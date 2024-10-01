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Программное обеспечение для аналитики на основе учетных записей - Самые популярные приложения - Куба
Программное обеспечение для аналитики на основе учетных записей предлагает полный набор показателей, специально разработанных для анализа эффективности стратегии маркетинга на основе учетных записей (ABM) организации. Эти показатели включают в себя ключевые показатели, такие как процент охваченных целевых учетных записей и сопоставление потенциальных клиентов с учетными записями. Стратегии ABM очень ценны для бизнеса, поскольку они позволяют маркетинговым командам направлять свои ресурсы на потенциальных клиентов с более высокой вероятностью конверсии. Используя инструменты аналитики на основе учетных записей, маркетинговые команды могут тщательно оценить эффективность своей стратегии ABM, гарантируя, что они эффективно ориентируются на нужных потенциальных клиентов. Это программное обеспечение также играет решающую роль в информировании будущих стратегий ABM, позволяя командам постоянно совершенствовать и оптимизировать свой подход. Кроме того, маркетинговые команды полагаются на программное обеспечение для аналитики на основе учетных записей для оценки качества потенциальных клиентов, полученных в результате их инициатив ABM, что позволяет им принимать решения на основе данных и повышать общую эффективность своих маркетинговых усилий.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста. Благодаря Marketing Hub все в...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
Signals
getsignals.ai
Signals — это платформа для привлечения потенциальных клиентов и искусственного интеллекта, которая помогает вам узнать, кто находится на вашем веб-сайте, и использовать их поведение для взаимодействия с посетителями, готовыми совершить покупку. Мы уже помогли компаниям найти тысячи новых квалифицир...
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI помогает маркетологам B2B SaaS повысить рентабельность маркетинговых инвестиций, сэкономить время и усилия на рутинном анализе, а также предоставить критически важную информацию о маркетинговой деятельности, влияющей на конвейер/доходы. Во-первых, Factors объединяет все хранилища данных —...
Warmly
warmly.ai
Мы искренне помогаем вашей команде по доходам быстрее обнаружить возможности на рынке. Продвигайте их быстрее. И достигайте своих целей квартал за кварталом. Наша платформа AI Warm Leads освещает вашу воронку продаж, отслеживая сигналы о намерении совершить покупку на вашем веб-сайте, исходящие зака...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack — ведущая платформа аналитики и атрибуции для B2B. HockeyStack подключается ко всем вашим платформам, очищает ваши данные и позволяет вам измерять, что движет воронкой продаж, и визуализировать путь покупателя. Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, ...
Terminus
terminusplatform.com
Старый способ ведения дел больше не работает. И вы не можете позволить себе отставать. Стратегии B2B изменились, и правила игры изменились. Вам нужна платформа, эксперты и тактические руководства, чтобы привести вас туда, где должен быть ваш бизнес, особенно в условиях растущей потребности быть боле...
Octane11
octane11.com
Octane11 — это платформа для анализа данных и совместной работы, ориентированная на B2B, которая объединяет платные, собственные и заработанные данные о маркетинге, продажах и использовании продуктов для достижения реальных бизнес-результатов. Мы помогаем предприятиям B2B с доходом более 100 миллион...
Uberflip
uberflip.com
Uberflip позволяет быстро создавать контекстный контент в любом масштабе. Заключайте сделки быстрее, предоставляя релевантный контент, который лучше привлекает ваших потенциальных клиентов. Контент — это основа любого продвижения на рынок. Если вы хотите выделиться и построить значимые отношения со ...
Mutiny
mutinyhq.com
Большинство маркетинговых команд не могут сыграть значимую роль в прорыве к целевым аккаунтам, потому что работающие маркетинговые стратегии 1:1 не масштабируются, а те, которые масштабируются, не работают. Mutiny помогает B2B-компаниям генерировать конвейеры и доходы от своих целевых аккаунтов с по...
Folloze
folloze.com
Целью Folloze является расширение возможностей B2B-маркетинговых команд, стремящихся реагировать на запросы нового поколения B2B-покупателей, путем создания ведущей в отрасли платформы взаимодействия с покупателями. Под руководством маркетологов, работающих на переднем крае, отделы по работе с доход...
Demandbase
demandbase.com
Платформа Demandbase One Smarter GTM™ помогает командам достигать своих целей по доходам, используя меньше ресурсов. Он использует данные учетной записи, богатую и надежную информацию на уровне учетной записи, чтобы помочь вам организовать продажи и маркетинговые действия и придать актуальность кажд...
Metadata
metadata.io
Метаданные исключают ручную и повторяющуюся работу, поэтому маркетологи B2B могут, наконец, сосредоточиться на стратегии, креативности и увеличении доходов.
N.Rich
nrich.ai
Увеличьте свой конвейер, сохраняя при этом бюджет. Найдите учетные записи ICP с подтвержденными покупательскими намерениями, активируйте их с помощью многоканальной цифровой рекламы и доставьте популярные учетные записи для продаж.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаим...
