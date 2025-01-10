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Программное обеспечение для обработки данных на основе учетных записей - Самые популярные приложения - Пакистан
Программное обеспечение для обработки данных на основе учетных записей (ABDS) — это сложный инструмент, предназначенный для поддержки стратегических инициатив маркетинга на основе учетных записей (ABM), предоставляющий комплексное понимание данных и аналитику, адаптированную к конкретным целевым учетным записям. В отличие от традиционных платформ управления данными, ABDS фокусируется исключительно на агрегировании, анализе и интерпретации данных, касающихся ценных счетов, выявленных предприятиями. Это программное обеспечение позволяет организациям централизовать и гармонизировать разрозненные источники данных, включая демографические данные клиентов, фирмографию, поведенческие данные и показатели вовлеченности. Объединив это огромное количество информации, ABDS дает маркетологам и командам продаж возможность получить целостное понимание целевых клиентов, их болевых точек и покупательского поведения. Ключевые особенности программного обеспечения для обработки данных учетных записей включают в себя: * Агрегация данных: ABDS собирает данные из различных внутренних и внешних источников, таких как CRM-системы, платформы автоматизации маркетинга, социальные сети и сторонние базы данных, для создания единого представления целевых учетных записей. * Обогащение данных: программное обеспечение обогащает существующие данные учетной записи дополнительной информацией, такой как размер компании, отраслевые тенденции, технографическая информация и сигналы намерений, чтобы повысить точность таргетинга и возможности сегментации. * Предиктивная аналитика: используя передовые алгоритмы и модели машинного обучения, ABDS прогнозирует будущее поведение учетной записи, определяет склонность к покупке и расставляет приоритеты учетных записей на основе вероятности их конверсии. * Сегментация и персонализация: ABDS позволяет пользователям сегментировать целевые учетные записи на отдельные группы на основе общих характеристик или поведения. Эта сегментация облегчает проведение персонализированных маркетинговых кампаний, адаптированных к уникальным потребностям и предпочтениям каждого аккаунта. * Глубокие отчеты и визуализация. Программное обеспечение предлагает интуитивно понятные информационные панели и настраиваемые отчеты, которые предоставляют полезную информацию об эффективности аккаунта, эффективности кампании и рентабельности инвестиций, позволяя пользователям принимать решения на основе данных. * Интеграция с платформами ABM: ABDS легко интегрируется с платформами ABM и другими маркетинговыми технологиями для координации скоординированных усилий по маркетингу и продажам на протяжении всего жизненного цикла учетной записи. В целом, программное обеспечение для обработки данных на основе учетных записей предоставляет предприятиям инструменты, необходимые для реализации точных стратегий ABM, стимулирования роста доходов и установления прочных отношений с ключевыми клиентами.
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Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriily, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» или программное обеспечение как услуга, которое архивирует данные социальных сетей, чтобы предоставить компаниям информацию и средства для отслеживания определенных сегментов для анализа присутствия их брендов в Интернете. Инструмент охватывает блоги, новостные сайты, форумы, видео, обзоры, изображения и социальные сети, включая Twitter, Facebook, Instagram и Reddit. Пользователи могут искать данные с помощью поиска по тексту и изображениям, а также использовать диаграммы, категоризацию, анализ настроений и другие функции для предоставления дополнительной информации и анализа. Brandwatch имеет доступ к более чем 80 миллионам источников.
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает компаниям идеи и решения для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - 808 миллионов профилей доменов для настольных компьютеров и 32,1 миллиона профилей доменов для мобильных устройств - Более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL-адресов, сканируемых в среднем в день - Более 24,3 миллиардов ключевых слов и 20 миллионов идей для одного ключевого слова - 30% компаний из списка Fortune 500 используют Semrush как их основной маркетинговый инструмент
Ahrefs
ahrefs.com
Арефс Пте. Ltd. — компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает онлайн-инструменты SEO и бесплатные обучающие материалы для специалистов по маркетингу. Универсальный набор SEO-инструментов Ahrefs может помочь вам: - Исследование конкурентов: обнародуйте органические ключевые слова вашего конкурента, стратегии обратных ссылок и ключевые слова PPC - Создание ссылок: найдите самые сильные возможности обратных ссылок в вашей нише - Исследование ключевых слов: получите максимально релевантные идеи ключевых слов и узнайте, насколько сложно будет получить рейтинг. - Аудит веб-сайта: выясните, какие проблемы с SEO есть на вашем веб-сайте, и узнайте, как их исправить. - Исследование контента: найдите самый популярный контент по любой теме и найдите лучшие идеи для собственного контента. - Отслеживание рейтинга: Отслеживайте свой рейтинг в поиске вместе с рейтингом конкурентов. - Мониторинг упоминаний: получайте оповещения по электронной почте каждый раз, когда вы или ваш бренд упоминаются в Интернете. База данных Ahrefs содержит более 11 миллиардов ключевых слов и более 400 миллиардов проиндексированных страниц. Именно поэтому Ahrefs может предоставить своим пользователям максимальную точность данных.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner — это инструмент SEO для всех маркетологов, ориентированных на данные. Получите ценную информацию с помощью более чем 40 функций, чтобы резко повысить рейтинг вашего сайта. Удобный интерфейс и функции анализа больших объемов данных сэкономят ваше время и усилия. Собирайте ценные данные и анализируйте до 100 000 ключевых слов или URL-адресов одним щелчком мыши, чтобы улучшить свою стратегию SEO. С помощью Marketing Miner вы сможете быстро обнаружить технические проблемы на своем сайте, узнать, какие целевые страницы и ключевые слова приносят больше всего трафика, провести комплексный технический SEO-аудит и анализ конкурентов, отслеживать упоминания вашего бренда и важных ключевых слов в вашей нише, находить новые возможности построения ссылок для укрепления вашего профиля обратных ссылок и разработки успешной стратегии контент-маркетинга. Популярные функции: - Исследование ключевых слов - SEO-аудит - Отслеживание рейтинга - Анализ конкурентов - Мониторинг бренда - Создание ссылок - Массовый анализ данных - API Почему вам понравится Marketing Miner? Невероятное соотношение цены и качества: вам не обязательно выбирать дорогие инструменты, чтобы получить хороший рейтинг. Marketing Miner предоставляет высококачественные данные по доступным ценам. Бесшовная интеграция с другими инструментами. Если вы предпочитаете работать с большими объемами данных в своих собственных инструментах, вам понравится универсальный и мощный REST API Marketing Miner для доступа к вашим данным без входа в систему! Массовый анализ данных: инструменты Marketing Miner экономят много времени и усилий. Вы можете быстро анализировать данные по 100 000 ключевым словам, доменам или URL-адресам.
