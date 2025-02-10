3PL-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Киргизия

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions — ведущая платформа интеграции коммерции, которая с 2010 года решает некоторые из наиболее сложных проблем интеграции и автоматизации электронной коммерции для брендов, 3PL-компаний и крупных реселлеров. Наша миссия — сделать каждую транзакцию цифровой коммерции идеальной как для потребителя, так и для продавца. Используя коэффициент Ideal Order™ в качестве золотого стандарта KPI, наши цели — максимизировать эффективность, прибыльность и удовлетворенность клиентов по каждому заказу. Для этого компания Etail Solutions создала значительный арсенал инструментов, специально созданных для управления отношениями данных «многие ко многим» в онлайн-мире: • Наша интеграционная платформа выделяется своей способностью обрабатывать множество протоколов (API/EDI/ Плоские файлы и т. д.), агрегируют и нормализуют данные из разных источников, а также плавно интегрируют вашу экосистему электронной коммерции в интегрированную сеть, которую вы контролируете, отслеживаете и управляете с единой централизованной платформы, обеспечивая при этом целостность транзакций и интеграции в ваш основные системы учета для поддержания вашей финансовой отчетности, инвентаризации и всех других данных в актуальном состоянии. • Наши возможности управления каталогом и запасами предоставляют вам беспрецедентный контроль над тем, как вы продаете, распределяете, публикуете и оптимизируете запасы по всем каналам продаж и типам каналов продаж, а также эффективно управляете и планируете размещение и выполнение запасов по нескольким направлениям. сеть выполнения местоположения. Это достигается за счет возможности связать каждое объявление по всем онлайн-каналам и каждый источник наличия запасов с одним основным SKU в базовой единице измерения для каждого продаваемого вами товара. • Наша система управления заказами представляет собой полноценную платформу распределенного управления заказами (DOM), которая оптимизирует каждый заказ по: • любому методу (собственные запасы или принадлежащие поставщику, вашему РЦ, дистрибьютору, розничной торговле или прямому поставщику или даже перекрестному использованию). стыковка) • Любые местоположения или типы местоположений – 3PL, дистрибьюторы, несколько DC и даже в нескольких системах записи. • Любая упаковка (картонизация) – оптимизируйте размеры коробок, количество или даже обвязку, чтобы минимизировать затраты на транспортировку. • Любые перевозчики и уровни обслуживания, экономия средств на каждом заказе. Чем обширнее ваша сеть выполнения заказов, тем больше денег мы сможем вам сэкономить. • Планирование запасов в нескольких местах – минимизируйте затраты на выполнение и хранение за счет понимания идеального спроса по SKU в зависимости от места выполнения. Легко агрегируйте спрос по всем каналам и оценивайте истинную скорость по местоположению для SKU, основываясь на запасах, которые должны были быть отправлены из каждого местоположения, а не на том, что было отправлено из каждого местоположения. • Наша система анализа и анализа идеальных заказов может смоделировать наилучший сценарий для всех ваших операций электронной коммерции и предоставить вам данные о том, как реализовать это в реальной жизни для каждого заказа! Идеальный заказ поможет вам принять обоснованные решения о том, как минимизировать потерянный чистый доход и как максимизировать прибыль от электронной коммерции вашего бизнеса — на всем пути от операций в цепочке поставок до управления запасами, выполнения заказов и доставки. • И многое другое – многоканальный PIM, глобальный контроль ценообразования с использованием нескольких валют, интеграция ERP и WMS, управление жизненным циклом листинга, конкурентное и автоматическое переоценивание цен, контроль таксономии, автоматизация и контроль работы и многое другое... Etail Solutions имеет С годами мы росли, решая одну сложную реальную торговую проблему за другой. Мы создаем каждую функцию и функцию, чтобы оптимизировать способность наших клиентов расти и прибыльно масштабироваться, ставя перед собой задачу создать идеальную коммерческую среду для каждого из наших клиентов! Успех клиента: за 1 год работы на нашей платформе средний темп роста клиентов составил 138%. После двух лет использования платформы средний темп роста клиентов увеличился еще на 70% по сравнению с концом первого года. По сравнению с началом первого года средний темп роста клиентов за первые два года составил 282%.