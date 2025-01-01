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Является ли продукт эффективным помощником в бизнес-операциях? Ключевые факторы удовлетворенности пользователей продуктами A/B-тестирования включают «Отчетность и аналитика», «Возможности многомерного тестирования» и «ИИ/машинное обучение». Эти факторы идентифицируются с помощью алгоритма, который выбирает атрибуты, которые с наибольшей вероятностью предсказывают удовлетворенность пользователей в этой категории.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels — это платформа для создания воронок продаж, позволяющая пользователям легко создавать страницы для конвертации посетителей в клиентов.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce — это инструмент для создания и оптимизации целевых страниц, позволяющий пользователям быстро разрабатывать страницы и анализировать их эффективность.
Zoho PageSense
zoho.com
Zoho PageSense — инструмент для веб-аналитики и оптимизации, позволяющий измерять поведение пользователей и улучшать конверсии на сайте.
WebinarJam
home.webinarjam.com
WebinarJam - это платформа для проведения вебинаров, позволяющая вести живые трансляции, взаимодействовать с аудиторией и анализировать участие.
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — платформа автоматизации маркетинга для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения эффективности кампаний в eCommerce.
Amplitude
amplitude.com
Амплитуда - платформа для аналитики продуктов, помогающая предприятиям отслеживать поведение пользователей и оптимизировать взаимодействие с ними.
Algolia
algolia.com
Algolia — платформа для поиска и обнаружения на основе ИИ, обрабатывающая миллиарды запросов и помогающая компаниям улучшать пользовательский опыт.
PostHog
posthog.com
PostHog — это платформа с открытым исходным кодом, позволяющая разработчикам управлять функциями, выполнять аналитику и тестирование в одном инструменте.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — платформа для анализа данных в реальном времени, помогающая издателям отслеживать взаимодействие аудитории с контентом.
MoEngage
moengage.com
MoEngage – платформа для вовлечения клиентов через персонализированные взаимодействия по нескольким каналам, анализируя предпочтения и поведение пользователей.
UserWise
userwise.io
UserWise — продвинутая система для управления живыми операциями в играх, позволяющая студиям удерживать игроков с помощью инструментов сегментации и визуального конструктора кампаний.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages - это конструктор лендингов, позволяющий быстро создавать целевые страницы без навыков программирования и оптимизировать их для получения лидов.
Plerdy
plerdy.com
Plerdy - это платформа для анализа взаимодействий пользователей с веб-сайтами, предлагающая инструменты для A/B тестирования, SEO и улучшения конверсии.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert - это инструмент для A/B тестирования и сегментации, помогающий улучшать конверсии и взаимодействие с клиентами на веб-сайтах.
Kartra
home.kartra.com
Kartra - это платформа для создания целевых страниц, email-маркетинга, онлайн-курсов и автоматизации продаж для управления маркетингом и продажами в одном месте.
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads позволяет создавать цифровые рекламные объявления, настраивать целевую аудиторию и управлять кампанией с подробной отчетностью.
VWO
vwo.com
VWO – платформа для тестирования и оптимизации веб-сайтов, которая помогает предприятиям улучшать пользовательский опыт и повышать коэффициент конверсии.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider — облачный поисковый движок для сайтов, позволяющий создавать индивидуизированный поиск и улучшать пользовательский опыт.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo — платформа для email-маркетинга, помогающая компаниям взаимодействовать с клиентами и улучшать продажи с помощью инструментов автоматизации и аналитики.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica - инструмент для анализа мобильных приложений, предоставляющий данные о пользователях, доходах и сбоях. Поддерживает iOS и Android.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — платформа, обеспечивающая персонализированные клиентские путешествия в электронной коммерции через инструменты поиска, контента и автоматизации.
WayMore
waymore.io
WayMore — это облачная платформа для омниканального маркетинга, объединяющая инструменты для анализа данных, автоматизации процессов и повышения продаж.
Hushly
hushly.com
Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.
Crazy Egg
crazyegg.com
Crazy Egg – инструмент для анализа поведения пользователей на сайте с помощью тепловых карт, записей сеансов и A/B тестирования.
Splitbee
splitbee.io
Splitbee — приложение для анализа производительности веб-сайтов и поведения пользователей с функциями аналитики, отслеживания и оптимизации.
Howuku
howuku.com
Howuku - платформа для анализа поведения пользователей, предоставляющая тепловые карты, AB-тестирование и опросы для оптимизации веб-сайтов.
Landingi
landingi.com
Landingi - платформа для создания целевых страниц с интуитивно понятным редактором, шаблонами и инструментами для оптимизации и интеграции.
Workbooks
workbooks.com
Workbooks - CRM-система для управления бизнесом, объединяющая маркетинг, продажи и обслуживание клиентов в единой облачной платформе.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty — платформа для A/B-тестирования и персонализации, позволяющая оптимизировать пользовательский опыт и анализировать эффективность кампаний.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud - это платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами, объединяющая данные и предлагающая аналитические инструменты для улучшения маркетинга.
