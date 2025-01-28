Программное обеспечение для управления отсутствием - Самые популярные приложения - Сейшельские о-ва

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для управления отсутствием позволяет организациям планировать, управлять и отслеживать отсутствие сотрудников, например отпуска и отпуска по болезни. Это программное обеспечение позволяет компаниям определять отсутствие, управлять запросами и обрабатывать утверждения. Он часто включает в себя функции, учитывающие местные правила, законы и политики, которые помогают предприятиям соблюдать требования и сокращать расходы. Обычно используемые отделами кадров, некоторые автономные решения по управлению отсутствием также подходят для компаний, не имеющих традиционного отдела кадров. Это программное обеспечение может быть частью интегрированного пакета управления персоналом или функционировать как автономное решение. Он часто интегрируется со сторонними приложениями для управления персоналом, при этом основные системы управления персоналом часто служат центральным хранилищем данных о рабочей силе.
Отправить новое приложение
greytHR
greythr.com
Платформа greytHR — это набор облачных HR-решений для малых и средних предприятий (МСП). Он предлагает инструменты повышения производительности для лучшего управления людьми, упрощения HR-процессов и профессионального предоставления HR-услуг. Портал сотрудников для самообслуживания руководителей и сотрудников способствует повышению вовлеченности сотрудников и полной экономии времени. Программное обеспечение greytHR используется более чем 20 000 организациями и 2 миллионами пользователей в Индии и более чем в 20 странах, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Оман, Кувейт и Бахрейн. Основные функции: ● Базовый HR ● Программное обеспечение для адаптации ● Управление жизненным циклом сотрудников ● Управление отпусками и посещаемостью ● Управление заработной платой (для Индии и Ближнего Востока) ● 100% соответствие кадровым требованиям (для Индии и Ближнего Востока) ● Управление документами ● Кадровые отчеты и аналитика ● Сотрудники Портал и мобильное приложение ● Интеграция и REST API. greytHR — это гораздо больше, чем просто отличное программное обеспечение. Мы гордимся нашим увлеченным обслуживанием, активным HR-сообществом и полезными учебными ресурсами.
Humaans
humaans.io
Humaans — это HRIS, созданный для того, чтобы стать фундаментом стека HR-технологий организации. Оно помогает современным HR-командам быстрорастущих компаний адаптировать, управлять и развивать своих сотрудников посредством быстрых рабочих процессов, автоматизации и быстрого доступа к данным. Humaans был задуман для решения проблем бизнес-лидеров, уставших от работы с неуклюжими системами, неспособными соответствовать высоким стандартам сегодняшних сотрудников. Разработанный для скорости, он включает в себя красивый каталог людей, хранилище документов, отслеживание свободного времени, визуальные отчеты и объединяет существующие системы посредством глубокой интеграции. Усовершенствуя решения Slack, GSuite и HR Point, Humaans не только оптимизирует HR-процессы, но и приносит пользу всем в организации. Кроме того, Humaans обслуживает удаленные и распределенные команды, помогая повысить гибкость бизнеса независимо от его структуры.
Superworks
superworks.com
Мы в SUPERWORKS специализируемся на революционных преобразованиях предприятий, помогая им создавать динамичные рабочие места, способствующие повышению производительности. Наш подход сосредоточен на определении приоритетов людей, гарантируя, что каждый человек чувствует себя мотивированным, ценным и реализованным в своей профессиональной среде. В основе нашей деятельности лежит стремление возглавить технологическую эволюцию и предоставить нашим клиентам необходимые инструменты для будущего успеха. Мы верим в возможность расширения возможностей бизнеса для достижения экспоненциального роста благодаря возможностям программного обеспечения как услуги (SaaS). Наша миссия — предоставлять передовые технологические решения, которые не только упрощают бизнес-операции, но и оптимизируют процессы, обеспечивая эффективность и результативность по всем направлениям.
Mirro
mirro.io
Mirro.io позволяет быстрорастущим МСП создавать прозрачную и процветающую культуру на рабочем месте, которая способствует благополучию сотрудников и улучшает удержание талантов. Наша платформа управления эффективностью помогает организациям преодолеть гибридное разобщение на рабочем месте, поощряя чувство цели и стимулируя социальное участие и принадлежность к сообществу по всему миру. Команды и отдельные люди, использующие Mirro, становятся более счастливыми, вовлеченными и более продуктивными. Будучи удобной для пользователя и очень социальной платформой, Mirro обеспечивает более 5 тысяч ежемесячных взаимодействий между членами команды посредством признания, OKR, постоянной обратной связи и содержательных разговоров о производительности. Инновационные компании, такие как Tazz, Hochland, Free Now, E Co. и noissue. используйте Mirro, чтобы расширить возможности своих команд и развивать здоровые и прочные рабочие отношения.
