle.
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальная платформа анализа данных B2B Основанная в 2020 году, компания RoundDeal признана во всем мире как ведущая платформа анализа данных B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), которой доверяют более 100 000 клиентов и пользователей по всему миру. Наша база данных включает более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний, предоставляя полные и точные данные, такие как адреса электронной почты и номера телефонов, а также ценные аналитические данные о компаниях. RoundDeal не только предоставляет данные, но и предлагает интеллектуальную платформу. Наша цель — помочь маркетологам, торговым представителям и рекрутерам быстро находить и связывать целевые контакты, оценивать конкурентную среду, получать ценную бизнес-аналитику и возможности роста. 1. Prospector — найдите своего следующего клиента с помощью более качественных данных. Быстро создавайте целевые списки потенциальных клиентов, используя данные о более чем 100 миллионах контактов, и получайте оповещения, когда контакты меняют работу. 2. Вовлеченность: автоматизируйте свою вовлеченность в продажи. Создавайте автоматизированные последовательности продаж и поднимите свои возможности продаж на новый уровень. 3. Расширение Chrome — находите потенциальных клиентов повсюду. Получайте целевые контакты и информацию о компании непосредственно на LinkedIn, на веб-сайте компании и в CRM (Salesforce или HubSpot. 4. Пополнение — автоматически пополняйте свои данные. Пополните свои записи более чем 50 фирмографическими полями в базе данных RoundDeal, включая рабочий адрес электронной почты, телефон, должность, название компании и многое другое. 5. Посетители. Превратите посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов. Узнайте, какие компании посещают ваш веб-сайт, и привлекайте их правильным способом и в нужное время.
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI — первая и единственная поисковая система для потенциальных клиентов B2B, работающая в режиме реального времени. Более 350 000 пользователей и десятки тысяч обладателей награды Президентского клуба используют Seamless.AI для поиска проверенных мобильных телефонов, электронных писем и прямых номеров для всех, кому им нужно продать. ТОЛЬКО ОБЪЯВЛЕНО: намерения покупателя и изменения в работе от Seamless.AI! Компания Seamless.AI только что опубликовала данные о намерениях покупателей, чтобы вы могли создавать конвейер быстрее, чем когда-либо, обращаясь к учетным записям, которые в настоящее время присутствуют на рынке и готовы купить ваш продукт или услугу. Смена вакансий от Seamless.AI дает вам доступ ко всем, кто сменил свою роль или перешел в новую компанию, так что вы можете в это критическое время связаться с клиентами и потенциальными клиентами, не теряя связи.
VisualPing
visualping.io
Визуализация — лучший инструмент для мониторинга изменений на сайте. Просто введите URL-адрес, который вы хотите отслеживать, и выберите область — мы уведомим вас при обнаружении изменения. Visualping имеет сотни потенциальных вариантов использования. Ваш бизнес может использовать Visualping для конкурентной разведки, нормативной информации, управления соблюдением требований, контроля качества веб-сайтов, обнаружения регрессий и многого другого. Вы даже можете использовать Visualping в своей личной жизни, чтобы следить за вакансиями, отсутствующими в наличии продуктами, ценами, встречами, новостями и профилями в социальных сетях.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — это платформа продаж и маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям по всему миру быстрее масштабироваться с помощью решений для маркетинга на основе учетных записей. На единой платформе: идентифицируйте и обнаруживайте свои целевые учетные записи, организуйте индивидуальные беседы с целевыми группами, вовлекайте их по нескольким каналам, запускайте рекламу ABM на основе искусственного интеллекта, измеряйте и оптимизируйте успех ABM во всех ваших кампаниях. Благодаря искусственному интеллекту в основе SalesboxAI Avatar помогает компаниям быстрее и эффективнее находить и защищать клиентов, автоматически связываясь, привлекая, квалифицируя и отслеживая целевые учетные записи посредством многоканального двустороннего диалога. Чтобы узнать больше, посетите: https://salesbox.ai.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — ведущая платформа аналитики и атрибуции для B2B. HockeyStack подключается ко всем вашим платформам, очищает ваши данные и позволяет вам измерять, что движет воронкой продаж, и визуализировать путь покупателя. Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Сотни отделов продаж в таких компаниях, как 8x8, ActiveCampaign и Cognism, используют HockeyStack, чтобы увеличить поток продаж и быстрее закрывать сделки.
