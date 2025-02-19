3PL-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Чад

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение сторонней логистики (3PL) выполняет аутсорсинговые функции цепочки поставок, такие как транспортировка и складирование. Для компаний, не имеющих собственных складов или автопарков, 3PL-провайдеры могут управлять этими услугами от их имени. Это программное обеспечение позволяет 3PL-провайдерам планировать, планировать и контролировать операции цепочки поставок для своих клиентов, которые также имеют доступ к системе для обеспечения большей прозрачности. Некоторые программные решения 3PL созданы специально для аутсорсинга, другие могут использоваться как 3PL-провайдерами, так и компаниями, управляющими собственной цепочкой поставок внутри компании. Программное обеспечение 3PL, интегрированное в более широкий пакет управления цепочками поставок компании, работает совместно с системами управления транспортировкой и складами. Кроме того, с развитием электронной коммерции программное обеспечение 3PL все чаще нуждается в интеграции с платформами электронной коммерции.
Отправить новое приложение
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — это простой бизнес-инструмент, который решает проблемы управления запасами бренда и объединяет все каналы электронной коммерции и оптовых продаж в один централизованный центр. Интегрируйте, оптимизируйте и плавно масштабируйте свой бренд по затратам, которые оставляют бюджет вашего банка на другие нужды. Приходите в штаб-квартиру Blastramp, прежде чем принимать какие-либо решения по своему омниканальному решению для управления заказами и запасами. Мы стремимся совершить гигантский скачок в развитии бренда! ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Создано для небольшого, но растущего бренда с несколькими каналами продаж. - Надежные функции управления запасами и заказами. - Централизованный центр управляет всем жизненным циклом от заказа на заводе до управления возвратами. - Функции CRM, ориентированные на заказы, консолидируют связь между персоналом бренда, поставщиками, торговыми представителями, 3PL/складом и клиентами. - Простая структура ценообразования (без скрытых платежей) ИНТЕГРАЦИИ: ERP - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) ИНТЕГРАЦИИ: ЭКОТОРГОВЛЯ И ОПТОВАЯ ПРОДАЖА - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor ИНТЕГРАЦИИ: УЧЕТ И POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Desktop ИНТЕГРАЦИЯ: ДОСТАВКА И ВЫПОЛНЕНИЕ - ShipStation - ИНТЕГРАЦИЯ 2Ship: ПАРТНЕРЫ 3PL - Logiwa - Выполнение AMS - Выполнение NRI - Выполнение Verde
Zenventory
zenventory.com
Zenventory принесет вам больше пользы, чем любое другое решение на рынке. Эта удобная платформа позволяет легко управлять запасами, выполнять заказы и осуществлять доставку. Каждый план включает неограниченное количество пользователей — насколько это круто? Объедините свою электронную коммерцию, бухгалтерский учет, склад и доставку под одной крышей с помощью нашего универсального решения. Адаптируйте Zenventory в соответствии с вашими уникальными потребностями при поддержке нашей отзывчивой команды поддержки. Лучшая часть? Техническая помощь включена во все подписки. Давайте упростим ваш бизнес вместе!
OneRail
onerail.com
OneRail — это ведущее омниканальное решение для выполнения заказов, сочетающее лучшее в своем классе программное обеспечение с логистикой как услугой, обеспечивающей надежность и скорость, помогая предприятиям выполнить свои обещания по доставке. Благодаря сети из 12 миллионов водителей, подключенной в режиме реального времени, OneRail подбирает правильный автомобиль для правильной доставки, что позволяет брендам снизить расходы и увеличить возможности для быстрого масштабирования своего бизнеса. При таком подходе «люди плюс платформа» в США работает круглосуточная команда по работе с исключениями, которая обеспечивает своевременную доставку на 99 %. OneRail недавно был включен в список лучших рабочих мест 2023 года по версии журнала Inc., занял 23-е место в списке лучших стартап-работодателей Америки по версии Forbes и 48-е место в рейтинге Inc. 5000. Чтобы узнать больше об OneRail, посетите OneRail.com.
KleverCargo
klevercargo.com
КлеверКарго — это веб-платформа, объединяющая судоходные и транспортные компании, склады и тех, кто нуждается в их услугах. Платформа для поиска партнеров по логистическому обмену в режиме реального времени, которая обеспечивает быстрое бронирование B2B, интегрированное оформление документов и неограниченный доступ на любом устройстве.
