Программное обеспечение для аналитики на основе учетных записей - Самые популярные приложения - Тринидад и Тобаго

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Программное обеспечение для аналитики на основе учетных записей предлагает полный набор показателей, специально разработанных для анализа эффективности стратегии маркетинга на основе учетных записей (ABM) организации. Эти показатели включают в себя ключевые показатели, такие как процент охваченных целевых учетных записей и сопоставление потенциальных клиентов с учетными записями. Стратегии ABM очень ценны для бизнеса, поскольку они позволяют маркетинговым командам направлять свои ресурсы на потенциальных клиентов с более высокой вероятностью конверсии. Используя инструменты аналитики на основе учетных записей, маркетинговые команды могут тщательно оценить эффективность своей стратегии ABM, гарантируя, что они эффективно ориентируются на нужных потенциальных клиентов. Это программное обеспечение также играет решающую роль в информировании будущих стратегий ABM, позволяя командам постоянно совершенствовать и оптимизировать свой подход. Кроме того, маркетинговые команды полагаются на программное обеспечение для аналитики на основе учетных записей для оценки качества потенциальных клиентов, полученных в результате их инициатив ABM, что позволяет им принимать решения на основе данных и повышать общую эффективность своих маркетинговых усилий.
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Metadata
metadata.io
Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных учетных записей, помогает вам идентифицировать целевые учетные записи, привлекать их к цифровой рекламе, веб-персонализации, подписям электронной почты и автоматизации продаж и, наконец, измерять эффективность ваших программ. RollWorks — незаменимая платформа для больших и малых отделов маркетинга и продаж, которые считают, что подход на основе учетных записей — это просто хороший B2B-маркетинг. Начните сегодня на сайте www.rollworks.com.
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence — ведущий поставщик услуг маркетинга на основе учетных записей и аналитики B2B. Наша технологическая платформа сочетает в себе возможности больших данных и автоматизации рекламы, чтобы помочь маркетологам B2B определить, охватить и привлечь своих идеальных клиентов. Анализируя миллиарды точек данных в режиме реального времени, мы можем точно связать проверенные офлайн-бизнес-данные с онлайн-миром и предоставить маркетологам решения мирового класса для таргетинга B2B и маркетинга на основе учетных записей в их усилиях по цифровой рекламе.
Propensity
propensity.com
Propensity — единственная платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM), созданная для небольших команд роста B2B. Мы упрощаем использование данных о намерениях для создания списков заинтересованных клиентов и контактов, разогреваем эти контакты с помощью многоканальных кампаний ABM и ежедневно передаем список высококвалифицированных потенциальных клиентов продажам. Результатом является автоматизированный, постоянно работающий механизм ABM, который генерирует поток MQA и увеличивает вовлеченность в продажи в 5 раз по сравнению с традиционной тактикой роста B2B. Почему Propensity? - Создайте аудиторию за 5 минут, запустите менее чем за 2 недели - Создание неограниченного списка учетных записей с данными о намерениях - Полностью расширенные контакты для каждого списка учетных записей - Еженедельный список прогреваемых учетных записей и контактов для продаж - Программные медийные объявления - Рассылка маркетинговой электронной почты - Доступ в нашу библиотеку сборников игр ABM - Генератор контента AI - Еженедельная встреча с Propensity CSM - Интеграция с Hubspot и Salesforce - Время окупаемости инвестиций — 30–180 дней в зависимости от вашего сборника пьес. Основные функции Propensity: Библиотека игровых книг - Предварительно созданные сборники пьес в диапазоне от 30 до 90 дней. Редактор Playbook. Легко редактируйте каждую игру в выбранной пользователем книге. Audience Builder. Использует лицензированные сторонние данные о намерениях на уровне учетной записи для понимания интересов и поведения покупателей со склонностью к покупке. Модели, встроенные в круги покупателей. Создание и управление целевыми контактами на основе намерений на уровне учетной записи. Менеджер каналов — оркестровка и активация межканальных кампаний. Панель ABM — измерение и аналитика учетной записи для количественной оценки роста и эффективности. Интеграция с маркетинговыми технологиями и технологиями продаж.
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd сочетает в себе данные поиска B2B, охват продаж и маркетинг на основе учетных записей, а также возможности искусственного интеллекта и машинного обучения. Все в одной платформе неудержимого роста.