Selling.com
infotelligent.com
Infotelligent — это платформа B2B Intent для анализа контактов, основанная на машинном обучении и искусственном интеллекте. Мы обеспечиваем конвейеры маркетинга и продаж сигналами о намерениях из нескольких источников, точными данными о мобильных телефонах, проверенными контактами в реальном времени, моделированием Look-Alike на базе искусственного интеллекта, непревзойденной фирмографической и технологической информацией о 35 миллионах лиц, принимающих решения. Infotelligent помогает компаниям находить аккаунты, которые более склонны к покупкам, и увеличивать количество заказов на продажи благодаря точной контактной информации и молниеносно быстрым процессам обработки данных.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Octane11
octane11.com
Octane11 — это платформа для анализа данных и совместной работы, ориентированная на B2B, которая объединяет платные, собственные и заработанные данные о маркетинге, продажах и использовании продуктов для достижения реальных бизнес-результатов. Мы помогаем предприятиям B2B с доходом более 100 миллионов долларов интегрировать, обогащать и анализировать данные между командами, а также сравнивать производительность с отраслевыми показателями. Клиенты используют готовые визуализации Octane11 или доставляют расширенные данные в инструмент BI, CDP, CRM или другую конечную точку по своему выбору. Octane11 действительно является недостающим звеном в стеке данных B2B, которое превращает разрозненные данные в полезную информацию и повышает производительность за небольшую часть времени и затрат.
Sopro
sopro.io
Sopro помогает предприятиям выявлять потенциальных клиентов и взаимодействовать с ними. Наши эксперты нацеливаются, исследуют и привлекают потенциальных клиентов от имени вашего отдела продаж. Потенциальные клиенты взаимодействуют один на один с персонализированными разговорными представлениями, которые естественным образом вливаются в вашу воронку продаж. Мы надежны, экономичны и масштабируемы. Добро пожаловать в будущее продаж B2B.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
N.Rich
nrich.ai
Увеличьте свой конвейер, сохраняя при этом бюджет. Найдите учетные записи ICP с подтвержденными покупательскими намерениями, активируйте их с помощью многоканальной цифровой рекламы и доставьте популярные учетные записи для продаж.
NetLine
netline.com
Успешные маркетологи B2B начинают здесь. NetLine позволяет маркетологам B2B масштабировать доходы с помощью универсальной платформы взаимодействия с покупателями, которая предоставляет беспрецедентные данные о намерениях покупателей и возможности привлечения потенциальных клиентов. Работа с единственной платформой намерений на уровне покупателя, INTENTIVE, предоставляющей информацию в режиме реального времени о
Versium
versium.com
Versium — компания, занимающаяся технологиями обработки данных, которая позволяет маркетологам лучше выявлять, понимать и достигать своих идеальных потенциальных клиентов с помощью множества цифровых точек взаимодействия и маркетинговых каналов. Ведущая в отрасли система разрешения и анализа идентификационных данных Versium обеспечивает набор решений, которые помогают маркетологам значительно расширить охват (до 5 раз). Собственные данные Versium включают более 2 миллиардов точек контакта и более 2 триллионов аналитических атрибутов, создавая самый богатый в отрасли граф идентификации B2B2C и платформу технологий обработки данных, которая позволяет маркетологам привлекать клиентов.
Drift
drift.com
Drift®, компания, занимающаяся вопросами покупательского опыта и разговорного искусственного интеллекта, вдохновляет компании создавать более привлекательный клиентский опыт, по одному разговору за раз. Ее ориентированная на человека платформа на базе искусственного интеллекта слушает, понимает и учится у покупателей, чтобы предоставлять персонализированный опыт и рекомендации в каждой точке взаимодействия. Drift создает мир, в котором искусственный интеллект помогает людям превращать разговоры в отношения. Drift помогает тысячам клиентов по всему миру преобразовать данные разговоров и поведение покупателей в более глубокие отношения, увеличить поток продаж и увеличить доход. Пионер в области разговорного маркетинга, компания была основана в 2015 году, чтобы помочь устранить трудности в процессе B2B-покупок. Поскольку ожидания покупателей продолжают расти, а ИИ становится центральным элементом расширения возможностей полноценного взаимодействия с клиентами в масштабе, Drift меняет созданную им категорию.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Мощная, доступная и простая в использовании платформа для анализа продаж. Мы делаем продажи B2B проще. Помогаем командам продаж и маркетинга продавать больше за меньшее время. Наша платформа включает в себя - Данные о намерениях покупателя - Базу данных контактов B2B с более чем 606 миллионами контактов - Идентификацию анонимных посетителей веб-сайта - Отслеживание электронной почты/предложений. Преимущества нашей платформы включают в себя: - Помощь вашим отделам продаж и маркетинга в установлении первого контакта. 36% продаж достаются тому продавцу, который ответит первым. - Сократите время поиска на целых 80 %. Мы предоставляем данные, необходимые для достижения этой сложной перспективы. - Раскройте свои скрытые потенциальные возможности. Мы поможем вам получить больше потенциальных клиентов из уже имеющегося трафика. - Перспективы не отвечают? Мы дадим вам представление о том, что происходит с точки зрения перспектив. Основанная в 2009 году, мы имеем офисы в Джексонвилле, штат Флорида, и в Атланте, штат Джорджия. Благодаря более чем 2220 клиентам и реселлерам с белой этикеткой Visual Visitor быстро становится предпочтительной платформой для растущих компаний.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по нескольким каналам. Эти инструменты и аналитика кампании работают на основе запатентованного механизма покупательского намерения на основе искусственного интеллекта, который оценивает интерес клиентов во время пути к покупке. Foundry ABM может организовывать кампании ABM для повышения осведомленности, вовлеченности и расширения каналов продаж в своих целевых аккаунтах. Чтобы узнать больше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примечание. Многие обзоры относятся к платформе Triblio, которая сейчас называется Foundry ABM.
