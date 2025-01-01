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Программное обеспечение для аналитики на основе учетных записей предлагает полный набор показателей, специально разработанных для анализа эффективности стратегии маркетинга на основе учетных записей (ABM) организации. Эти показатели включают в себя ключевые показатели, такие как процент охваченных целевых учетных записей и сопоставление потенциальных клиентов с учетными записями. Стратегии ABM очень ценны для бизнеса, поскольку они позволяют маркетинговым командам направлять свои ресурсы на потенциальных клиентов с более высокой вероятностью конверсии. Используя инструменты аналитики на основе учетных записей, маркетинговые команды могут тщательно оценить эффективность своей стратегии ABM, гарантируя, что они эффективно ориентируются на нужных потенциальных клиентов. Это программное обеспечение также играет решающую роль в информировании будущих стратегий ABM, позволяя командам постоянно совершенствовать и оптимизировать свой подход. Кроме того, маркетинговые команды полагаются на программное обеспечение для аналитики на основе учетных записей для оценки качества потенциальных клиентов, полученных в результате их инициатив ABM, что позволяет им принимать решения на основе данных и повышать общую эффективность своих маркетинговых усилий.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
Signals
getsignals.ai
Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.
Warmly
warmly.ai
Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает B2B SaaS компаниям собрать данные из разных источников, анализировать маркетинг и повышать окупаемость инвестиций.
Octane11
octane11.com
Octane11 — платформа аналитики и сотрудничества для B2B, объединяющая маркетинговые и коммерческие данные для улучшения бизнес-результатов.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — платформа аналитики и атрибуции для B2B, объединяющая данные маркетинга, продаж и продукта для измерения эффективности и визуализации путей покупателей.
Folloze
folloze.com
Folloze - платформа для B2B-маркетинга, создающая персонализированный контентный опыт для улучшения взаимодействия с клиентами и анализа данных.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.
Mutiny
mutinyhq.com
Mutiny - платформа для B2B-маркетинга, которая помогает создавать персонализированные веб-опыты и A/B-тесты для увеличения конверсий и взаимодействия.
Metadata
metadata.io
Приложение Metadata автоматизирует ручную работу для B2B-маркетологов, позволяя им сосредоточиться на стратегии и креативе.
N.Rich
nrich.ai
Приложение N.Rich помогает находить целевые аккаунты с намерением покупки, активировать их с помощью цифровой рекламы и передавать горячие аккаунты в отдел продаж.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать персонализированные контентные опыты, управлять контентом и интегрироваться с различными платформами для улучшения взаимодействия с клиентами.
Hushly
hushly.com
Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.
Foundry
foundryco.com
Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.
Albacross
albacross.com
Albacross - инструмент для B2B, помогающий выявлять потенциальных клиентов через мониторинг посетителей веб-сайтов и интеграцию с CRM-системами.
Influ2
influ2.com
Influ2 — это платформа для персонализированной рекламы, позволяющая рекламировать контент конкретным лицам в целевых компаниях и отслеживать их взаимодействие.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence — платформа для B2B-маркетинга, использующая большие данные для определения и привлечения целевых клиентов через онлайн-рекламу.
Propensity
propensity.com
Propensity — платформа для маркетинга на основе аккаунтов (ABM) для малых B2B-команд, которая помогает находить и управлять лидами с помощью программных рекламных кампаний.
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox помогает маркетинговым командам увеличивать доход, предлагая анализ данных, приоритетизацию клиентов и рекомендации по следующему действию.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks – платформа для B2B, помогающая идентифицировать, привлекать и конвертировать целевые учетные записи с помощью аналитики и автоматизации.
Leadfwd
leadfwd.com
LeadFwd — это платформа для B2B-продаж, которая обогащает данные, автоматизирует процессы и оптимизирует маркетинг с использованием ИИ.
Bombora
bombora.com
Bombora — платформа B2B для анализа намерений, помогающая компаниям отслеживать исследовательскую активность потенциальных клиентов и оптимизировать маркетинг.
6sense
6sense.com
6Sense - платформа ABM для B2B, использующая ИИ и аналитику для оптимизации маркетинга, выявления целевых клиентов и улучшения взаимодействия между продажами и маркетингом.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory - платформа для персонализированного контент-маркетинга в B2B, оптимизирующая взаимодействие с клиентами и повышающая эффективность стратегий ABM.
CaliberMind
calibermind.com
CaliberMind — платформа для анализа данных о клиентах, оптимизации маркетинга и продаж, способствующая лучшему пониманию поведения и предпочтений клиентов.
Recotap
recotap.com
Recotap — это платформа для B2B-маркетинга, которая помогает запускать персонализированные кампании на основе аккаунтов для повышения эффективности маркетинга.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata - платформа атрибуции доходов для B2B, анализирующая путь клиента и оптимизирующая маркетинговые стратегии на основе данных.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic помогает компаниям находить ключевые учетные записи и вовлекать их на всем этапе покупательского пути с помощью данных и многоканальных стратегий.
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