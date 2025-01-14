Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для 3D-печати - Самые популярные приложения - Пуэрто-Рико
Программное обеспечение для 3D-печати преобразует цифровые чертежи в физические объекты с помощью 3D-принтеров, выступая в качестве посредника для перевода проектов из программного обеспечения для 3D-моделирования в данные для печати. Это включает в себя разделение сложных моделей на управляемые секции, что позволяет принтеру создавать объекты слой за слоем с точностью. Примечательные особенности программного обеспечения для 3D-печати включают создание опорных структур для выступающих элементов, которые могут поставить под угрозу возможности принтера. Кроме того, настраиваемые шаблоны заполнения предлагают выбор дизайнов для заполнения внутреннего пространства объекта, обеспечивая контроль над прочностью и надежностью конечного отпечатка. Эти возможности повышают качество и долговечность печатных объектов. Программное обеспечение легко интегрируется с различными инструментами 3D-проектирования, упрощая передачу проектов. Важнейший для совместимости и точности, он предоставляет возможности настройки материала и калибровки принтера. Кроме того, функции предварительного просмотра и моделирования позволяют заранее выявлять потенциальные проблемы перед началом процесса печати, обеспечивая более плавную работу и лучшие результаты.
Отправить новое приложение
Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad — это простой онлайн-инструмент для 3D-дизайна и 3D-печати, предназначенный для масс. Являетесь ли вы дизайнером, любителем, учителем или ребенком, вы можете использовать Tinkercad для создания игрушек, прототипов, домашнего декора, моделей Minecraft, украшений — список поистине бесконечен!
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint — это быстрый веб-интерфейс для вашего 3D-принтера.
Altair One
altairone.com
Altair One™ предлагает динамический совместный доступ к технологиям моделирования и анализа данных, а также масштабируемым высокопроизводительным вычислениям и облачным ресурсам — и все это в одном месте.
Jiga
jiga.io
Поиск готовых деталей — это очень трудоемкий процесс, требующий ручного управления. Из-за постоянного общения с поставщиками по электронной почте и электронным таблицам цепочки поставок становятся неэффективными, медленными и подверженными ошибкам. Jiga делает поиск запчастей быстрым и простым. Используя Jiga, вы: - Находите подходящих проверенных поставщиков - Общаетесь с ними напрямую - Устраняете трудности при составлении цен и заказов - Отслеживаете котировки, детали, изменения и заказы более.
Onshape
onshape.com
Onshape дает возможность самым инновационным компаниям быстрее разрабатывать более качественные продукты. Onshape — единственное облачное решение для разработки продуктов, которое объединяет САПР, управление данными и аналитику на одной платформе. Onshape — лидер в области облачных САПР и PDM. Это единственная система, созданная для полного использования всех преимуществ облака. Onshape устраняет проблемы контроля версий и потери данных, характерные для файловых САПР, позволяя командам ускорить выход на рынок и порадовать своих клиентов. Сегодня Onshape является самой быстрорастущей платформой для разработки продуктов CAD/PDM в мире, темпы роста которой в 7 раз превышают темпы роста всей отрасли CAD. Имея более 4 миллионов пользователей по всему миру, ведущие компании по всему миру полагаются на Onshape, чтобы упростить и оптимизировать процесс разработки своих продуктов. Компания Onshape, основанная в 2012 году, была приобретена PTC в ноябре 2019 года и будет работать как бизнес-подразделение SaaS внутри компании.
Shapeways
shapeways.com
Shapeways — это ведущая платформа, переопределяющая создание продуктов посредством услуг по проектированию, производству и продаже с использованием 3D-печати.
Fictiv
fictiv.com
Fictiv — это операционная система для индивидуального производства, которая ускоряет, упрощает и повышает эффективность поиска и поставки механических деталей. Наша интеллектуальная система, поддерживаемая лучшими в своем классе специалистами по операциям, организует сеть тщательно проверенных и управляемых партнеров по всему миру для быстрого и высококачественного производства, от предложения до доставки. На сегодняшний день Fictiv произвела более 20 миллионов деталей как для начинающих компаний, так и для крупных предприятий, помогая им гибко внедрять инновации и быстрее выводить продукцию на рынок.
BuildBee
buildbee.com
Облачное программное обеспечение для резки и контроля с интегрированной средой блочного кодирования, базовыми функциями моделирования, такими как генератор форм для печенья и генератор литофана, а также оптимизированный рабочий процесс. Он имеет отличные функции, такие как инструмент автоматического восстановления поврежденных файлов, инструмент разделения для разбиения больших моделей на части для печати (с автоматически генерируемыми соединителями), подробный просмотрщик G-кода, обратная связь с видеокамеры в реальном времени и организация очереди заданий. Он использует машинное обучение, чтобы дать рекомендации по «печати» каждой модели. Рабочий процесс очень прост и легок в освоении, но при этом имеет возможность детального управления настройками. Он дает очень хорошие и стабильные результаты печати и работает с большинством принтеров FFF и некоторыми соглашениями об уровне обслуживания. Он идеально подходит для домашнего, образовательного или корпоративного использования благодаря инструментам управления автопарком и группами, а также возможности полностью удаленного подключения или подключения к рабочему столу. Настройте принтер один раз, а затем запускайте и контролируйте его удаленно из приложения Android или любого браузера.
SelfCAD
selfcad.com
Проблема: программное обеспечение 3D профессионального уровня сложно освоить, а программное обеспечение начального уровня работает медленно и ограничено. И обоим им требуется несколько программ для выполнения работы по 3D-печати. Решение SelfCAD предлагает возможности профессионального уровня, легко осваивается, быстро работает и не требует каких-либо дополнительных программ для выполнения задания 3D-печати. SelfCAD делает для индустрии 3D CAD то же самое, что Wix сделал для индустрии веб-дизайна, а Canva — для индустрии графического дизайна. Целевые рынки Промежуточные пользователи 3D-моделирования, основатели B2C и B2B2C Аарон Бройер — основатель и президент Джордж Вайнбергер, генеральный директор