Albacross
albacross.com
Отделы по сбору доходов по всему миру используют данные о намерениях Albacross, чтобы создавать больше возможностей и быстрее увеличивать доходы. От ранней осведомленности до позднего решения — у вас есть все необходимое, чтобы выявить своих потенциальных покупателей, привлечь их к тому, что они хотят, и получить уведомление, когда они будут готовы к покупке. Вот как: - Повысьте продуктивность продаж. Определите покупательское намерение компаний, посещающих ваш веб-сайт, и уведомите свой отдел продаж, когда они будут готовы совершить покупку. - Избавьтесь от догадок в маркетинге: поймите, какие учетные записи интересуются вашим контентом и что их больше всего интересует. - Все необходимые вам данные: мы ежемесячно отслеживаем 3 миллиарда событий по всему миру и обновляем данные еженедельно. - Беспрепятственная интеграция с техническими инструментами, которые вы уже используете. Это не еще один инструмент, который нужно изучать.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence — ведущий поставщик услуг маркетинга на основе учетных записей и аналитики B2B. Наша технологическая платформа сочетает в себе возможности больших данных и автоматизации рекламы, чтобы помочь маркетологам B2B определить, охватить и привлечь своих идеальных клиентов. Анализируя миллиарды точек данных в режиме реального времени, мы можем точно связать проверенные офлайн-бизнес-данные с онлайн-миром и предоставить маркетологам решения мирового класса для таргетинга B2B и маркетинга на основе учетных записей в их усилиях по цифровой рекламе.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных учетных записей, помогает вам идентифицировать целевые учетные записи, привлекать их к цифровой рекламе, веб-персонализации, подписям электронной почты и автоматизации продаж и, наконец, измерять эффективность ваших программ. RollWorks — незаменимая платформа для больших и малых отделов маркетинга и продаж, которые считают, что подход на основе учетных записей — это просто хороший B2B-маркетинг. Начните сегодня на сайте www.rollworks.com.
Intentsify
intentsify.io
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ Intentsify предоставляет организациям B2B самую точную и полную информацию о намерениях покупателей на современном рынке, а также решения для действий на основе этой информации. КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ Предоставляя и активируя запатентованные точные данные о намерениях следующего поколения, платформа активации интеллекта Intentsify выявляет компании, демонстрирующие исследовательское поведение, непосредственно связанное с вашими бизнес-решениями, определяет, на каком этапе процесса покупки они находятся, выявляет проблемы, которые их больше всего волнуют, и позволяет вам быстро и эффективно привлекать определенные компании. ПОЧЕМУ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ Чтобы изменить способ потребления, интерпретации и активации намерений в B2B-организациях, обеспечив исключительный опыт покупок на протяжении всей воронки продаж, который увеличивает доход.
Leadoo
leadoo.com
Leadoo — это конверсионная платформа, которая превращает пассивный трафик веб-сайта в активных потенциальных клиентов и ощутимые результаты для бизнеса. Поскольку 83% решений о покупке принимаются онлайн, возможности конверсии на веб-сайте никогда не были выше. Но большинство посетителей сайта пассивны и не готовы покупать. В среднем 98% посетителей сайта уходят, не совершив конверсию. Эти низкие коэффициенты конверсии могут отрицательно сказаться на производительности. Таким образом, их миссия состоит в том, чтобы объединить и расширить возможности команд маркетинга и продаж, чтобы они могли лучше конвертировать и вместе создавать новую коммерческую эффективность. Они делают это посредством: * Привлечение ботов на месте для увеличения количества конверсий. * Мощная персонализация для улучшения пользовательского опыта. * Идентификация компании для выявления потенциальных клиентов * Картирование пути пользователя для отображения циклов продаж. * Аналитика для понимания пользователей * Искусственный интеллект автоматически отвечает на вопросы пользователей на основе содержимого сайта. * Оповещения о продажах для поддержки коммерческих команд. * Интеграция CRM, чтобы объединить все это * В Leadoo также есть специальная команда экспертов по конверсии, которые настраивают и постоянно оптимизируют пути конверсии через сайт. Для 800 клиентов Leadoo за первые 12 месяцев сотрудничества они обнаружили, что среднее увеличение базового коэффициента конверсии составило 74%. Проще говоря, Leadoo предоставляет все инструменты и информацию, необходимые для: * Определить посетителей сайта * Активируйте их на месте * Воспитывайте их во время их покупательского пути. * В конечном итоге превратите больше из них в клиентов.
PeerSpot
peerspot.com
Платформа покупательской аналитики PeerSpot — это место, куда технические специалисты обращаются за практической и достоверной информацией о корпоративных технологиях, чтобы они могли быть уверены, что покупают именно то, что им нужно. PeerSpot, основанный на крупнейшем в мире сообществе покупателей корпоративных технологий, предоставляет подробные обзоры, онлайн-форумы, прямую поддержку в вопросах и ответах и многое другое, давая профессионалам уверенность в принятии правильного решения и радость реальности, оправдывающей ожидания.
Signum
signum.ai
Будьте в курсе изменений в компаниях, отраслях и карьерном росте ваших клиентов, а также используйте сводки, созданные с помощью искусственного интеллекта, для эффективного общения.
