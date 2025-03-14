Программное обеспечение для выполнения на основе учетной записи - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для реализации на основе учетных записей позволяет маркетологам создавать и распространять индивидуальные сообщения, необходимые для реализации стратегии маркетинга на основе учетных записей (ABM). ABM, целенаправленный подход в B2B-маркетинге, объединяет команды маркетинга и продаж для выявления важнейших целевых клиентов и применения индивидуальной маркетинговой тактики для превращения их в клиентов. В традиционном маркетинге генерация потенциальных клиентов включает в себя создание контента для привлечения широкой аудитории, а затем продвижение этих потенциальных клиентов через маркетинговую воронку в надежде на возможные покупки. Однако многие лиды выпадают из воронки, не дойдя до стадии покупки. ABM решает эту проблему, расставляя приоритеты и ориентируясь на высококачественных потенциальных клиентов, позволяя командам продаж и маркетинга сконцентрировать усилия на привлечении потенциальных клиентов, которые с наибольшей вероятностью совершят конверсию. Программное обеспечение для реализации на основе учетных записей упрощает стратегии ABM, позволяя маркетологам проводить кампании, персонализированные для целевых учетных записей. Эти кампании охватывают различные каналы, такие как электронная почта, персонализация веб-сайтов, целевая реклама, прямая почтовая рассылка и мероприятия. Ключевые преимущества программного обеспечения для исполнения на основе учетных записей: * Высоко персонализированные кампании: маркетологи могут создавать индивидуальные кампании по нескольким каналам, повышая релевантность и вовлеченность. * Доставка контента для конкретной учетной записи. Контент доставляется отдельно для каждой учетной записи, обеспечивая соответствие сообщений уникальным потребностям и болевым точкам каждой цели. * Стратегическое распространение контента: программное обеспечение помогает планировать время и размещение маркетингового контента, оптимизируя охват и воздействие. * Согласование усилий по продажам и маркетингу: программное обеспечение ABM способствует сотрудничеству между отделами продаж и маркетинга, обеспечивая сплоченность и скоординированность стратегий. * Оптимизация ресурсов. Сосредоточив ресурсы на аккаунтах с высокой вероятностью конверсии, организации экономят время и деньги, максимизируя рентабельность инвестиций. * Построение и удержание отношений. Стратегии ABM отдают приоритет построению прочных отношений с ключевыми клиентами, укреплению лояльности и созданию возможностей для расширения. По сути, программное обеспечение для управления учетными записями дает маркетологам возможность проводить кампании с точным таргетингом, углублять отношения с клиентами и обеспечивать устойчивый рост бизнеса с помощью стратегий ABM.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
Warmly
warmly.ai
Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это инструмент для создания интерактивных онлайн-публикаций из PDF-файлов с эффектом перелистывания страниц.
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI - платформа для продаж и маркетинга с ИИ, которая помогает находить и взаимодействовать с целевыми клиентами через множество каналов.
Sendoso
sendoso.com
Sendoso — платформа для управления отправкой подарков и кампаний, оптимизирующая клиентский опыт и повышающая эффективность маркетинга.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum автоматизирует программы вознаграждений и выплат, предлагая многовалютные и мульти-региональные решения для бизнеса.
&Open
andopen.co
&Open — это глобальная платформа для корпоративных подарков, которая упрощает выбор, отправку и логистику подарков.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.
Folloze
folloze.com
Folloze - платформа для B2B-маркетинга, создающая персонализированный контентный опыт для улучшения взаимодействия с клиентами и анализа данных.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать персонализированные контентные опыты, управлять контентом и интегрироваться с различными платформами для улучшения взаимодействия с клиентами.
Metadata
metadata.io
Приложение Metadata автоматизирует ручную работу для B2B-маркетологов, позволяя им сосредоточиться на стратегии и креативе.
