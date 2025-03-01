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Программное обеспечение для прямой почтовой рассылки на основе учетных записей позволяет организациям отправлять персонализированную прямую почтовую рассылку или подарки важным контактам в определенных учетных записях. Это программное обеспечение помогает предприятиям повысить узнаваемость бренда в целевых учетных записях и повысить уровень взаимодействия с этими конкретными учетными записями. Маркетологи могут использовать программное обеспечение для прямой почтовой рассылки на основе учетных записей, чтобы инициировать контакт с учетной записью до того, как отдел продаж напрямую обратится к ключевым лицам, принимающим решения в этих учетных записях. Этот подход является лишь одним из потенциальных методов реализации в рамках маркетинговой стратегии на основе учетных записей, наряду с другими методами, такими как реклама на основе учетных записей, а также веб-интерфейс и контент на основе учетных записей. Компании имеют возможность использовать одну или комбинацию этих тактик исполнения в зависимости от своих конкретных целей и предпочтений.
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Sendoso
sendoso.com
Создавайте высокодифференцированные и индивидуально адаптированные кампании, чтобы обеспечить тесную связь с вашими покупателями на протяжении всего жизненного цикла клиента и повысить рентабельность инвестиций в продажи и маркетинг с помощью платформы автоматизации прямого маркетинга Sendoso.
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum помогает автоматизировать программы вознаграждений, стимулов и выплат в глобальном масштабе с возможностью мультивалютности и мультирегиональности. Мы упрощаем для отделов маркетинга и продаж отправку вознаграждений, поощрений и электронных подарков на протяжении всего жизненного цикла клиента с помощью системы вознаграждений, используя рабочие процессы в масштабе. Мы интегрируемся с CRM, инструментами опросов и инструментами электронной почты, а также предлагаем решения API для непосредственной интеграции с вашими продуктами. Тысячи предприятий всех размеров, от стартапов до крупных предприятий, используют бизнес-валюту Xoxoday для отправки вознаграждений, льгот, стимулов и выплат. Более 2000 клиентов отправили более 80 миллионов вознаграждений по всему миру, что сделало Plum основой для фирменных платежей.
&Open
andopen.co
&Open — это глобальная платформа для подарков, которая тщательно подбирает подарки, автоматизирует их отправку и обеспечивает всю логистику от начала до конца. Мы помогаем брендам повысить лояльность и повысить удержание клиентов посредством более качественных, быстрых и простых корпоративных подарков. Закажите демо-версию или поговорите с одним из наших экспертов по подаркам сегодня, чтобы найти решение, подходящее именно вам.
Printfection
printfection.com
Printfection — это платформа для управления сувенирами, которая упрощает покупку, управление и распространение сувениров и фирменных товаров. Такие клиенты, как Zendesk, BetterHelp, Hinge и Gusto, используют нас, чтобы легко доставлять подарки клиентам, потенциальным клиентам, сотрудникам и участникам мероприятий. Это поддерживает ваши усилия по ABM, и мы можем сэкономить вам часы времени на управление сувенирами, помогая вам реализовать и измерить большую рентабельность инвестиций в ваши усилия по маркетингу сувениров. ЧТО НАС ОТЛИЧАЕТ НАС ОТ ДРУГИХ КОМПАНИЙ SWAG Существуют буквально сотни компаний и веб-сайтов Swag. Большинство из них предлагают простые услуги по печати и распространению рекламной продукции, то есть вы можете нанести свой логотип на несколько кружек и пару футболок, а затем отправить его в свой офис. Большинство из этих хвастливых компаний НЕ предоставляют никаких технологий. Невозможно стратегически подарить подарки клиентам или потенциальным клиентам, нет интеграции с Salesforce (или любой другой CRM) и нет подключения к инструментам автоматизации маркетинга, таким как Marketo, HubSpot, Zapier и т. д. Printfection — это комплексный пакет услуг с полным спектром услуг. платформа управления и реализации, где вы можете не только брендировать тысячи действительно креативных предметов, но и стратегически доставлять их в любую точку мира с помощью существующего технологического стека. У каждого клиента также есть специальный менеджер