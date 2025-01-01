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Программное обеспечение для рекламы на основе учетных записей
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Программное обеспечение для рекламы на основе учетных записей - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для рекламы на основе учетных записей позволяет предприятиям связываться с потенциальными покупателями посредством точно адаптированной цифровой рекламы. Эти рекламные объявления настроены специально для влиятельных лиц, принимающих решения в определенных целевых аккаунтах. Реклама на основе учетных записей служит жизнеспособным подходом к реализации в рамках общей маркетинговой стратегии на основе учетных записей, предоставляя маркетологам средства для эффективного охвата желаемых учетных записей. Другие методы реализации в рамках этой стратегии могут включать прямую почтовую рассылку на основе учетной записи, а также индивидуальный подход к Интернету и контенту. Компании имеют возможность выбирать и применять одну или комбинацию этих тактик исполнения. Чтобы облегчить рекламную стратегию на основе учетных записей, компании могут извлекать контакты из своего программного обеспечения CRM или программного обеспечения для автоматизации маркетинга. Альтернативно, они могут составлять списки контактов, чтобы беспрепятственно реализовывать свой подход к таргетированной рекламе.

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ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI - платформа для продаж и маркетинга с ИИ, которая помогает находить и взаимодействовать с целевыми клиентами через множество каналов.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus — платформа для B2B, помогающая управлять взаимодействием с клиентами на всех этапах их жизненного цикла.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze - платформа для B2B-маркетинга, создающая персонализированный контентный опыт для улучшения взаимодействия с клиентами и анализа данных.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase — платформа для маркетинга и продаж, использующая данные о клиентах для целевого взаимодействия и оптимизации стратегий ABM.

Metadata

Metadata

metadata.io

Приложение Metadata автоматизирует ручную работу для B2B-маркетологов, позволяя им сосредоточиться на стратегии и креативе.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

Приложение N.Rich помогает находить целевые аккаунты с намерением покупки, активировать их с помощью цифровой рекламы и передавать горячие аккаунты в отдел продаж.

Opensense

Opensense

opensense.com

Приложение Opensense позволяет централизованно управлять электронной подписью на всех устройствах для различных почтовых сервисов.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry - это платформа для маркетинга основанного на аккаунтах, которая управляет маркетинговыми и продажными кампаниями на всех этапах покупательского пути.

Albacross

Albacross

albacross.com

Albacross - инструмент для B2B, помогающий выявлять потенциальных клиентов через мониторинг посетителей веб-сайтов и интеграцию с CRM-системами.

Influ2

Influ2

influ2.com

Influ2 — это платформа для персонализированной рекламы, позволяющая рекламировать контент конкретным лицам в целевых компаниях и отслеживать их взаимодействие.

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence — платформа для B2B-маркетинга, использующая большие данные для определения и привлечения целевых клиентов через онлайн-рекламу.

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity — платформа для маркетинга на основе аккаунтов (ABM) для малых B2B-команд, которая помогает находить и управлять лидами с помощью программных рекламных кампаний.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks – платформа для B2B, помогающая идентифицировать, привлекать и конвертировать целевые учетные записи с помощью аналитики и автоматизации.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense - платформа ABM для B2B, использующая ИИ и аналитику для оптимизации маркетинга, выявления целевых клиентов и улучшения взаимодействия между продажами и маркетингом.

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap — это платформа для B2B-маркетинга, которая помогает запускать персонализированные кампании на основе аккаунтов для повышения эффективности маркетинга.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

Madison Logic помогает компаниям находить ключевые учетные записи и вовлекать их на всем этапе покупательского пути с помощью данных и многоканальных стратегий.

Advertaze

Advertaze

advertaze.com

Advertaze – это приложение для создания персонализированных рекламных объявлений, которые показываются только целевой аудитории в компаниях, принимающих решения о покупке.

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Программное обеспечение для рекламы на основе учетных записей - Самые популярные приложения - WebCatalog