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox помогает командам маркетинга роста увеличивать доход за счет движений GTM, а именно. приобретение, перекрестные продажи и дополнительные продажи. Платформа состоит из 4 строительных блоков: 1. Мощный механизм CDP. Прием, очистка, организация, визуализация и анализ данных в точках взаимодействия с клиентами. 2. Шестимерная оценка на основе искусственного интеллекта. Определите этапы пути и расставьте приоритеты для ключевых клиентов. 3. Информация о следующих лучших действиях. Получайте практические рекомендации на протяжении всего пути покупателя, чтобы увеличить скорость воронки продаж. 4. Надежная сегментация и оркестрация. Интеллектуальная сегментация для проведения многоканальных кампаний. Быстрорастущие B2B-компании, такие как Airtel Business, Algonomy, Capillary, DarwinBox, Exotel, Rootstock, Qwickcilver, Mobisy, SupportLogic и Arrowstream, выбрали BambooBox для более быстрого увеличения доходов. Хотите ощутить разницу на себе? Позвоните нам и узнайте. www.bamboobox.ai
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаимодействовать с вашим веб-сайтом, что способствует повышению эффективности бизнеса. . Ускорьте свою воронку продаж и доходы с помощью персонализации на основе атрибуции: - Предоставляйте каждому посетителю веб-сайта нужные сообщения и ресурсы, помогая им быстрее стать вашими клиентами. - Поймите, как ваши маркетинговые усилия влияют на бизнес-цели, и составьте карту пути вашего клиента от первого контакта до заключенных сделок. - Превращайте посетителей в клиентов, а не только в потенциальных клиентов!
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента, создание и персонализация целевых страниц, сбор спроса, обогащение, проверенные людьми потенциальные клиенты, а также опыт на основе учетных записей. Эти инструменты позволяют маркетологам создавать более актуальный и привлекательный опыт для своей целевой аудитории, что в конечном итоге может помочь добиться лучших бизнес-результатов, таких как повышение вовлеченности, более высокие коэффициенты конверсии и повышение лояльности клиентов. Покупатели получают выгоду от динамичного, персонализированного контента и подключенного цифрового опыта, который позволяет им быть более образованными и быстрее принимать обоснованные решения.
CaliberMind
calibermind.com
Как стратегический B2B-лидер, вы должны держать руку на пульсе рынка. Но со всеми инструментами, которые используют ваши команды, сложно соединить точки и выяснить, находит ли ваше сообщение отклик у нужной аудитории в нужный момент. Платформа CaliberMind систематизирует и анализирует ваши данные, чтобы ваши идеи стали более ясными. Конечно, мы занимаемся атрибуцией, оценкой вовлеченности, аналитикой воронок продаж и многим другим. Но настоящий подарок, который мы преподносим лидерам по доходам, — это способность выявлять проблемы и тенденции раньше, чем это сможет сделать кто-либо другой.
Octane11
octane11.com
Octane11 — это платформа для анализа данных и совместной работы, ориентированная на B2B, которая объединяет платные, собственные и заработанные данные о маркетинге, продажах и использовании продуктов для достижения реальных бизнес-результатов. Мы помогаем предприятиям B2B с доходом более 100 миллионов долларов интегрировать, обогащать и анализировать данные между командами, а также сравнивать производительность с отраслевыми показателями. Клиенты используют готовые визуализации Octane11 или доставляют расширенные данные в инструмент BI, CDP, CRM или другую конечную точку по своему выбору. Octane11 действительно является недостающим звеном в стеке данных B2B, которое превращает разрозненные данные в полезную информацию и повышает производительность за небольшую часть времени и затрат.
Recotap
recotap.com
Recotap — это ABM-платформа нового поколения на базе искусственного интеллекта, которая помогает маркетологам B2B проводить целевые и персонализированные кампании по вовлечению аккаунтов в любом масштабе. Recotap лучше всего подходит для растущих стартапов и предприятий, которые стремятся улучшить свои маркетинговые показатели. С помощью решения Recotap для рекламы на основе учетных записей можно охватить больше лиц, принимающих решения, и оставаться вовлеченными до тех пор, пока они не совершят конверсию.
Warmly
warmly.ai
Warmly — это первая автономная платформа оркестрации продаж, специально созданная для коммерческих отделов малого и среднего бизнеса. Платформа объединяет метаданные из инструментов обеспечения продаж, B2B-намерений и инструментов обогащения для идентификации, отслеживания и связи с посетителями веб-сайта, готовыми к конверсии. Автоматически агрегируя данные и интегрируя информацию с различных платформ, Warmly организует наиболее эффективный следующий шаг для проведения квалифицированных переговоров с отделом продаж. Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Их платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о покупательских намерениях на вашем веб-сайте, исходящих сообщениях и CRM. Затем они помогут вам закрыть этот конвейер теплым и интересным способом. Кроме того, их набор бесплатных инструментов продаж поможет вашей команде лучше взаимодействовать с потенциальными клиентами или клиентами в вашем календаре и в Zoom с помощью отмеченного наградами приложения Essential Zoom.