по работе с клиентами и команда успеха Swag, где мы регулярно делимся тем, какие Swag лучше всего подходят для мероприятий, розыгрышей подарков, вознаграждений клиентов и т. д., и держим вас в курсе последних и лучших товаров. Мы — первоклассный сервис, с которым раньше сталкивались очень немногие компании. СОЗДАНИЕ SWAG Просмотрите наш обширный каталог, в котором представлены сотни и сотни потрясающих рекламных продуктов, или отправьте запрос на исследование товара. Мы постоянно добавляем в каталог новинки исходя из потребностей клиентов. Наш процесс настройки предметов позволяет невероятно легко разместить свой логотип и корпоративные изображения практически на чем угодно: футболках, толстовках, комбинезонах, кружках, бутылках с водой, колонках, технических продуктах, головоломках, наборах Jenga и т. д. Мы можем брендировать действительно забавные и креативные вещи, такие как пиньяты, массажные столы — вперед, думайте нестандартно! ХРАНЕНИЕ И СКЛАДЫ Мы, конечно, можем отправить подарки прямо к вам в офис или в любое другое место, но настоящее преимущество Printfection в том, что мы сохраним все ваши подарки для вас! Больше никакого грязного офисного шкафа или подземелья. После того, как вы закажете подарки, они будут отправлены в наш центр выполнения заказов. Затем вы можете войти на платформу и просмотреть весь свой инвентарь в режиме реального времени. Если вы хотите отправить сувениры сотрудникам, потенциальным клиентам, клиентам, партнерам или на мероприятие, это всего лишь несколько щелчков мышью, и мы отправим и выполним все заказы за вас. Это так просто. УСЛУГИ ДРОПШИППИНГА И ПЕЧАТИ ФУТБОЛОК Хотя мы выпускаем сотни товаров, у нас есть клиенты, которые часто начинают с корпоративных футболок. Мы можем напечатать ваш логотип и рисунок на футболках самых разных типов, включая любые размеры и ткани. Мы также можем доставить любой тип одежды на заказ, включая толстовки, брюки, комбинезоны и т. д. Мы являемся одной из самых гибких компаний по дропшиппингу футболок. ВЫПОЛНЕНИЕ SWAG Никогда еще не было так легко доставлять корпоративные товары вашим потенциальным клиентам, клиентам и сотрудникам. Вы можете отправить свои собственные подарки на наш склад для использования в кампаниях, и любые новые подарки, которые вы закажете для использования, будут храниться для вас. Всего несколькими щелчками мыши вы можете отправить любой предмет в любую точку мира; будь то важная учетная запись, которую вы пытаетесь закрыть, или постоянный клиент, который только что продлил контракт или помог вам с практическим примером. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА И НАБОРЫ Мы упрощаем создание потрясающих индивидуальных комплектов для привлечения новых клиентов, использования их в ваших усилиях по ABM или удовлетворения новых сотрудников. Индивидуальная комплектация позволяет вам маркировать упаковочные коробки вашими индивидуальными рисунками, добавлять специальные вставки и наполнители, а также аккуратно расставлять любые предметы по вашему выбору. Идеально подходит для получения незабываемых впечатлений от распаковки! ДРОПШИПИНГ ДЛЯ СОБЫТИЙ (ПРОДАЖНАЯ РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ) Мы делаем доставку сувениров/рекламной продукции на мероприятия невероятно простой. Вы можете отправить любые предметы, которые захотите. Наша функция упаковки для мероприятий означает, что все ваши предметы одежды будут доставлены аккуратно свернутыми и промаркированными по размеру и полу, поэтому все, что вам нужно сделать, это достать рубашки из коробки на своем стенде, и вы готовы к выступлению. Когда ваше мероприятие закончится, вы можете просто отправить неиспользованные подарки обратно в наш центр выполнения заказов, что значительно сократит ненужные расходы. Если вы выберете гарантированную доставку, ваши товары будут доставлены в определенную дату. Вам больше никогда не придется карабкаться, чтобы добраться до мероприятия и обратно! ИНТЕГРАЦИЯ ПРОДАЖ И ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА Позвольте вашим торговым представителям запрашивать товары прямо через Salesforce. Или автоматизируйте раздачу подарков с помощью Marketo, HubSpot, Intercom или любого количества инструментов, использующих нашу интеграцию с Zapier. Вы также можете создать корпоративный магазин сувениров, используя нашу интеграцию Shopify. Printfection — это самый простой способ отправить сувениры кому угодно в любую точку мира.
