Программное обеспечение для 3D-моделирования - Самые популярные приложения - Токелау

Vectary

vectary.com

Vectary — это платформа для создания интерактивных 3D-проектов, которые вдохновляют, обучают и решают проблемы. Никаких загрузок, никакого кода — все в браузере. Высокофункциональный и улучшенный рабочий процесс в 3D, позволяющий связать воедино идеи, процессы и людей. Возглавляемая двумя предпринимателями, Михалом Коором, который также является промышленным дизайнером, и Паволом Совисом, удостоенным наград разработчиком программного обеспечения, Vectary получила начальные инвестиции в 2016 году от Blue Yard Capital и от EQT Vectures в 2020 году. Создавайте захватывающие впечатления для реального мира. Публикуйте 3D-контент и контент дополненной реальности на любом веб-сайте и на всех платформах с помощью Vectary Web AR и полнофункционального инструмента 3D-дизайна. Работайте над проектами в команде онлайн. ОНЛАЙН Доступен из любого места и в любое время — каждая модель создается в браузере и сохраняется в облаке под учетной записью вашей компании. ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТ Благодаря упрощенному пользовательскому интерфейсу VECTARY ориентирован на группы пользователей, которые хотят заняться 3D-проектированием и ожидают быстро получить профессиональные результаты. БИБЛИОТЕКА МИЛЛИОНОВ АКТИВОВ Бесплатные 3D-сцены, модели и материалы, поэтому вам не придется начинать с нуля. Соберите свою первую сцену простым перетаскиванием и получите реалистичный результат за считанные минуты. ФОТОРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕНДЕРИЗ Фотореалистичный рендеринг. Vectary Photon позволяет вам видеть физически обоснованный рендеринг с трассировкой пути в браузере, не тратя дни на изучение правильных настроек. ВЕБ-АР ПРОСМОТР И КОНФИГУРАТОР Мгновенно просмотрите свой дизайн в дополненной реальности или вставьте свою 3D-модель на веб-сайт так же легко, как видео на YouTube. Создавайте интерактивные 3D-конфигураторы с собственными материалами, анимацией и формами благодаря API Vectary Viewer. Для предварительного просмотра AR не требуется дополнительная установка приложения. СОТРУДНИЧЕСТВО Файлы Vectary доступны только онлайн, поэтому вся команда всегда видит последнюю версию, может оставить отзыв с 3D-комментариями или продолжить работу коллеги. Управляйте всем на панели управления, похожей на Google Drive. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ Импортируйте и конвертируйте более 60 форматов 3D-файлов, включая файлы САПР, экспортируйте в готовые файлы AR за считанные секунды. Экспорт Vectary поддерживает USDZ, GLTF и другие. Оптимизируйте геометрию в процессе с помощью инструментов редактирования Vectary 3D. ПЛАГИН SKETCH И Figma Пользовательские 3D-макеты и элементы для Figma и Sketch. Используйте 3D-макеты и элементы в своем любимом инструменте. Установите любой вид, который вы хотите. Создавайте свои собственные макеты и 3D-элементы.