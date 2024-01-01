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Программное обеспечение для выполнения на основе учетной записи - Самые популярные приложения - Конго - Киншаса
Программное обеспечение для реализации на основе учетных записей позволяет маркетологам создавать и распространять индивидуальные сообщения, необходимые для реализации стратегии маркетинга на основе учетных записей (ABM). ABM, целенаправленный подход в B2B-маркетинге, объединяет команды маркетинга и продаж для выявления важнейших целевых клиентов и применения индивидуальной маркетинговой тактики для превращения их в клиентов. В традиционном маркетинге генерация потенциальных клиентов включает в себя создание контента для привлечения широкой аудитории, а затем продвижение этих потенциальных клиентов через маркетинговую воронку в надежде на возможные покупки. Однако многие лиды выпадают из воронки, не дойдя до стадии покупки. ABM решает эту проблему, расставляя приоритеты и ориентируясь на высококачественных потенциальных клиентов, позволяя командам продаж и маркетинга сконцентрировать усилия на привлечении потенциальных клиентов, которые с наибольшей вероятностью совершят конверсию. Программное обеспечение для реализации на основе учетных записей упрощает стратегии ABM, позволяя маркетологам проводить кампании, персонализированные для целевых учетных записей. Эти кампании охватывают различные каналы, такие как электронная почта, персонализация веб-сайтов, целевая реклама, прямая почтовая рассылка и мероприятия. Ключевые преимущества программного обеспечения для исполнения на основе учетных записей: * Высоко персонализированные кампании: маркетологи могут создавать индивидуальные кампании по нескольким каналам, повышая релевантность и вовлеченность. * Доставка контента для конкретной учетной записи. Контент доставляется отдельно для каждой учетной записи, обеспечивая соответствие сообщений уникальным потребностям и болевым точкам каждой цели. * Стратегическое распространение контента: программное обеспечение помогает планировать время и размещение маркетингового контента, оптимизируя охват и воздействие. * Согласование усилий по продажам и маркетингу: программное обеспечение ABM способствует сотрудничеству между отделами продаж и маркетинга, обеспечивая сплоченность и скоординированность стратегий. * Оптимизация ресурсов. Сосредоточив ресурсы на аккаунтах с высокой вероятностью конверсии, организации экономят время и деньги, максимизируя рентабельность инвестиций. * Построение и удержание отношений. Стратегии ABM отдают приоритет построению прочных отношений с ключевыми клиентами, укреплению лояльности и созданию возможностей для расширения. По сути, программное обеспечение для управления учетными записями дает маркетологам возможность проводить кампании с точным таргетингом, углублять отношения с клиентами и обеспечивать устойчивый рост бизнеса с помощью стратегий ABM.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
Warmly
warmly.ai
Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Наша платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о намерении совершить покупку на вашем веб-сайте, исходящие зака...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — это онлайн-инструмент и настольное программное обеспечение для создания профессиональных цифровых флипбуков. Он делает ваши электронные книги в формате PDF, электронные каталоги, цифровые брошюры, годовые отчеты, презентации, журналы и сопутствующие материалы интерактивными. Более 50 ...
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — это платформа продаж и маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям по всему миру быстрее масштабироваться с помощью решений для маркетинга на основе учетных записей. На единой платформе: идентифицируйте и обнаруживайте свои целевые учетные записи, организ...
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть боле...
Sendoso
sendoso.com
Создавайте высокодифференцированные и индивидуально адаптированные кампании, чтобы обеспечить тесную связь с вашими покупателями на протяжении всего жизненного цикла клиента и повысить рентабельность инвестиций в продажи и маркетинг с помощью платформы автоматизации прямого маркетинга Sendoso.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать контекстный контент в любом масштабе. Заключайте сделки быстрее, предоставляя релевантный контент, который лучше привлекает ваших потенциальных клиентов. Контент — это основа любого продвижения на рынок. Если вы хотите выделиться и построить значимые отношения со ...
