Программное обеспечение для A/B-тестирования - Самые популярные приложения - Сьерра-Леоне

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Eppo
geteppo.com
Eppo проводит надежные A/B-тесты, встроенные в хранилища данных. Статистическая точность мирового уровня, управление функциями и отчеты об экспериментах — все в одном инструменте.
Adalysis
adalysis.com
Adaанализ — это инструмент премиум-класса для профессионалов PPC, который поможет вам сэкономить время и оптимизировать крупные аккаунты, не беспокоясь! Мы контролируем ваши учетные записи круглосуточно и без выходных и предоставляем вам важные данные, чтобы вы никогда не упускали ни одной возможности и могли немедленно реагировать на любые проблемы, прежде чем они разовьются дальше. Максимизируйте свою продуктивность, получайте желаемые результаты от своих кампаний и сохраняйте контроль над своей учетной записью! Зарегистрируйтесь на бесплатную 14-дневную пробную версию на нашем сайте.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo — это платформа электронного маркетинга корпоративного уровня, которая помогает брендам увеличить свои продажи, удержать клиентов и повысить пожизненную ценность клиентов. Ключевые особенности включают в себя простой в использовании конструктор электронной почты с возможностью перетаскивания, инструменты сегментации для адаптации ваших сообщений к пользователям и создание различных форм захвата намерений. В качестве интеллектуального набора инструментов для электронной почты компании могут использовать Kasplo, чтобы максимально эффективно использовать эту экономически эффективную и рентабельную маркетинговую платформу.
Taplytics
taplytics.com
Современные команды разработчиков выбирают Taplytics, чтобы повысить рентабельность инвестиций в выпускаемые ими функции. Мы предоставляем кроссплатформенные решения для AB-тестирования и флагов функций с нулевым раздуванием, которые обеспечивают удобство работы с ведущими современными приложениями и веб-сайтами. Taplytics способствует цифровой трансформации предприятий. Мы работаем с такими брендами, как Lookout, Grubhub и Crate&Barrel, чтобы увеличить доход за счет их приложений и веб-сайтов.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — это продвинутый инструмент для экспериментов, который в основном используется агентствами, командами разработчиков и продуктов, которые хотят проводить сложные эксперименты, а также маркетологами, которым требуется минимальная помощь со стороны ИТ-отдела. Мы выделяемся: мы действительно заботимся о наших клиентах — делаем все возможное с точки зрения поддержки и сверхпоставок, поскольку у нас также есть собственные группы экспериментаторов, CRO и эксперты по данным, которые к вашим услугам. Возможности: A/B-тестирование: создавайте эксперименты, используя один из передовых механизмов сегментации на рынке, с 41 точкой данных: поведение веб-сайта, источник трафика, данные CRM, GTM, API погоды и т. д. Расширенные отчеты: > Байесовская и частотная статистика > Фильтруйте результаты по конкретным целям > Вспомогательные конверсии или линейное распределение > Совокупный просмотр > Делитесь с командой только тем, что важно: отчет в формате PDF > Отслеживайте любые события Опросы на месте: > Запускаются как всплывающие окна или виджеты > При прокрутке, при загрузке, Триггеры при выходе > Логическое ветвление > Множественный выбор, уникальный выбор, сетка, NPS, CSAT и т. д. > Поведение сегментации > Захват потенциальных клиентов > Расширенные наложения отчетов > Запуск различных креативов > Создатель креативов > при выходе/при загрузке/при- прокрутка Интеграция: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
Convertful
convertful.com
Convertful — это популярное программное обеспечение для сбора потенциальных клиентов, позволяющее конвертировать ваших пользователей в новых подписчиков электронной почты или продаж.
Monetate
monetate.com
Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает известный простой в использовании интерфейс с набором мощных инструментов, охватывающих разработку и проверку идей, а также предоставление масштабируемых межканальных взаимодействий «один к одному». Порадуйте потребителей исключительным опытом, чтобы повысить вовлеченность, конверсию и, в конечном итоге, пожизненную ценность клиента. Monetate влияет на миллиарды долларов годового дохода таких ведущих брендов, как Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group и сотен других лидеров рынка.
Nosto
nosto.com
Опыт интеллектуальной коммерции Nosto — это интеллектуальная платформа Commerce Experience Platform (CXP), которая предоставляет брендам и ритейлерам интуитивно понятные инструменты для увеличения онлайн-доходов посредством комплексного управления коммерцией. С помощью experience.AI Nosto помогает брендам обогащать и активировать данные о клиентах, продуктах и контенте в режиме реального времени посредством персонализации, обнаружения продуктов и пользовательского контента, чтобы обеспечить высокоэффективный коммерческий опыт в масштабе.
Upflowy
upflowy.com
Upflowy — это инструмент для создания и оптимизации веб-интерфейса без необходимости перетаскивания кода. Легкое A/B-тестирование потоков регистрации, воронок продаж, привлечения клиентов и многого другого. Upflowy дает вам все необходимое, чтобы создать историю, достойную внимания, всего за несколько кликов.
AdOptics
adoptics.com
AdOptics предоставляет услугу улучшения конверсии, которая работает на уровне рекламы. Основным компонентом сервиса является автоматическое A/B-тестирование Google Ads.