Similarweb
similarweb.com
Продавайте умнее, используя 360-градусную цифровую информацию об электронной коммерции, перспективах издателей и рекламодателей. Благодаря уникальным данным о трафике и вовлеченности Подобные веб-сайта вы получаете полное представление о каждой части цифровой стратегии и эффективности потенциального клиента, что позволяет вам находить новые возможности и создавать выигрышные предложения. - Найдите потенциальных клиентов, которые соответствуют вашему идеальному профилю клиента, из базы данных Likeweb, содержащей более 100 миллионов веб-сайтов. - Повысьте качество своей воронки продаж и расставьте приоритеты в охвате, добавляя более релевантные данные к потенциальным клиентам с помощью Lead Enrichment. - Отслеживайте свои учетные записи, чтобы оставаться в курсе новых и дополнительных продаж. возможности с помощью оповещений - Глубокое погружение в цифровую производительность и стратегию ваших потенциальных клиентов, чтобы лучше понять, как ваше решение может помочь - Улучшите реакцию вашего клиента с помощью уникальной для вашего клиента информации, подкрепленной надежными данными - Обращайтесь напрямую к лицам, принимающим решения с их прямой контактной информацией
xiQ
xiqinc.com
Платформа продаж и маркетинга, ориентированная на личность, xiQ сочетает в себе нейробиологию, психологию и искусственный интеллект, чтобы понять мышление покупателей и факторы, влияющие на их решения о покупке. Наша отмеченная наградами запатентованная платформа искусственного интеллекта предоставляет личностные данные, комплексную информацию об учетных записях и тщательно подобранный контент в режиме реального времени прямо под рукой вашей команды, чтобы они могли быстрее завоевывать доверие и заключать сделки. Наши крупные корпоративные клиенты привлекли свою аудиторию в 10 раз лучше по сравнению с традиционными маркетинговыми каналами, сэкономили тысячи часов времени на исследования и добились до 24 % более высоких показателей успешных сделок. Ключевые возможности собственной платформы xiQ на базе искусственного интеллекта: * Индивидуальная аналитика для индивидуальных сценариев продаж * SmartSourced Content™, который обеспечивает 10-кратное увеличение вовлеченности * Собственные данные о намерениях и расширенная аналитика для индивидуализации каждого взаимодействия * Instasites (микросайты, предназначенные для индивидуального взаимодействия) * Комплексные универсальные профили компаний, составленные за секунды * Триггеры продаж и оповещения в реальном времени прямо на ваш почтовый ящик * Outlook, Salesforce, MS Teams и интеграция с социальными сетями Испытайте xiQ на xiQinc.com.
Keyplay
keyplay.io
Выбор аккаунта для амбициозных команд GTM. Если вы делаете что-либо на основе учетных записей, вам нужны правильные учетные записи. Keyplay помогает вам с точностью находить, выбирать и отслеживать идеальные учетные записи. В отличие от сложных и дорогих платформ ABM, вы можете начать работу с Keyplay бесплатно и интегрироваться с Salesforce или HubSpot CRM за считанные минуты. Keyplay помогает вам упростить три основные задачи по выбору учетной записи: 1.) НАЙТИ новые учетные записи. Составьте карту своего рынка с помощью точных данных. Один рабочий процесс для обнаружения, сохранения и сегментирования всего вашего рынка. 2.) ВЫБИРАЙТЕ аккаунты для территорий и игр. Смоделируйте свой ICP с помощью двойников и сигналов. Автоматически оценивайте и обогащайте каждую учетную запись. 3.) ОТСЛЕЖИВАТЬ счета. Двусторонняя синхронизация с HubSpot или Salesforce CRM. Настройка за 90 секунд с автоматическим созданием полей и непрерывной синхронизацией. Ваш идеальный список аккаунтов наконец-то стал возможен.
Immagnify
immagnify.com
Immagnify — это инструмент анализа продаж, который позволяет вам создавать списки потенциальных клиентов на основе расширенных возможностей поиска, таких как используемые технологии и общепринятые методы, поверх многих других фильтров, таких как местоположение, размер компании, отрасль и т. д. После создания списков вы можете получить доступ к ним. контактная информация (рабочая электронная почта и мобильный телефон) ключевых лиц, принимающих решения в этих компаниях, — все в масштабе и без проблем.
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs — это платформа анализа продаж, которая позволяет вам выйти на рынок за неделю или меньше. Данные о намерениях, отслеживание использования технологий, оценка потенциальных клиентов, позволяющая маркетологам/продавцам B2B определить целевой рынок. OceanFrogs гордится предоставлением международных данных (Азиатско-Тихоокеанский регион, Япония, Индия и США). Мы отслеживаем более 9000 технологий, 1000 тем намерений и более 10 миллионов компаний по всему миру. OceanFrogs обеспечивает поиск по командам, продуктам и услугам таким образом, чтобы сосредоточить внимание на уточненном списке компаний, которые вам нужны. Платформа OceanFrogs использовалась для выявления правильных клиентов и (а также) правильных партнеров. Вы можете создать как партнеров по сбыту, так и клиентскую воронку. Automation Anywhere, Wipro, Palo Alto, Enate, 42Gears, MontyCloud — некоторые из наших клиентов. Мы работаем как с крупными предприятиями, так и с небольшими компаниями. Мы начали свою деятельность в 2017 году. Мы занимаемся маркетингом и продажами во многих отраслях, таких как облачные технологии, RPA, информационная безопасность, управление талантами и аналитика. Наши клиенты ориентированы на компании, производящие продукты и услуги. Нашими основными клиентами являются те, кто ориентируется на международных клиентов и хочет сосредоточиться на индивидуальном подходе.
Common Room
commonroom.io
Common Room помогает вам создавать более качественные продукты, углублять отношения и быстрее расти.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics — это программное обеспечение B2B для ускоренной генерации лидов. Определите анонимных посетителей вашего веб-сайта, контактные данные и увеличьте свою воронку продаж».