Asanify
asanify.com
Asanify — это универсальное решение, отвечающее комплексным требованиям управления персоналом в вашей организации. Он также предоставляет простое и полностью автоматизированное решение для расчета заработной платы, которое идеально подходит для стартапов и быстрорастущих предприятий. Вы можете бесплатно начать работу с нашей системой найма и выхода на пенсию. Приложение для расчета заработной платы в один клик позволяет вам рассчитать заработную плату и перевести деньги не только для ваших местных сотрудников, но и для глобальных подрядчиков. Наша интеграция со Slack, Excel, Google Suite и Whatsapp делает доступ к вашей системе управления персоналом чрезвычайно удобным и удобным для общения. Наша гибкая и полностью настраиваемая платформа в сочетании с круглосуточной поддержкой клиентов сделает управление персоналом очень простым для вашей организации.
HROne
hrone.cloud
HROne — это готовый к будущему пакет HCM, который автоматизирует HR-процессы, упрощает взаимодействие между людьми и предоставляет полезную информацию для создания лучших рабочих мест. Стремясь поставить все HR на автопилот, мы успешно оптимизировали функции HR на протяжении всего жизненного цикла сотрудников, сэкономив миллионы часов для более чем 1100 предприятий. В это число входят имена из более чем 20 отраслей: Timex, ABP, Lux Cozi, Droom, Amar Ujala, Haier, Bikanervala, Weikfield, Burberry, Harvest Gold, Studds, Nippon Steel, Annapurna, Nissin, TravelXp, Career Launcher и Paynearby. чтобы назвать несколько. Лучшая часть? Мы дарим нашим пользователям МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ бесплатно, чтобы помочь им ощутить истинную мощь автоматизации управления персоналом где угодно и когда угодно. Мы отличаемся на рынке программного обеспечения для управления персоналом следующими важными функциями: ✅ Первый в мире почтовый ящик Inbox для отдела кадров в стиле Gmail, который поможет вам в течение дня ✅ Инновационная аналитика задач для своевременного выполнения работы ✅ Интуитивное глобальное окно поиска для отслеживания и доступа к любой информации и система, которая не просто обещает, а на самом деле ПОКАЗЫВАЕТ ВАМ СВОЮ РЕАЛЬНУЮ рентабельность инвестиций. Будучи первым HCM, который выполняет действия по всем HR-задачам в режиме реального времени, предотвращая невыполненные задачи с помощью тонких напоминаний, мы настраиваем вас на успех, автоматизируя все операционные задачи. Чтобы узнать больше, посетите наш сайт — https://hrone.cloud/.
Worknice
worknice.com
Восхитительное программное обеспечение для управления персоналом — на 100% разработано, изготовлено и поддерживается в Австралии. Используйте гибкую и интуитивно понятную HR-платформу, чтобы оптимизировать свои HR-системы и структурировать данные для достижения больших целей. Worknice может похвастаться лучшим на рынке пользовательским опытом в основных сферах управления персоналом; упрощенная адаптация, интеллектуальные документы и соблюдение требований, управление изменениями сотрудников, интеграция расчета заработной платы, отпуск, обзоры и опросы. Создано для процветающих HR-команд, которым необходимо решать проблемы сейчас и по мере возникновения новых.
Omni HR
omnihr.co
Omni — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое меняет подход предприятий к управлению персоналом. Их миссия ясна: дать возможность современным компаниям развивать заинтересованные и высокопроизводительные команды. Созданная для комплексной поддержки всего жизненного цикла ваших сотрудников, Omni помогает HR-командам нанимать, адаптировать, управлять и платить вашим сотрудникам во всех сферах. Азия и за ее пределами всего за несколько кликов. Благодаря Omni вы и ваша команда больше не теряете драгоценное время на ввод данных или административные задачи, а вместо этого направляете его на стратегические инициативы и значимое взаимодействие, которые способствуют росту бизнеса.
Sloneek
sloneek.com
Sloneek — это современная HR-система, содержащая все необходимое для управления всем путешествием ваших сотрудников. Попробуйте 14 дней бесплатно!