N.Rich
nrich.ai
Приложение N.Rich помогает находить целевые аккаунты с намерением покупки, активировать их с помощью цифровой рекламы и передавать горячие аккаунты в отдел продаж.
xiQ
xiqinc.com
Приложение xiQ использует нейронауку и ИИ для анализа покупательского поведения, предлагая персонализированные продажи и маркетинговые решения.
Printfection
printfection.com
Printfection - платформа управления сувенирами, которая упрощает покупку, управление и доставку брендированной продукции для клиентов, сотрудников и мероприятий.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует статический контент, такой как PDF и презентации, в интерактивные микросайты для улучшения вовлеченности без необходимости программирования.
Opensense
opensense.com
Приложение Opensense позволяет централизованно управлять электронной подписью на всех устройствах для различных почтовых сервисов.
Hushly
hushly.com
Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.
Foundry
foundryco.com
Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.
Kotis Design
kotisdesign.com
Приложение Kotis Design предлагает платформу для создания, продажи и доставки брендированной продукции по всему миру с интеграцией Salesforce и Shopify.
Postal
postal.com
Postal — платформа для офлайн-взаимодействия, помогающая B2B-компаниям устанавливать связи с клиентами и партнерами.
Albacross
albacross.com
Albacross - инструмент для B2B, помогающий выявлять потенциальных клиентов через мониторинг посетителей веб-сайтов и интеграцию с CRM-системами.
Influ2
influ2.com
Influ2 — это платформа для персонализированной рекламы, позволяющая рекламировать контент конкретным лицам в целевых компаниях и отслеживать их взаимодействие.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite - это программное обеспечение для управления контентом и поддержки продаж, которое помогает маркетинговым и продажным командам организовывать, распространять и отслеживать контент.
PFL
pfl.com
PFL — приложение для создания персонализированного прямого почтового маркетинга, который управляет стратегией, производством, доставкой и измерением результатов.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence — платформа для B2B-маркетинга, использующая большие данные для определения и привлечения целевых клиентов через онлайн-рекламу.
Propensity
propensity.com
Propensity — платформа для маркетинга на основе аккаунтов (ABM) для малых B2B-команд, которая помогает находить и управлять лидами с помощью программных рекламных кампаний.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow - платформа для создания интерактивного контента, включая тесты, опросы и калькуляторы, без необходимости в разработке и дизайне.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks – платформа для B2B, помогающая идентифицировать, привлекать и конвертировать целевые учетные записи с помощью аналитики и автоматизации.
Alyce
alyce.com
Alyce — это платформа для корпоративных подарков, которая помогает компаниям персонализировать подарки и управлять отношениями с клиентами и партнерами.
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk помогает B2B-компаниям отправлять подарки и почтовые сообщения для установления связей с клиентами и сотрудниками на основе данных.
Enthusem
enthusem.com
Enthusem — это цифровое маркетинговое решение от Prospect Smarter, специализирующееся на переводе оффлайн-клиентов в онлайн и предоставляющее личные лиды.
6sense
6sense.com
6Sense - платформа ABM для B2B, использующая ИИ и аналитику для оптимизации маркетинга, выявления целевых клиентов и улучшения взаимодействия между продажами и маркетингом.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory - платформа для персонализированного контент-маркетинга в B2B, оптимизирующая взаимодействие с клиентами и повышающая эффективность стратегий ABM.
Recotap
recotap.com
Recotap — это платформа для B2B-маркетинга, которая помогает запускать персонализированные кампании на основе аккаунтов для повышения эффективности маркетинга.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic помогает компаниям находить ключевые учетные записи и вовлекать их на всем этапе покупательского пути с помощью данных и многоканальных стратегий.
Advertaze
advertaze.com
Advertaze – это приложение для создания персонализированных рекламных объявлений, которые показываются только целевой аудитории в компаниях, принимающих решения о покупке.
Proof
useproof.com
Proof — это приложение, которое помогает повысить доверие посетителей, создать ощущение срочности и увеличить конверсии на страницах на 10-15%.
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