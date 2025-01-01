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Программное обеспечение для A/B-тестирования
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Программное обеспечение для A/B-тестирования - Самые популярные приложения

Является ли продукт эффективным помощником в бизнес-операциях? Ключевые факторы удовлетворенности пользователей продуктами A/B-тестирования включают «Отчетность и аналитика», «Возможности многомерного тестирования» и «ИИ/машинное обучение». Эти факторы идентифицируются с помощью алгоритма, который выбирает атрибуты, которые с наибольшей вероятностью предсказывают удовлетворенность пользователей в этой категории.

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - это облачная платформа для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), предлагающая инструменты для продаж, маркетинга и обслуживания клиентов.

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

ClickFunnels — это платформа для создания воронок продаж, позволяющая пользователям легко создавать страницы для конвертации посетителей в клиентов.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay – это доступная CRM-система для маркетинга, продаж и поддержки, позволяющая управлять клиентами и автоматизировать процессы.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce — это инструмент для создания и оптимизации целевых страниц, позволяющий пользователям быстро разрабатывать страницы и анализировать их эффективность.

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Zoho PageSense — инструмент для веб-аналитики и оптимизации, позволяющий измерять поведение пользователей и улучшать конверсии на сайте.

WebinarJam

WebinarJam

home.webinarjam.com

WebinarJam - это платформа для проведения вебинаров, позволяющая вести живые трансляции, взаимодействовать с аудиторией и анализировать участие.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

SALESmanago — платформа автоматизации маркетинга для оптимизации взаимодействия с клиентами и повышения эффективности кампаний в eCommerce.

Amplitude

Amplitude

amplitude.com

Амплитуда - платформа для аналитики продуктов, помогающая предприятиям отслеживать поведение пользователей и оптимизировать взаимодействие с ними.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia — платформа для поиска и обнаружения на основе ИИ, обрабатывающая миллиарды запросов и помогающая компаниям улучшать пользовательский опыт.

PostHog

PostHog

posthog.com

PostHog — это платформа с открытым исходным кодом, позволяющая разработчикам управлять функциями, выполнять аналитику и тестирование в одном инструменте.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — платформа для A/B-тестирования, персонализации и доставки контента, помогающая компаниям оптимизировать цифровое взаимодействие с клиентами.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat — платформа для анализа данных в реальном времени, помогающая издателям отслеживать взаимодействие аудитории с контентом.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage – платформа для вовлечения клиентов через персонализированные взаимодействия по нескольким каналам, анализируя предпочтения и поведение пользователей.

UserWise

UserWise

userwise.io

UserWise — продвинутая система для управления живыми операциями в играх, позволяющая студиям удерживать игроков с помощью инструментов сегментации и визуального конструктора кампаний.

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Leadpages - это конструктор лендингов, позволяющий быстро создавать целевые страницы без навыков программирования и оптимизировать их для получения лидов.

Plerdy

Plerdy

plerdy.com

Plerdy - это платформа для анализа взаимодействий пользователей с веб-сайтами, предлагающая инструменты для A/B тестирования, SEO и улучшения конверсии.

Omniconvert

Omniconvert

omniconvert.com

Omniconvert - это инструмент для A/B тестирования и сегментации, помогающий улучшать конверсии и взаимодействие с клиентами на веб-сайтах.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Kartra - это платформа для создания целевых страниц, email-маркетинга, онлайн-курсов и автоматизации продаж для управления маркетингом и продажами в одном месте.

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

Fluid Ads позволяет создавать цифровые рекламные объявления, настраивать целевую аудиторию и управлять кампанией с подробной отчетностью.

VWO

VWO

vwo.com

VWO – платформа для тестирования и оптимизации веб-сайтов, которая помогает предприятиям улучшать пользовательский опыт и повышать коэффициент конверсии.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider — облачный поисковый движок для сайтов, позволяющий создавать индивидуизированный поиск и улучшать пользовательский опыт.

Kasplo

Kasplo

kasplo.com

Kasplo — платформа для email-маркетинга, помогающая компаниям взаимодействовать с клиентами и улучшать продажи с помощью инструментов автоматизации и аналитики.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica - инструмент для анализа мобильных приложений, предоставляющий данные о пользователях, доходах и сбоях. Поддерживает iOS и Android.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach — платформа, обеспечивающая персонализированные клиентские путешествия в электронной коммерции через инструменты поиска, контента и автоматизации.

WayMore

WayMore

waymore.io

WayMore — это облачная платформа для омниканального маркетинга, объединяющая инструменты для анализа данных, автоматизации процессов и повышения продаж.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly - это облачная платформа для B2B-маркетинга, обеспечивающая инструменты для персонализации контента и оптимизации взаимодействия с клиентами.

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Crazy Egg – инструмент для анализа поведения пользователей на сайте с помощью тепловых карт, записей сеансов и A/B тестирования.

Splitbee

Splitbee

splitbee.io

Splitbee — приложение для анализа производительности веб-сайтов и поведения пользователей с функциями аналитики, отслеживания и оптимизации.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku - платформа для анализа поведения пользователей, предоставляющая тепловые карты, AB-тестирование и опросы для оптимизации веб-сайтов.

Landingi

Landingi

landingi.com

Landingi - платформа для создания целевых страниц с интуитивно понятным редактором, шаблонами и инструментами для оптимизации и интеграции.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Workbooks - CRM-система для управления бизнесом, объединяющая маркетинг, продажи и обслуживание клиентов в единой облачной платформе.