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote — это интеллектуальная складская платформа, предоставляющая гибкие и полностью управляемые решения для быстрорастущих компаний.
It's here
itshere.com
Конечно, Амир. Вот обновленный ответ, включающий прозрачность и оптимизацию цепочки поставок: It's Here Delivery — ведущая компания-разработчик программного обеспечения, специализирующаяся на технологиях цепочки поставок. Мы предлагаем комплексную платформу «все в одном», предназначенную для оптимизации операций предприятий электронной коммерции, 3PL-компаний, дистрибьюторов и тех, кто занимается доставкой последней мили. Наши решения включают расширенное управление складами, оптимизацию доставки, управление дистрибуцией, прозрачность цепочки поставок и автоматическое планирование встреч. Благодаря бесшовной интеграции API наша платформа повышает эффективность, оптимизирует операции цепочки поставок и снижает затраты для наших клиентов.
Fulfillrite
fulfillrite.com
Имя, которому доверяют больше всего при выполнении заказов. Повысьте удовлетворенность клиентов и быстрее масштабируйте свой бизнес с партнером по логистике, который ощущается как продолжение вашей команды. Услуги включают доставку в тот же день, отслеживание заказов и запасов в реальном времени, специализированное обслуживание клиентов и скидки в зависимости от объема.
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP упрощает логистику с помощью одного входа для управления всеми перевозками, включая управление входящими и исходящими грузами для посылок, LTL, TL, морских и международных авиаперевозок. FreightPOP предлагает бесшовную интеграцию с вашим текущим технологическим стеком (ERP, WMS, CRM) и легко настраивается в соответствии с ВАШИМИ существующими рабочими процессами и процессами без многомесячной адаптации. Благодаря подключению к более чем 300 перевозчикам, ERP, WMS и рынкам тарифов можно легко получить лучшие тарифы и оптимизировать процессы доставки. Лучшая в своем классе поддержка клиентов — доступна через чат, электронную почту и телефон. Ему доверяют такие пользователи, как Forever21, NewEgg, Toshiba и крупнейшие мировые автопроизводители.
Shipwell
shipwell.com
Платформа TMS Shipwell — это комплексное решение для управления транспортировкой, которое помогает предприятиям любого размера оптимизировать свои операции по доставке, сократить расходы и повысить эффективность. С помощью TMS Shipwell компании могут управлять всеми видами транспорта, включая автомобильные, железнодорожные, воздушные и морские, на единой платформе, обеспечивая единое представление о своей цепочке поставок. Платформа TMS Shipwell предлагает широкий спектр функций, в том числе: Управление операторами связи: легко управлять и выбирать операторов связи из обширной сети операторов связи на основе их тарифов, пропускной способности и уровня обслуживания. Оптимизация маршрута. Оптимизируйте маршруты доставки на основе различных критериев, таких как стоимость, время доставки и требования к доставке. Видимость отправлений: получайте информацию о своих отправлениях в режиме реального времени, от получения до доставки, и отслеживайте поставки всеми видами транспорта. Аудит и оплата грузовых перевозок: автоматизируйте проверку счетов за грузовые перевозки и процесс их оплаты, гарантируя точное выставление счетов и снижая риск завышения стоимости. Отчетность и аналитика. Получите доступ к комплексной отчетности и аналитике для мониторинга расходов на транспортировку, эффективности работы перевозчиков и других ключевых показателей. Платформа TMS Shipwell также обладает широкими возможностями настройки, что позволяет предприятиям адаптировать ее к своим конкретным потребностям и интегрировать с существующими системами, такими как WMS и ERP. С помощью платформы TMS Shipwell компании могут: Повысить эффективность: автоматизировать ручные процессы, уменьшить количество ошибок и оптимизировать маршруты, что приводит к более быстрым и эффективным операциям доставки. Сократите расходы. Оптимизируйте выбор перевозчика, уменьшите количество ошибок при доставке, а также автоматизируйте проверку и оплату грузов, что приведет к снижению транспортных расходов. Повышение прозрачности: получите видимость в режиме реального времени обо всех поставках по всем видам транспорта, обеспечивая больший контроль и прозрачность цепочки поставок.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket — это ERP-система для автотранспортных компаний. Rose Rocket — это отмеченная наградами универсальная система управления транспортировкой (TMS) №1, которая помогает тысячам автотранспортных и логистических компаний (брокеров, перевозчиков и грузоотправителей) оптимизировать и автоматизировать свой бизнес. Rose Rocket — это программное обеспечение для управления транспортировкой (TMS), которое выбирают Unigroup, United Van Lines, Gulf Relay, Canada Cartage, Mayflower и тысячи других, чтобы максимизировать доходы и эффективность заказов, предлагать своим клиентам лучшие тарифы, бесперебойную отправку, максимизировать отслеживание ELD. и прозрачность отслеживания, минимизируйте время получения денежных средств и безопасную интеграцию с существующими интеграциями рабочих процессов.