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel — это аналитическая платформа для выхода на рынок, которая помогает командам по маркетингу, продажам и доходам повысить эффективность конвейера до 5 раз за счет: - Идентификации идеальных клиентов (ICP) среди 22 миллионов учетных записей, профилированных с помощью 300 миллионов уникальных технологий. установить точки данных. - Выявление учетных записей, которые активно интересуются вашим продуктом или услугой, используя лучшие в своем классе намерения, новости компании и данные веб-посетителей. - Предоставление проверенной контактной информации для лиц, принимающих решения, из нашей базы данных, состоящей из более чем 100 миллионов контактов с адресами электронной почты и номерами мобильных телефонов. - Работа в качестве расширения вашей команды для заполнения любых пробелов в контактах или учетных данных, используя нашу исследовательскую группу, насчитывающую более 2000 человек. - И все это при предоставлении неограниченного кредита. ценообразование, поддерживаемое обслуживанием клиентов мирового класса. Наши клиенты — это опытные специалисты по доходам из ведущих компаний отрасли, таких как ServiceTitan, ProGlove, Openprise и Veranex, которые понимают, что повышение эффективности трубопроводов в сегодняшней сложной экономике является ключом к росту доходов. Мы предоставляем отрасли качественные данные уже более 15 лет и только недавно сделали их доступными напрямую более чем 800 нашим клиентам.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket — это платформа искусственного интеллекта для современных команд продаж. С Amplemarket вы волшебным образом упростите поиск, привлечение и конвертацию своих следующих клиентов. Что говорят наши клиенты: * Дил: От серии А до единорога за 12 месяцев. Как Amplemarket способствовал 20-кратному росту выручки Deel. * Vanta: Как Vanta закрывается все быстрее и быстрее благодаря данным о покупательских намерениях Amplemarket (9-кратная рентабельность инвестиций) Присоединяйтесь к сотням компаний из Deel, Rippling, Vanta и многих других, которые повышают уровень своих продаж благодаря Amplemarket. Вот что вы получаете: * Собственные данные: легко находите данные, которые помогут вам заключить сделки. * Встроенная персонализация: в 3 раза увеличивается скорость ответа благодаря гиперперсонализированным сообщениям. * Многоканальный охват: электронная почта, телефон, LinkedIn и т. д. * На базе искусственного интеллекта: позвольте представителям сосредоточиться на продажах, а искусственный интеллект позаботится обо всем остальном. * Оптимизация доставки: отправляйте свои электронные письма в основной почтовый ящик потенциального клиента. * Сигналы о покупательском намерении: целевые покупатели, которые активно ищут решение, подобное вашему.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
Aptivio
aptiv.io
Самая передовая автоматизированная платформа сетевых продаж на планете в сочетании с функцией Real Buyer Intent, которая помогает B2B-компаниям ускорить рост своих доходов, обнаруживая аккаунты, которые с наибольшей вероятностью будут конвертироваться, и кратчайший путь к закрытию. Усовершенствованные сигналы искусственного интеллекта Aptivio определяют и определяют приоритетность намерений покупателя на каждом этапе покупательского цикла, поэтому ваша команда по доходам сосредотачивается на наиболее важных потенциальных клиентах. Наша платформа добавляет в среднем на 25% больше потенциальных клиентов, отвечающих требованиям продаж, за первые 60 дней использования и на 40% через 6 месяцев. Раскройте максимальный потенциал вашего конвейера с помощью искусственного интеллекта Aptivio.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne — это платформа прогнозного искусственного интеллекта, предназначенная для отделов продаж и маркетинга. Платформа использует данные о клиентах для создания прогнозных моделей, которые помогают предприятиям определять перспективы привлечения новых клиентов, расширения продаж, перекрестных продаж и выявления клиентов, подвергающихся риску. Ключевые функции включают оценку потенциальных клиентов с помощью искусственного интеллекта, оценку MQL в реальном времени, фильтры графов идентичности и живое обогащение. Он также предоставляет такие функции, как автоматическое объединение данных о клиентах и механизмы предотвращения оттока клиентов. Интеграция Toplyne Sync и CRM Copilot обеспечивает плавную синхронизацию данных с системами CRM, гарантируя включение ключевых лиц, принимающих экономические решения, в базу данных CRM. Прогнозные модели Toplyne созданы для быстрого внедрения и обеспечивают более быстрое воздействие на бизнес по сравнению с собственными прогнозными моделями. Платформа позволяет пользователям персонализировать взаимодействие, автоматизировать рабочие процессы продаж и маркетинга. Помимо прогнозирования потенциальных клиентов и продаж, Toplyne также предоставляет информацию о моделях использования и сигналах, которые определяют намерения клиентов, что можно эффективно использовать в продажах и маркетинговых кампаниях. Платформа нашла применение в различных отраслях и командах, включая B2B SaaS, банковские и финансовые услуги, потребительский Интернет, страхование, продажи, финансовые операции, маркетинг, управление счетами и успех клиентов.
Propensity
propensity.com
Propensity — единственная платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM), созданная для небольших команд роста B2B. Мы упрощаем использование данных о намерениях для создания списков заинтересованных клиентов и контактов, разогреваем эти контакты с помощью многоканальных кампаний ABM и ежедневно передаем список высококвалифицированных потенциальных клиентов продажам. Результатом является автоматизированный, постоянно работающий механизм ABM, который генерирует поток MQA и увеличивает вовлеченность в продажи в 5 раз по сравнению с традиционной тактикой роста B2B. Почему Propensity? - Создайте аудиторию за 5 минут, запустите менее чем за 2 недели - Создание неограниченного списка учетных записей с данными о намерениях - Полностью расширенные контакты для каждого списка учетных записей - Еженедельный список прогреваемых учетных записей и контактов для продаж - Программные медийные объявления - Рассылка маркетинговой электронной почты - Доступ в нашу библиотеку сборников игр ABM - Генератор контента AI - Еженедельная встреча с Propensity CSM - Интеграция с Hubspot и Salesforce - Время окупаемости инвестиций — 30–180 дней в зависимости от вашего сборника пьес. Основные функции Propensity: Библиотека игровых книг - Предварительно созданные сборники пьес в диапазоне от 30 до 90 дней. Редактор Playbook. Легко редактируйте каждую игру в выбранной пользователем книге. Audience Builder. Использует лицензированные сторонние данные о намерениях на уровне учетной записи для понимания интересов и поведения покупателей со склонностью к покупке. Модели, встроенные в круги покупателей. Создание и управление целевыми контактами на основе намерений на уровне учетной записи. Менеджер каналов — оркестровка и активация межканальных кампаний. Панель ABM — измерение и аналитика учетной записи для количественной оценки роста и эффективности. Интеграция с маркетинговыми технологиями и технологиями продаж.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — это программное обеспечение для генерации лидов и персонализации веб-сайтов в сфере B2B, целью которого является предоставление вашему отделу продаж информации о посетителях вашего веб-сайта, а также предоставление им уникального опыта работы с веб-сайтом. С помощью наших услуг по привлечению потенциальных клиентов определите названия, контактные данные и пользовательские данные компаний, которые посещают ваш сайт. Прошли времена холодных звонков и догадок, мы обеспечиваем ваш отдел продаж горячими потенциальными клиентами, которые уже проявили интерес к вашим продуктам и/или услугам. Поскольку 98% посетителей сайта бесследно исчезают с вашего сайта, не пора ли вам узнать, кто они такие? Обращайтесь с посетителями вашего сайта по-новому с помощью нашей новой функции персонализации веб-сайта. Предоставьте посетителям индивидуальный вид вашего веб-сайта на основе фирменных данных, таких как географическое местоположение, размер компании или даже их название. Покажите им соответствующие тематические исследования, варианты использования и отзывы, основанные на их качествах. Мы создали «Очередь посетителей», потому что воочию увидели явные области для улучшения среди текущего программного обеспечения, представленного на рынке. Не верьте нам на слово, попробуйте бесплатно сегодня!