Yieldify
yieldify.com
Yieldify — это полностью управляемая комплексная платформа персонализации, которая помогает предприятиям электронной коммерции получать больше доходов, привлекая своих клиентов персонализированным опытом. За последние 4 года более 1000 брендов электронной коммерции в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе получили дополнительный доход более 2,5 миллиардов долларов благодаря команде и платформе Yieldify, предоставляющей полный спектр услуг. С помощью Yieldify вы можете предоставить каждому посетителю необходимые впечатления от веб-сайта в нужное время, независимо от того, на каком этапе воронки он находится.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore предлагает комплексный пакет взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами, который дает маркетологам возможность создавать персонализированный клиентский опыт. Ее платформа позволяет маркетологу связывать данные о клиентах по каналам и системам, создавать целевые сегменты и предоставлять значимый опыт по цифровым каналам, таким как Интернет, электронная почта, уведомления приложений, WhatsApp, SMS и RCS. Благодаря надежной аналитике Netcore Cloud помогает брендам лучше понимать свою аудиторию, позволяя проводить целевые маркетинговые кампании, которые находят отклик у клиентов на личном уровне. Возможности искусственного интеллекта и машинного обучения платформы гарантируют, что каждое взаимодействие с клиентом оптимизировано для взаимодействия и конверсии, что делает каждую точку взаимодействия возможностью произвести впечатление и удержать. Netcore доверяют более 6500 брендов в таких секторах, как электронная коммерция, розничная торговля, банковские и финансовые услуги, средства массовой информации и развлечения и путешествия, поскольку они предоставляют услуги на базе искусственного интеллекта. В число ее крупнейших клиентов по всему миру входят Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's и многие другие. Компания Netcore гордится тем, что уже шесть лет подряд получает сертификат «Отличное место для работы» в Индии, подтверждая свою приверженность исключительной культуре на рабочем месте. Компания имеет глобальное присутствие в более чем 20 офисах в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Netcore — это операционная система Martech, которая помогает бизнесу стимулировать рост доходов, максимизировать пожизненную ценность клиентов и ускорить путь к прибыльности.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Toolkit — это программное обеспечение для веб-аналитики, предназначенное для автоматизации ежедневных задач Google Analytics по настройке, аудиту, обслуживанию и анализу для анализа и оптимизации маркетинговых онлайн-кампаний.
SplitMetrics
splitmetrics.com
Экосистема продуктов и услуг для оптимизации Apple Search Ads, запуска приложений, A/B-тестирования, ASO и полностью управляемого роста приложений.
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента, создание и персонализация целевых страниц, сбор спроса, обогащение, проверенные людьми потенциальные клиенты, а также опыт на основе учетных записей. Эти инструменты позволяют маркетологам создавать более актуальный и привлекательный опыт для своей целевой аудитории, что в конечном итоге может помочь добиться лучших бизнес-результатов, таких как повышение вовлеченности, более высокие коэффициенты конверсии и повышение лояльности клиентов. Покупатели получают выгоду от динамичного, персонализированного контента и подключенного цифрового опыта, который позволяет им быть более образованными и быстрее принимать обоснованные решения.
Landingi
landingi.com
Платформа предлагает множество решений для поддержки маркетологов на каждом этапе создания маркетинговой кампании с использованием целевых страниц: от дизайна до запуска кампании, интеграции, оптимизации и конверсии. Платформа Landingi имеет невероятно интуитивно понятный, с точностью до пикселя редактор перетаскивания, с помощью которого вы можете легко создавать красивые целевые страницы, мобильные страницы и воронки продаж. Благодаря более чем 400 готовым к использованию шаблонам, адаптированным для различных отраслей и целям маркетинговых кампаний, процесс создания целевой страницы с высокой конверсией становится простым и экономящим время. Landingi предлагает более 150 интеграций для автоматизации рабочих процессов клиентов, повышения эффективности маркетинга и, в конечном итоге, более быстрого достижения целей.
Squeezely
squeezely.tech
Мы помогаем предприятиям повышать их конверсию, превращая взаимодействие с клиентами в персонализированный опыт так, чтобы это мог сделать каждый. Squeezely CDP помогает предприятиям масштабировать персонализацию за три простых шага: Сбор. Соберите данные из всех источников в одном месте. Конвертировать — конвертировать данные в сегменты и действия, т.е. наши встроенные интеллектуальные аудитории и рекомендации по продуктам. Capitalize — персонализированный опыт будет предоставляться на вашем веб-сайте, в маркетинговых кампаниях по электронной почте и в рекламных кампаниях. Сильные стороны Быстрая интеграция — вы сразу же приступите к работе Доступность данных в реальном времени — без задержек Персонализация в масштабе — высокорелевантный и автоматизированный подход к каждому отдельному клиенту Передовые технологии машинного обучения — для обеспечения максимальной производительности Отличная поддержка — мы здесь, чтобы помочь вам на пути к достижению ваших целей. Посмотрите наши видео: https://www.youtube.com/channel/UCZlqrT5UzEtU96Q2XlEaJnA
AutoOptimize
autooptimize.ai
Оптимизируйте свой веб-сайт с помощью автоматизированных A/B-тестов. AutoOptimize предоставляет вам 50 высокоэффективных шаблонных A/B-тестов, которые, как доказано, повышают коэффициент конверсии до 30 % в течение 90 дней.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Мы помогаем бизнесу увеличить онлайн-конверсию, позволяя экспериментировать без ограничений. Благодаря нашему простому подходу и передовым технологиям мы улучшаем цифровые возможности, постоянно уделяя особое внимание клиенту. Наша технология была создана в 2000 году и стала первым решением для тестирования и таргетинга на рынке. С тех пор платформа росла в геометрической прогрессии, и еще быстрее после приобретения Webtrends Optimize в августе 2018 года британской компанией Accelerate Group Ltd. Все, что мы делаем, сосредоточено на обеспечении возврата инвестиций клиента. Это измеряется и сообщается в каждом проводимом нами тесте. У нас есть полный набор инструментов и функций для тестирования, анализа и персонализации. Включает AB, ABN, MVT и сплит-тестирование, механизмы социального доказательства и рекомендаций по продуктам, наложения намерений выхода и множество других инструментов. Доступно тестирование на стороне клиента или сервера, а также набор SDK для оптимизации мобильных приложений.
Optibase
optibase.io
Optibase — лучшее приложение для A/B-тестирования для Webflow. Это позволяет вам оптимизировать коэффициенты конверсии на вашем сайте Webflow посредством точного A/B-тестирования. Вы можете протестировать различные версии своего веб-сайта, от текста до дизайна и целых страниц, и найти наиболее эффективные версии. Он предлагает возможности сплит-тестирования для ускорения роста бизнеса, позволяя вам тестировать более крупные изменения в дизайне, разделяя трафик и анализируя производительность. Optibase обеспечивает многовариантное тестирование, чтобы найти идеальное сочетание элементов на вашем веб-сайте. Вы можете создавать неограниченное количество комбинаций и отслеживать их эффективность. Приложение легко интегрируется с Webflow, позволяя вам настроить отслеживание конверсий для любого элемента вашего сайта, от кликов до отправки форм. Optibase спроектирован так, чтобы не использовать код и соответствовать требованиям GDPR. Это не вызывает мерцания и не влияет на производительность сайта. На веб-сайте представлены различные ресурсы, такие как руководства, библиотека идей A/B-тестирования и калькуляторы, которые помогут вам освоить A/B-тестирование для вашего сайта Webflow.