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk позволяет компаниям B2B доставлять важные моменты в масштабе с помощью прямой почтовой рассылки на основе данных и подарков. Через Reachdesk компании могут доставлять подарки и прямую почтовую рассылку, что позволяет одним нажатием кнопки установить более глубокие связи с клиентами, потенциальными клиентами и сотрудниками. Наша интеграция с вашим технологическим стеком обеспечивает четкую и измеримую рентабельность инвестиций; прямой канал больше не является игрой в догадки.
Alyce
alyce.com
Alyce — это платформа подарков с поддержкой искусственного интеллекта, которая помогает компаниям строить отношения, ускорять продажи и повышать узнаваемость бренда с помощью персонализированных подарков. Отделы маркетинга, продаж и работы с клиентами используют Alyce, чтобы открыть двери для нового бизнеса, а также воспитывать и вознаграждать лояльных клиентов на протяжении всего их жизненного цикла.
Postal
postal.com
Postal, основанная в 2020 году в Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, является ведущей платформой для офлайн-взаимодействия, которая обслуживает более 600 клиентов B2B, таких как Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic и Fivetran. Postal позволяет клиентам создавать значимые и эффективные человеческие связи с потенциальными клиентами, партнерами, клиентами и сотрудниками. Узнайте больше на postal.com.
PFL
pfl.com
В PFL мы специализируемся на создании прямой почтовой рассылки на основе данных, которая доставляет аутентичные моменты и способствует росту организаций. Обладая проверенным опытом успеха некоторых крупнейших брендов в мире, мы привносим в мир прямой почтовой рассылки масштабность, персонализацию и предсказуемость, которые вы ожидаете от цифрового маркетинга. Наш подход «единого окна» упрощает процесс реализации, управляя всем: от стратегии и производства до доставки и измерения. Мы используем цифровую тактику в сочетании с запоминающимися контактами прямой почтовой рассылки, от открыток и писем до трехмерных почтовых рассылок с логотипами, чтобы повысить вовлеченность и добиться результатов. Мы используем возможности ваших данных для персонализации кампаний любого масштаба, от сотен до миллионов, гарантируя, что ваши клиенты получат актуальные и персонализированные сообщения. Кроме того, наша платформа интегрируется с вашей CRM/MAP, что позволяет вам легко измерять эффективность прямой почтовой рассылки и рентабельность инвестиций. Позвольте нам помочь вам заставить ваших клиентов улыбнуться с помощью прямой почтовой рассылки, которая будет привлекательной, персонализированной и измеримой.
Kotis Design
kotisdesign.com
Мы являемся ведущим поставщиком сувениров и технологическим партнером, который предлагает масштабируемую платформу электронной коммерции, помогающую брендам создавать, продавать и отправлять сувениры по всему миру. От HR-команд до отделов продаж и маркетинга — мы помогаем интегрировать и распространять информацию в вашем рабочем процессе. Мы делаем сувениры, которые люди действительно хотят носить и использовать. Используйте наш отмеченный наградами дизайн продукции с помощью надежного решения для складирования и выполнения заказов. Два наших предприятия в США в сочетании с сетью зарубежных фабрик могут отправлять товары по всему миру. Своевременно выпущенные фирменные товары могут удвоить или утроить вашу потенциальную ценность. Наша интеграция с Salesforce и Shopify позволяет вам отправлять товары, когда это имеет смысл, используя наши команды склада и выполнения заказов. Не нужен гардеробный шкаф! Давайте вместе создавать отличный товар.
Enthusem
enthusem.com
Enthusem от Prospect Smarter — это решение для цифрового маркетинга, которое специализируется на оффлайн- и онлайн-маркетинге; предоставление эксклюзивных, ценных и личных потенциальных клиентов.
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