Folloze
folloze.com
Целью Folloze является расширение возможностей B2B-маркетинговых команд, стремящихся реагировать на запросы нового поколения B2B-покупателей, путем создания ведущей в отрасли платформы взаимодействия с покупателями. Под руководством маркетологов, работающих на переднем крае, отделы по работе с доходами используют Folloze, чтобы быстро и легко предоставлять привлекательный, основанный на данных опыт, который позволяет покупателям получать необходимую информацию там, где они находятся, и все это персонализировано с учетом их индивидуального пути к клиенту. Основанная в 2013 году двумя руководителями по маркетингу, которые своими глазами наблюдали, как меняются покупки и продажи в сфере B2B, Folloze с гордостью обслуживает сегодня некоторые из крупнейших и наиболее успешных брендов B2B, включая такие компании, как Cisco, FireEye, Google, Okta и Workday.
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа атрибуции доходов B2B от Dreamdata объединяет данные всего вашего технологического стека выхода на рынок, чтобы предложить беспрецедентное понимание пути вашего клиента B2B. Dreamdata положит конец догадкам и предоставит действенный анализ того, что действительно приносит ваш доход, от анонимного первого контакта до закрытого выигрыша. С помощью Dreamdata компании B2B могут запускать индивидуальное моделирование атрибуции на основе учетных записей, получать рентабельность инвестиций в рекламу каждой рекламной кампании, измерять рентабельность инвестиций в контент, сравнивать рост, прогнозировать доходы и принимать на основе данных решения о том, какие усилия следует масштабировать дальше.
Albacross
albacross.com
Отделы по сбору доходов по всему миру используют данные о намерениях Albacross, чтобы создавать больше возможностей и быстрее увеличивать доходы. От ранней осведомленности до позднего решения — у вас есть все необходимое, чтобы выявить своих потенциальных покупателей, привлечь их к тому, что они хотят, и получить уведомление, когда они будут готовы к покупке. Вот как: - Повысьте продуктивность продаж. Определите покупательское намерение компаний, посещающих ваш веб-сайт, и уведомите свой отдел продаж, когда они будут готовы совершить покупку. - Избавьтесь от догадок в маркетинге: поймите, какие учетные записи интересуются вашим контентом и что их больше всего интересует. - Все необходимые вам данные: мы ежемесячно отслеживаем 3 миллиарда событий по всему миру и обновляем данные еженедельно. - Беспрепятственная интеграция с техническими инструментами, которые вы уже используете. Это не еще один инструмент, который нужно изучать.
N.Rich
nrich.ai
Увеличьте свой конвейер, сохраняя при этом бюджет. Найдите учетные записи ICP с подтвержденными покупательскими намерениями, активируйте их с помощью многоканальной цифровой рекламы и доставьте популярные учетные записи для продаж.
Bombora
bombora.com
Предложение Bombora определяет, какие компании и какие темы в настоящее время исследуют, а также интенсивность этих усилий. Он оценивает эти сигналы, чтобы затем помочь отделам продаж и маркетинга расставить приоритеты для целевых клиентов, настроить общение с ними и оптимизировать маркетинговые усилия. Bombora приносит наибольшую пользу организациям со штатом более 100 сотрудников.
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по нескольким каналам. Эти инструменты и аналитика кампании работают на основе запатентованного механизма покупательского намерения на основе искусственного интеллекта, который оценивает интерес клиентов во время пути к покупке. Foundry ABM может организовывать кампании ABM для повышения осведомленности, вовлеченности и расширения каналов продаж в своих целевых аккаунтах. Чтобы узнать больше, https://foundryco.com/our-solutions/software/. Примечание. Многие обзоры относятся к платформе Triblio, которая сейчас называется Foundry ABM.
6sense
6sense.com
Изобретите новый способ, которым ваша компания создает, управляет и преобразует потоки продаж в доход. Наше программное обеспечение ABM позволяет получить аналитическую информацию о доходах, что приводит к созданию высококачественного конвейера, исключая догадки и предоставляя вашей команде по доходам необходимые данные и прозрачность.