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely — это инновационная платформа для мобильных и веб-приложений, ориентированная на открытия, которая сочетает в себе анализ больших данных с прогнозным моделированием. С Maxymizely вы сможете повысить рентабельность инвестиций в свое приложение, повысить вовлеченность пользователей и пожизненную ценность, определить наиболее успешные сегменты таргетинга для своих маркетинговых кампаний и снизить неэффективность вашего приложения. Сегодня вы можете подписаться на нашу аналитическую платформу и начать отслеживать свои пользовательские данные в режиме реального времени. Существует более 40 потрясающих аналитических отчетов, которые могут раскрыть важные тенденции среди пользователей вашего приложения. С помощью нашей бесплатной демо-версии вы сможете ознакомиться с отчетами и функциями системы. 3D-аналитика Maxymizely — это совершенно новая идея оценки пользователей. Используя атрибуты пользователя и прошлое поведение пользователя в качестве ключевых элементов, алгоритмы Maxymizely могут «оценить» пользователя и показать вам кластеры пользователей высокого качества (точно так же, как пользователей среднего и низкого качества). Такой анализ незаменим для выявления вашей целевой аудитории. Maximizely A/B и многовариантное тестирование — это еще одна сторона нашей многосторонней функциональности. Ваши возможности безграничны с точки зрения количества вариаций и идей, которые можно воплотить на вашем сайте с помощью нашего тестирования. По окончании тестовой кампании наша система выводит статистику по наиболее конвертируемым вариантам. Таким образом, вы можете подтвердить или опровергнуть идеи, которые вы тестировали, на реальных цифрах.
Fluid Ads
fluidads.com
В Fluid Ads мы предлагаем два варианта услуг, каждый из которых включает в себя следующие преимущества. Гибкая реклама дает возможность: - Создавать потрясающую цифровую медийную рекламу с помощью нашего инструмента создания объявлений. - Точно ориентируйтесь на аудиторию, которую вы хотите охватить в любой точке мира в любое время, с помощью нашей ведущей в отрасли системы геотаргетинга и геозон. - Выбирайте и управляйте каналами и веб-сайтами, на которых вы хотите показывать свою рекламу, и строго контролируйте свой бюджет. - Полностью поймите, как работает ваша рекламная кампания, с помощью нашего пакета углубленных отчетов, который предоставит вам полезную информацию. Полностью управляемое обслуживание Мы экономим ваше время и деньги, управляя за вас всеми аспектами вашей рекламной кампании: от создания привлекательных объявлений до определения места их показа и предоставления данных, необходимых для определения эффективности вашей кампании. Наши опытные менеджеры цифровых рекламных кампаний будут постоянно обеспечивать оптимизацию вашей кампании для максимизации окупаемости инвестиций (ROI). Самообслуживание Используя нашу инновационную платформу самообслуживания, вы можете самостоятельно управлять своей рекламной кампанией. Вы можете просто создать свои собственные рекламные объявления с нуля или использовать один из наших многочисленных шаблонов объявлений, выбрать их таргетинг, выбрать каналы и сайты, на которых вы хотите, чтобы они появлялись, и просмотреть результаты в разделе отчетов. Какой бы вариант вы ни выбрали, вы получите все необходимое для достижения лучших результатов от вашей рекламной кампании в Интернете.
Personyze
personyze.com
Personyze — это комплексный набор инструментов для персонализации, который предоставляет все необходимое для создания привлекательного опыта на вашем веб-сайте и по другим каналам, используя мощное сочетание поведенческого таргетинга, рекомендаций на основе искусственного интеллекта и персонализированной рассылки по электронной почте. Personyze работает на любом веб-сайте независимо от платформы и может интегрироваться с любой CRM, любым сторонним решением электронной почты и любым аналитическим решением, а также поставляется с интеграцией Google Analytics и внутренней аналитикой «из коробки». Первый компонент Personyze — это инструмент динамического таргетинга, который позволяет вам определить сегментацию посетителей и использовать магию Personyze, чтобы показывать им любой контент, который вы можете себе представить, начиная от простых визуальных изменений на сайте и заканчивая целевыми электронными письмами, всплывающими окнами или баннерами. , нацеленный на использование любого поведения или пользовательской переменной, которая доступна технологически, включая поведение на сайте, источник перехода, целевую страницу, интегрированные данные CRM, известные интересы и многое другое. Второй компонент — это динамические рекомендации по продуктам/контенту, генерируемые искусственным интеллектом, которые отображаются в любом месте вашего сайта или в ваших электронных письмах с использованием полностью настраиваемых виджетов отображения. С помощью алгоритма для любой ситуации вы можете объединить индивидуальные и групповые данные, чтобы представить такие рекомендации, как «Самое популярное по интересам пользователей», «Просмотреть еще раз», «Купить снова», «Заброшенная корзина» (по электронной почте или на сайте), «Пополнить запасы», «Последний контент от вас». Любимые авторы и многое другое. Объедините это с возможностью рассылки целевых писем по электронной почте с рекомендациями по контенту/продукту, подробной внутренней аналитикой, отчетами и отслеживанием KPI, A/B-тестированием, и вы получите комплексное решение для персонализации.