Apptopia
apptopia.com
Полезные данные для мобильного мира: мы предоставляем данные о производительности каждого мобильного приложения и каждого издателя в мире. Эти точки данных доступны через API и/или наш интуитивно понятный веб-инструмент. Мы не просто предоставляем вам данные, мы даем вам ответы. Наши доступные инструменты конкурентной разведки ежедневно используются издателями и разработчиками мобильных устройств, поставщиками услуг и инвесторами для понимания и мониторинга конкурентов, информирования о бизнес-стратегиях и выявления возникающих потребительских интересов и тенденций. Apptopia уникальна своей способностью также предлагать распознавание и анализ SDK, анализ на уровне категорий и настраиваемые отраслевые отчеты. Мы также предлагаем полный набор инструментов для привлечения пользователей. Данные о производительности (доступны для более чем 50 стран) включают загрузки, DAU, MAU, сеансы, рейтинги, удержание пользователей, перекрестное использование приложений, анализ SDK, доход от IAP, доход от рекламы, рекламные показы и многое другое.
Sendoso
sendoso.com
Создавайте высокодифференцированные и индивидуально адаптированные кампании, чтобы обеспечить тесную связь с вашими покупателями на протяжении всего жизненного цикла клиента и повысить рентабельность инвестиций в продажи и маркетинг с помощью платформы автоматизации прямого маркетинга Sendoso.
Octane11
octane11.com
Octane11 — это платформа для анализа данных и совместной работы, ориентированная на B2B, которая объединяет платные, собственные и заработанные данные о маркетинге, продажах и использовании продуктов для достижения реальных бизнес-результатов. Мы помогаем предприятиям B2B с доходом более 100 миллионов долларов интегрировать, обогащать и анализировать данные между командами, а также сравнивать производительность с отраслевыми показателями. Клиенты используют готовые визуализации Octane11 или доставляют расширенные данные в инструмент BI, CDP, CRM или другую конечную точку по своему выбору. Octane11 действительно является недостающим звеном в стеке данных B2B, которое превращает разрозненные данные в полезную информацию и повышает производительность за небольшую часть времени и затрат.
Sensor Tower
sensortower.com
Sensor Tower — компания, занимающаяся исследованиями рынка, которая изобрела Consumer Lifecycle Intelligence (CLI), новый вид рыночной аналитики, который помогает организациям оставаться в курсе ключевых тактик и тенденций. Наша платформа CLI показывает брендам, как потребители взаимодействуют с компаниями в глобальной цифровой экономике, используя приложения, покупки, рекламные показы и многое другое, включая мобильные приложения, социальные сети, потоковые медиа, веб-сайты, цифровые платежи и многое другое. Информация, полученная ответственно от Sensor Tower, дополняет корпоративные данные взглядами «извне внутри», полученными от реальных людей, отвечая на ценные вопросы, на которые корпоративные данные не могут ответить. Эти идеи помогают формировать стратегии ведущих компаний мира.
