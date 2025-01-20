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401(к) Программное обеспечение - Самые популярные приложения - Румыния
Программное обеспечение 401(k) позволяет организациям предлагать пенсионные планы для своих сотрудников и управлять ими, обеспечивая при этом соблюдение государственных постановлений. Эти платформы используются для разработки пенсионного плана компании, выбора вариантов инвестирования, адаптации сотрудников, управления взносами и отслеживания участия сотрудников через административную панель. Они также предоставляют сотрудникам интерфейс для управления своими взносами, принятия инвестиционных решений и выполнения таких действий, как пролонгации, кредиты и распределения. В отличие от пенсионных планов, которые финансируются работодателем и обеспечивают гарантированное ежемесячное пособие при выходе на пенсию, планы 401(k) предполагают взносы сотрудников и позволяют сотрудникам контролировать свои инвестиции.
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Betterment
betterment.com
Управлять формой 401(k) непросто. Вот почему Betterment at Work позволяет работодателям легко предлагать высококачественную форму 401 (k). От постоянной административной поддержки и управления инвестициями, разработки индивидуального плана и оптимизированной интеграции расчета заработной платы — мы делаем всю тяжелую работу, поэтому вам не придется это делать. Предоставьте своим сотрудникам доступ к простому в использовании и мощному решению для инвестирования и пенсионных накоплений с настраиваемыми портфелями Betterment at Work, персонализированными финансовыми рекомендациями, возможностью подключения к внешним счетам и различным дополнительным инструментам для создания богатства, сбережений и инвестирования - все это доступно. через наше мобильное приложение. Благодаря Betterment at Work ваша форма 401(k) также может быть дополнена новыми функциями, такими как предложение соответствия 401(k) по платежам по студенческому кредиту, а также дополнительными финансовыми преимуществами, такими как управление студенческими ссудами, 529 сбережений на образование и финансовое обучение 1:1. преимущества*. Благодаря современному сочетанию 401(k) и пособий по финансовому оздоровлению, а также доступному образованию и инструментам Betterment at Work может помочь вам привлечь и удержать счастливых сотрудников, одновременно предоставляя льготы, необходимые им для достижения своих финансовых целей. *Управление студенческими кредитами компанией Betterment at Work («SLM») предоставляется в партнерстве со Spinwheel. 529 учетных записей и их планы хранятся и управляются администраторами и менеджерами программ за пределами Betterment. Услуги SLM, 529 и финансового коучинга доступны только в составе пакетного предложения с Betterment 401(k) в тарифном плане Pro или Flagship; За использование в плане Pro взимается дополнительная плата, услуги недоступны в плане Essential.
Guideline
guideline.com
Планы 401(k) с полным спектром услуг Guideline позволяют малым предприятиям проще и доступнее предлагать своим сотрудникам пенсионные пособия, которых они заслуживают.
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest Inc. — это доступный поставщик услуг с полным спектром услуг по программам 401(k) и 403(b), который стремится облегчить малым и средним предприятиям помощь своим сотрудникам в инвестировании средств на пенсию. Компания Human Interest, основанная в 2015 году со штаб-квартирой в Сан-Франциско, помогает сотрудникам всех сфер деятельности получить доступ к пенсионным пособиям и пути к финансовой независимости. Наше решение направлено на то, чтобы компании могли предлагать высококачественные формы 401(k) как часть конкурентного пакета льгот, не создавая при этом огромного административного бремени для отдела кадров. Работодатели могут настроить план 401(k) и управлять им полностью онлайн, а также облегчить сотрудникам управление своими пенсионными выплатами. * Доступно для соответствующих критериям участников, имеющих доход в размере 60 000 долларов США или меньше и вносящих не менее 8% с каждой зарплаты в соответствующий план в течение 12-месячного периода. Отправьте форму для получения награды. Минимальная награда составляет 100 долларов США, максимальная — 250 долларов США. См. дополнительные требования (humaninterest.com/legal/cashback-terms) и подробности программы (humaninterest.com/solutions/kickstart). Эту программу администрирует и предлагает регистратор Human Interest Inc.
Vestwell
vestwell.com
Vestwell — это совершенно новый вид цифровой пенсионной платформы, меняющий способы предложения и администрирования планов в интересах консультантов, работодателей и сотрудников.
Tantify
tantify.com
Tantify — американская компания с более чем 7-летним опытом работы в цифровом маркетинге. Он специализируется на предоставлении профессионалам в сфере недвижимости первоклассных услуг визуального маркетинга. Миссия Tantify — трансформировать цифровой маркетинг недвижимости посредством целостного подхода к созданию выдающихся услуг виртуальной сцены и 3D-рендеринга. Услуги Tantify включают в себя: * Виртуальная сцена: превращайте пустые фотографии в изысканные изображения, заменяйте старую мебель, ремонтируйте или стройте недвижимость с нуля или организуйте полностью захватывающие 3D-туры. * Архитектурная 3D-рендеринг: высококачественные услуги 3D-рендеринга позволяют специалистам по недвижимости демонстрировать свою недвижимость потрясающим и фотореалистичным способом, что облегчает покупателям визуализацию пространства. * Фотография недвижимости: опытные фотографы фиксируют красоту недвижимости, подчеркивая ее лучшие особенности и создавая привлекательную атмосферу для потенциальных покупателей. * Видеосъемка: компания предлагает видеоуслуги по недвижимости, позволяющие продемонстрировать недвижимость в движении и обеспечить захватывающий опыт для потенциальных покупателей. Tantify гордится тем, что предоставляет удобную платформу, которая делает процесс заказа простым и удобным. Его команда поддержки рада помочь вам начать работу с виртуальными постановками, а программа лояльности позволяет клиентам увеличивать свои персональные скидки и следить за специальными предложениями.