Shipedge
shipedge.com
Shipege - это модульное и масштабируемое решение для автоматизации сложных операций электронной коммерции. Shipedge полностью веб-сайт, а его основными модулями являются системы управления заказами и управления складами для автоматизации операций электронной коммерции. Мы помогаем компаниям создавать эффективное выполнение заказа, управляя одним или несколькими складом (сети выполнения). Другие модули включают возвраты и обмены, многослойную доставку, управление поставками, многоканальные интеграции, маршрутизацию заказа, биллинг 3PL, мобильные приложения WMS и многое другое. Решение Shipedge's Management (OMS) соединяет все возможные источники запасов со многими онлайн -каналами продажи. Shipedge маршрутирует заказы в лучшее место для инвентаря, решая между доставкой или питанием магазина, центрами выполнения или партнерскими складами, включая управление перекрестными переводами дока между вашими распределительными центрами. Другие модули включают управление поставщиками, прогнозирование запасов. Shipedge снижает затраты на запасы и доставку, одновременно улучшая ваш качество обслуживания клиентов. Комплексная система управления складом Shipedge (WMS) предназначена для центров выполнения электронной коммерции, выполняющих многопользовательские операции. Он включает в себя технологию штрих-кодирования, мобильные приложения для смартфонов, управление проектами, алгоритмы упаковки, комплексные доходы и биржи, магазин доставки, лот/серийный контроль#/срок годности и многое другое. Shipedge использует передовые веб-и беспроводные технологии для оптимизации и упрощения операций, устраняя ошибки, оптимизируя использование пространства и снижение затрат на рабочую силу. Shipedge является наиболее полным решением OMS и WMS для упрощения и автоматизации сложных операций электронной коммерции.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse – поставщик услуг по реализации и логистике для быстрорастущих брендов DTC. Мы управляем глобальной сетью высокопроизводительных складов, соединенных мощными технологиями. Масштабируйтесь с эффективностью крупнейших мировых брендов.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — ведущая платформа интеграции коммерции, которая с 2010 года решает некоторые из наиболее сложных проблем интеграции и автоматизации электронной коммерции для брендов, 3PL-компаний и крупных реселлеров. Наша миссия — сделать каждую транзакцию цифровой коммерции идеальной как для потребителя, так и для продавца. Используя коэффициент Ideal Order™ в качестве золотого стандарта KPI, наши цели — максимизировать эффективность, прибыльность и удовлетворенность клиентов по каждому заказу. Для этого компания Etail Solutions создала значительный арсенал инструментов, специально созданных для управления отношениями данных «многие ко многим» в онлайн-мире: • Наша интеграционная платформа выделяется своей способностью обрабатывать множество протоколов (API/EDI/ Плоские файлы и т. д.), агрегируют и нормализуют данные из разных источников, а также плавно интегрируют вашу экосистему электронной коммерции в интегрированную сеть, которую вы контролируете, отслеживаете и управляете с единой централизованной платформы, обеспечивая при этом целостность транзакций и интеграции в ваш основные системы учета для поддержания вашей финансовой отчетности, инвентаризации и всех других данных в актуальном состоянии. • Наши возможности управления каталогом и запасами предоставляют вам беспрецедентный контроль над тем, как вы продаете, распределяете, публикуете и оптимизируете запасы по всем каналам продаж и типам каналов продаж, а также эффективно управляете и планируете размещение и выполнение запасов по нескольким направлениям. сеть выполнения местоположения. Это достигается за счет возможности связать каждое объявление по всем онлайн-каналам и каждый источник наличия запасов с одним основным SKU в базовой единице измерения для каждого продаваемого вами товара. • Наша система управления заказами представляет собой полноценную платформу распределенного управления заказами (DOM), которая оптимизирует каждый заказ по: • любому методу (собственные запасы или принадлежащие