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть более эффективным с каждым долларом. Terminus — это платформа, созданная для вашего успеха. Это помогает вашей команде встречаться с клиентами на протяжении всего их жизненного цикла. Вам нужна платформа, основанная на собственных данных, которая окружает покупателей привлекательным цифровым опытом от приобретения учетной записи до ее расширения и продления. Наша система создана для повышения рентабельности инвестиций, минимизации мошенничества, придания приоритета безопасности бренда и превращения намерений в актуальные и действенные идеи для команд GTM.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — это инструмент анализа продаж, который позволяет вам создавать списки потенциальных клиентов на основе расширенных возможностей поиска, таких как используемые технологии и общепринятые методы, поверх многих других фильтров, таких как местоположение, размер компании, отрасль и т. д. После создания списков вы можете получить доступ к ним. контактная информация (рабочая электронная почта и мобильный телефон) ключевых лиц, принимающих решения в этих компаниях, — все в масштабе и без проблем.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI создает программное обеспечение и инструменты на основе больших данных, которые позволяют лидерам принимать более обоснованные решения и автоматизировать инициативы и кампании, чтобы максимизировать ресурсы и получить максимальную отдачу.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly предоставляет программное обеспечение для маркетинга и продаж на основе учетных записей + экспертов для создания спроса, вовлеченности и доходов от целевых учетных записей. Вы получаете сочетание людей, процессов и нашей платформы продаж. Более 400 организаций доверяют Intandemly стимулирование продаж. Программное обеспечение на базе SaaS сегодня используют организации численностью от 1 до 10 000 человек. Идентификация: Intandemly предлагает расширение Chrome, которое упрощает идентификацию, исключая при этом ввод данных для представителей. Изучите свои учетные записи и потенциальных клиентов, получите актуальные контактные данные и поместите их в модуль «Потенциальные клиенты». Перспектива: увеличьте продажи с помощью нашей встроенной CRM, которая предлагает аналитику, управление учетными записями, звонки, автоматизацию электронной почты и многое другое. Создайте оптимизированный рабочий процесс продаж, который поможет вам заключать больше сделок. Вовлекайте: создавайте аудитории аккаунтов и запускайте игры через рекламу, Linkedin, ретаргетинговую прямую почтовую рассылку и электронную почту. Согласуйте маркетинг с остальной частью организации и обращайтесь к клиентам наиболее персонализированным способом.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment мгновенно добавляет более 100 данных о компании, ее технологиях и ее сотрудниках к каждой вашей записи, чтобы вы могли быстрее превратить потенциальных клиентов в клиентов. Вот как: • Полная интеграция с Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment и другими платформами для автоматизации и оптимизации рабочих процессов. • Не упускайте ценных потенциальных клиентов — благодаря непосредственному контексту вам нужно оценить, проложить маршрут и ускорить путь покупателя. • Сократите формы: скройте или заполните автоматически известные поля, чтобы увеличить конверсию. • Используйте надежный и точный источник: используйте свежие бизнес-данные, оптимизированные с помощью алгоритмов машинного обучения и высококвалифицированных специалистов по обеспечению качества, не только для компаний из списка Fortune 500, но и для каждой компании, имеющей веб-сайт.
LeadAngel
leadangel.com
Ранняя пташка получает продажу. Фильтрация, сопоставление и маршрутизация мгновенно приводят к нужному продавцу. Заключайте больше сделок. LeadAngel — это платформа управления потенциальными клиентами B2B, включая сопоставление потенциальных клиентов и маршрутизацию. Быстрые, надежные и настраиваемые операции работают с Salesforce CRM и другими системами. Доступны API для маршрутизации и сопоставления потенциальных клиентов. LeadAngel помогает предприятиям, организациям и предприятиям улучшить процесс продаж, чтобы быстрее заключать больше сделок. Программное обеспечение предлагает маршрутизацию потенциальных клиентов, сопоставление потенциальных клиентов, нечеткое сопоставление, дедупликацию потенциальных клиентов, маркетинговые стратегии на основе учетных записей и подробную отчетность. Сопоставление очень настраиваемое и очень быстрое.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как Enrich, который использует технологии для увеличения данных о клиентах. Штаб-квартира FullContact находится в Денвере, штат Колорадо, США, а офисы — в Далласе (США) и Кочи (Индия).
