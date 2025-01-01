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Программное обеспечение для управления отсутствием позволяет организациям планировать, управлять и отслеживать отсутствие сотрудников, например отпуска и отпуска по болезни. Это программное обеспечение позволяет компаниям определять отсутствие, управлять запросами и обрабатывать утверждения. Он часто включает в себя функции, учитывающие местные правила, законы и политики, которые помогают предприятиям соблюдать требования и сокращать расходы. Обычно используемые отделами кадров, некоторые автономные решения по управлению отсутствием также подходят для компаний, не имеющих традиционного отдела кадров. Это программное обеспечение может быть частью интегрированного пакета управления персоналом или функционировать как автономное решение. Он часто интегрируется со сторонними приложениями для управления персоналом, при этом основные системы управления персоналом часто служат центральным хранилищем данных о рабочей силе.
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Keka HR
keka.com
Keka HR - это программа для управления персоналом, автоматизирующая процессы HR, включая расчет зарплаты, отслеживание посещаемости и управление данными сотрудников.
Personio
personio.de
Personio — это ПО для управления персоналом, которое помогает управлять всеми этапами жизненного цикла сотрудников, включая найм, адаптацию и зарплату.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - облачное ПО для управления HR, упрощает учет рабочего времени, управление документами и автоматизацию процессов для малых и средних предприятий.
greytHR
greythr.com
GreytHR - облачная платформа для управления HR, упрощающая процессы управления персоналом, оплату труда, учет посещаемости и отпусков.
Calamari
calamari.io
Calamari — это онлайн-приложение для управления отпусками, отслеживания посещаемости и основных HR-функций для компаний.
PayFit
payfit.com
PayFit - это облачная платформа для автоматизации расчета заработной платы и управления HR, которая упрощает процессы выплаты заработной платы и учета труда.
Sage HR
sage.hr
Sage HR - облачное решение для управления персоналом, автоматизирующее процессы учета, оценки и набора сотрудников для малых и средних предприятий.
Skello
skello.io
Skello — приложение для управления рабочей силой на сменах, упрощающее планирование и коммуникацию в командах.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam – это HR-программное обеспечение для найма, адаптации сотрудников и управления информацией о персонале, включая время отсутствия и автоматизацию рутинных процессов.
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS - система автоматизации HR и расчетов заработной платы, позволяющая управлять данными сотрудников, посещаемостью и производительностью.
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR - это платформа для управления HR и расчетом заработной платы, включая посещаемость, учет рабочего времени и управление данными сотрудников.
FlowyTeam
flowyteam.com
FlowyTeam - это приложение для управления производительностью, которое объединяет инструменты для планирования, управления проектами, отслеживания KPI и взаимодействия с сотрудниками.
Breathe
breathehr.com
Breathe - программное обеспечение для управления персоналом, упрощающее процессы учета рабочего времени, отпусков, производительности и отсутствий для малых предприятий в Великобритании.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR - облачное HR-программное обеспечение для автоматизации процессов управления персоналом, соответствующее местным законам в регионе MENA.
HROne
hrone.cloud
HRone - это платформа для автоматизации процессов HR, управления персоналом и анализом данных, предлагающая функции самообслуживания через мобильное приложение.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ — это приложение для автоматического отслеживания времени и оценки производительности сотрудников, помогающее оптимизировать рабочие процессы.
Bizneo
bizneo.com
Bizneo - это HR-приложение для управления талантами, наймом и данными сотрудников, упрощающее бизнес-процессы. Оно подходит для компаний любого размера.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — приложение для отслеживания времени, мониторинга сотрудников, планирования проектов и управления отчетами и выставлением счетов.
Craze
crazehq.com
Craze — универсальное приложение для HR, расчёта зарплаты и соблюдения норм для стартапов, позволяющее основателям сосредоточиться на развитии бизнеса.
flair HR
flair.hr
Flair HR - это комплексное решение для управления кадрами и рекрутингом, позволяющее оптимизировать HR-процессы и поддерживать адаптируемость в работе.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon — платформа для управления отпуском, упрощающая соблюдение норм, обработку заявок и расчёт зарплаты для сотрудников и команд HR.