&Open
andopen.co
&Open — это глобальная платформа для подарков, которая тщательно подбирает подарки, автоматизирует их отправку и обеспечивает всю логистику от начала до конца. Мы помогаем брендам повысить лояльность и повысить удержание клиентов посредством более качественных, быстрых и простых корпоративных подарк...
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ помогает командам достигать своих целей по доходам, используя меньше ресурсов. Он использует данные учетной записи, богатую и надежную информацию на уровне учетной записи, чтобы помочь вам организовать продажи и маркетинговые действия и придать актуальность кажд...
Folloze
folloze.com
Целью Folloze является расширение возможностей B2B-маркетинговых команд, стремящихся реагировать на запросы нового поколения B2B-покупателей, путем создания ведущей в отрасли платформы взаимодействия с покупателями. Под руководством маркетологов, работающих на переднем крае, отделы по работе с доход...
Metadata
metadata.io
Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum помогает автоматизировать программы вознаграждений, стимулов и выплат в глобальном масштабе с возможностью мультивалютности и мультирегиональности. Мы упрощаем для отделов маркетинга и продаж отправку вознаграждений, поощрений и электронных подарков на протяжении всего жизненного цикла ...
PFL
pfl.com
В PFL мы специализируемся на создании прямой почтовой рассылки на основе данных, которая доставляет аутентичные моменты и способствует росту организаций. Обладая проверенным опытом успеха некоторых крупнейших брендов в мире, мы привносим в мир прямой почтовой рассылки масштабность, персонализацию и ...
N.Rich
nrich.ai
Увеличьте свой конвейер, сохраняя при этом бюджет. Найдите учетные записи ICP с подтвержденными покупательскими намерениями, активируйте их с помощью многоканальной цифровой рекламы и доставьте популярные учетные записи для продаж.
RELAYTO
relayto.com
Как увеличить содержание контента в 100 раз? RELAYTO — это интерактивная платформа №1, которая преобразует ваш статический контент (PDF, MP4, изображения) в увлекательный интерактивный опыт, позволяя зрителям выбирать свой собственный путь и заниматься самообучением. Ознакомьтесь с нашим собственным...
Kotis Design
kotisdesign.com
Мы являемся ведущим поставщиком сувениров и технологическим партнером, который предлагает масштабируемую платформу электронной коммерции, помогающую брендам создавать, продавать и отправлять сувениры по всему миру. От HR-команд до отделов продаж и маркетинга — мы помогаем интегрировать и распростран...
Opensense
opensense.com
Централизованно управляйте подписями электронной почты на всех устройствах. Прекрасно работает с Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach и другими!
xiQ
xiqinc.com
Платформа продаж и маркетинга, ориентированная на личность, xiQ сочетает в себе нейробиологию, психологию и искусственный интеллект, чтобы понять мышление покупателей и факторы, влияющие на их решения о покупке. Наша отмеченная наградами запатентованная платформа искусственного интеллекта предоставл...
Postal
postal.com
Postal, основанная в 2020 году в Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, является ведущей платформой для офлайн-взаимодействия, которая обслуживает более 600 клиентов B2B, таких как Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic и Fivetran. Postal позволяет клиентам создавать значимые и эффективные человеческие св...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаим...
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite — это комплексное программное обеспечение для управления контентом и обеспечения продаж, которое позволяет отделам продаж и маркетинга хранить, систематизировать, распространять и отслеживать свой контент, а также дает вам возможность создавать и доставлять потрясающий контент (индивидуал...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше приобретать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множес...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных учет...
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence — ведущий поставщик услуг маркетинга на основе учетных записей и аналитики B2B. Наша технологическая платформа сочетает в себе возможности больших данных и автоматизации рекламы, чтобы помочь маркетологам B2B определить, охватить и привлечь своих идеальных клиентов. Анализируя...