поставщику, вашему РЦ, дистрибьютору, розничной торговле или прямому поставщику или даже перекрестному использованию). стыковка) • Любые местоположения или типы местоположений – 3PL, дистрибьюторы, несколько DC и даже в нескольких системах записи. • Любая упаковка (картонизация) – оптимизируйте размеры коробок, количество или даже обвязку, чтобы минимизировать затраты на транспортировку. • Любые перевозчики и уровни обслуживания, экономия средств на каждом заказе. Чем обширнее ваша сеть выполнения заказов, тем больше денег мы сможем вам сэкономить. • Планирование запасов в нескольких местах – минимизируйте затраты на выполнение и хранение за счет понимания идеального спроса по SKU в зависимости от места выполнения. Легко агрегируйте спрос по всем каналам и оценивайте истинную скорость по местоположению для SKU, основываясь на запасах, которые должны были быть отправлены из каждого местоположения, а не на том, что было отправлено из каждого местоположения. • Наша система анализа и анализа идеальных заказов может смоделировать наилучший сценарий для всех ваших операций электронной коммерции и предоставить вам данные о том, как реализовать это в реальной жизни для каждого заказа! Идеальный заказ поможет вам принять обоснованные решения о том, как минимизировать потерянный чистый доход и как максимизировать прибыль от электронной коммерции вашего бизнеса — на всем пути от операций в цепочке поставок до управления запасами, выполнения заказов и доставки. • И многое другое – многоканальный PIM, глобальный контроль ценообразования с использованием нескольких валют, интеграция ERP и WMS, управление жизненным циклом листинга, конкурентное и автоматическое переоценивание цен, контроль таксономии, автоматизация и контроль работы и многое другое... Etail Solutions имеет С годами мы росли, решая одну сложную реальную торговую проблему за другой. Мы создаем каждую функцию и функцию, чтобы оптимизировать способность наших клиентов расти и прибыльно масштабироваться, ставя перед собой задачу создать идеальную коммерческую среду для каждого из наших клиентов! Успех клиента: за 1 год работы на нашей платформе средний темп роста клиентов составил 138%. После двух лет использования платформы средний темп роста клиентов увеличился еще на 70% по сравнению с концом первого года. По сравнению с началом первого года средний темп роста клиентов за первые два года составил 282%.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon живет, дышит и мечтает о транспорте и логистике. Наша платформа управления транспортировкой объединяет самую опытную сеть грузоотправителей, экспедиторов, перевозчиков, розничных продавцов и получателей грузов в мире. С помощью наших Центров приложений вы можете оцифровать комплексные процессы управления транспортировкой — от закупок до расчетов — и все, что между ними. Присоединяйтесь к самой обширной логистической сети, включающей более 1300 подключенных грузоотправителей, более 145 000 перевозчиков и более 100 розничных продавцов.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — дальновидный технологический лидер, стремящийся создать будущее омниканального выполнения заказов. Благодаря нашей непревзойденной сети из более чем 1500 подключенных 3PL-провайдеров и набору интегрированных облачных платформ управления складом, заказами и запасами мы даем возможность современным продавцам и брендам удовлетворять спрос в любом месте с превосходной гибкостью и масштабированием без болезненной миграции платформ.
Flowspace
flow.space
Flowspace обеспечивает независимое выполнение задач. Облачное программное обеспечение OmniFlow компании обеспечивает видимость запасов, заказов и выполнения заказов в режиме реального времени, централизуя все источники заказов на единой информационной панели. Flowspace, интегрированная в гибкую сеть из более чем 150 центров выполнения заказов по всей стране, позволяет брендам обеспечивать эффективное и надежное выполнение заказов по всем каналам, с прибылью и в больших масштабах.
uShip
uship.com
uShip делает доставку мотоциклов, лодок и других крупных предметов быстрой и доступной, подключая вас к нашей сети перевозчиков, которые конкурируют за ваш груз.