ABlyft
ablyft.com
ABlyft — это платформа A/B-тестирования, созданная для разработчиков. Эти функции специально разработаны для опытных пользователей и агентств — невероятно быстрые и сверхгибкие. Если вы привыкли к A/B-тестированию JavaScript и CSS, это ваш инструмент! Любой, кто уже имел дело с веб-экспериментами, знает, что большинство релевантных экспериментов невозможно создать с помощью
Ptengine
ptengine.com
Ptengine — это полноценная платформа для маркетинга и аналитики. Мы помогаем вам по-настоящему понять своих пользователей и принимать меры, персонализируя контент и проводя A/B-тесты. Начать работу можно бесплатно, и все будет готово через несколько минут.
Personizely
personizely.net
Personizely — это набор инструментов конверсионного маркетинга, используемый для максимально эффективного использования каждого посетителя веб-сайта путем сбора его контактной информации, увеличения средней стоимости заказа и увеличения продаж с помощью целевых всплывающих окон. Он упрощает создание всплывающего окна с высокой конверсией благодаря простому в использовании конструктору, который дает вам полную свободу дизайна. Принимая во внимание, что, используя инструмент персонализации веб-сайта, вы можете легко редактировать свой веб-сайт в соответствии с историей активности посетителей, источником рефералов, геолокацией, устройством, стоимостью корзины, историей заказов и многим другим, разделяя веб-сайт на варианты с помощью визуального редактора на сайте.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — это набор инструментов для оптимизации конверсии, созданный для занятых маркетологов. Он предлагает быстрые и простые в использовании решения, которые помогут вам увеличить продажи тремя способами: 1. Умные всплывающие окна электронной коммерции помогут вам быстрее создавать списки, уменьшать количество брошенных корзин и увеличивать продажи электронной коммерции, как никогда раньше. 2. Функции персонализации веб-сайта позволяют легко адаптировать сообщения на вашем веб-сайте и целевой странице кампании к сегментам покупателей, чтобы обеспечить более релевантный и значимый опыт. 3. Простое в использовании A/B-тестирование позволяет быстро настраивать, тестировать и сравнивать эффективность всплывающих окон и персонализированных целевых страниц. Кроме того, вы можете сравнить полные пути покупателя, чтобы оценить влияние на чистую прибыль.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize — это платформа на базе искусственного интеллекта, специализирующаяся на персонализации веб-сайтов и оптимизации коэффициента конверсии. Он предоставляет маркетологам многофункциональное пространство для тестирования, оптимизации и персонализации работы с веб-сайтами. Платформа способна запускать неограниченное количество вариантов, что облегчает быстрое тестирование новых концепций и идей. Используя свою технологию генеративного искусственного интеллекта, он также предлагает решения для писательского тупика, предлагая варианты копирования. Самая сильная сторона Intellimize — это ее способность обеспечивать персонализацию 1:1 с использованием оптимизации искусственного интеллекта. Платформа Intellimize поддерживает широкий спектр отраслей, включая, помимо прочего, SaaS и электронную коммерцию. . Его можно использовать для A/B-тестирования, оптимизации целевой страницы и специальной персонализации для электронной коммерции и операций SaaS. Функция аналитики платформ дает представление о влиянии экспериментов на различные сегменты, помогая пользователям понять влияние их стратегических решений. Примечательной является его способность легко интегрироваться с различными инструментами маркетинга и аналитики. В дополнение к технологии искусственного интеллекта Intellimize предлагает профессиональные услуги, команду по работе с клиентами и управляемую адаптацию. Команда профессиональных услуг расширяет возможности платформы и включает в себя экспертов по стратегическому и аналитическому CRO, которые помогают пользователям достичь своих целей по оптимизации.
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon позволяет брендам улучшать свои продукты и цифровые взаимодействия, предоставляя уникальное решение для оптимизации, которое сочетает в себе функции веб-экспериментирования, экспериментирования с функциями и персонализации на основе искусственного интеллекта в рамках единой связной платформы, удовлетворяющей экспериментальные потребности всех команд. Разработанный для поддержки менеджеров по продуктам, маркетологов и разработчиков с их различными потребностями в экспериментировании и управлении функциями, Kameleoon вписывается в любой технологический стек, имеет более 50 интеграций и имеет возможность реализовать любую индивидуальную интеграцию. Будучи единой платформой, Kameleoon дает командам возможность проводить эксперименты, позволяя им использовать веб-данные для таргетинга, аналитики и активации в серверных тестах, и все это без необходимости участия разработчика. Kameleoon соответствует требованиям HIPAA, GDPR и CCPA и хорошо подходит для жестко регулируемых отраслей, таких как здравоохранение, банковское дело и страхование. Более 1000 компаний среднего и корпоративного размера уже используют многофункциональную и безопасную платформу Kameleoon, полагаясь на высокоточные экспериментальные данные. Команды компаний Toyota, Providence, Direct Line Group, Canada Goose, Loblaw и Cerebral используют Kameleoon. Посетите www.kameleoon.com, чтобы узнать больше.
Testeum
testeum.com
Улучшите удержание пользователей, UX и удобство использования вашего веб-приложения или мобильного приложения. Получите пользовательское тестирование от глобальной сети страстных краудтестеров. Оптимизируйте свое веб-приложение или мобильное приложение для обеспечения безупречной производительности.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный индивидуальный поиск по веб-сайту без дополнительного времени и затрат. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результаты по их поисковым запросам. Решение для веб-сайтов, позволяющее улучшить качество поиска и повысить конверсию. Компания намерена переопределить то, как клиенты перемещаются по веб-сайтам клиентов, с помощью поиска как услуги, который не оставляет камня на камне. Повышайте релевантность в разных средах с помощью индивидуального поиска.
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr — мировой лидер в области онлайн-поведенческой персонализации, искусственного интеллекта и конфиденциальности пользователей, которые позволяют компаниям повышать коэффициенты конверсии и доходы, собирать больше потенциальных клиентов и перенацеливать посетителей с помощью персонализированных рекомендаций во время и после совершения покупок.