AB Tasty

AB Tasty

abtasty.com

AB Tasty — платформа для A/B-тестирования и персонализации, позволяющая оптимизировать пользовательский опыт и анализировать эффективность кампаний.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud - это платформа для персонализированного взаимодействия с клиентами, объединяющая данные и предлагающая аналитические инструменты для улучшения маркетинга.

Flagsmith

Flagsmith

flagsmith.com

Flagsmith - это служба управления функциями и удаленной конфигурацией, поддерживающая различные платформы и позволяющая настраивать и тестировать функции приложений.

Analytics Toolkit

Analytics Toolkit

analytics-toolkit.com

Analytics Toolkit — это веб-приложение для автоматизации задач Google Analytics, включая аудит, мониторинг и анализ онлайн-маркетинга.

Eppo

Eppo

geteppo.com

Eppo - платформа для A/B-тестирования, интегрированная с хранилищами данных, обеспечивающая высокую статистическую строгость и автоматический анализ результатов.

Squeezely

Squeezely

squeezely.tech

Squeezely — это приложение для бизнеса, которое помогает собирать данные, сегментировать клиентов и предоставлять персонализированные рекомендации для увеличения конверсии.

AutoOptimize

AutoOptimize

autooptimize.ai

AutoOptimize помогает оптимизировать вебсайты с помощью 50 автоматизированных A/B тестов, увеличивающих конверсию до 30% за 90 дней.

DevCycle

DevCycle

devcycle.com

DevCycle — это платформа для управления флагами функций, позволяющая разработчикам контролировать развертывание и тестирование новых функций программного обеспечения.

Personizely

Personizely

personizely.net

Personizely - это инструмент для маркетинга, помогающий собирать контактную информацию, увеличивать среднюю стоимость заказа и создавать целевые всплывающие окна на сайтах.

AdOptics

AdOptics

adoptics.com

AdOptics предлагает сервис повышения конверсии на уровне рекламы с автоматическим A/B тестированием для Google Ads.

Upflowy

Upflowy

upflowy.com

Upflowy - это инструмент без кода для создания и оптимизации пользовательских потоков на веб-сайтах с возможностью A/B тестирования.

Convert.com

Convert.com

convert.com

Convert.com - платформа для A/B-тестирования и оптимизации коэффициента конверсии с инструментами анализа поведения пользователей и сегментацией.

Testeum

Testeum

testeum.com

Testeum - платформа для тестирования веб и мобильных приложений, предлагающая визуальное тестирование, параллельное выполнение тестов и интеграцию с другими инструментами.

Monetate

Monetate

monetate.com

Монетат – платформа для персонализации электронной коммерции, позволяющая брендам создать индивидуальный опыт для пользователей через адаптированный контент и A/B-тестирование.

Optibase

Optibase

optibase.io

Optibase — приложение для A/B-тестирования в Webflow, позволяющее оптимизировать конверсии и тестировать различные версии веб-сайта. Без кода и соблюдение GDPR.

Ptengine

Ptengine

ptengine.com

Ptengine — платформа для аналитики и маркетинга, позволяющая понять поведение пользователей и оптимизировать веб-сайты с помощью аналитики и A/B-тестирования.

OptiMonk

OptiMonk

optimonk.com

OptiMonk — инструмент оптимизации конверсии для маркетологов, позволяющий создавать всплывающие окна, персонализировать веб-сайты и проводить A/B тестирование.

Taplytics

Taplytics

taplytics.com

Taplytics - платформа для A/B-тестирования и анализа мобильных приложений, помогающая разработчикам оптимизировать пользовательский опыт и повышать доход.

Nosto

Nosto

nosto.com

Nosto — платформа для управления опытом покупок, которая помогает брендам персонализировать онлайн-продажи и оптимизировать конверсии с использованием данных в реальном времени.

SplitMetrics

SplitMetrics

splitmetrics.com

SplitMetrics — платформа для оптимизации Apple Search Ads и A/B тестирования, включая анализ ключевых слов и управление кампаниями для повышения видимости приложений.

Intellimize

Intellimize

intellimize.com

Intellimize — платформа для персонализации сайтов и оптимизации конверсии с помощью AI, позволяющая тестировать и адаптировать пользовательский опыт.

Justuno

Justuno

justuno.com

Justuno — платформа для повышения конверсии, предлагающая инструменты для захвата лидов, таргетинга, рекомендаций продуктов и аналитики для оптимизации маркетинга.

GrowthBook

GrowthBook

growthbook.io

GrowthBook - это платформа с открытым исходным кодом для экспериментов и управления флагами функций, поддерживающая A/B тестирование и интеграцию с различными инструментами аналитики.

Apptimize

Apptimize

apptimize.com

Apptimize — платформа для A/B-тестирования и управления функциями, оптимизирующая пользовательский опыт в мобильных и веб-приложениях.

Statsig

Statsig

statsig.com

Statsig — это платформа для экспериментов с продуктами, помогающая компаниям управлять функциями, автоматизировать тесты и принимать решения на основе данных.

SiteSpect

SiteSpect

sitespect.com

SiteSpect - платформа для A/B-тестирования и оптимизации веб-сайтов, позволяющая проводить эксперименты, анализировать результаты и персонализировать пользовательский опыт.

Maxymizely

Maxymizely

maxymizely.com

Maxymizely - платформа для анализа данных, тестирования и оптимизации цифровых приложений, помогающая улучшить конверсии и ROI через A/B-тестирование.

Personyze

Personyze

personyze.com

Personyze — инструмент для персонализации сайтов, предлагающий динамическую таргетинг, рекомендации и интеграцию с CRM и аналитикой.

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