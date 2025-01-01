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Академическое консультирование программного обеспечения поддерживает консультантов как в высшем образовании, так и в условиях K - 12, помогая им разрабатывать академические программы и направлять студентов к их будущим целям. Школьные консультанты используют это программное обеспечение для создания персонализированных планов образования и отслеживания прогресса учащихся в направлении требований к выпускным требованиям. Консультанты колледжа и университета используют эти инструменты для улучшения удержания студентов, выявляя тех, кому может потребоваться дополнительная помощь. Как правило, программное обеспечение для академического консультирования включает в себя функции, которые упрощают различные задачи для консультантов, такие как планирование встреч, разработка планов курсов, мониторинг успеваемости на мониторных панелях и отправка оповещений для студентов из группы риска. Кроме того, эти инструменты предлагают возможности сбора заметок, что позволяет консультантам документировать встречи, отслеживать прогресс учащихся и планировать последующие действия. Помимо академического планирования, консультанты также могут использовать это программное обеспечение, чтобы помочь учащимся в их долгосрочных устремлениях, с инструментами планирования карьеры, которые соответствуют их сильным сторонам с потенциальными карьерными путями, а также функциями сопоставления колледжа, чтобы помочь старшеклассникам найти подходящие колледжи и университеты.
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Workday
workday.com
Workday - облачное приложение для управления человеческим капиталом и финансами, позволяющее сотрудникам и менеджерам управлять данными и процессами удаленно.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - это платформа для удобного доступа к образовательным ресурсам и инструментам, позволяющая интегрировать приложения и данные для учащихся и преподавателей.
Huntr
huntr.co
Huntr - приложение для поиска работы, позволяющее собирать вакансии, отслеживать заявки, устанавливать напоминания и управлять процессом трудоустройства.
Kinobi
kinobi.asia
Kinobi — это платформа карьерного центра для университетов в Азии. Она предлагает создание резюме, порталы вакансий и инструменты для виртуальных ярмарок.
Skyward
skyward.com
Skyward — это программное обеспечение для управления школьными округами, включая системы для обработки данных студентов и оптимизации административных задач.
12Twenty
12twenty.com
Приложение 12Twenty помогает работодателям и соискателям находить подходящие вакансии и управлять процессом найма с акцентом на защиту конфиденциальности.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar - это платформа для управления образовательными процессами в вузах, обеспечивающая создание курсов, автоматизацию рабочих процессов и безопасный доступ к информации.
Prepler
prepler.com
Приложение Prepler помогает студентам планировать обучение, обеспечивая понимание требований к степени и последовательности курсов для достижения целей.
BridgeU
bridge-u.com
BridgeU соединяет университеты с международными школами в 140 странах для улучшения результатов высшего образования и карьерных возможностей студентов.
Xello
xello.world
Xello - онлайн-инструмент для планирования карьеры и образования, помогающий студентам исследовать интересы и создавать планы для достижения целей.
RaiseMe
raise.me
Raiseme - платформа для студентов, помогающая получить микростипендии на основе учебных достижений и содействующая подготовке к поступлению в колледж.
Panorama Education
panoramaed.com
Panorama Education - это платформа для анализа благосостояния учащихся, обеспечения поддержки и улучшения условий обучения в школах.
Freckle
freckle.com
Freckle - приложение для адаптивной практики в математике и английском языке, помогающее учителям индивидуализировать обучение и отслеживать успеваемость учащихся.
CounselMore
counselmore.com
CounselMore — это приложение для управления процессами подготовки к колледжу для консультантов, студентов и родителей, с функциями автоматизации и обмена данными.
VisitDays
visitdays.com
VisitDays помогает K-12 школам связываться с более чем 1800 колледжами и университетами, обеспечивая доступ к событиям и контенту.
Overgrad
overgrad.com
Overgrad — это веб-платформа, помогающая студентам устанавливать цели после школы и отслеживать прогресс, связывая их с колледжами и работодателями.
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