DreamTeam
dreamteam.io
Универсальный кадровый центр для малого и среднего бизнеса, который упрощает сложные кадровые процессы с помощью самой быстрой, гибкой и безграничной HR-платформы. DreamTeam позволяет вам восстановить полный контроль и прозрачность процессов управления персоналом с использованием разрозненных данных. Мы освобождаем вашу команду от изнурительной ручной работы, одновременно способствуя успеху, удовлетворенности и процветающей корпоративной культуре HR с помощью комплексного и простого в настройке решения, позволяющего преодолеть сложности HR.
flair HR
flair.hr
Flair — это универсальное решение для управления персоналом и подбором персонала, которое привносит структурированность и простоту в сложные процессы, связанные с персоналом — локальные, глобальные, удаленные или офисные. В нем есть все функции, необходимые HR-командам для улучшения качества работы в организации. чутье охватывает весь путь сотрудника и полностью настраивается. Начните со стандартных функций или адаптируйте каждый процесс к уникальным потребностям вашей организации — выбор за вами. Привлекайте таланты и сокращайте время найма сотрудников с помощью функций рекрутинга, таких как наш конструктор страниц карьеры с возможностью перетаскивания и настраиваемые воронки кандидатов. Превратите восторженных новичков в лояльных защитников бренда с помощью персонализированных ознакомительных поездок. И упростите основные задачи отдела кадров, такие как управление отсутствием, расчет заработной платы, анализ производительности, учет рабочего времени и многое другое. Наше решение основано на Salesforce, что позволяет вам воспользоваться мощью и безопасностью ведущей в мире платформы CRM. Но даже если вы не используете Salesforce, мы предоставим вам доступ. Добавьте немного изящества в свою организацию – и добейтесь гармонии с персоналом.
TeamSense
teamsense.com
TeamSense — это текстовая платформа управления посещаемостью и массовыми коммуникациями, специально созданная для работников, работающих на переднем крае производства, строительства, складирования и логистики. - Сократите количество неявок без звонков до 70 % за счет устранения беспокойства из процесса. - Сократите количество прогулов до 20 %, показывая сотрудникам их баллы и историю посещаемости до того, как они сообщат об отсутствии. -Переводы на 29 языков и продолжают расти!
BrioHR
briohr.com
Универсальная платформа управления персоналом для малого и среднего бизнеса. Наша платформа управления персоналом помогает компаниям мгновенно оцифровать все функции управления персоналом на протяжении всего пути сотрудника в одном месте: - привлечение талантов: оцифруйте и сотрудничайте при наборе персонала с помощью нашей ATS (системы отслеживания кандидатов), а затем полностью в цифровом формате подключите своих новых сотрудников. - Администратор отдела кадров: управляйте оплачиваемым отпуском, базой данных и документами сотрудников, расчетом заработной платы (для Сингапура и Малайзии это еще не все!), заявками на расходы, табелями учета рабочего времени... - Управление эффективностью: отслеживайте KPI/OKR, управляйте оценкой эффективности, собирайте обратную связь на 360°...
PurelyHR
purelyhr.com
PurelyHR — это мощное модульное программное обеспечение для управления персоналом для малого и среднего бизнеса. С 2010 года мы помогли тысячам компаний по всему миру экономить часы в неделю на повседневных задачах отдела кадров, таких как управление отпусками, управление файлами сотрудников и их адаптация, учет рабочего времени, управление производительностью, отслеживание нарушений и управление сертификацией. Выберите нужные вам модули и количество пользователей для HRIS, которое соответствует потребностям и бюджету вашего бизнеса. Начните сегодня с бесплатной 21-дневной пробной версии (www.purelyhr.com/trial) или живой демо-версии.
WorkAxle
workaxle.com
WorkAxle — это комплексная система управления персоналом, разработанная для того, чтобы сделать управление вашими компьютерами и сотрудниками простым и эффективным. Это многогранная система высокого уровня, способная решать сложные задачи управления персоналом в любом масштабе.
Timeular
timeular.com
Разве не было бы здорово иметь точные расписания без особых усилий и без необходимости постоянно напоминать? Timeular делает это возможным, объединяя самые простые методы отслеживания времени в один. Более 10 000 команд по всему миру используют Timeular для улучшения оценок, отслеживания бюджетов, выставления счетов за большее количество часов, мониторинга прибыльности и повышения производительности. Конфиденциальность в Timeular — это больше, чем просто соответствие GDPR. Например, автоматически отслеживаемые данные хранятся только локально на компьютере пользователя, а другим примером является то, что менеджеры не могут видеть данные о сотрудниках в режиме реального времени.
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic — это очень простой планировщик отпусков для сотрудников, которым пользуются более 150 000 человек для организации своего свободного времени. Это онлайн, мобильный и безбумажный способ управления отпусками сотрудников, позволяющий избавиться от форм и электронных таблиц об отпусках.
