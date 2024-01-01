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Программное обеспечение для прямой почтовой рассылки на основе учетной записи - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для прямой почтовой рассылки на основе учетных записей позволяет организациям рассылать персонализированную прямую почтовую рассылку или подарки важным контактам в определенных учетных записях. Это программное обеспечение помогает предприятиям повысить узнаваемость бренда в целевых учетных записях и повысить уровень взаимодействия с этими конкретными учетными записями. Маркетологи могут использовать программное обеспечение для прямой почтовой рассылки на основе учетных записей, чтобы инициировать контакт с учетной записью до того, как отдел продаж напрямую обратится к ключевым лицам, принимающим решения в этих учетных записях. Этот подход является лишь одним из потенциальных методов реализации в рамках маркетинговой стратегии на основе учетных записей, наряду с другими методами, такими как реклама на основе учетных записей, а также веб-интерфейс и контент на основе учетных записей. Компании имеют возможность использовать одну или комбинацию этих тактик исполнения в зависимости от своих конкретных целей и предпочтений.
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Sendoso
sendoso.com
Sendoso, ведущая платформа отправки, помогает компаниям выделиться, предоставляя им новые способы взаимодействия с клиентами на протяжении всего пути покупателя.
&Open
andopen.co
Лучший подарок для заботливых компаний. Развивайте отношения и повышайте лояльность среди команд продаж, маркетинга, HR и CX.
PFL
pfl.com
В PFL мы специализируемся на создании прямой почтовой рассылки на основе данных, которая доставляет аутентичные моменты и способствует росту организаций. Обладая проверенным опытом успеха некоторых крупнейших брендов в мире, мы привносим в мир прямой почтовой рассылки масштабность, персонализацию и ...
Kotis Design
kotisdesign.com
Мы являемся ведущим в отрасли поставщиком сувениров и технологическим партнером, который предлагает масштабируемую платформу электронной коммерции, помогающую брендам создавать, продавать и доставлять сувениры по всему миру. От HR-команд до отделов продаж и маркетинга — мы помогаем интегрировать и р...
Postal
postal.com
Компания Postal, основанная в 2020 году в Сан-Луис-Обиспо, Калифорния, является ведущей платформой для автономного взаимодействия, которая обслуживает более 600 клиентов B2B, таких как Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic и Fivetran. Postal позволяет клиентам создавать значимые и эффективные челове...
Xoxoday
xoxoday.com
Инфраструктура вознаграждений, стимулов, льгот и выплат для бизнеса. Тысячи предприятий всех размеров, от стартапов до крупных предприятий, используют бизнес-валюту Xoxoday для отправки вознаграждений, льгот, стимулов и выплат.
Reachdesk
reachdesk.com
Раскройте возможности масштабных подарков с помощью Reachdesk, глобальной платформы корпоративных подарков №1 в мире, созданной для увеличения дохода.
Printfection
printfection.com
Легко создавайте красивые фирменные сувениры и распространяйте их в любой точке мира с помощью нашей платформы управления сувенирами. Свяжитесь с нами или получите демо-версию сегодня.
Alyce
alyce.com
Alyce — это платформа подарков с поддержкой искусственного интеллекта, которая помогает компаниям строить отношения, ускорять продажи и повышать узнаваемость бренда с помощью персонализированных подарков. Отделы маркетинга, продаж и работы с клиентами используют Alyce, чтобы открыть двери для нового...
Enthusem
enthusem.com
Enthusem от Prospect Smarter — это решение для цифрового маркетинга, которое специализируется на оффлайн- и онлайн-маркетинге; предоставление эксклюзивных, ценных и личных потенциальных клиентов.