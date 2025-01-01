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Программное обеспечение для прямой почтовой рассылки на основе учетной записи
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Программное обеспечение для прямой почтовой рассылки на основе учетной записи - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для прямой почтовой рассылки на основе учетных записей позволяет организациям отправлять персонализированную прямую почтовую рассылку или подарки важным контактам в определенных учетных записях. Это программное обеспечение помогает предприятиям повысить узнаваемость бренда в целевых учетных записях и повысить уровень взаимодействия с этими конкретными учетными записями. Маркетологи могут использовать программное обеспечение для прямой почтовой рассылки на основе учетных записей, чтобы инициировать контакт с учетной записью до того, как отдел продаж напрямую обратится к ключевым лицам, принимающим решения в этих учетных записях. Этот подход является лишь одним из потенциальных методов реализации в рамках маркетинговой стратегии на основе учетных записей, наряду с другими методами, такими как реклама на основе учетных записей, а также веб-интерфейс и контент на основе учетных записей. Компании имеют возможность использовать одну или комбинацию этих тактик исполнения в зависимости от своих конкретных целей и предпочтений.

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Sendoso

Sendoso

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Sendoso — платформа для управления отправкой подарков и кампаний, оптимизирующая клиентский опыт и повышающая эффективность маркетинга.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Xoxoday Plum автоматизирует программы вознаграждений и выплат, предлагая многовалютные и мульти-региональные решения для бизнеса.

&Open

&Open

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&Open — это глобальная платформа для корпоративных подарков, которая упрощает выбор, отправку и логистику подарков.

Printfection

Printfection

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Printfection - платформа управления сувенирами, которая упрощает покупку, управление и доставку брендированной продукции для клиентов, сотрудников и мероприятий.

Kotis Design

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Приложение Kotis Design предлагает платформу для создания, продажи и доставки брендированной продукции по всему миру с интеграцией Salesforce и Shopify.

Postal

Postal

postal.com

Postal — платформа для офлайн-взаимодействия, помогающая B2B-компаниям устанавливать связи с клиентами и партнерами.

PFL

PFL

pfl.com

PFL — приложение для создания персонализированного прямого почтового маркетинга, который управляет стратегией, производством, доставкой и измерением результатов.

Alyce

Alyce

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Alyce — это платформа для корпоративных подарков, которая помогает компаниям персонализировать подарки и управлять отношениями с клиентами и партнерами.

Reachdesk

Reachdesk

reachdesk.com

Reachdesk помогает B2B-компаниям отправлять подарки и почтовые сообщения для установления связей с клиентами и сотрудниками на основе данных.

Enthusem

Enthusem

enthusem.com

Enthusem — это цифровое маркетинговое решение от Prospect Smarter, специализирующееся на переводе оффлайн-клиентов в онлайн и предоставляющее личные лиды.

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