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Vacation Tracker — это оптимизированное решение для управления отпусками, которое легко интегрируется с популярными инструментами для совместной работы, такими как Slack, Microsoft Teams и Google Workspace, или доступно непосредственно через рабочую электронную почту. Это упрощает процесс отслеживания оплачиваемого отпуска (PTO) всего за несколько кликов, повышая прозрачность и видимость для вашей команды в режиме реального времени. С помощью Vacation Tracker вы можете управлять запросами на отпуск в течение нескольких часов — идеально подходит для работников, работающих неполный рабочий день, или для точного планирования. Система поддерживает функцию Time Off in Lieu (TOIL), позволяющую сотрудникам накапливать отпуск за отработанные сверхурочные часы. Такие функции, как замена утверждающих, обеспечивают гибкость, делегируя обязанности по утверждению во время отсутствия менеджера, а периоды отключения помогают контролировать запросы на отпуска в критические моменты. Функция начисления автоматизирует накопление отпусков с течением времени, обеспечивая точность и актуальность записей. Испытайте все возможности Vacation Tracker с помощью 7-дневной бесплатной пробной версии, предлагающей доступ ко всем функциям, которые помогут вашей команде эффективно и результативно управлять отпусками.
LeavePro
leavepro.co.za
LeavePro — это онлайн-система управления отпусками, которая управляет всеми аспектами отпуска вашего сотрудника. Система будет автоматически отслеживать остатки отпусков, устраняя необходимость использования электронных таблиц или бумаги. Менеджеры могут проверять остатки отпусков для всех сотрудников и легко утверждать и отклонять заявления на отпуск, в то время как сотрудники могут подать заявление на отпуск и проверить свой остаток. Это также дает возможность точно узнать, кто будет отсутствовать, помогая планировать работу в периоды занятости и избегать конфликтов в расписании.
Planleave
planleave.com
Самый простой и легкий способ управлять свободным временем вашей команды посредством автоматизации с использованием существующих инструментов и рабочего процесса. Лучший пользовательский интерфейс для отслеживания PTO и отслеживания отпуска без необходимости обучения. В предложении «Управление отпусками» нет лучшего пользовательского опыта.
Keeple
keeple.com
На предприятиях малого и среднего бизнеса управление отпусками и отсутствиями может быстро стать утомительной головной болью для сотрудников, менеджеров и отдела кадров. Keeple — это современный программный пакет для управления отпусками и отсутствиями, который позволяет эффективно управлять всеми видами отпусков: отпусками, больничными, специальными отпусками, отпусками по уходу за ребенком и т. д. Разработанный для всех сотрудников, его эргономика, которая чрезвычайно нравится нашим клиентам, обеспечить плавный и эффективный опыт работы сотрудников.
Leavetrack
leavetrackapp.com
Leavetrack позволяет малым и растущим предприятиям справляться с отсутствием персонала, отпусками и отпусками. Предлагая глубокую настройку, Leavetrack избавит вас от бремени ручного управления отпусками сотрудников и обеспечит прозрачность всей вашей организации. Leavetrack позволяет настраивать типы отпусков в нескольких местах; импорт государственных праздников для более чем 150 мест и нескольких уровней одобрения.
PieTrack
pietrack.com
Pietrack — это веб-приложение и настольное приложение для малого и среднего бизнеса. Платформа включает в себя управление персоналом (управление отпусками, расчет заработной платы, встречи и т. д.), управление проектами (управление задачами, приложение отслеживания для установки и запуска в проектах, собраниях по проектам, проектной документации и т. д.), продажи (отслеживание потенциальных клиентов, контактов, документов и т. д.). ) и модуль маркетинга (шаблоны электронной почты, кампании и т. д.), которые можно настраивать.
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR — это интеллектуальная и современная универсальная программная платформа для управления персоналом и расчетом заработной платы, предназначенная для учета посещаемости, учета рабочего времени, расчета заработной платы и управления данными о сотрудниках. Расскажите нам, что вам нужно, а мы позаботимся обо всем остальном. Получите доступ ко всей необходимой информации в любое время и в любом месте. SunFish DataOn Philippines, Inc. и GreatDay HR помогают компаниям автоматизировать свои HR-процессы с помощью современных платформ HRIS и расчета заработной платы с 1999 года.
Breathe
breathehr.com
Breathe — это простое и безопасное программное обеспечение для управления персоналом, удостоенное множества наград, которое помогает малым и средним предприятиям Великобритании перевести свои основные кадровые процессы в онлайн, экономя время, обеспечивая душевное спокойствие и позволяя вести бизнес, где бы они ни работали. Breathe доверяют более 15 000 малых предприятий и благотворительных организаций в Великобритании, которым доверяют управление более чем 400 000 человек. Breathe одобрен и рекомендован сетью из более чем 600 партнеров. В число организаций, использующих Breathe, входят AgeUK, Huel, The Wildlife Trust, Scrub Daddy, Dryrobe, RSPCA и другие. Характеристики продукта включают в себя: - Управление отпусками и отпусками - Мониторинг болезни и отсутствия - Управление производительностью - Управление расходами - Планирование работы сотрудников - Учет времени - База данных и аналитика сотрудников - Неограниченное хранилище документов - Ротация, время и посещаемость Начните 14-дневную пробную версию сегодня и узнайте, как интуитивно понятные продукты Breathe могут помочь вам и вашему бизнесу.