WayMore
waymore.io
WayMore — это инновационная универсальная облачная платформа омниканального маркетинга, состоящая из множества различных инструментов, направленных на увеличение продаж и снижение затрат на маркетинг. Высокие технологии платформы основаны на сборе данных, аналитике, автоматизации и цифровом маркетинге. WayMore предназначен для всех предприятий, независимо от отрасли и размера. Простой дизайн платформы упрощает работу пользователя. Как? * Поместите своих клиентов в центр комплексного подхода. * Объедините все ваши источники данных. Анализируйте данные с помощью искусственного интеллекта, чтобы лучше понять свою аудиторию. * Микросегментируйте свою аудиторию, чтобы максимизировать уровень вовлеченности. * Общайтесь с каждым сегментом аудитории, используя правильный канал, в правильный момент и с правильным контентом. * Внедрить автоматизацию, чтобы избежать ручных задач. Почему? * Перспектива превращения приводит к лояльным клиентам. * Экономьте время и усилия.
CustomFit.ai
customfit.ai
CustomFit.ai — любимая среди маркетологов платформа для персонализации веб-сайтов без кода и A/B-тестирования. Он превосходно распознает и адаптирует контент веб-сайта для каждого посетителя, эффективно удваивая коэффициент конверсии. Отличительной особенностью платформы является ее способность предоставлять персонализированный опыт без необходимости сложного программирования или технических знаний. С помощью CustomFit.ai маркетологи могут легко оптимизировать свои веб-сайты и запустить их в эксплуатацию в течение двух минут, что делает его быстрым и эффективным решением для повышения конверсии. CustomFit.ai предоставляет маркетологам интуитивно понятный интерфейс и надежный набор функций. Настройка A/B-тестов, создание динамических вариаций контента и отслеживание показателей производительности в реальном времени упрощаются, что позволяет выполнять быстрые итерации и оптимизацию. Возможности интеллектуальной персонализации платформы гарантируют, что посетители веб-сайта получат персонализированные сообщения, соответствующие их предпочтениям и потребностям, что приводит к значительному увеличению конверсий. CustomFit.ai — это доступное решение, предназначенное для маркетологов всех уровней квалификации, что делает его идеальным выбором для компаний, стремящихся максимизировать производительность веб-сайта и добиться впечатляющих результатов.
Figpii
figpii.com
FigPii — это платформа оптимизации конверсии, которая позволяет вам выявлять проблемные области на вашем сайте и тестировать свои решения, чтобы убедиться, что они увеличивают конверсию. Платформа включает в себя тепловые карты, видеоролики с повторами сеансов, онлайн-опросы и AB-тестирование. Больше конверсий. Более высокий доход. Улучшение качества обслуживания клиентов. Получите полную картину взаимодействия пользователей, устраните разочарование клиентов, запустите тесты и раскройте неиспользованный потенциал дохода вашего веб-сайта.
DevCycle
devcycle.com
DevCycle предоставляет командам разработчиков возможность беспрепятственного управления развертыванием кода и выпуском функций. Наше гибкое и интегрированное решение для управления функциями, специально разработанное для разработчиков, предоставляет командам полный контроль над флагами функций, предотвращая при этом накопление технологического долга. Благодаря нашей масштабируемой и экономичной платформе команды могут сосредоточиться на том, что действительно важно — создании исключительного программного обеспечения, не увязая в сложностях управления функциями. Ранее известная как Taplytics, созданная в Y Combinator в Кремниевой долине как решение для A/B-тестирования и экспериментирования для продуктовых и маркетинговых команд, мы превратились в DevCycle, надежное решение для управления функциями, используемое некоторыми крупнейшими мировыми брендами. Обслуживая миллионы конечных пользователей и проводя миллиарды мероприятий, мы понимаем требования крупномасштабных операций.
PostHog
posthog.com
PostHog — это универсальная платформа с открытым исходным кодом, которая помогает инженерам создавать более качественные продукты. Мы даем возможность командам разработчиков программного обеспечения фиксировать события, выполнять аналитику, записывать сеансы пользователей, проводить эксперименты и развертывать новые функции — и все это на одной платформе. - ДИЗАЙН ЛУЧШЕ: надежная аналитика продуктов. Многовариантные эксперименты A/B. Сегментация пользователей и более 50 интеграций. В PostHog есть все необходимое для создания более качественных продуктов. - СОЗДАВАЙТЕ ЛУЧШЕ: безопасно развертывайте новые функции с помощью флагов функций, устраняйте проблемы с записями сеансов и планируйте новые функции с помощью корреляционного анализа - и все это в PostHog. - РАЗВИВАЙТЕСЬ ЛУЧШЕ: ожидайте SDK, API, конвейеры событий, SQL-подобный синтаксис для глубокого анализа и платформу приложений с открытым исходным кодом. - ЛУЧШЕ МАСШТАБИРУЙТЕ: доступен хостинг в США или ЕС на базе ClickHouse. Все сертифицировано SOC2, готово к GDPR и соответствует требованиям HIPAA. PostHog масштабируется для команд любого размера, а цена зависит от использования. Это полностью открытый исходный код, поэтому вы можете проверять каждую строку кода, вносить предложения или даже создавать надстройки непосредственно поверх продукта, добавляя новые функции и интеграции.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности переключения функций. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско, Калифорния, с офисами в Амстердаме, Нидерландах, Кельне, Германии, Лондоне, Великобритании и Сиднее, Австралия. .
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это платформа для межканального взаимодействия с клиентами, созданная для маркетологов и владельцев продуктов, которые ценят гибкость, а не громоздкую сложность. Мы помогаем потребительским брендам быстро адаптироваться к меняющимся ожиданиям клиентов посредством анализа в режиме реального времени и персонализированных межканальных коммуникаций. MoEngage доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, включая Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom и Airtel. Имея офисы в десяти странах, MoEngage поддерживается Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast и Helion Ventures. Описание продукта: * Межканальный маркетинг Сегментируйте своих клиентов и взаимодействуйте с ними в режиме реального времени через предпочитаемый ими канал в удобное для них время на основе их действий, поведения, атрибутов и предпочтений. MoEngage позволяет вам привлекать клиентов через одиннадцать каналов: ваш веб-сайт, электронную почту, мобильное приложение, SMS, WhatsApp и социальные сети. * Информация о клиентах Перенесите данные о своих клиентах в MoEngage и используйте Sherpa, нашу систему искусственного интеллекта, чтобы получить представление о поведении и предпочтениях клиентов. Легко сегментируйте и привлекайте клиентов с помощью единой панели управления. Всего несколько кликов, и все готово! * Персонализация веб-сайтов и приложений. Порадуйте посетителей вашего веб-сайта и приложения персонализированным контентом, предложениями и рекомендациями, основанными на их предпочтениях, симпатиях, этапах пути и образе жизни. * Оповещения о транзакциях в реальном времени MoEngage Inform предоставляет унифицированную инфраструктуру для управления критическими оповещениями по каналам и поставщикам с помощью единого API.
