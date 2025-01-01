Программное обеспечение для прямой почтовой рассылки на основе учетной записи - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для прямой почтовой рассылки на основе учетных записей позволяет организациям отправлять персонализированную прямую почтовую рассылку или подарки важным контактам в определенных учетных записях. Это программное обеспечение помогает предприятиям повысить узнаваемость бренда в целевых учетных записях и повысить уровень взаимодействия с этими конкретными учетными записями. Маркетологи могут использовать программное обеспечение для прямой почтовой рассылки на основе учетных записей, чтобы инициировать контакт с учетной записью до того, как отдел продаж напрямую обратится к ключевым лицам, принимающим решения в этих учетных записях. Этот подход является лишь одним из потенциальных методов реализации в рамках маркетинговой стратегии на основе учетных записей, наряду с другими методами, такими как реклама на основе учетных записей, а также веб-интерфейс и контент на основе учетных записей. Компании имеют возможность использовать одну или комбинацию этих тактик исполнения в зависимости от своих конкретных целей и предпочтений.
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Sendoso
sendoso.com
Sendoso — платформа для управления отправкой подарков и кампаний, оптимизирующая клиентский опыт и повышающая эффективность маркетинга.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum автоматизирует программы вознаграждений и выплат, предлагая многовалютные и мульти-региональные решения для бизнеса.
&Open
andopen.co
&Open — это глобальная платформа для корпоративных подарков, которая упрощает выбор, отправку и логистику подарков.
Printfection
printfection.com
Printfection - платформа управления сувенирами, которая упрощает покупку, управление и доставку брендированной продукции для клиентов, сотрудников и мероприятий.
Kotis Design
kotisdesign.com
Приложение Kotis Design предлагает платформу для создания, продажи и доставки брендированной продукции по всему миру с интеграцией Salesforce и Shopify.
Postal
postal.com
Postal — платформа для офлайн-взаимодействия, помогающая B2B-компаниям устанавливать связи с клиентами и партнерами.
PFL
pfl.com
PFL — приложение для создания персонализированного прямого почтового маркетинга, который управляет стратегией, производством, доставкой и измерением результатов.
Alyce
alyce.com
Alyce — это платформа для корпоративных подарков, которая помогает компаниям персонализировать подарки и управлять отношениями с клиентами и партнерами.
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk помогает B2B-компаниям отправлять подарки и почтовые сообщения для установления связей с клиентами и сотрудниками на основе данных.
Enthusem
enthusem.com
Enthusem — это цифровое маркетинговое решение от Prospect Smarter, специализирующееся на переводе оффлайн-клиентов в онлайн и предоставляющее личные лиды.
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