LoneScale
lonescale.com
LoneScale помогает командам по доходам создавать и закрывать больше каналов продаж, привлекая наиболее вероятных покупателей. Что касается продаж, LoneScale автоматически масштабирует намерения продаж в CRM, чтобы каждый день предоставлять квалифицированную воронку продаж и аргументы в пользу продаж, чтобы представители заказывали больше встреч и получали больше доходов. Что касается маркетинга, LoneScale фиксирует все ключевые намерения и контакты, чтобы автоматизировать высокоэффективные кампании ABM, снизить CAC и увеличить вклад в доход. Используя искусственный интеллект, LoneScale автоматически обеспечивает CRM покупателями, подходящими для ваших лучших клиентов. Это означает, что представители могут сосредоточиться на продажах, а не на исследовании данных. Быстрорастущие компании доверяют LoneScale, чтобы увеличить свой процент выигрышей в 3 раза, сэкономить +10 часов на каждого представителя и увеличить свою воронку продаж на 100 тысяч долларов ARR.
Enlyft
enlyft.com
Enlyft помогает командам по продажам и маркетингу B2B находить, расставлять приоритеты, привлекать и конвертировать компании, которые с наибольшей вероятностью будут покупать их продукты, с помощью специального искусственного интеллекта и глубоких собственных данных учетных записей. Мы даем вам возможность найти наиболее подходящие аккаунты среди десятков миллионов компаний по всему миру, ориентируясь на внедрение технологий и сотни бизнес-атрибутов. Наша платформа искусственного интеллекта предсказывает, кому нужны ваши технологические продукты и когда они будут готовы к покупке. Более того, Enlyft за считанные секунды предоставляет вашим командам доступ к важной для бизнеса информации о каждом аккаунте — для уверенного, целенаправленного и эффективного охвата. Мы делаем это, объединяя модели искусственного интеллекта, оптимизированные для продаж и маркетинга, с собственными механизмами сбора данных, чтобы создать самую богатую, самую надежную и актуальную базу данных о потенциальных клиентах на рынке. Enlyft — это неотъемлемая часть вашего рабочего процесса благодаря простому в использовании веб-сайту, плагину, загрузке данных, контактам LinkedIn, интеграции CRM и многому другому. От Fortune 100 до стартапов — самые продуктивные в мире команды по продажам и маркетингу полагаются на формирование спроса на основе искусственного интеллекта Enlyft, чтобы усилить и расставить приоритеты в своих поисковых процессах и привлечь больше клиентов — за небольшую часть своего бюджета.
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI создает программное обеспечение и инструменты на основе больших данных, которые позволяют лидерам принимать более обоснованные решения и автоматизировать инициативы и кампании, чтобы максимизировать ресурсы и получить максимальную отдачу.
IntentHub
intenthub.com
IntentHub собирает и обрабатывает ранние сигналы о намерениях покупателей от более чем 1 млн. Веб-сайты B2B, предоставляющие клиентам полезную информацию об аккаунтах заинтересованных покупателей. Узнайте больше: IntentHub.com IntentHub разработан N.Rich — финской компанией, которая разрабатывает платформу для выхода на рынок на основе учетных записей, которой доверяют General Electric Healthcare, Powell Software, Rise Up и другие.
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® — это платформа цифрового маркетингового анализа на базе искусственного интеллекта, которая помогает маркетинговым командам принимать более эффективные решения на основе данных. Наш простой в использовании интерфейс предоставляет единый источник достоверной информации, позволяя маркетологам в режиме реального времени видеть эффективность всех кампаний и каналов. Используя передовые технологии машинного обучения, ASK BOSCO® выявляет новые возможности для увеличения доходов по существующим и новым каналам. Мы также предоставляем возможности прогнозной аналитики, позволяющие маркетологам создавать персонализированные панели отчетности и прогнозировать будущие кампании с непревзойденной точностью. Наш уникальный индекс ASK BOSCO® сравнивает ваш домен с ближайшими конкурентами в вашей категории. Этот индекс является показателем вашего присутствия в Интернете и того, насколько эффективно вы инвестируете в органические и платные медиаканалы. Как работает ASK BOSCO®? ASK BOSCO® работает, собирая данные из различных источников, включая ваш веб-сайт, социальные сети и рекламные кампании. Затем эти данные анализируются нашим механизмом искусственного интеллекта для выявления тенденций, закономерностей и возможностей. ASK BOSCO® также использует машинное обучение для прогнозирования будущей производительности. Это позволяет вам принимать более обоснованные решения относительно вашего маркетингового бюджета и кампаний. Каковы преимущества использования ASK BOSCO®? Использование ASK BOSCO® дает множество преимуществ. Вот некоторые из наиболее важных из них: - Лучшее принятие решений: ASK BOSCO® предоставляет вам данные и идеи, необходимые для принятия более эффективных и обоснованных решений относительно ваших маркетинговых кампаний. - Увеличение дохода: ASK BOSCO® помогает вам выявить новые возможности для получения большего дохода от существующих и новых каналов. - Повышение эффективности: ASK BOSCO® автоматизирует многие задачи, связанные с цифровым маркетингом, освобождая ваше время, чтобы вы могли сосредоточиться на более стратегических действиях. - Снижение затрат: ASK BOSCO® может помочь вам сэкономить деньги на ваших маркетинговых кампаниях за счет оптимизации бюджета и более эффективного таргетинга ваших кампаний. Если вы ищете способ улучшить эффективность своего цифрового маркетинга, ASK BOSCO® — идеальное решение для вас. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о том, как мы можем помочь вам достичь ваших маркетинговых целей.