Albacross
albacross.com
Отделы по сбору доходов по всему миру используют данные о намерениях Albacross, чтобы создавать больше возможностей и быстрее увеличивать доходы. От ранней осведомленности до позднего решения — у вас есть все необходимое, чтобы выявить своих потенциальных покупателей, привлечь их к тому, что они хот...
Influ2
influ2.com
Сделайте рекламу неотъемлемой частью разговора о продажах. Influ2 — это персонализированная рекламная платформа, которая позволяет вам охватить конкретных людей в целевых аккаунтах и увидеть, кто взаимодействует с вашей рекламой. Предлагайте соответствующий контент ключевым лицам, принимающим реше...
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk позволяет компаниям B2B доставлять важные моменты в масштабе с помощью прямой почтовой рассылки на основе данных и подарков. Через Reachdesk компании могут доставлять подарки и прямую почтовую рассылку, что позволяет одним нажатием кнопки установить более глубокие связи с клиентами, потенц...
Printfection
printfection.com
Printfection — это платформа для управления сувенирами, которая упрощает покупку, управление и распространение сувениров и фирменных товаров. Такие клиенты, как Zendesk, BetterHelp, Hinge и Gusto, используют нас, чтобы легко доставлять подарки клиентам, потенциальным клиентам, сотрудникам и участник...
PathFactory
pathfactory.com
Увеличьте доход B2B с помощью персонализированного, привлекательного и ориентированного на конверсию опыта на протяжении всего пути покупателя B2B с помощью PathFactory. Улучшите путь вашего покупателя и начните предоставлять им возможность анализировать контент. Анализ контента PathFactory на базе ...
Alyce
alyce.com
Alyce — это платформа подарков с поддержкой искусственного интеллекта, которая помогает компаниям строить отношения, ускорять продажи и повышать узнаваемость бренда с помощью персонализированных подарков. Отделы маркетинга, продаж и работы с клиентами используют Alyce, чтобы открыть двери для нового...
Propensity
propensity.com
Propensity — единственная платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM), созданная для небольших команд роста B2B. Мы упрощаем использование данных о намерениях для создания списков заинтересованных клиентов и контактов, разогреваем эти контакты с помощью многоканальных кампаний ABM и ежеднев...
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по неско...
Enthusem
enthusem.com
Enthusem от Prospect Smarter — это решение для цифрового маркетинга, которое специализируется на оффлайн- и онлайн-маркетинге; предоставление эксклюзивных, ценных и личных потенциальных клиентов.
Recotap
recotap.com
Recotap — это ABM-платформа нового поколения на базе искусственного интеллекта, которая помогает маркетологам B2B проводить целевые и персонализированные кампании по вовлечению аккаунтов в любом масштабе. Recotap лучше всего подходит для растущих стартапов и предприятий, которые стремятся улучшить с...
6sense
6sense.com
Изобретите новый способ, которым ваша компания создает, управляет и преобразует потоки продаж в доход. Наше программное обеспечение ABM позволяет получить аналитическую информацию о доходах, что приводит к созданию высококачественного конвейера, исключая догадки и предоставляя вашей команде по доход...
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic дает возможность крупнейшим и наиболее быстрорастущим компаниям быстрее конвертировать свои лучшие клиенты, находя и взаимодействуя на протяжении всего пути клиента с наиболее влиятельными членами комитета по закупкам. Платформа ML, глобальная многоканальная платформа для активации и и...
Advertaze
advertaze.com
Представьте себе, что вы создаете уникальную персонализированную рекламу для каждой целевой учетной записи. А теперь представьте, что вы показываете это объявление там, где его увидит только команда покупателей этого аккаунта. Advertaze использует таргетинг на микроаудитории, чтобы показывать вашу п...
Proof
useproof.com
Доказано, что добавление Proof в вашу маркетинговую воронку повышает доверие посетителей, повышает срочность и увеличивает конверсию на 10–15 % на страницу.