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...
Albacross
albacross.com
Отделы по сбору доходов по всему миру используют данные о намерениях Albacross, чтобы создавать больше возможностей и быстрее увеличивать доходы. От ранней осведомленности до позднего решения — у вас есть все необходимое, чтобы выявить своих потенциальных покупателей, привлечь их к тому, что они хот...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks, подразделение NextRoll, предлагает амбициозным B2B-компаниям любого размера платформу на основе учетных записей, позволяющую согласовать работу своих отделов маркетинга и продаж и уверенно увеличивать доходы. Платформа RollWorks, основанная на машинном обучении и обширной базе данных учет...
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence — ведущий поставщик услуг маркетинга на основе учетных записей и аналитики B2B. Наша технологическая платформа сочетает в себе возможности больших данных и автоматизации рекламы, чтобы помочь маркетологам B2B определить, охватить и привлечь своих идеальных клиентов. Анализируя...
Foundry
foundryco.com
Платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM) Foundry организует маркетинговые и торговые кампании на каждом этапе пути к покупке. На единой платформе Foundry ABM сочетает в себе функции рекламы на основе учетных записей, веб-персонализации и активации продаж для организации кампаний по неско...
Influ2
influ2.com
Сделайте рекламу неотъемлемой частью разговора о продажах. Influ2 — это персонализированная рекламная платформа, которая позволяет вам охватить конкретных людей в целевых аккаунтах и увидеть, кто взаимодействует с вашей рекламой. Предлагайте соответствующий контент ключевым лицам, принимающим реше...
PathFactory
pathfactory.com
Увеличьте доход B2B с помощью персонализированного, привлекательного и ориентированного на конверсию опыта на протяжении всего пути покупателя B2B с помощью PathFactory. Улучшите путь вашего покупателя и начните предоставлять им возможность анализировать контент. Анализ контента PathFactory на базе ...
Propensity
propensity.com
Propensity — единственная платформа маркетинга на основе учетных записей (ABM), созданная для небольших команд роста B2B. Мы упрощаем использование данных о намерениях для создания списков заинтересованных клиентов и контактов, разогреваем эти контакты с помощью многоканальных кампаний ABM и ежеднев...
Leadfwd
leadfwd.com
Leadfwd сочетает в себе данные поиска B2B, охват продаж и маркетинг на основе учетных записей, а также возможности искусственного интеллекта и машинного обучения. Все в одной платформе неудержимого роста.
Bombora
bombora.com
Предложение Bombora определяет, какие компании и какие темы в настоящее время исследуют, а также интенсивность этих усилий. Он оценивает эти сигналы, чтобы затем помочь отделам продаж и маркетинга расставить приоритеты для целевых клиентов, настроить общение с ними и оптимизировать маркетинговые уси...
BambooBox
bamboobox.ai
BambooBox помогает командам маркетинга роста увеличивать доход за счет движений GTM, а именно. приобретение, перекрестные продажи и дополнительные продажи. Платформа состоит из 4 строительных блоков: 1. Мощный механизм CDP. Прием, очистка, организация, визуализация и анализ данных в точках взаимодей...
CaliberMind
calibermind.com
Как стратегический B2B-лидер, вы должны держать руку на пульсе рынка. Но со всеми инструментами, которые используют ваши команды, сложно соединить точки и выяснить, находит ли ваше сообщение отклик у нужной аудитории в нужный момент. Платформа CaliberMind систематизирует и анализирует ваши данные, ч...
Recotap
recotap.com
Recotap — это ABM-платформа нового поколения на базе искусственного интеллекта, которая помогает маркетологам B2B проводить целевые и персонализированные кампании по вовлечению аккаунтов в любом масштабе. Recotap лучше всего подходит для растущих стартапов и предприятий, которые стремятся улучшить с...
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа атрибуции доходов B2B от Dreamdata объединяет данные всего вашего технологического стека выхода на рынок, чтобы предложить беспрецедентное понимание пути вашего клиента B2B. Dreamdata положит конец догадкам и предоставит действенный анализ того, что действительно приносит ваш доход, от ано...
6sense
6sense.com
Изобретите новый способ, которым ваша компания создает, управляет и преобразует потоки продаж в доход. Наше программное обеспечение ABM позволяет получить аналитическую информацию о доходах, что приводит к созданию высококачественного конвейера, исключая догадки и предоставляя вашей команде по доход...
Madison Logic
madisonlogic.com
Madison Logic дает возможность крупнейшим и наиболее быстрорастущим компаниям быстрее конвертировать свои лучшие клиенты, находя и взаимодействуя на протяжении всего пути клиента с наиболее влиятельными членами комитета по закупкам. Платформа ML, глобальная многоканальная платформа для активации и и...