Calamari
calamari.io
Calamari помогает вам управлять отпусками и отслеживать посещаемость. Он автоматизирует расчет ВОМ. Множество способов входа/выхода. Интеграция с Google Apps, Slack, Jira и Office 365.
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial — это универсальное программное обеспечение, которое помогает вам управлять временем, талантами и документами в одной централизованной системе, экономя ваше время, исключая ошибки и приводя вас к успеху. Облачное программное обеспечение для управления персоналом Factorial предназначено для малого и среднего бизнеса (SMB). Вы забудете о электронных таблицах, решая проблемы с помощью простого и интуитивно понятного интерфейса, который позволяет оптимизировать и оцифровать все ваши ручные процессы. Комплексное HR-решение, которое автоматизирует, упрощает и оптимизирует административные процессы, предоставляя информацию и аналитические данные, которые помогают компаниям улучшить управление и сократить расходы.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — это интеллектуальное программное обеспечение для управления персоналом для растущего бизнеса. С Freshteam вы можете привлекать, нанимать и нанимать новых сотрудников, увольнять уходящих сотрудников, управлять информацией о сотрудниках и временем отпуска - и все это в одном месте. Freshteam помогает привлекать и находить лучших специалистов по различным каналам: быстро настраиваемый сайт вакансий, интеграция с многочисленными бесплатными и премиальными досками вакансий, а также каналы социальных сетей. Как только кандидаты будут приняты, рекрутеры могут сотрудничать с менеджерами по найму, чтобы проверить их и провести собеседование, поделиться отзывами, оставить заметки друг для друга и, наконец, нанять и разослать предложения лучшим кандидатам. Freshteam также позволяет HR-команде нанимать новых сотрудников еще до первого дня работы — будь то заполнение форм, подписание документов или раздача справочников, Freshteam может сделать это в несколько кликов. Кроме того, он также позволяет вам создать список задач по адаптации и назначить его соответствующим людям. Вы можете собирать всю необходимую информацию и создавать профили сотрудников (которые размещаются в каталоге), управлять разрешениями доступа к информации и документам сотрудников и т. д. Программное обеспечение для управления персоналом также полностью заботится об отпуске сотрудников, самообслуживании сотрудников и менеджеров. сотрудники могут подавать запросы, рабочие процессы утверждения менеджерами, отчеты об отпусках для команд и всей организации, которые дают быстрый обзор предстоящих отпусков, тенденций отсутствия на работе и многого другого. Приложения для Android и iOS позволяют выполнять важные действия на ходу. Freshteam является частью семейства продуктов Freshworks, в число продуктов которого входят программное обеспечение для поддержки клиентов Freshdesk, программное обеспечение для управления ИТ-услугами Freshservice, программное обеспечение Freshsales CRM и т. д., которые представлены более чем в 150 000 компаниях по всему миру, включая Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux и ФармЭзи.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff — это передовое программное решение для анализа рабочей силы, предназначенное для повышения производительности удаленных, гибридных и внутренних команд, обеспечивая при этом положительный опыт сотрудников. Hubstaff интегрируется с более чем 30 приложениями, чтобы ваш бизнес мог работать более эффективно. Вы можете увидеть, как происходит работа, с помощью таких функций, как отслеживание времени, снимки экрана, отслеживание активности, отслеживание URL-адресов и приложений, показатели анализа рабочей силы, автоматический расчет заработной платы и выставление счетов, планирование, мониторинг GPS и местоположения, а также расписания. Доступно для Mac, Windows, Linux, Chrome, iOS и Android. Наша миссия — помочь каждому провести свой рабочий день максимально продуктивно. Это обязательство означает приоритетность максимальной производительности без ущерба для комфортной рабочей среды для всех. Почувствуйте преобразующее влияние Hubstaff на эффективность и успех нашей организации. Вот как Hubstaff стал бесценным активом для бизнеса наших клиентов: - Повышенная производительность: достигнуто значительное увеличение производительности на 5% за счет полной автоматизации процессов отбора мощности. - Стратегическое распределение ресурсов: внедрение Hubstaff позволило сэкономить количество сотрудников, эквивалентное 10 сотрудникам, что повысило операционную эффективность. - Бизнес-выигрыши и улучшение прибыли: способствует получению новых деловых возможностей и значительному улучшению финансовой прибыли. - Нулевое время простоя: наслаждайтесь бесперебойной работой с нулевым временем простоя, обеспечивая непрерывный и бесперебойный рабочий процесс. - Эффективные процессы расчета заработной платы и управления персоналом. Оптимизированы все процессы расчета заработной платы и управления персоналом, что позволяет сократить административные накладные расходы и обеспечить точность. - Экономия затрат на проектах: Реализована значительная экономия от 10% до 25% на различных проектах, что повышает общую прибыльность. - Повышенная ценность для клиентов: достигнуто значительное увеличение ценности, предлагаемой клиентам, на 30%, что повышает стандарты обслуживания. - Оптимизация задач: экономия средств на 25 % достигается за счет устранения ненужных задач и улучшения общего использования ресурсов. - Сокращение затрат на найм: сократите затраты на найм на 25 %, снизив риски, связанные с плохим наймом, и оптимизируя процессы найма. - Удержание сотрудников: предоставляет лучшим работникам данные, необходимые для более быстрого продвижения по службе, что приводит к улучшению удержания сотрудников. Hubstaff оказался ключевым инструментом в стремлении наших клиентов к совершенству, обеспечивая ощутимые результаты в различных бизнес-операциях. Откройте для себя будущее работы с Hubstaff!