&Open
andopen.co
&Open — это глобальная платформа для подарков, которая тщательно подбирает подарки, автоматизирует их отправку и обеспечивает всю логистику от начала до конца. Мы помогаем брендам повысить лояльность и повысить удержание клиентов посредством более качественных, быстрых и простых корпоративных подарков. Закажите демо-версию или поговорите с одним из наших экспертов по подаркам сегодня, чтобы найти решение, подходящее именно вам.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать контекстный контент в любом масштабе. Заключайте сделки быстрее, предоставляя релевантный контент, который лучше привлекает ваших потенциальных клиентов. Контент — это основа любого продвижения на рынок. Если вы хотите выделиться и построить значимые отношения со своими потенциальными и реальными клиентами, вам необходимо предоставлять персонализированный опыт, предоставляя правильный контент в нужное время. Управление впечатлениями. Централизуйте и систематизируйте контент из различных источников, чтобы персонализировать направления за считанные минуты. Централизация и управление контентом являются ключом к персонализации. Uberflip — это единая платформа для централизации и организации всего вашего контента. Uberflip интегрируется со сторонними контент-платформами, поэтому вы можете легко импортировать, управлять и помечать свои ресурсы. Отсюда ваши команды по маркетингу, продажам и работе с клиентами получат легкий доступ к одобренному контенту и смогут начать создавать невероятные места для каждой кампании и цифровых залов продаж с помощью перетаскивания без кода. Результат? Меньше отходов контента, более быстрый запуск кампаний и команда продаж, которая может предложить лучший контент для своих потенциальных клиентов. Основные возможности: - Интеграция контента (блог, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Менеджер тегов и интеллектуальные фильтры - Uberflip Pages - Uberflip Sales Assist (цифровые торговые залы) - SEO-оптимизация Journey Acceleration - Создание курируемых направлений контента для каждого покупателя – и вовлекать их по всем каналам. Uberflip позволяет вам стимулировать потребление контента с помощью рекомендаций по контенту, которые удерживают ваших посетителей на сайте. Благодаря надежной интеграции платформы автоматизации маркетинга (MAP) каждое взаимодействие с контентом может стать идеальным следующим шагом для ускорения пути клиента. Повысьте коэффициент конверсии и ускорьте получение дохода, предоставляя персонализированный контент, который снижает трудности на пути покупателя.
Mutiny
mutinyhq.com
Большинство маркетинговых команд не могут сыграть значимую роль в прорыве к целевым аккаунтам, потому что работающие маркетинговые стратегии 1:1 не масштабируются, а те, которые масштабируются, не работают. Mutiny помогает B2B-компаниям генерировать конвейеры и доходы от своих целевых аккаунтов с помощью персонализированного опыта на базе искусственного интеллекта, микросайтов 1:1 и аналитики аккаунтов.
Groove
groove.co
Groove, компания Clari, — это ведущая на рынке платформа для взаимодействия с продавцами, которая позволяет руководителям продаж реализовывать свою стратегию умным и адаптивным способом. С помощью Groove руководители предприятий могут использовать автоматизацию, чтобы делать больше с меньшими затратами, повышая эффективность и результативность на протяжении всего жизненного цикла клиента. Groove позволяет более чем 75 000 пользователей в ADP, Google, Uber, iHeartMedia, Capital One и других крупных предприятиях работать более эффективно и результативно. Чтобы узнать больше, посетите https://groove.co.
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ помогает командам достигать своих целей по доходам, используя меньше ресурсов. Он использует данные учетной записи, богатую и надежную информацию на уровне учетной записи, чтобы помочь вам организовать продажи и маркетинговые действия и придать актуальность каждому этапу процесса покупки B2B. Вы получите единое окно, объединяющее все источники информации и идей, а также все продажи и маркетинговые ходы, что позволит вам раньше выявлять возможности, более разумно взаимодействовать с ними и быстрее заключать сделки. Создавайте точные аудитории, используя нашу информацию об учетных записях, данные CRM и MAP, сигналы намерений, технографию и многое другое. Затем используйте дополнительные возможности для большей точности и контроля: единственная рекламная платформа B2B, оптимизированная для охвата целых команд закупщиков, повышения конверсии веб-сайта за счет персонализации, координации значимого взаимодействия с клиентами в вашей экосистеме и каналах, а также измерения того, как маркетинговая и коммерческая деятельность влияет на потоки продаж и доходы. Продавцы могут даже использовать свои CRM-приложения, чтобы получить интеллектуальную информацию о контактах и компаниях, а также увидеть активность в базе спроса и намерения. С помощью Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence вы можете координировать все действия с GTM для упрощения покупок.
Metadata
metadata.io
Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum помогает автоматизировать программы вознаграждений, стимулов и выплат в глобальном масштабе с возможностью мультивалютности и мультирегиональности. Мы упрощаем для отделов маркетинга и продаж отправку вознаграждений, поощрений и электронных подарков на протяжении всего жизненного цикла клиента с помощью системы вознаграждений, используя рабочие процессы в масштабе. Мы интегрируемся с CRM, инструментами опросов и инструментами электронной почты, а также предлагаем решения API для непосредственной интеграции с вашими продуктами. Тысячи предприятий всех размеров, от стартапов до крупных предприятий, используют бизнес-валюту Xoxoday для отправки вознаграждений, льгот, стимулов и выплат. Более 2000 клиентов отправили более 80 миллионов вознаграждений по всему миру, что сделало Plum основой для фирменных платежей.