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицированных контактов без необходимости заполнения формы посетителями.
Influ2
influ2.com
Сделайте рекламу неотъемлемой частью разговора о продажах. Influ2 — это персонализированная рекламная платформа, которая позволяет вам охватить конкретных людей в целевых аккаунтах и увидеть, кто взаимодействует с вашей рекламой. Предлагайте соответствующий контент ключевым лицам, принимающим решения, отслеживайте намерения на уровне контактов и предоставляйте продажам контекст, необходимый для привлечения ценных клиентов. С помощью индивидуальной рекламы Influ2 вы можете увеличить поток продаж в 2,26 раза, привлекая лиц, принимающих решения, на протяжении всего их пути.
Mutiny
mutinyhq.com
Большинство маркетинговых команд не могут сыграть значимую роль в прорыве к целевым аккаунтам, потому что работающие маркетинговые стратегии 1:1 не масштабируются, а те, которые масштабируются, не работают. Mutiny помогает B2B-компаниям генерировать конвейеры и доходы от своих целевых аккаунтов с помощью персонализированного опыта на базе искусственного интеллекта, микросайтов 1:1 и аналитики аккаунтов.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает маркетологам B2B SaaS повысить рентабельность маркетинговых инвестиций, сэкономить время и усилия на рутинном анализе, а также предоставить критически важную информацию о маркетинговой деятельности, влияющей на конвейер/доходы. Во-первых, Factors объединяет все хранилища данных — данные о посетителях веб-сайта, данные CRM, рекламной платформы, Clearbit и Search Console с помощью интеграции без кода. После идентификации анонимных посетителей веб-сайта с контактами/лидами CRM Factors обеспечивает унифицированное представление всех ваших маркетинговых показателей, мультитач-атрибуцию с анализом рентабельности инвестиций, анализ маркетинга и воронок продаж, а также автоматизированную аналитику, специально разработанную для маркетологов B2B.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать контекстный контент в любом масштабе. Заключайте сделки быстрее, предоставляя релевантный контент, который лучше привлекает ваших потенциальных клиентов. Контент — это основа любого продвижения на рынок. Если вы хотите выделиться и построить значимые отношения со своими потенциальными и реальными клиентами, вам необходимо предоставлять персонализированный опыт, предоставляя правильный контент в нужное время. Управление впечатлениями. Централизуйте и систематизируйте контент из различных источников, чтобы персонализировать направления за считанные минуты. Централизация и управление контентом являются ключом к персонализации. Uberflip — это единая платформа для централизации и организации всего вашего контента. Uberflip интегрируется со сторонними контент-платформами, поэтому вы можете легко импортировать, управлять и помечать свои ресурсы. Отсюда ваши команды по маркетингу, продажам и работе с клиентами получат легкий доступ к одобренному контенту и смогут начать создавать невероятные места для каждой кампании и цифровых залов продаж с помощью перетаскивания без кода. Результат? Меньше отходов контента, более быстрый запуск кампаний и команда продаж, которая может предложить лучший контент для своих потенциальных клиентов. Основные возможности: - Интеграция контента (блог, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Менеджер тегов и интеллектуальные фильтры - Uberflip Pages - Uberflip Sales Assist (цифровые торговые залы) - SEO-оптимизация Journey Acceleration - Создание курируемых направлений контента для каждого покупателя – и вовлекать их по всем каналам. Uberflip позволяет вам стимулировать потребление контента с помощью рекомендаций по контенту, которые удерживают ваших посетителей на сайте. Благодаря надежной интеграции платформы автоматизации маркетинга (MAP) каждое взаимодействие с контентом может стать идеальным следующим шагом для ускорения пути клиента. Повысьте коэффициент конверсии и ускорьте получение дохода, предоставляя персонализированный контент, который снижает трудности на пути покупателя.
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть более эффективным с каждым долларом. Terminus — это платформа, созданная для вашего успеха. Это помогает вашей команде встречаться с клиентами на протяжении всего их жизненного цикла. Вам нужна платформа, основанная на собственных данных, которая окружает покупателей привлекательным цифровым опытом от приобретения учетной записи до ее расширения и продления. Наша система создана для повышения рентабельности инвестиций, минимизации мошенничества, придания приоритета безопасности бренда и превращения намерений в актуальные и действенные идеи для команд GTM.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. является американской облачной компанией по программному обеспечению со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Он предоставляет (CRM) службу управления взаимоотношениями с клиентами, а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслуживание клиентов, автоматизацию маркетинга, аналитику и разработку приложений. В 2020 году журнал Fortune занимал Salesforce под номером в своем «Списке 100 лучших компаний для работы», на основе опроса удовлетворенности сотрудников.
