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Самые популярные Недавно добавленные Академическое консультирование программного обеспечения - Самые популярные приложения

Академическое консультирование программного обеспечения поддерживает консультантов как в высшем образовании, так и в условиях K - 12, помогая им разрабатывать академические программы и направлять студентов к их будущим целям. Школьные консультанты используют это программное обеспечение для создания персонализированных планов образования и отслеживания прогресса учащихся в направлении требований к выпускным требованиям. Консультанты колледжа и университета используют эти инструменты для улучшения удержания студентов, выявляя тех, кому может потребоваться дополнительная помощь. Как правило, программное обеспечение для академического консультирования включает в себя функции, которые упрощают различные задачи для консультантов, такие как планирование встреч, разработка планов курсов, мониторинг успеваемости на мониторных панелях и отправка оповещений для студентов из группы риска. Кроме того, эти инструменты предлагают возможности сбора заметок, что позволяет консультантам документировать встречи, отслеживать прогресс учащихся и планировать последующие действия. Помимо академического планирования, консультанты также могут использовать это программное обеспечение, чтобы помочь учащимся в их долгосрочных устремлениях, с инструментами планирования карьеры, которые соответствуют их сильным сторонам с потенциальными карьерными путями, а также функциями сопоставления колледжа, чтобы помочь старшеклассникам найти подходящие колледжи и университеты.