Act-On
act-on.com
Программное обеспечение Act-On предоставляет решения, которые позволяют маркетологам достигать маркетинговых целей на каждом этапе жизненного цикла клиента. Act-On делает данные о клиентах полезными, поэтому маркетологи могут мечтать о многом и создавать умные и эффективные программы автоматизации маркетинга для развития своего бизнеса и повышения пожизненной ценности клиентов – и все это с максимально быстрым временем окупаемости. Получите демо-версию: https://act-on.com/demo/ Act-On дает маркетологам возможность: • Развивать и расширять свой бизнес в больших масштабах за счет формирования спроса B2B, продаж и транзакций B2C, а также функций клиентского маркетинга. Организуйте и оптимизируйте весь путь клиента — от осведомленности до защиты интересов — путем создания непрерывного, индивидуального взаимодействия, которое превращает посетителей в потенциальных клиентов, потенциальных клиентов — в квалифицированных потенциальных клиентов, а квалифицированных потенциальных клиентов — в постоянных клиентов. • Обеспечивайте исключительный опыт взаимодействия с брендом на протяжении всего жизненного цикла клиента, автоматизируя процесс покупки, персонализируя коммуникации и кампании, а также повышая близость к бренду и лояльность. Используйте автоматизированные возможности Act-On для привлечения новых потенциальных клиентов, взаимодействия с вашими контактами и направления потенциальных клиентов к более частым и более выгодным решениям о покупке. • Обеспечивать измеримое внедрение продуктов и удержание клиентов посредством реализации комплексных программ адаптации и обучения, стратегий внедрения продуктов и удержания клиентов, а также продвижения новых продуктов и услуг. От новых контактов до лояльных партнеров — вы можете использовать Act-On, чтобы привлечь свою аудиторию, превратить ее в представителей бренда и заставить ее возвращаться снова и снова. Благодаря интерактивным и динамическим отчетам и аналитике для оценки, демонстрации и повышения эффективности платформа Act-On предназначена для обеспечения растущей маркетинговой ценности для предприятий и маркетологов любого размера, формы, местоположения и масштаба. Возможности платформы включают в себя: • Автоматизированные и адаптируемые маршруты покупок • Глубокая интеграция с ведущими системами CRM и веб-конференциями • Отслеживание активности посетителей веб-сайта и отчеты о намерениях • Динамическая оценка, сегментирование и развитие потенциальных клиентов • Прослушивание, поиск, публикация и пропаганда в социальных сетях • Простота Разработка веб-форм, целевых страниц и шаблонов электронной почты. • Отправка электронной почты по событиям и транзакциям. • Активное ценообразование на основе контактов для выставления счетов за фактическое использование. Мы получаем маркетинг. Мы понимаем ваши проблемы. И мы здесь, чтобы помочь вам добиться успеха с каждым клиентом и каждой кампанией.
Nymblr
nimbler.com
Nymblr — это платформа контактных данных Ultimata B2B для продавцов, маркетологов и разработчиков. Получите доступ к высококачественным контактным данным со встроенной проверкой электронной почты в реальном времени, рабочей электронной почте, личной электронной почте и даже номерам мобильных телефонов. Наш подход, ориентированный на клиента, стандартный вариант «white label», план «все включено» с неограниченным количеством пользователей и приверженность высококачественным контактным данным — вот что отличает нас. Попробуйте бесплатно на сайте www.nymblr.com.
Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent — это платформа B2B Intent для анализа контактов, основанная на машинном обучении и искусственном интеллекте. Мы обеспечиваем конвейеры маркетинга и продаж сигналами о намерениях из нескольких источников, точными данными о мобильных телефонах, проверенными контактами в реальном времени, моделированием Look-Alike на базе искусственного интеллекта, непревзойденной фирмографической и технологической информацией о 35 миллионах лиц, принимающих решения. Infotelligent помогает компаниям находить аккаунты, которые более склонны к покупкам, и увеличивать количество заказов на продажи благодаря точной контактной информации и молниеносно быстрым процессам обработки данных.