PathFactory
pathfactory.com
Увеличьте доход B2B с помощью персонализированного, привлекательного и ориентированного на конверсию опыта на протяжении всего пути покупателя B2B с помощью PathFactory. Улучшите путь вашего покупателя и начните предоставлять им возможность анализировать контент. Анализ контента PathFactory на базе искусственного интеллекта позволяет вам создавать персонализированный контент для ваших отдельных покупателей и целевых аккаунтов для вашей стратегии ABM. Ускорьте скорость сделок и расширьте свой канал продаж, рекомендуя следующие лучшие активы для использования на основе недавней истории посетителей, отрасли и актуальных тем. Ведущие B2B-компании корпоративного и среднего бизнеса используют PathFactory для ускорения развития, повышения показателей выигрышей и понимания эффективности контента, предоставляя интеллектуальный контент и виртуальные мероприятия, чтобы устранить трудности со стороны ваших покупателей. Недавно компания Deloitte включила PathFactory в список 500 компаний Северной Америки, входящих в список Technology Fast 500.
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic дает возможность крупнейшим и наиболее быстрорастущим компаниям быстрее конвертировать свои лучшие клиенты, находя и взаимодействуя на протяжении всего пути клиента с наиболее влиятельными членами комитета по закупкам. Платформа ML, глобальная многоканальная платформа для активации и измерения медиа ABM, позволяет маркетологам корпоративных организаций использовать уникальные собственные данные для определения учетных записей, которые с наибольшей вероятностью совершат покупку, максимизировать взаимодействие по нескольким каналам и ускорить циклы продаж, чтобы положительно повлиять на рентабельность инвестиций.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и программного обеспечения CRM - плюс методология, ресурсы и поддержку - чтобы помочь предприятиям расти лучше. Начните с бесплатными инструментами и обновляйте по мере роста. Благодаря маркетинговому центру все ваши маркетинговые инструменты и данные находятся на одной в использовании, мощной платформе. Вы сохраните ценное время и получите весь контекст, необходимый для предоставления персонализированного опыта, который привлекает и преобразует нужных клиентов в масштабе. Кроме того, маркетологи могут хранить данные в центре всего, что они делают, потому что маркетинговый центр создан как часть платформы HubSpot CRM. При использовании полной платформы CRM маркетологи могут достичь беспрецедентного выравнивания с продажами, чтобы доказать рентабельность инвестиций и подтвердить инвестиции. Будь то стратегии, услуги или программное обеспечение - Hubspot позволяет вам масштабировать вашу компанию, а не сложность. У Hubspot есть все, что вам нужно, чтобы стать лучше.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — ведущая платформа аналитики и атрибуции для B2B. HockeyStack подключается ко всем вашим платформам, очищает ваши данные и позволяет вам измерять, что движет воронкой продаж, и визуализировать путь покупателя. Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Сотни отделов продаж в таких компаниях, как 8x8, ActiveCampaign и Cognism, используют HockeyStack, чтобы увеличить поток продаж и быстрее закрывать сделки.
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ помогает командам достигать своих целей по доходам, используя меньше ресурсов. Он использует данные учетной записи, богатую и надежную информацию на уровне учетной записи, чтобы помочь вам организовать продажи и маркетинговые действия и придать актуальность каждому этапу процесса покупки B2B. Вы получите единое окно, объединяющее все источники информации и идей, а также все продажи и маркетинговые ходы, что позволит вам раньше выявлять возможности, более разумно взаимодействовать с ними и быстрее заключать сделки. Создавайте точные аудитории, используя нашу информацию об учетных записях, данные CRM и MAP, сигналы намерений, технографию и многое другое. Затем используйте дополнительные возможности для большей точности и контроля: единственная рекламная платформа B2B, оптимизированная для охвата целых команд закупщиков, повышения конверсии веб-сайта за счет персонализации, координации значимого взаимодействия с клиентами в вашей экосистеме и каналах, а также измерения того, как маркетинговая и коммерческая деятельность влияет на потоки продаж и доходы. Продавцы могут даже использовать свои CRM-приложения, чтобы получить интеллектуальную информацию о контактах и компаниях, а также увидеть активность в базе спроса и намерения. С помощью Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence вы можете координировать все действия с GTM для упрощения покупок.
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