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409A Служба поставщиков оценок - Самые популярные приложения - Сен-Бартелеми

Поставщики оценок 409A создают отчеты, которые устанавливают справедливую рыночную стоимость обыкновенных акций компании. По запросу эти поставщики собирают команду аналитиков для оценки стоимости организации путем изучения ее финансовых данных. Такие отчеты особенно полезны для стартапов, рассматривающих возможность выпуска опционов на акции для сотрудников, инвесторов и подрядчиков. Оценка 409A обязательна по закону для обеспечения соблюдения федеральных налоговых правил, защищая компании от потенциальных налоговых штрафов. Если компания получает дополнительное финансирование после первоначальной оценки, первоначальная отчитывающаяся фирма несет ответственность за ее обновление для обеспечения точности. Кроме того, поставщики оценок 409A часто предоставляют предприятиям дополнительные налоговые услуги.

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Готовые к аудиту оценки, быстро Оценки от профессионалов, которые выполнили больше 409A, чем кто-либо в отрасли. Carta — ведущий независимый поставщик услуг 409A для частных сценических компаний любого размера. Обладая более чем 60 000 профессиональными оценками, Carta располагает крупнейшим набором...

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