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401(к) Программное обеспечение - Самые популярные приложения - Монтсеррат
Программное обеспечение 401(k) позволяет организациям предлагать пенсионные планы для своих сотрудников и управлять ими, обеспечивая при этом соблюдение государственных постановлений. Эти платформы используются для разработки пенсионного плана компании, выбора вариантов инвестирования, адаптации сотрудников, управления взносами и отслеживания участия сотрудников через административную панель. Они также предоставляют сотрудникам интерфейс для управления своими взносами, принятия инвестиционных решений и выполнения таких действий, как пролонгации, кредиты и распределения. В отличие от пенсионных планов, которые финансируются работодателем и обеспечивают гарантированное ежемесячное пособие при выходе на пенсию, планы 401(k) предполагают взносы сотрудников и позволяют сотрудникам контролировать свои инвестиции.
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Betterment
betterment.com
Управлять формой 401(k) непросто. Вот почему Betterment at Work позволяет работодателям легко предлагать высококачественную форму 401 (k). От постоянной административной поддержки и управления инвестициями, разработки индивидуального плана и оптимизированной интеграции расчета заработной платы — мы ...
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest Inc. — это доступный поставщик услуг с полным спектром услуг по программам 401(k) и 403(b), который стремится облегчить малым и средним предприятиям помощь своим сотрудникам в инвестировании средств на пенсию. Компания Human Interest, основанная в 2015 году со штаб-квартирой в Сан-Фра...
Vestwell
vestwell.com
Vestwell — это совершенно новый вид цифровой пенсионной платформы, меняющий способы предложения и администрирования планов в интересах консультантов, работодателей и сотрудников.
Guideline
guideline.com
Планы 401(k) с полным спектром услуг Guideline позволяют малым предприятиям проще и доступнее предлагать своим сотрудникам пенсионные пособия, которых они заслуживают.
Tantify
tantify.com
Tantify — это виртуальная компания, предоставляющая превосходную визуализацию и простую в использовании платформу.