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Программное обеспечение для аналитики на основе учетных записей
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Программное обеспечение для аналитики на основе учетных записей - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для аналитики на основе учетных записей предлагает полный набор показателей, специально разработанных для анализа эффективности стратегии маркетинга на основе учетных записей (ABM) организации. Эти показатели включают в себя ключевые показатели, такие как процент охваченных целевых учетных записей и сопоставление потенциальных клиентов с учетными записями. Стратегии ABM очень ценны для бизнеса, поскольку они позволяют маркетинговым командам направлять свои ресурсы на потенциальных клиентов с более высокой вероятностью конверсии. Используя инструменты аналитики на основе учетных записей, маркетинговые команды могут тщательно оценить эффективность своей стратегии ABM, гарантируя, что они эффективно ориентируются на нужных потенциальных клиентов. Это программное обеспечение также играет решающую роль в информировании будущих стратегий ABM, позволяя командам постоянно совершенствовать и оптимизировать свой подход. Кроме того, маркетинговые команды полагаются на программное обеспечение для аналитики на основе учетных записей для оценки качества потенциальных клиентов, полученных в результате их инициатив ABM, что позволяет им принимать решения на основе данных и повышать общую эффективность своих маркетинговых усилий.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot — это платформа для управления маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов с CRM-функциями для упрощения взаимодействия с клиентами.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals — платформа для генерации лидов с ИИ, которая позволяет отслеживать посетителей сайта и взаимодействовать с ними, не требуя заполнения форм.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly — платформа для автоматизации продаж для малых и средних предприятий, отслеживающая намерения покупателей и оптимизирующая взаимодействие с посетителями сайта.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI помогает B2B SaaS компаниям собрать данные из разных источников, анализировать маркетинг и повышать окупаемость инвестиций.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11 — платформа аналитики и сотрудничества для B2B, объединяющая маркетинговые и коммерческие данные для улучшения бизнес-результатов.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HockeyStack — платформа аналитики и атрибуции для B2B, объединяющая данные маркетинга, продаж и продукта для измерения эффективности и визуализации путей покупателей.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze - платформа для B2B-маркетинга, создающая персонализированный контентный опыт для улучшения взаимодействия с клиентами и анализа данных.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

Mutiny - платформа для B2B-маркетинга, которая помогает создавать персонализированные веб-опыты и A/B-тесты для увеличения конверсий и взаимодействия.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip позволяет быстро создавать персонализированные контентные опыты, управлять контентом и интегрироваться с различными платформами для улучшения взаимодействия с клиентами.

Metadata

Metadata

metadata.io

Приложение Metadata автоматизирует ручную работу для B2B-маркетологов, позволяя им сосредоточиться на стратегии и креативе.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

Приложение N.Rich помогает находить целевые аккаунты с намерением покупки, активировать их с помощью цифровой рекламы и передавать горячие аккаунты в отдел продаж.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.

Albacross

Albacross

albacross.com

Albacross - инструмент для B2B, помогающий выявлять потенциальных клиентов через мониторинг посетителей веб-сайтов и интеграцию с CRM-системами.

Influ2

Influ2

influ2.com

Influ2 — это платформа для персонализированной рекламы, позволяющая рекламировать контент конкретным лицам в целевых компаниях и отслеживать их взаимодействие.

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence — платформа для B2B-маркетинга, использующая большие данные для определения и привлечения целевых клиентов через онлайн-рекламу.

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity — платформа для маркетинга на основе аккаунтов (ABM) для малых B2B-команд, которая помогает находить и управлять лидами с помощью программных рекламных кампаний.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon — это решение для персонализации и управления клиентским путешествием, позволяющее улучшать взаимодействие с посетителями веб-сайта.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks – платформа для B2B, помогающая идентифицировать, привлекать и конвертировать целевые учетные записи с помощью аналитики и автоматизации.

Leadfwd

Leadfwd

leadfwd.com

LeadFwd — это платформа для B2B-продаж, которая обогащает данные, автоматизирует процессы и оптимизирует маркетинг с использованием ИИ.

BambooBox

BambooBox

bamboobox.ai

BambooBox помогает маркетинговым командам увеличивать доход, предлагая анализ данных, приоритетизацию клиентов и рекомендации по следующему действию.

Bombora

Bombora

bombora.com

Bombora — платформа B2B для анализа намерений, помогающая компаниям отслеживать исследовательскую активность потенциальных клиентов и оптимизировать маркетинг.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense - платформа ABM для B2B, использующая ИИ и аналитику для оптимизации маркетинга, выявления целевых клиентов и улучшения взаимодействия между продажами и маркетингом.

PathFactory

PathFactory

pathfactory.com

PathFactory - платформа для персонализированного контент-маркетинга в B2B, оптимизирующая взаимодействие с клиентами и повышающая эффективность стратегий ABM.

CaliberMind

CaliberMind

calibermind.com

Как стратегический B2B-лидер, вы должны держать руку на пульсе рынка. Но со всеми инструментами, которые используют ваши команды, сложно соединить точки и выяснить, находит ли ваше сообщение отклик у нужной аудитории в нужный момент. Платформа CaliberMind систематизирует и анализирует ваши данные, чтобы ваши идеи стали более ясными. Конечно, мы занимаемся атрибуцией, оценкой вовлеченности, аналитикой воронок продаж и многим другим. Но настоящий подарок, который мы преподносим лидерам по доходам, — это способность выявлять проблемы и тенденции раньше, чем это сможет сделать кто-либо другой.

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap — это ABM-платформа нового поколения на базе искусственного интеллекта, которая помогает маркетологам B2B проводить целевые и персонализированные кампании по вовлечению аккаунтов в любом масштабе. Recotap лучше всего подходит для растущих стартапов и предприятий, которые стремятся улучшить свои маркетинговые показатели. С помощью решения Recotap для рекламы на основе учетных записей можно охватить больше лиц, принимающих решения, и оставаться вовлеченными до тех пор, пока они не совершят конверсию.

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

Платформа атрибуции доходов B2B от Dreamdata объединяет данные всего вашего технологического стека выхода на рынок, чтобы предложить беспрецедентное понимание пути вашего клиента B2B. Dreamdata положит конец догадкам и предоставит действенный анализ того, что действительно приносит ваш доход, от анонимного первого контакта до закрытого выигрыша. С помощью Dreamdata компании B2B могут запускать индивидуальное моделирование атрибуции на основе учетных записей, получать рентабельность инвестиций в рекламу каждой рекламной кампании, измерять рентабельность инвестиций в контент, сравнивать рост, прогнозировать доходы и принимать на основе данных решения о том, какие усилия следует масштабировать дальше.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

Madison Logic дает возможность крупнейшим и наиболее быстрорастущим компаниям быстрее конвертировать свои лучшие клиенты, находя и взаимодействуя на протяжении всего пути клиента с наиболее влиятельными членами комитета по закупкам. Платформа ML, глобальная многоканальная платформа для активации и измерения медиа ABM, позволяет маркетологам корпоративных организаций использовать уникальные собственные данные для определения учетных записей, которые с наибольшей вероятностью совершат покупку, максимизировать взаимодействие по нескольким каналам и ускорить циклы продаж, чтобы положительно повлиять на рентабельность инвестиций.

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