Leadpages
leadpages.com
Leadpages® — это конструктор веб-сайтов и целевых страниц без кода, предназначенный для того, чтобы помочь малым предприятиям быстро и легко выйти в Интернет. Оснащенная полным набором инструментов для конвертации, платформа упрощает процесс привлечения потенциальных клиентов, позволяя вам масштабировать и развивать свой онлайн-бизнес. Независимо от того, являетесь ли вы технически подкованным маркетологом или новичком в веб-дизайне, Leadpages поможет вам создать присутствие в Интернете, которое понравится вам и вашей аудитории. Компания Leadpages, пользующаяся доверием с 2013 года, опирается на команду лидеров конверсионного маркетинга, а также на самую дружелюбную команду технической поддержки на планете. Почему стоит выбрать Leadpages для построения своего онлайн-бизнеса? Потому что вам нужен веб-сайт, который будет работать на ваш бизнес и работать так же усердно, как и вы. С Leadpages каждая публикуемая вами страница тщательно оптимизируется для сбора потенциальных клиентов и закрытия продаж. Никаких сложностей и технических навыков не требуется. Просто выберите шаблон профессионального дизайна, используйте Drag & Drop Builder, чтобы сделать его своим, нажмите «Опубликовать», а затем поделитесь им со всем миром.
Howuku
howuku.com
Howuku — это решение для анализа поведения, которое помогает стартапам получать ценные отзывы и информацию от клиентов с помощью тепловых карт, AB-тестирования и опросов. Он помогает маркетологам оценивать поведение клиентов посредством визуального представления того, где они нажимают и прокручивают веб-сайт. A/B-тестирование позволяет командам улучшить взаимодействие с контентом и выявить неэффективные страницы. Владельцы продуктов могут получать обратную связь в режиме реального времени, сравнивать эффективность на нескольких устройствах, определять ключевые сегменты пользователей и наблюдать за вниманием пользователей для оптимизации маркетинговой стратегии.
GrowthBook
growthbook.io
GrowthBook — самая популярная платформа с открытым исходным кодом для экспериментов и пометки функций. GrowthBook, созданная в 2021 году, представляет собой современную и легко настраиваемую платформу, которая работает с вашими уникальными потребностями и структурами данных. Получите всю мощь собственной платформы без необходимости создавать ее самостоятельно. GrowthBook включает высокопроизводительные SDK на большинстве популярных языков для флагов функций и спроектирован так, чтобы не находиться на критическом пути рендеринга. Наша платформа A/B-тестирования использует существующее хранилище данных и может быть полностью настроена в соответствии с вашими потребностями в данных. Мы поддерживаем большинство популярных инструментов отслеживания событий, а также индивидуальную поддержку большинства хранилищ данных — мы даже поддерживаем Mixpanel и Google Analytics. Никакого черного ящика! Получите полную прозрачность своих данных, просматривайте запросы и даже экспортируйте их в блокноты Jupyter.
Flagsmith
flagsmith.com
Флаг функции и служба удаленной настройки. Выпускайте функции с уверенностью; управлять флагами функций в веб-, мобильных и серверных приложениях. Используйте наш размещенный API, разверните его в собственном частном облаке или запустите локально.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное комплексное программное обеспечение CRM для маркетинга, продаж и поддержки №1 в мире, поддерживающее более 29 500 растущих компаний по всему миру. EngageBay помогает компаниям привлекать, вовлекать, развивать посетителей сайта, превращать их в счастливых клиентов и развивать свой бизнес в 5 и более раз. EngageBay предлагает множество функций, включая: - Простую и мощную CRM-систему «все в одном» - Простое в использовании программное обеспечение для автоматизации маркетинга - Маркетинг по электронной почте - Бесплатное программное обеспечение для живого чата - Мощное программное обеспечение службы поддержки - Последовательности электронной почты - Целевые страницы - Веб-формы для привлечения потенциальных клиентов в Интернете - Обзор клиентов на 360 градусов в отделах маркетинга, продаж и поддержки - Программное обеспечение для планирования встреч - Программное обеспечение для управления контактами - Бесплатное программное обеспечение CRM и многое другое.
Proof
useproof.com
Доказано, что добавление Proof в вашу маркетинговую воронку повышает доверие посетителей, повышает срочность и увеличивает конверсию на 10–15 % на страницу.
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels — одна из самых популярных в мире онлайн-платформ для воронок продаж, где пользователи могут быстро и легко создавать красивые страницы продаж, которые превращают посетителей в потенциальных клиентов и платящих клиентов. Никакого опыта в области технологий, дизайна или программирования не требуется. Сотни готовых к использованию шаблонов всегда под рукой. Или настройте свои собственные воронки. Clickfunnels поставляется с обучением, учебными пособиями и удобной интеграцией сторонних приложений, электронной почты и платежей. Пользователи построили рабочие воронки всего за 10 минут!
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat — технологическая компания, предоставляющая данные и аналитику глобальным издателям. Компания была основана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. Компания «Программное обеспечение как услуга» (SaaS) интегрирует код в веб-сайты издателей, медиа-компаний и новостных организаций для отслеживания пользователей с целью монетизации показателей вовлеченности аудитории и лояльности, чтобы они могли принимать решения о контенте для публикации и продвижения на своих веб-сайтах. . В августе 2010 года компания была выделена из Betaworks в отдельное предприятие. Chartbeat хвалили и критиковали как альтернативу Google Analytics для получения данных в реальном времени.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, позволяющее брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Discovery, предлагающий поиск и мерчандайзинг на основе искусственного интеллекта; Контент, предлагающий безголовую CMS; и Engagement, предлагающие ведущие решения CDP и автоматизации маркетинга. Вместе эти решения сочетают в себе возможности унифицированных данных о клиентах и продуктах со скоростью и масштабом оптимизации с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая приносящий доход опыт цифровой коммерции, который конвертируется на любом канале и в каждом путешествии. Bloomreach обслуживает более 850 мировых брендов, включая Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München и Marks & Spencer. Для получения дополнительной информации посетите Bloomreach.com. (Exponea была приобретена Bloomreach в 2021 году.)