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, технические оценки, системы показателей и т. д., которые помогут вам предложить перспективный опыт найма с помощью системы отслеживания кандидатов Keka.
PayFit
payfit.com
PayFit — это облачная интегрированная платформа для расчета заработной платы и управления персоналом, предлагающая вам лучшее из аутсорсинга заработной платы и использования программного обеспечения для расчета заработной платы в одном решении. Это автоматизированное решение, которое экономит много времени и исключает ошибки, связанные с расчетом заработной платы; он автоматически генерирует платежные ведомости ваших сотрудников на выбранные вами даты и обрабатывает отчеты HMRC RTI и пенсионные отчеты от вашего имени. Команда по работе с клиентами PayFit обеспечивает плавный переход на платформу, а клиенты получают специальную поддержку от экспертов по заработной плате. PayFit также занимается управлением отпусками и расходами. Сотрудники имеют доступ к собственному порталу для просмотра/загрузки платежных ведомостей и подачи отпусков и расходов на утверждение.
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труда сотрудников. Более 10 000 организаций по всей Европе доверяют Personio повышение эффективности с помощью инновационных функций, таких как управление компенсациями, служба поддержки кадров, производительность и развитие, а также опросы. У нас есть более 300 сотрудников, обеспечивающих поддержку, уровень удовлетворенности клиентов 90% и более 180 доступных интеграций. Обновите свою HR-команду от электронных таблиц до стратегии прямо сейчас — закажите бесплатную демо-версию сегодня: https://www.personio.com/webdemo/
ZenHR
zenhr.com
В ZenHR мы стремимся обеспечить нашим пользователям душевное спокойствие. ZenHR — это не просто еще одно программное обеспечение для управления персоналом; это преобразующий HR-опыт, созданный, чтобы помочь HR-отделам и сотрудникам достичь состояния дзен. Благодаря нашим локализованным функциям и интерфейсу, включая трудовое законодательство, правила для иностранных граждан, социальное страхование и налоговое законодательство, HRMS ZenHR обслуживает всех, от малого и среднего бизнеса до корпоративных клиентов на рынке MENA.
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS — ведущее программное обеспечение для расчета заработной платы в Индии. Автоматизируйте расчет заработной платы, PF, TDS с помощью нашей простой в использовании системы расчета заработной платы HR. Получите бесплатную пробную версию прямо сейчас!
Bizneo
bizneo.com
Простое программное обеспечение для управления персоналом. для требовательных компаний. Независимо от того, велика или мала ваша компания, Bizneo HR поднимет управление талантами на новый уровень.
Skello
skello.io
Skello — европейская компания с одной миссией: заново изобрести посменную работу с помощью совместного решения, которое позволит всей команде лучше прогнозировать, организовывать и общаться. Короче говоря, Skello — это решение для управления персоналом на рабочих местах, работающих посменно, которое позволяет командам решать проблемы сложного планирования. Для менеджеров Skello оптимизирует организацию работы, помогая им принимать оптимальные решения по управлению расходами на персонал. Для сотрудников этот инструмент обеспечивает легкое и открытое общение и упрощает повседневную жизнь. Цель Скелло — стать решением номер один для сменных рабочих групп в Европе. Для достижения этой цели Скелло привлекла раунд финансирования серии B в размере 40 миллионов евро от экспертных фондов в этой области (Partech, Aglaé Ventures и XAnge), чтобы принести еще большую пользу нашим клиентам за счет новых функций и открыть новые рынки, помимо нашего. исторические отрасли, такие как гостиничный бизнес, розничная торговля и здравоохранение.
