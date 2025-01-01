Программное обеспечение для 3D-моделирования - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для 3D-моделирования включает в себя программы, предназначенные для создания базовых трехмерных моделей объектов или персонажей. Эти инструменты часто включают в себя дополнительные функции, такие как 3D-рисование для добавления текстур, освещения и цвета, что позволяет создавать подробные и реалистичные модели. После того как модели готовы, их можно анимировать и воплотить в жизнь с помощью инструментов 3D-рендеринга и анимации. Такие отрасли, как телевидение и кино, игры, маркетинг и виртуальная реальность, все чаще полагаются на эти 3D-инструменты в своих проектах. Графические дизайнеры могут использовать необработанные 3D-модели непосредственно для веб-сайтов и медиа-кадров. Однако программное обеспечение, специально разработанное для архитектурного проектирования зданий, гражданского строительства или других функций, связанных с САПР, не относится к категории программного обеспечения для 3D-моделирования.
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Vectary
vectary.com
Vectary - это платформа для создания 3D-дизайнов и контента дополненной реальности в браузере, с поддержкой онлайн-сотрудничества и интеграции различных форматов.
Artflow
artflow.ai
Artflow - приложение для создания цифровых рисунков и живописи с помощью ИИ, поддерживающее слои, кисти и совместимость с PSD.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS - это программное обеспечение для 3D моделирования, позволяющее создавать, симулировать и управлять проектами в инженерии и дизайне.
SelfCAD
selfcad.com
SelfCAD - это веб-программное обеспечение для 3D-моделирования, позволяющее легко создавать и редактировать 3D-модели для печати.
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim — это инструмент на основе ИИ, который преобразует 2D-изображения в 3D-модели для различных отраслей, включая игры и электронную коммерцию.
Coohom
coohom.com
Coohom – это платформа для 3D-дизайна интерьеров, позволяющая создавать планы и визуализации помещений с высокой детализацией.
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me - платформа для создания 3D-аватаров из селфи, совместимая с более чем 600 играми и приложениями.
Modsy
modsy.com
Modsy – приложение для онлайн-дизайна интерьеров, позволяющее визуализировать пространства и работать с дизайнерами.
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX - это онлайн-платформа для совместной работы над 3D-дизайном, позволяющая создавать и взаимодействовать с AR и VR без программирования.
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab - приложение для 3D-скульптинга в виртуальной реальности, позволяющее пользователям создавать детализированные цифровые объекты и концепции.
TilesView
tilesview.ai
TilesView — приложение на основе ИИ для создания 3D-дизайна помещений с выбранной плиткой и возможностью добавления логотипа компании.
Imagine.io
imagine.io
Imagine.io — онлайн-платформа для создания фотореалистичных 3D-контентов, позволяющая быстро и недорого делать визуализацию товаров без специализированных знаний.
VREE Labs
vree.ai
VREE Labs создает 3D-модели товаров из нескольких изображений, используя ИИ и глубокое обучение для упрощения и удешевления процессов электронной коммерции.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
cmBuilder.io — это платформа для логистики строительных площадок, которая упрощает рабочие процессы и обеспечивает совместную работу в реальном времени.
Avataar
avataar.ai
Avataar – платформа для генерации видео с использованием AI, упрощает создание контента и обеспечивает интеграцию с бизнес-системами.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek - облачная платформа для моделирования активов, преобразующая данные в интерактивные 3D-модели для анализа и инспекций с высоким уровнем детализации.
Quixel
quixel.com
Quixel - набор инструментов для текстурирования и создания 3D-контента, который интегрируется с игровыми движками и предлагает фотограмметрические активы.
Sibe
sibe.io
Sibe — облачная платформа для безопасного просмотра и обмена 3D-дизайнами, позволяющая оставлять комментарии и получать отзывы от команды.
Prontto
prontto.co
Prontto — это приложение, позволяющее заказы профессиональных дизайнов с доставкой в течение 24 часов без необходимости в штатных сотрудниках.
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