Flagsmith
flagsmith.com
Flagsmith - это служба управления функциями и удаленной конфигурацией, поддерживающая различные платформы и позволяющая настраивать и тестировать функции приложений.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit — это веб-приложение для автоматизации задач Google Analytics, включая аудит, мониторинг и анализ онлайн-маркетинга.
Eppo
geteppo.com
Eppo - платформа для A/B-тестирования, интегрированная с хранилищами данных, обеспечивающая высокую статистическую строгость и автоматический анализ результатов.
Squeezely
squeezely.tech
Squeezely — это приложение для бизнеса, которое помогает собирать данные, сегментировать клиентов и предоставлять персонализированные рекомендации для увеличения конверсии.
AutoOptimize
autooptimize.ai
AutoOptimize помогает оптимизировать вебсайты с помощью 50 автоматизированных A/B тестов, увеличивающих конверсию до 30% за 90 дней.
DevCycle
devcycle.com
DevCycle — это платформа для управления флагами функций, позволяющая разработчикам контролировать развертывание и тестирование новых функций программного обеспечения.
Personizely
personizely.net
Personizely - это инструмент для маркетинга, помогающий собирать контактную информацию, увеличивать среднюю стоимость заказа и создавать целевые всплывающие окна на сайтах.
AdOptics
adoptics.com
AdOptics предлагает сервис повышения конверсии на уровне рекламы с автоматическим A/B тестированием для Google Ads.
Upflowy
upflowy.com
Upflowy - это инструмент без кода для создания и оптимизации пользовательских потоков на веб-сайтах с возможностью A/B тестирования.
Convert.com
convert.com
Convert.com - платформа для A/B-тестирования и оптимизации коэффициента конверсии с инструментами анализа поведения пользователей и сегментацией.
Testeum
testeum.com
Testeum - платформа для тестирования веб и мобильных приложений, предлагающая визуальное тестирование, параллельное выполнение тестов и интеграцию с другими инструментами.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — инструмент оптимизации конверсии для маркетологов, позволяющий создавать всплывающие окна, персонализировать веб-сайты и проводить A/B тестирование.
Monetate
monetate.com
Монетат – платформа для персонализации электронной коммерции, позволяющая брендам создать индивидуальный опыт для пользователей через адаптированный контент и A/B-тестирование.
Optibase
optibase.io
Optibase — приложение для A/B-тестирования в Webflow, позволяющее оптимизировать конверсии и тестировать различные версии веб-сайта. Без кода и соблюдение GDPR.
Ptengine
ptengine.com
Ptengine — платформа для аналитики и маркетинга, позволяющая понять поведение пользователей и оптимизировать веб-сайты с помощью аналитики и A/B-тестирования.
Taplytics
taplytics.com
Taplytics - платформа для A/B-тестирования и анализа мобильных приложений, помогающая разработчикам оптимизировать пользовательский опыт и повышать доход.
Nosto
nosto.com
Nosto — платформа для управления опытом покупок, которая помогает брендам персонализировать онлайн-продажи и оптимизировать конверсии с использованием данных в реальном времени.
SplitMetrics
splitmetrics.com
SplitMetrics — платформа для оптимизации Apple Search Ads и A/B тестирования, включая анализ ключевых слов и управление кампаниями для повышения видимости приложений.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize — платформа для персонализации сайтов и оптимизации конверсии с помощью AI, позволяющая тестировать и адаптировать пользовательский опыт.
Justuno
justuno.com
Justuno — платформа для повышения конверсии, предлагающая инструменты для захвата лидов, таргетинга, рекомендаций продуктов и аналитики для оптимизации маркетинга.
GrowthBook
growthbook.io
GrowthBook - это платформа с открытым исходным кодом для экспериментов и управления флагами функций, поддерживающая A/B тестирование и интеграцию с различными инструментами аналитики.
Apptimize
apptimize.com
Apptimize — платформа для A/B-тестирования и управления функциями, оптимизирующая пользовательский опыт в мобильных и веб-приложениях.
Statsig
statsig.com
Statsig — это платформа для экспериментов с продуктами, помогающая компаниям управлять функциями, автоматизировать тесты и принимать решения на основе данных.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect - платформа для A/B-тестирования и оптимизации веб-сайтов, позволяющая проводить эксперименты, анализировать результаты и персонализировать пользовательский опыт.
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely - платформа для анализа данных, тестирования и оптимизации цифровых приложений, помогающая улучшить конверсии и ROI через A/B-тестирование.
Personyze
personyze.com
Personyze — инструмент для персонализации сайтов, предлагающий динамическую таргетинг, рекомендации и интеграцию с CRM и аналитикой.
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