Papershift
papershift.com
Papershift помогает вам управлять и автоматизировать планирование ротации сотрудников, управление отпусками и отслеживание рабочего времени сотрудников в облаке. Papershift — это самое любимое программное обеспечение для планирования рабочей силы в Европе, которое насчитывает более 200 000 пользователей.
Cocoon
cocoon.com
Cocoon — это платформа управления отпусками, которая упрощает соблюдение требований, претензий и расчет заработной платы, обеспечивая беспрепятственный и более чуткий опыт сотрудников в отпуске. Добро пожаловать в современную эпоху отпусков сотрудников. Оставьте программное обеспечение для управления, которое автоматизирует сложные процедуры соблюдения требований, претензий и расчета заработной платы для отделов кадров и их сотрудников.
HealthBoxHR
healthboxhr.com
Упростите управление персоналом с помощью HealthBoxHR. Наша платформа позволяет вам управлять заработной платой, отпусками по болезни, табелями учета рабочего времени и многим другим в одном удобном месте. Присоединяйтесь к более чем 1 миллиону довольных пользователей и узнайте, как HealthBoxHR может помочь вам сэкономить время, сократить расходы и улучшить ваши HR-процессы.
Leave Dates
leavedates.com
Leave Dates — это идеальный планировщик отпусков для сотрудников малого и среднего бизнеса, который оптимизирует процессы управления отпусками с минимумом хлопот, высвобождает время и улучшает офисную культуру одним махом.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — отличное программное обеспечение для учета рабочего времени, мониторинга сотрудников, создания снимков экрана и отслеживания URL-адресов, планирования отпусков сотрудников, отслеживания маршрутов георадаров, подготовки отчетов о времени, планирования и оценки проектов, выставления счетов и управления платежами. Trackabi фокусируется на малых и средних предприятиях. Trackabi делает учет времени эффективным и увлекательным благодаря своему геймификационному подходу. Пользователи могут зарабатывать достижения и очки кармы, когда достигают конкретных целей, определенных менеджером. Сильные стороны продукта: — Trackabi Desktop Timer для Windows, Linux и macOS может автоматически записывать отработанное время и подготавливать ежедневную статистику активности пользователей. Он может определять время простоя, делать снимки экрана, отслеживать URL-адреса браузера и записывать используемые приложения, различая приложения для работы и отдыха. — Мобильное приложение Trackabi умеет отслеживать время и записывать GPS-маршруты. Он также включает в себя раздел графика отпусков и удобный раздел Insights для контроля активности других пользователей, просмотра их снимков экрана и других данных. — Геймификация учета рабочего времени: достижения и баллы кармы для повышения мотивации и увеличения вовлеченности. — Широкие возможности настройки табелей учета рабочего времени: расписания можно редактировать, как электронные таблицы в Excel, и они предлагают множество вариантов настройки (данные для отображения, обязательные поля, дополнительные настраиваемые поля и т. д.). — Управление отпусками сотрудников, интегрированное с табелями учета рабочего времени: личный календарь выходных дней для каждого сотрудника и общий график отпусков с процессом запроса/утверждения. Отпуски сотрудников могут быть включены в табели учета рабочего времени, чтобы менеджерам было проще обеспечить полноту данных. — Настраиваемые отчеты о времени: отчеты о времени можно создавать из расписания на основе пользовательских настроек и публиковать их через внешние ссылки или экспортировать в Excel или PDF. — Выставление счетов и платежи. Счета-фактуры можно создавать на основе отчетов или самостоятельно и отправлять клиентам по электронной почте. Система позволяет вводить платежи клиентов, отслеживать итоговые суммы и просроченные счета. — Планы и оценки проектов. Планы проектов с разбивкой по контрольным точкам, задачам и подзадачам позволяют проводить оценку времени и бюджета по принципу «снизу вверх». Оценочные суммы можно сопоставить с актуальными данными из табелей учета рабочего времени сотрудников. — Роли доступа пользователей: система поддерживает расширенные роли доступа пользователей на основе редактируемых привилегий. Кроме того, каждый пользователь может получить доступ ко многим учетным записям компании — присоединитесь к компании в качестве сотрудника и создайте учетную запись своей компании, используя то же имя пользователя. — Клиентский доступ: клиентам можно предложить доступ к сохраненным отчетам о времени, счетам и расписаниям, связанным с их проектами. Это помогает клиенту следить за временем, затраченным его подрядчиком, и контролировать расходы. — Импорт коммитов Git. Импорт коммитов из Git и преобразование их в записи времени — отличная функция для разработчиков программного обеспечения. Коммиты Git с комментариями можно преобразовать в записи расписания. — Информативные информационные панели: на информационной панели с высоты птичьего полета отображаются сводные данные об отработанном времени, днях отсутствия сотрудников и предупреждения о пропущенных отчетах о времени (меньше времени, чем ожидалось). — Анализ данных компании: подробный обзор повседневной деятельности каждого сотрудника с указанием отработанного времени, времени, добавленного в табель учета рабочего времени, используемых приложений, снимков экрана, времени простоя, маршрутов GPS и т. д.