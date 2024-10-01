Самые популярные Недавно добавленные 3PL-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Монголия

Программное обеспечение сторонней логистики (3PL) выполняет аутсорсинговые функции цепочки поставок, такие как транспортировка и складирование. Для компаний, не имеющих собственных складов или автопарков, 3PL-провайдеры могут управлять этими услугами от их имени. Это программное обеспечение позволяет 3PL-провайдерам планировать, планировать и контролировать операции цепочки поставок для своих клиентов, которые также имеют доступ к системе для обеспечения большей прозрачности. Некоторые программные решения 3PL созданы специально для аутсорсинга, другие могут использоваться как 3PL-провайдерами, так и компаниями, управляющими собственной цепочкой поставок внутри компании. Программное обеспечение 3PL, интегрированное в более широкий пакет управления цепочками поставок компании, работает совместно с системами управления транспортировкой и складами. Кроме того, с развитием электронной коммерции программное обеспечение 3PL все чаще нуждается в интеграции с платформами электронной коммерции.