Apptimize
apptimize.com
Apptimize, компания-дирижабль, помогает брендам быстро проводить итерации, чтобы обеспечить потрясающий пользовательский опыт по всем своим цифровым каналам с помощью A/B-тестирования и управления выпуском функций с использованием мобильных устройств. Поскольку Apptimize создан для мобильных устройств, мы имеем особые возможности для быстрого развития, решения сложных инженерных задач и размышления о пользовательском опыте с учетом уникальных пользователей. Наши пользователи чрезвычайно изобретательны и умны. Мы позволяем им внедрять инновации быстро, легко и дешево, устраняя барьеры и риски, чтобы они могли создавать более качественные приложения для своих пользователей. Мы считаем, что экспериментирование — это ключ к открытию истины. В Apptimize мы постоянно подвергаем сомнению свои убеждения и любим получать обратную связь.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica — это доступный и надежный (да, это возможно) универсальный инструмент аналитики мобильных приложений, который обеспечивает всесторонний анализ поведения пользователей вашего мобильного приложения, доходов от приложений, кампаний по привлечению мобильных устройств и статистики сбоев. Запущенный в 2013 году, он позволяет более чем 60 000 мобильных приложений, таких как Azur Games, METRO, Burger King, Brave Stars по всему миру, находить полезную информацию и максимизировать доход от своих приложений. AppMetrica используется командами по привлечению пользователей, менеджерами по продуктам, менеджерами по доходам и экспертами по аналитике в различных отраслях. Зачем переходить на AppMetrica: - Вам нужно больше функциональности от вашего текущего инструмента аналитики продуктов, т. е. воронки, сегментация и данные на уровне пользователя. – Вы расширяете свои кампании по привлечению пользователей за пределы Google Рекламы и нуждаетесь в MMP. - Ваша текущая продуктовая аналитика или MMP слишком дорога. – Вы перегружены данными и хотите получить простой способ получить информацию для развития вашего приложения. - Вы цените качественную поддержку 24/7. Ведь не нужно переключаться, можно использовать AppMetrica как альтернативный источник истины. Просто создайте бесплатную учетную запись. Для получения дополнительной информации посетите: https://appmetrica.com
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального времени.
Algolia
algolia.com
Algolia — единственная в мире комплексная платформа для поиска и обнаружения ИИ. Наши инженеры изобрели революционное использование искусственного интеллекта для значительного улучшения поиска и обнаружения. Наша запатентованная технология NeuralSearch сочетает в себе векторную обработку естественного языка и сопоставление ключевых слов в одном API. Algolia обрабатывает 1,75 триллиона поисковых запросов в год или более 30 миллиардов в неделю, позволяя более чем 17 000 клиентам в более чем 150 странах создавать молниеносно быстрый и релевантный поиск и возможности для своих пользователей в приложениях и/или онлайн-посетителей (используя любой веб-сайт, мобильное или голосовое устройство) — мгновенно и в большом масштабе отображая желаемый контент. Чтобы узнать больше, посетите www.algolia.com.
WebinarJam
home.webinarjam.com
Увеличьте свои продажи и посещаемость с помощью единственной системы вебинаров, которая обеспечивает полную прямую трансляцию от регистрации до повтора. WebinarJam имеет больше функций, не требует загрузки и является самым значительным улучшением Live Casting, Event Streaming и Webinar Broadcasting, когда-либо выпущенных для публики. Нам доверяют более 50 000 клиентов.
Kartra
home.kartra.com
Картра — это больше, чем просто платформа; это партнер на вашем пути к предпринимательству, предоставляющий все: от высококонверсионных целевых страниц и веб-сайтов до сложных решений для электронного маркетинга, членских сайтов и многого другого. Платформа Kartra создана для стимулирования продаж и предлагает мощное универсальное решение, которое упрощает процессы цифрового маркетинга и продаж, позволяя вам сосредоточиться на том, что вы делаете лучше всего — создании и донесении ценности для вашей аудитории. * Создавайте с легкостью: привлекайте свою аудиторию с помощью увлекательных веб-сайтов, видеороликов и вебинаров. Предлагайте преобразующее членство или онлайн-курсы и управляйте своим расписанием и выставлением счетов с помощью интегрированных инструментов. * Рынок с точностью: Расширьте свой охват, используя передовые методы захвата потенциальных клиентов, и развивайте своих потенциальных клиентов с помощью целевых кампаний и воронок. Эффективно сообщайте о своих предложениях по электронной почте или SMS и обрабатывайте платежи с помощью настраиваемых касс. * Масштабируйте свое видение: используйте расширенные теги и сообщения на основе поведения, чтобы усовершенствовать свои маркетинговые стратегии. Автоматизируйте свой рост и принимайте обоснованные решения с помощью углубленной аналитики.
Crazy Egg
crazyegg.com
Используйте Crazy Egg, чтобы узнать, что популярно, а что нет, а также узнать, что делают ваши посетители с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи, опросы, A/B-тестирование и многое другое.
Convert.com
convert.com
Программное обеспечение для A/B-тестирования Convert.com — лучшее решение для агентств и компаний электронной коммерции, которые фокусируются на оптимизации коэффициента конверсии с помощью программного обеспечения для A/B-тестирования, программного обеспечения для многомерного тестирования или программного обеспечения для сплит-тестирования.
