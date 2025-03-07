Программное обеспечение для прямой почтовой рассылки на основе учетной записи - Самые популярные приложения - Уругвай

Printfection

printfection.com

Printfection — это платформа для управления сувенирами, которая упрощает покупку, управление и распространение сувениров и фирменных товаров. Такие клиенты, как Zendesk, BetterHelp, Hinge и Gusto, используют нас, чтобы легко доставлять подарки клиентам, потенциальным клиентам, сотрудникам и участникам мероприятий. Это поддерживает ваши усилия по ABM, и мы можем сэкономить вам часы времени на управление сувенирами, помогая вам реализовать и измерить большую рентабельность инвестиций в ваши усилия по маркетингу сувениров. ЧТО НАС ОТЛИЧАЕТ НАС ОТ ДРУГИХ КОМПАНИЙ SWAG Существуют буквально сотни компаний и веб-сайтов Swag. Большинство из них предлагают простые услуги по печати и распространению рекламной продукции, то есть вы можете нанести свой логотип на несколько кружек и пару футболок, а затем отправить его в свой офис. Большинство из этих хвастливых компаний НЕ предоставляют никаких технологий. Невозможно стратегически подарить подарки клиентам или потенциальным клиентам, нет интеграции с Salesforce (или любой другой CRM) и нет подключения к инструментам автоматизации маркетинга, таким как Marketo, HubSpot, Zapier и т. д. Printfection — это комплексный пакет услуг с полным спектром услуг. платформа управления и реализации, где вы можете не только брендировать тысячи действительно креативных предметов, но и стратегически доставлять их в любую точку мира с помощью существующего технологического стека. У каждого клиента также есть специальный менеджер по работе с клиентами и команда успеха Swag, где мы регулярно делимся тем, какие Swag лучше всего подходят для мероприятий, розыгрышей подарков, вознаграждений клиентов и т. д., и держим вас в курсе последних и лучших товаров. Мы — первоклассный сервис, с которым раньше сталкивались очень немногие компании. СОЗДАНИЕ SWAG Просмотрите наш обширный каталог, в котором представлены сотни и сотни потрясающих рекламных продуктов, или отправьте запрос на исследование товара. Мы постоянно добавляем в каталог новинки исходя из потребностей клиентов. Наш процесс настройки предметов позволяет невероятно легко разместить свой логотип и корпоративные изображения практически на чем угодно: футболках, толстовках, комбинезонах, кружках, бутылках с водой, колонках, технических продуктах, головоломках, наборах Jenga и т. д. Мы можем брендировать действительно забавные и креативные вещи, такие как пиньяты, массажные столы — вперед, думайте нестандартно! ХРАНЕНИЕ И СКЛАДЫ Мы, конечно, можем отправить подарки прямо к вам в офис или в любое другое место, но настоящее преимущество Printfection в том, что мы сохраним все ваши подарки для вас! Больше никакого грязного офисного шкафа или подземелья. После того, как вы закажете подарки, они будут отправлены в наш центр выполнения заказов. Затем вы можете войти на платформу и просмотреть весь свой инвентарь в режиме реального времени. Если вы хотите отправить сувениры сотрудникам, потенциальным клиентам, клиентам, партнерам или на мероприятие, это всего лишь несколько щелчков мышью, и мы отправим и выполним все заказы за вас. Это так просто. УСЛУГИ ДРОПШИППИНГА И ПЕЧАТИ ФУТБОЛОК Хотя мы выпускаем сотни товаров, у нас есть клиенты, которые часто начинают с корпоративных футболок. Мы можем напечатать ваш логотип и рисунок на футболках самых разных типов, включая любые размеры и ткани. Мы также можем доставить любой тип одежды на заказ, включая толстовки, брюки, комбинезоны и т. д. Мы являемся одной из самых гибких компаний по дропшиппингу футболок. ВЫПОЛНЕНИЕ SWAG Никогда еще не было так легко доставлять корпоративные товары вашим потенциальным клиентам, клиентам и сотрудникам. Вы можете отправить свои собственные подарки на наш склад для использования в кампаниях, и любые новые подарки, которые вы закажете для использования, будут храниться для вас. Всего несколькими щелчками мыши вы можете отправить любой предмет в любую точку мира; будь то важная учетная запись, которую вы пытаетесь закрыть, или постоянный клиент, который только что продлил контракт или помог вам с практическим примером. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА И НАБОРЫ Мы упрощаем создание потрясающих индивидуальных комплектов для привлечения новых клиентов, использования их в ваших усилиях по ABM или удовлетворения новых сотрудников. Индивидуальная комплектация позволяет вам маркировать упаковочные коробки вашими индивидуальными рисунками, добавлять специальные вставки и наполнители, а также аккуратно расставлять любые предметы по вашему выбору. Идеально подходит для получения незабываемых впечатлений от распаковки! ДРОПШИПИНГ ДЛЯ СОБЫТИЙ (ПРОДАЖНАЯ РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ) Мы делаем доставку сувениров/рекламной продукции на мероприятия невероятно простой. Вы можете отправить любые предметы, которые захотите. Наша функция упаковки для мероприятий означает, что все ваши предметы одежды будут доставлены аккуратно свернутыми и промаркированными по размеру и полу, поэтому все, что вам нужно сделать, это достать рубашки из коробки на своем стенде, и вы готовы к выступлению. Когда ваше мероприятие закончится, вы можете просто отправить неиспользованные подарки обратно в наш центр выполнения заказов, что значительно сократит ненужные расходы. Если вы выберете гарантированную доставку, ваши товары будут доставлены в определенную дату. Вам больше никогда не придется карабкаться, чтобы добраться до мероприятия и обратно! ИНТЕГРАЦИЯ ПРОДАЖ И ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА Позвольте вашим торговым представителям запрашивать товары прямо через Salesforce. Или автоматизируйте раздачу подарков с помощью Marketo, HubSpot, Intercom или любого количества инструментов, использующих нашу интеграцию с Zapier. Вы также можете создать корпоративный магазин сувениров, используя нашу интеграцию Shopify. Printfection — это самый простой способ отправить сувениры кому угодно в любую точку мира.