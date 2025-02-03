Программное обеспечение для A/B-тестирования - Самые популярные приложения - Сингапур

Personyze

personyze.com

Personyze — это комплексный набор инструментов для персонализации, который предоставляет все необходимое для создания привлекательного опыта на вашем веб-сайте и по другим каналам, используя мощное сочетание поведенческого таргетинга, рекомендаций на основе искусственного интеллекта и персонализированной рассылки по электронной почте. Personyze работает на любом веб-сайте независимо от платформы и может интегрироваться с любой CRM, любым сторонним решением электронной почты и любым аналитическим решением, а также поставляется с интеграцией Google Analytics и внутренней аналитикой «из коробки». Первый компонент Personyze — это инструмент динамического таргетинга, который позволяет вам определить сегментацию посетителей и использовать магию Personyze, чтобы показывать им любой контент, который вы можете себе представить, начиная от простых визуальных изменений на сайте и заканчивая целевыми электронными письмами, всплывающими окнами или баннерами. , нацеленный на использование любого поведения или пользовательской переменной, которая доступна технологически, включая поведение на сайте, источник перехода, целевую страницу, интегрированные данные CRM, известные интересы и многое другое. Второй компонент — это динамические рекомендации по продуктам/контенту, генерируемые искусственным интеллектом, которые отображаются в любом месте вашего сайта или в ваших электронных письмах с использованием полностью настраиваемых виджетов отображения. С помощью алгоритма для любой ситуации вы можете объединить индивидуальные и групповые данные, чтобы представить такие рекомендации, как «Самое популярное по интересам пользователей», «Просмотреть еще раз», «Купить снова», «Заброшенная корзина» (по электронной почте или на сайте), «Пополнить запасы», «Последний контент от вас». Любимые авторы и многое другое. Объедините это с возможностью рассылки целевых писем по электронной почте с рекомендациями по контенту/продукту, подробной внутренней аналитикой, отчетами и отслеживанием KPI, A/B-тестированием, и вы получите комплексное решение для персонализации.