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегическое планирование • OKR • KPI • Задачи (включая Канбан) • Проекты (включая Гантт) • Доски • Отчеты • Лиды • Клиенты • Вовлеченность • Билеты • Формы и опросы • Обзор на 360° • Награды • Посещаемость • Отпуск • LMS • Превзойдите своих коллег, эффективно реализуя свои стратегии и достигая ключевых показателей с помощью 🎯Стратегий, OKR и KPI. Принимайте более быстрые и разумные решения в этом гибком деловом мире, генерируя одним нажатием кнопки отчеты и информационные панели KPI в реальном времени. 🙂Привлекайте и мотивируйте своих сотрудников и команды с помощью системы вознаграждений, еженедельных проверок, личных встреч и внутренних рейтингов. Получите полный обзор своих проектов с помощью простого в применении и эффективного проекта (включая диаграмму Ганта). ) и управление задачами (включая Канбан); легко генерировать счета-фактуры по проектам - 💡Проводить мозговой штурм и планировать с помощью наших досок и шаблонов - Отслеживать и конвертировать своих потенциальных клиентов в продажи и клиентов с помощью нашего модуля CRM - Устранять пробелы в навыках членов вашей команды с помощью Learning💡Hub; загрузите свой собственный файл/видеоконтент, чтобы обеспечить личный рост и рост компании, а также упростить адаптацию. Отслеживайте посещаемость сотрудников и измеряйте по времени эффективность проектов, ключевых результатов и задач. Формы и опросы с помощью перетаскивания позволяют легко собирать и анализировать данные и информацию. - FlowyTeam лучше всего подходит для организаций со штатом от 5 до 1000+ сотрудников. - FlowyTeam поддерживает и обслуживает более 1000 организаций в более чем 90 странах. - Программное обеспечение FlowyTeam доступно на следующих языках: английском, немецком, португальском, итальянском, испанском, французском, китайском. , арабский, бахасский, индонезийский, вьетнамский, тайский, персидский, греческий, турецкий, русский, хинди, корейский, японский, словенский, словацкий, сербский, хорватский, польский, венгерский, чешский, украинский, румынский, болгарский - наши замечательные💐клиенты Roche, ADDX, BuddyBoss, Turknet, Runcloud, pandai.org, Liebherr и многие другие...flowyteam.com Вам нужен коучинг OKR: FlowyTeam рекомендует Институт OKR - okrinstitute.org
Craze
crazehq.com
Комплексный HR, расчет заработной платы и соблюдение требований для стартапов. Амбициозные основатели используют Craze, чтобы управлять своими компаниями без стресса. Мы автоматически берем на себя заботу о кадрах, расчете заработной платы и соблюдении требований, чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего бизнеса.
Onfolk
onfolk.com
Расчет заработной платы в Великобритании автоматизирован для экономии времени. Простой, эффективный и безошибочный способ платить вашей команде. Выплаты за считанные минуты, простое ценообразование, экспертная поддержка.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ помогает компаниям раскрыть потенциал производительности с помощью многофункционального программного обеспечения для автоматического учета рабочего времени и измерения производительности. Это может помочь повысить вашу производительность на 20–30 % и улучшить моральный дух сотрудников, как никогда раньше. Time Champ — это больше, чем просто трекер времени, и благодаря богатому набору функций он может помочь оптимизировать все области вашего бизнеса и стать ключевым отличием вас от ваших конкурентов. Где бы ни находились ваши сотрудники, работая удаленно или в офисе, Time Champ поможет вам определить, где они проводят свое время в течение рабочего дня, что позволит вам убедиться, что их время проводится продуктивно. Time Champ также помогает компаниям мгновенно эффективно измерять продуктивность команд с помощью комплексной информационной панели. С первого взгляда вы можете увидеть, сколько членов команды работает, сколько отсутствует или опаздывает, а также кто является наиболее или наименее продуктивным сотрудником на одном экране. Эту информацию затем можно использовать для повышения производительности и производительности. Time Champ собирает различные метрики, KPI и представляет их в красиво оформленных аналитических диаграммах и отчетах. Благодаря возможности углубляться в проблемные области Time Champ значительно упрощает анализ и быстрый поиск решений проблем.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.