FarEye
fareye.com
Платформа управления доставкой FarEye превращает доставку в конкурентное преимущество. Компании розничной торговли, электронной коммерции и сторонние логистические компании используют уникальное сочетание FarEye оркестрации, видимости в реальном времени и фирменного обслуживания клиентов, чтобы упростить сложную логистику доставки последней мили. Платформа FarEye позволяет предприятиям повысить лояльность и удовлетворенность потребителей, сократить расходы и повысить эффективность работы. Продукты FarEye ориентированы на ключевые области доставки заказа «до двери», чтобы эффективно выполнять процесс доставки «последней мили», обеспечивая бесперебойное обслуживание клиентов: Доставка: встречайте клиентов там, где они находятся, предлагая гибкий набор вариантов доставки. Оптимизируйте доставку с участием нескольких операторов связи для достижения максимальной эффективности и своевременности доставки. Отслеживание: Обеспечьте видимость уровня доставки в режиме реального времени на протяжении всего пути от заказа до доставки, избегайте задержек и сбоев. Маршрут: сделайте доставку более прибыльной с помощью динамического планирования маршрутов на основе ограничений. Выполнение: Ускорьте операции по перегрузке и работе водителей, что приведет к ускорению операций в центре доставки или на складе. Опыт: Обеспечьте фирменное, дифференцированное обслуживание клиентов на протяжении всего процесса до и после покупки — от отслеживания и планирования заказов до уведомлений о доставке, возврата и обмена. Платформа FarEye предлагает брендам, грузоотправителям и перевозчикам гибкость, гибкость и масштабируемость, необходимые для удовлетворения бизнес-требований, соблюдения мер устойчивого развития и решения проблем с уверенностью и доверием. Технология FarEye обеспечивает прозрачность и адаптируемость, упрощая сложную логистику последней мили и всегда доставляя ваши посылки вовремя. Каждый бизнес, считающий себя клиентоориентированным, должен трансформироваться в дистрибьюторскую и логистическую компанию. Вот почему такие лидеры по всему миру, как Dominoz, Gordon Food Services, Tata Steel, Hilti, Bluedart, Helofresh и более 150+ брендов, доверяют FarEye свою работу на последней миле и опыт доставки клиентам.
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk действует согласно единому руководящему принципу: помогать брендам электронной коммерции масштабироваться с помощью технологических решений, которые позволяют предпринимателям меньше стрессовать и больше расти. В нашей команде работают более 2000 человек на 12 современных объектах в США, Канаде, Мексике и Европе. Мы являемся самым быстрорастущим в Америке сторонним поставщиком логистических услуг (3PL) для DTC, B2B и розничной торговли, специализируясь на обеспечении устойчивого роста брендов электронной коммерции всех размеров и вертикалей. Для получения дополнительной информации посетите https://www.shipmonk.com.
ShipHero
shiphero.com
Быстрая доставка в электронной коммерции обходится дешевле с ShipHero. Хотите ли вы избавиться от головной боли, связанной с управлением собственным складом, или лучше и эффективнее управлять собственным складом, у ShipHero есть решение. Вы ищете: Точность доставки на 99%+ Более быстрая доставка на 30% Сокращение складских расходов на 35% Трехкратное увеличение комплектации | КорабльГерой
ShipBob
shipbob.com
ShipBob — это глобальная платформа выполнения заказов, которая поддерживает более 7000 брендов электронной коммерции с глобальной сетью из более чем 30 центров выполнения заказов в США, Канаде, Великобритании, ЕС и Австралии. Мы физически храним товары наших продавцов, затем собираем, упаковываем и отправляем их в тот же день по мере поступления заказов в соответствии с их уникальными характеристиками. Наша собственная платформа выполнения заказов позволяет брендам управлять, редактировать и настраивать заказы, отслеживать уровень запасов в реальном времени в любом месте, получать уведомления о повторных заказах и повышать качество обслуживания покупателей по всем каналам. ShipBob поддерживает множество пользовательских функций, включая: выполнение трансграничных заказов, углеродно-нейтральную доставку, расширение B2B, 100% покрытие при двухдневной доставке и индивидуальную распаковку.
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
Интеллектуальное ценообразование для рынка ЛСП. Greenscreens.ai был создан для брокеров и 3PL-провайдеров, которые хотят вести больше бизнеса с большей прибылью!
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.