Justuno
justuno.com
Набор инструментов конверсии Justuno включает в себя захват потенциальных клиентов (SMS и электронная почта), предложения выхода, отказ от корзины, баннеры, рекомендации по продуктам и многое другое, чтобы создать идеальный путь конверсии, который доставляет правильное сообщение нужному покупателю в нужное время. - Собирайте больше нулевых и собственных данных и передавайте их в существующие маркетинговые инструменты (у нас есть более 100 интеграций, и их количество растет). - Ведущий в отрасли захват потенциальных клиентов по электронной почте и SMS (в два этапа, нажатием на текст и т. д.) для оптимального роста. - Более 80 расширенных правил таргетинга, включая геотаргетинг (вплоть до почтового индекса), намерение выхода, содержимое корзины, источник трафика и многое другое. - Запускайте A/B-тесты для оптимизации кампаний. - Используйте рекомендации по продуктам в любом месте вашего сайта, включая дополнительные продажи, перекрестные продажи, бестселлеры, недавно просмотренные и многое другое. Получите доступ к предварительно созданной библиотеке шаблонов, содержащей более 200 дизайнов от ведущих партнеров отрасли и нас самих, чтобы немедленно приступить к работе. Ищете больше? - Увеличьте среднюю стоимость заказа: с помощью динамических баннеров о доставке, рекомендаций в корзине/оформлении заказа и т. д. - Мониторинг производительности в реальном времени: аналитическая панель Justuno в режиме реального времени показывает полезную информацию, позволяющую поддерживать ваши кампании в лучшем виде - Увеличьте списки адресов электронной почты и SMS: Интеграция Justuno с ведущими в отрасли SMS и ESP позволяет одновременно отправлять подписки по электронной почте и SMS на ваши платформы, а также создавать двухэтапные формы для потенциальных клиентов, использовать подписку для отправки текстовых сообщений на мобильных устройствах и многое другое. - Создайте удобный для мобильных устройств интерфейс: привлекайте больше посетителей вашего мобильного веб-сайта с помощью оптимизированных мобильных рекламных акций, соответствующих лучшим практикам Google. - Улучшенная рентабельность инвестиций в платную рекламу: функции синхронизации аудитории Justuno ежечасно синхронизируют ваши списки подписчиков для актуального повторного таргетинга и поиска потенциальных клиентов. максимизировать эффективность кампании - Скрытые поля: собирайте дополнительную информацию от посетителей, такую как информация UTM, IP-адрес, первый URL-адрес, использованный код купона и т. д.). Объедините это с возможностью подписки для максимальной персонализации автоматизированных процессов. - Ищете решение для своего безголового магазина? Justuno поддерживает автономные веб-сайты для брендов, которым необходимо создать максимально удобный интерфейс. Свяжитесь с нами для получения подробной информации!
Plerdy
plerdy.com
Инструменты Plerdy CRO, SEO и A/B-тестирования — комплексный пакет для повышения конверсии, улучшения пользовательского опыта и оптимизации работы вашего интернет-магазина. 🚀 Инструмент A/B-тестирования Представляем бесплатный инструмент A/B-тестирования от Plerdy, тщательно разработанный для электронной коммерции и онлайн-бизнеса с целью повышения качества обслуживания пользователей и повышения конверсии. Легко настраивайте, выполняйте и анализируйте A/B-тесты для принятия решений на основе данных. Наблюдайте за результатами в режиме реального времени и получайте полезную информацию для оптимизации вашего веб-сайта. 🌟 Варианты использования — https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 Раскройте весь потенциал своего веб-сайта с помощью Plerdy. От анализа источников трафика, отслеживания глубины прокрутки до выявления наиболее интерактивных элементов на вашем сайте и решения проблем с удобством использования — Plerdy — ваше универсальное решение. 🔥 Тепловые карты Расширьте возможности своей стратегии с помощью динамических тепловых карт Plerdy. Фиксируйте поведение пользователя в режиме реального времени, включая глубину прокрутки, наведение курсора, выбор текста и многое другое. Разбивайте данные по источникам трафика или устройствам и принимайте обоснованные решения для повышения удобства использования и вовлеченности. 💬 Всплывающие формы и NPS Используйте универсальные всплывающие формы Plerdy для сбора отзывов, информирования клиентов или сбора потенциальных клиентов. Благодаря более чем 25 параметрам настройки адаптируйте свои сообщения к конкретным сегментам аудитории и оптимизируйте взаимодействие. 🔍 SEO Checker Улучшите свой SEO без влияния на нагрузку на сайт. SEO Checker от Plerdy предоставляет ежедневный автоматический анализ, подробные отчеты и информацию на основе алгоритма индексации Google Mobile First для повышения видимости и производительности вашего сайта. 🎥 Повтор сеанса Погрузитесь глубже в шаблоны навигации пользователя с помощью повтора сеанса Plerdy. Сегментируйте записи по каналам трафика или устройствам, маркируйте видео и находите скрытую информацию для оптимизации пути пользователя. 📊 Коэффициент конверсии и события Никогда не пропустите ни одного события благодаря автоматическому отслеживанию Plerdy. Создавайте воронки конверсии, анализируйте точки ухода пользователей и оптимизируйте путь для повышения конверсий. 💼 Эффективность продаж (отслеживание электронной коммерции) Улучшите свою стратегию электронной коммерции с помощью аналитики эффективности продаж Plerdy. Анализируйте взаимодействие продуктов, выявляйте неработающие товары и адаптируйте свои предложения для максимизации продаж и прибыльности. 🛠 Настройка и интеграция Plerdy легко настраивается и легко интегрируется с существующей экосистемой, обеспечивая плавный и эффективный процесс оптимизации. Отправьтесь в путь плавной оптимизации и повышения производительности вместе с Plerdy. Ваш путь к повышению конверсии, пользовательскому опыту и SEO находится всего в одном клике. Исследуйте, экспериментируйте и совершенствуйтесь! ✨
UserWise
userwise.io
UserWise — это самый продвинутый движок LiveOps, доступный для игр, позволяющий студиям удерживать своих игроков на всю жизнь. UserWise дает вам всю мощь благодаря расширенным инструментам сегментации, интуитивно понятному календарю живых операций, визуальному конструктору кампаний и настраиваемым платформам.
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