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic - приложение для планирования отпусков, позволяющее сотрудникам запрашивать и отслеживать время отпуска онлайн без бумажной волокиты.
Timeular
timeular.com
Timeular - это приложение для отслеживания времени, помогающее пользователям анализировать свою продуктивность и управлять задачами.
Superworks
superworks.com
Superworks - это HRMS-платформа для автоматизации управления персоналом и зарплатой, упрощающая процессы и повышающая эффективность работы.
BrioHR
briohr.com
BrioHR - это платформа для управления HR, позволяющая компаниям автоматизировать рекрутинг, администрирование, управление производительностью и документооборот.
Papershift
papershift.com
Papershift помогает управлять графиками работников, отслеживанием рабочего времени и управлением отпусками в облаке.
Asanify
asanify.com
Asanify - это платформа для управления персоналом с автоматизацией расчета заработной платы и интеграцией с популярными сервисами, поддерживающая сотрудников и глобальных подрядчиков.
HealthBoxHR
healthboxhr.com
HealthBoxHR - это платформа для управления HR-процессами, включая зарплату, отпуска и отслеживание времени, с инструментами для аналитики и управления благополучием сотрудников.
PieTrack
pietrack.com
Pietrack - приложение для управления HR, проектами, продажами и маркетингом. Помогает отслеживать задачи, организовывать данные и анализировать результаты.
DreamTeam
dreamteam.io
DreamTeam — это универсальная HR-платформа для малых и средних предприятий, упрощающая управление персоналом и автоматизирующая процессы.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek - облачная HR-система для управления сотрудниками, включающая функции учета посещаемости, управления отсутствием и интеграцию с другими инструментами.
Omni HR
omnihr.co
Omni HR - это платформа для управления персоналом, которая автоматизирует управление трудозатратами, расчет заработной платы и развитие сотрудников в организациях.
Worknice
worknice.com
Worknice — платформа для управления HR-процессами, автоматизирующая жизненный цикл сотрудников и централизующая организационные задачи.
Mirro
mirro.io
Mirro.io — платформа управления производительностью для малого и среднего бизнеса, способствующая улучшению культуры рабочего места и повышению удержания сотрудников.
Onfolk
onfolk.com
Приложение Onfolk автоматизирует расчёт заработной платы в Великобритании, позволяет быстро проводить выплаты и предлагает простую ценообразование и экспертную поддержку.
Leave Dates
leavedates.com
Leave Dates — приложение для управления отпуском сотрудников, позволяющее отправлять, отслеживать и управлять запросами на отпуск в организациях.
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Vacation Tracker — приложение для управления отпусками, интегрированное с Slack и Microsoft Teams, упрощающее процессы запроса и утверждения времени отсутствия сотрудников.
TeamSense
teamsense.com
TeamSense — это приложение для управления посещаемостью, позволяющее сотрудникам быстро уведомлять о отсутствиях через текстовые сообщения.
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack — приложение для управления отпусками, позволяющее отслеживать отсутствие сотрудников и автоматизировать процессы утверждения отпусков.
Keeple
keeple.com
Keeple - это современное программное обеспечение для управления отпусками и отсутствиями в малых и средних предприятиях.
Planleave
planleave.com
Planleave — приложение для управления отпусками, позволяющее сотрудникам легко запрашивать и отслеживать время отсутствия, с автоматизацией процессов.
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro - это система онлайн-управления отпуском, которая отслеживает балансы отпусков сотрудников и упрощает процесс подачи и одобрения заявок на отпуск.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle - система управления рабочей силой для упрощения планирования, отслеживания времени и повышения эффективности сотрудников.
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR — это модульное ПО для управления персоналом, помогающее малым и средним предприятиям автоматизировать HR-задачи и эффективно управлять данными сотрудников.
Humaans
humaans.io
Humaans — платформа для управления персоналом, предназначенная для автоматизации процессов, хранения данных сотрудников и аналитики в HR.
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