ReportLinker
reportlinker.com
ReportLinker — технологическая компания, которая использует искусственный интеллект для предоставления рыночных данных и прогнозов и, таким образом, помогает исследовательским группам, командам по развитию бизнеса или маркетингу лучше понять и проанализировать сектор. Платформа компании использует машинное обучение и обработку естественного языка (NLP), чтобы предоставить своим клиентам платформу рыночной аналитики на основе искусственного интеллекта, которая ускоряет их доступ к глобальной отраслевой информации.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction — ведущая платформа для оптимизации мобильного UA! Будучи официальным партнером Apple Search Ads, компания способствует развитию мобильных приложений с помощью инструментов анализа данных. MobileAction дает полное представление о динамичной мобильной среде, необходимой для привлечения, удержания и взаимодействия с клиентами. Это помогает маркетологам и владельцам приложений, занимающимся развитием приложений, мобилизовать свои стратегии, согласовать дорожную карту, выйти на неосвоенные рынки и повысить рентабельность инвестиций. Наше решение позволяет владельцам приложений, менеджерам по привлечению пользователей и специалистам по развитию приложений решать сложные задачи мобильной индустрии, позволяя им создавать выигрышную историю на постоянно развивающемся рынке. Итак, в двух словах, MobileAction помогает мобильным маркетологам: Увеличить количество загрузок приложений. Разблокировать данные конкурентов. Узнать о последних тенденциях. Доминировать на рынке. Принимать более разумные решения. Компания была основана в 2013 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско, США. MobileAction — ведущий в отрасли поставщик аналитики мобильной рекламы с обширной библиотекой, насчитывающей более 70 миллионов креативов, более 100 тысяч издателей, более 400 тысяч рекламодателей и объединяющей данные от более чем 55 DSP.
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — это платформа для поиска деловой информации о частных и государственных компаниях. Информация Crunchbase включает информацию об инвестициях и финансировании, членах-учредителях и лицах, занимающих руководящие должности, слияниях и поглощениях, новостях и тенденциях отрасли. Веб-сайт Crunchbase, изначально созданный для отслеживания стартапов, содержит информацию о государственных и частных компаниях в глобальном масштабе. Crunchbase получает свои данные четырьмя способами: венчурная программа, машинное обучение, собственная группа данных и сообщество Crunchbase. Представители общественности могут отправлять информацию в базу данных Crunchbase. Эти материалы подлежат регистрации, социальной проверке и часто проверяются модератором, прежде чем быть принятыми к публикации. Сообщество Википедии отказалось от использования ее в качестве источника в марте 2019 года.
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — частная технологическая компания, предоставляющая набор облачных программных продуктов для предприятий, разработчиков и брендов. Их основное внимание уделяется безопасному разрешению личности и интеграции API в реальном времени. В их пакет предложений входят такие продукты, как Enrich, который использует технологии для увеличения данных о клиентах. Штаб-квартира FullContact находится в Денвере, штат Колорадо, США, а офисы — в Далласе (США) и Кочи (Индия).
SpotlerUK
spotler.co.uk
Полное программное обеспечение для входящего и исходящего B2B-маркетинга. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.
AroundDeal
arounddeal.com
Глобальная платформа анализа данных B2B Основанная в 2020 году, компания RoundDeal признана во всем мире как ведущая платформа анализа данных B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), которой доверяют более 100 000 клиентов и пользователей по всему миру. Наша база данных включает более 120 миллионов контактов и 30 миллионов компаний, предоставляя полные и точные данные, такие как адреса электронной почты и номера телефонов, а также ценные аналитические данные о компаниях. RoundDeal не только предоставляет данные, но и предлагает интеллектуальную платформу. Наша цель — помочь маркетологам, торговым представителям и рекрутерам быстро находить и связывать целевые контакты, оценивать конкурентную среду, получать ценную бизнес-аналитику и возможности роста. 1. Prospector — найдите своего следующего клиента с помощью более качественных данных. Быстро создавайте целевые списки потенциальных клиентов, используя данные о более чем 100 миллионах контактов, и получайте оповещения, когда контакты меняют работу. 2. Вовлеченность: автоматизируйте свою вовлеченность в продажи. Создавайте автоматизированные последовательности продаж и поднимите свои возможности продаж на новый уровень. 3. Расширение Chrome — находите потенциальных клиентов повсюду. Получайте целевые контакты и информацию о компании непосредственно на LinkedIn, на веб-сайте компании и в CRM (Salesforce или HubSpot. 4. Пополнение — автоматически пополняйте свои данные. Пополните свои записи более чем 50 фирмографическими полями в базе данных RoundDeal, включая рабочий адрес электронной почты, телефон, должность, название компании и многое другое. 5. Посетители. Превратите посетителей веб-сайта в потенциальных клиентов. Узнайте, какие компании посещают ваш веб-сайт, и привлекайте их правильным способом и в нужное время.
RocketReach
rocketreach.co
Более 18 миллионов компаний по всему миру доверяют RocketReach, включая Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook и 95% компаний из списка S&P 500. С помощью RocketReach вы можете создавать списки контактов и компаний на основе крупнейшей в мире и самой точной базы данных электронная почта и прямые звонки. Решите широкий спектр бизнес-задач: от таргетинга рекламы, контактной информации, сегментации базы данных и подбора персонала. Попробуйте бесплатно сегодня.
Metadata
metadata.io
Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.
Owler
owler.com
Owler — это платформа бизнес-аналитики с более чем 5 миллионами пользователей, которая предоставляет информацию о ваших ключевых потенциальных клиентах, счетах и клиентах. Легко получайте доступ к данным в режиме реального времени от более чем 15 миллионов частных и государственных компаний, чтобы оставаться впереди конкурентов, получая мгновенные обновления о компаниях во всех отраслях! Owler Max предоставляет вам информацию на уровне учетной записи, контактные данные и триггеры продаж, которые вам нужны для ускорения и оптимизации процесса продаж и получения большего дохода — и все это на одной платформе.