Owler
owler.com
Owler — это платформа бизнес-аналитики с более чем 5 миллионами пользователей, которая предоставляет информацию о ваших ключевых потенциальных клиентах, счетах и клиентах. Легко получайте доступ к данным в режиме реального времени от более чем 15 миллионов частных и государственных компаний, чтобы оставаться впереди конкурентов, получая мгновенные обновления о компаниях во всех отраслях! Owler Max предоставляет вам информацию на уровне учетной записи, контактные данные и триггеры продаж, которые вам нужны для ускорения и оптимизации процесса продаж и получения большего дохода — и все это на одной платформе.
Folloze
folloze.com
Целью Folloze является расширение возможностей B2B-маркетинговых команд, стремящихся реагировать на запросы нового поколения B2B-покупателей, путем создания ведущей в отрасли платформы взаимодействия с покупателями. Под руководством маркетологов, работающих на переднем крае, отделы по работе с доходами используют Folloze, чтобы быстро и легко предоставлять привлекательный, основанный на данных опыт, который позволяет покупателям получать необходимую информацию там, где они находятся, и все это персонализировано с учетом их индивидуального пути к клиенту. Основанная в 2013 году двумя руководителями по маркетингу, которые своими глазами наблюдали, как меняются покупки и продажи в сфере B2B, Folloze с гордостью обслуживает сегодня некоторые из крупнейших и наиболее успешных брендов B2B, включая такие компании, как Cisco, FireEye, Google, Okta и Workday.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder — это инновационная платформа B2B для привлечения потенциальных клиентов и обогащения данных, которая производит революцию в продажах и маркетинге. Благодаря передовым алгоритмам и искусственному интеллекту он позволяет компаниям находить высококачественных потенциальных клиентов, обогащать данные о клиентах и оптимизировать процессы. Благодаря полной интеграции в существующие системы CUFinder позволяет компаниям персонализировать общение, экономить время и получать конкурентные преимущества в современном динамичном бизнес-среде. Испытайте преобразующую силу CUFinder и откройте новые возможности для успеха в продажах и маркетинге.
A-INSIGHTS
a-insights.eu
A-INSIGHTS — это универсальная платформа для финансового сравнительного анализа, конкурентного анализа и мониторинга производительности. Замените догадки стратегическими идеями и раскройте потенциал решений, основанных на данных, прямо сейчас. Мы помогаем вам добиться успеха, собирая стратегические данные из точных и актуальных источников, очищая их и обогащая дополнительными источниками, чтобы дать вам историю, выходящую за рамки цифр. Найдите всю необходимую информацию о конкурентах и готовые к использованию контрольные показатели KPI ваших коллег, поставщиков и клиентов в своей индивидуальной информационной панели. Наша преданная команда экспертов всегда готова помочь вам максимально эффективно использовать полученные данные, чтобы вы всегда могли получить необходимую резервную копию, когда она вам понадобится.
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — это аналитическая платформа для выхода на рынок, которая помогает командам по маркетингу, продажам и доходам повысить эффективность конвейера до 5 раз за счет: - Идентификации идеальных клиентов (ICP) среди 22 миллионов учетных записей, профилированных с помощью 300 миллионов уникальных технологий. установить точки данных. - Выявление учетных записей, которые активно интересуются вашим продуктом или услугой, используя лучшие в своем классе намерения, новости компании и данные веб-посетителей. - Предоставление проверенной контактной информации для лиц, принимающих решения, из нашей базы данных, состоящей из более чем 100 миллионов контактов с адресами электронной почты и номерами мобильных телефонов. - Работа в качестве расширения вашей команды для заполнения любых пробелов в контактах или учетных данных, используя нашу исследовательскую группу, насчитывающую более 2000 человек. - И все это при предоставлении неограниченного кредита. ценообразование, поддерживаемое обслуживанием клиентов мирового класса. Наши клиенты — это опытные специалисты по доходам из ведущих компаний отрасли, таких как ServiceTitan, ProGlove, Openprise и Veranex, которые понимают, что повышение эффективности трубопроводов в сегодняшней сложной экономике является ключом к росту доходов. Мы предоставляем отрасли качественные данные уже более 15 лет и только недавно сделали их доступными напрямую более чем 800 нашим клиентам.