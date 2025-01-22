Программное обеспечение для управления отсутствием - Самые популярные приложения - Россия

Trackabi

trackabi.com

Trackabi — отличное программное обеспечение для учета рабочего времени, мониторинга сотрудников, создания снимков экрана и отслеживания URL-адресов, планирования отпусков сотрудников, отслеживания маршрутов георадаров, подготовки отчетов о времени, планирования и оценки проектов, выставления счетов и управления платежами. Trackabi фокусируется на малых и средних предприятиях. Trackabi делает учет времени эффективным и увлекательным благодаря своему геймификационному подходу. Пользователи могут зарабатывать достижения и очки кармы, когда достигают конкретных целей, определенных менеджером. Сильные стороны продукта: — Trackabi Desktop Timer для Windows, Linux и macOS может автоматически записывать отработанное время и подготавливать ежедневную статистику активности пользователей. Он может определять время простоя, делать снимки экрана, отслеживать URL-адреса браузера и записывать используемые приложения, различая приложения для работы и отдыха. — Мобильное приложение Trackabi умеет отслеживать время и записывать GPS-маршруты. Он также включает в себя раздел графика отпусков и удобный раздел Insights для контроля активности других пользователей, просмотра их снимков экрана и других данных. — Геймификация учета рабочего времени: достижения и баллы кармы для повышения мотивации и увеличения вовлеченности. — Широкие возможности настройки табелей учета рабочего времени: расписания можно редактировать, как электронные таблицы в Excel, и они предлагают множество вариантов настройки (данные для отображения, обязательные поля, дополнительные настраиваемые поля и т. д.). — Управление отпусками сотрудников, интегрированное с табелями учета рабочего времени: личный календарь выходных дней для каждого сотрудника и общий график отпусков с процессом запроса/утверждения. Отпуски сотрудников могут быть включены в табели учета рабочего времени, чтобы менеджерам было проще обеспечить полноту данных. — Настраиваемые отчеты о времени: отчеты о времени можно создавать из расписания на основе пользовательских настроек и публиковать их через внешние ссылки или экспортировать в Excel или PDF. — Выставление счетов и платежи. Счета-фактуры можно создавать на основе отчетов или самостоятельно и отправлять клиентам по электронной почте. Система позволяет вводить платежи клиентов, отслеживать итоговые суммы и просроченные счета. — Планы и оценки проектов. Планы проектов с разбивкой по контрольным точкам, задачам и подзадачам позволяют проводить оценку времени и бюджета по принципу «снизу вверх». Оценочные суммы можно сопоставить с актуальными данными из табелей учета рабочего времени сотрудников. — Роли доступа пользователей: система поддерживает расширенные роли доступа пользователей на основе редактируемых привилегий. Кроме того, каждый пользователь может получить доступ ко многим учетным записям компании — присоединитесь к компании в качестве сотрудника и создайте учетную запись своей компании, используя то же имя пользователя. — Клиентский доступ: клиентам можно предложить доступ к сохраненным отчетам о времени, счетам и расписаниям, связанным с их проектами. Это помогает клиенту следить за временем, затраченным его подрядчиком, и контролировать расходы. — Импорт коммитов Git. Импорт коммитов из Git и преобразование их в записи времени — отличная функция для разработчиков программного обеспечения. Коммиты Git с комментариями можно преобразовать в записи расписания. — Информативные информационные панели: на информационной панели с высоты птичьего полета отображаются сводные данные об отработанном времени, днях отсутствия сотрудников и предупреждения о пропущенных отчетах о времени (меньше времени, чем ожидалось). — Анализ данных компании: подробный обзор повседневной деятельности каждого сотрудника с указанием отработанного времени, времени, добавленного в табель учета рабочего времени, используемых приложений, снимков экрана, времени простоя, маршрутов GPS и т. д.