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard предоставляет платформу цифровых помощников по продажам с генеративным искусственным интеллектом, которая позволяет торговым представителям чувствовать себя более уверенными и успешными благодаря персонализированному продающему контенту для разных типов медиа.
RelPro
relpro.com
RelPro предоставляет уникальное сочетание интеллектуального поиска, качественных потенциальных клиентов и целевой аналитики для специалистов по продажам, маркетингу и развитию бизнеса. Мы анализируем данные о более чем 150 миллионах лиц, принимающих решения, и 7 миллионах компаний из надежных источников, социальных сетей и Интернета. Благодаря решениям SaaS и Data Services RelPro позволяет организациям эффективно и систематически находить потенциальных клиентов и генерировать полезную информацию об отношениях на высшем уровне. RelPro — надежный партнер ведущих компаний, некоммерческих организаций и университетов.
Red Flag Alert
redflagalert.com
Red Flag Alert — это независимое агентство бизнес-данных, кредитных ссылок и расширенная платформа AML, которая предоставляет актуальные данные о бизнес-рисках, что позволяет принимать решения в режиме реального времени. Red Flag Alert была создана в рамках крупнейшей британской фирмы по банкротству Begbies Traynor. Он был разработан Begbies для выявления рисков неплатежеспособности предприятий до того, как в 2012 году он был выделен в совершенно отдельный продукт. Red Flag Alert имеет более чем 25-летний опыт выявления ранних признаков банкротства бизнеса и использует этот опыт для разработки уникального подхода к бизнес- и кредитным данным. В этом подходе укоренилось убеждение, что в современном деловом мире для принятия обоснованных решений необходимы данные в режиме реального времени. Наши данные актуальны и актуальны, что является чуждой концепцией по сравнению с традиционными кредитными агентствами. С этой целью Red Flag Alert предоставляет наиболее актуальные данные в отрасли, включая оперативные данные из различных источников. Red Flag Alert также понимает, что традиционные кредитные агентства имеют крайне несовершенную систему, и мы придерживаемся другого взгляда на неплатежеспособность, которая сейчас является оценочной картой неплатежеспособности номер один в Великобритании. Используя наше глубокое понимание банкротств бизнеса, мы разработали алгоритм номер один для прогнозирования банкротств и кредитоспособности бизнеса, который позволил нам первыми прогнозировать такие банкротства, как Carillion, The Arcadia Group и Silicon Valley Bank.
Ramper
ramper.com.br
Единственная полноценная платформа маркетинга и продаж B2B. Ramper помогает вашей компании генерировать и привлекать больше потенциальных клиентов, конвертировать их в продажи и увеличивать доход с помощью платформы, которая объединяет поиск (исходящий), маркетинг (входящий) и продажи B2B (CRM).
Bombora
bombora.com
Предложение Bombora определяет, какие компании и какие темы в настоящее время исследуют, а также интенсивность этих усилий. Он оценивает эти сигналы, чтобы затем помочь отделам продаж и маркетинга расставить приоритеты для целевых клиентов, настроить общение с ними и оптимизировать маркетинговые усилия. Bombora приносит наибольшую пользу организациям со штатом более 100 сотрудников.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment мгновенно добавляет более 100 данных о компании, ее технологиях и ее сотрудниках к каждой вашей записи, чтобы вы могли быстрее превратить потенциальных клиентов в клиентов. Вот как: • Полная интеграция с Salesforce, Marketo, HubSpot, Pardot, Segment и другими платформами для автоматизации и оптимизации рабочих процессов. • Не упускайте ценных потенциальных клиентов — благодаря непосредственному контексту вам нужно оценить, проложить маршрут и ускорить путь покупателя. • Сократите формы: скройте или заполните автоматически известные поля, чтобы увеличить конверсию. • Используйте надежный и точный источник: используйте свежие бизнес-данные, оптимизированные с помощью алгоритмов машинного обучения и высококвалифицированных специалистов по обеспечению качества, не только для компаний из списка Fortune 500, но и для каждой компании, имеющей веб-сайт.
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ помогает командам достигать своих целей по доходам, используя меньше ресурсов. Он использует данные учетной записи, богатую и надежную информацию на уровне учетной записи, чтобы помочь вам организовать продажи и маркетинговые действия и придать актуальность каждому этапу процесса покупки B2B. Вы получите единое окно, объединяющее все источники информации и идей, а также все продажи и маркетинговые ходы, что позволит вам раньше выявлять возможности, более разумно взаимодействовать с ними и быстрее заключать сделки. Создавайте точные аудитории, используя нашу информацию об учетных записях, данные CRM и MAP, сигналы намерений, технографию и многое другое. Затем используйте дополнительные возможности для большей точности и контроля: единственная рекламная платформа B2B, оптимизированная для охвата целых команд закупщиков, повышения конверсии веб-сайта за счет персонализации, координации значимого взаимодействия с клиентами в вашей экосистеме и каналах, а также измерения того, как маркетинговая и коммерческая деятельность влияет на потоки продаж и доходы. Продавцы могут даже использовать свои CRM-приложения, чтобы получить интеллектуальную информацию о контактах и компаниях, а также увидеть активность в базе спроса и намерения. С помощью Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence вы можете координировать все действия с GTM для упрощения покупок.
G2
g2.com
G2 — крупнейший в мире и пользующийся наибольшим доверием рынок программного обеспечения. Ежегодно более 90 миллионов человек, включая сотрудников всех компаний из списка Fortune 500, используют G2 для принятия более разумных решений в области программного обеспечения на основе достоверных экспертных оценок. Тысячи компаний-разработчиков программного обеспечения и услуг всех размеров сотрудничают с G2, чтобы построить свою репутацию, управлять расходами на программное обеспечение и развивать свой бизнес.
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 миллионов+ участников | Управляйте своей профессиональной идентичностью. Создавайте и взаимодействуйте со своей профессиональной сетью. Получите доступ к знаниям, идеям и возможностям.