Программное обеспечение для 3D-моделирования - Самые популярные приложения - Французские Южные территории

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Программное обеспечение для 3D-моделирования включает в себя программы, предназначенные для создания базовых трехмерных моделей объектов или персонажей. Эти инструменты часто включают в себя дополнительные функции, такие как 3D-рисование для добавления текстур, освещения и цвета, что позволяет создавать подробные и реалистичные модели. После того как модели готовы, их можно анимировать и воплотить в жизнь с помощью инструментов 3D-рендеринга и анимации. Такие отрасли, как телевидение и кино, игры, маркетинг и виртуальная реальность, все чаще полагаются на эти 3D-инструменты в своих проектах. Графические дизайнеры могут использовать необработанные 3D-модели непосредственно для веб-сайтов и медиа-кадров. Однако программное обеспечение, специально разработанное для архитектурного проектирования зданий, гражданского строительства или других функций, связанных с САПР, не относится к категории программного обеспечения для 3D-моделирования.
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SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab — это высокоэффективное приложение для 3D-скульптинга, оптимизированное для устройств виртуальной реальности. Программное обеспечение использует преимущества технологии VR для обеспечения захватывающего и интуитивно понятного интерфейса, который позволяет дизайнерам лепить в трехмерном пространстве, предоставляя им новый уровень контроля и творческой свободы. С помощью Shapelab пользователи могут легко создавать высококачественные 3D-ресурсы для использования в качестве реквизита, персонажей, концепций приложений, игр и виртуальных миров, а также цифровых концепт-артов и раскадровок. Использование в Shapelab полигонов вместо вокселей позволяет создавать потрясающие, хорошо детализированные и реалистичные 3D-ресурсы, а также импортировать и редактировать большие и сложные 3D-сканы.
TilesView
tilesview.ai
Tilesview — это программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое поможет клиентам создать идеальный дизайн для своих помещений. Он отображает трехмерное изображение любой комнаты с выбранными плитками. Он предлагает широкий выбор предварительных просмотров номеров в различных категориях. Для лучшего брендинга компании он позволяет клиентам использовать логотип своей компании при создании предварительного просмотра помещений. Интеграция TilesView в веб-сайт проста и предлагает клиентам дополнительный инструмент для принятия решений о продуктах клиентов. Его технология позволяет легко загружать дизайны плиток, чтобы расширить портфолио продуктов клиентов для демонстрации покупателям. Он помогает клиенту создавать различные макеты и шаблоны для создания любимого дизайна путем создания предварительного просмотра. Просто смешайте две или более плитки вместе. На предварительном просмотре помещения клиенты могут увидеть глянцевую плитку как матовую поверхность, что дает клиентам свободу воображения. Сохраняйте предварительный просмотр комнат в виде изображений или PDF-файлов и делитесь ими в социальных сетях.
Prontto
prontto.co
Prontto позволяет легко получить профессиональные проекты всего за 24 часа. Мы заменяем дорогие штатные команды и ненадежных фрилансеров форматом оплаты по мере использования. Получите все удобства за небольшую цену. Это полностью асинхронно, и вы можете приглашать неограниченное количество членов команды для управления панелью ваших запросов! Наши клиенты разрабатывают виды деятельности, требующие большого опыта, точности, знаний и подготовки; Текучесть кадров и затраты, связанные со временем адаптации, представляют угрозу для их бизнеса. Мы помогаем им сократить накладные расходы, связанные с наймом персонала, оборудованием и офисными помещениями.
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX — это самая мощная бесплатная платформа для совместной работы в области 3D-дизайна, 100% онлайн. Сотрудничайте удаленно с коллегами над 3D-проектами и легко делитесь своей работой с клиентами. Создавайте возможности Web3D, AR и VR в мгновение ока, без единой строчки кода.
Quixel
quixel.com
Quixel Suite — это самый простой в использовании набор инструментов для текстурирования на сегодняшний день, позволяющий значительно ускорить конвейер и традиционный рабочий процесс.
Imagine.io
imagine.io
Создавайте потрясающие визуальные эффекты с помощью 3D. Оживите свои продукты с помощью 3D. Все из вашего браузера. Imagine.io позволяет создавать изображения продуктов с высокой конверсией для вашего магазина, социальных сетей или где угодно. Imagine.io — это SaaS-стартап B2B, который создал простую в использовании платформу для создания 3D-контента, которая позволяет производителям мебели, аксессуаров для дома, текстиля и многим другим создавать потрясающий фотореалистичный 3D-контент без каких-либо инженерных знаний или опыта 3D-дизайна. Его передовая технология 3D-графики в реальном времени создана командой 3D-экспертов с использованием облачной технологии рендеринга, заключенной в простой в использовании веб-интерфейс. Это помогает клиентам создавать 3D-изображения за считанные минуты, а не за часы или дни, по сравнению со студийной фотографией, и при этом значительно дешевле. Доказано, что его 3D-контент значительно экономит время и деньги, одновременно значительно увеличивая продажи и прибыль. Вы можете думать об этом как о Canva для 3D. Сэкономьте 70 % затрат и 80 % времени на создании изображений продуктов. Получите огромное увеличение коэффициента конверсии электронной торговли с 55 % до более чем 500 %. Создавайте прототипы быстрее и получайте предварительные заказы еще до начала производства. Создавайте фотореалистичные 3D-изображения высочайшего качества, видеоролики, виртуальные выставочные залы и возможности дополненной реальности. Нам доверяют более 130 ведущих производителей и розничных продавцов.
Sibe
sibe.io
Sibe — это облачная платформа для безопасного просмотра, обмена и получения отзывов о 3D-проектах. Его используют менеджеры продуктов и проектов, инженеры, дизайнеры, маркетологи, фрилансеры и клиенты; это единственный источник истины. С помощью Sibe пользователи могут взаимодействовать с моделями, оставлять комментарии к конкретным деталям, получать отзывы от своей команды, сравнивать разные версии и многое другое. Он доступен на любом устройстве и в любом месте и поддерживает все распространенные форматы 3D-файлов.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Новая отраслевая платформа логистики на строительной площадке cmBuilder демократизирует 4D-логистику на строительной площадке с помощью быстрых и простых облачных рабочих процессов, мощных возможностей моделирования последовательности и беспрецедентной совместной работы в режиме реального времени.
SelfCAD
selfcad.com
Проблема: программное обеспечение 3D профессионального уровня сложно освоить, а программное обеспечение начального уровня работает медленно и ограничено. И обоим им требуется несколько программ для выполнения работы по 3D-печати. Решение SelfCAD предлагает возможности профессионального уровня, легко осваивается, быстро работает и не требует каких-либо дополнительных программ для выполнения задания 3D-печати. SelfCAD делает для индустрии 3D CAD то же самое, что Wix сделал для индустрии веб-дизайна, а Canva — для индустрии графического дизайна. Целевые рынки Промежуточные пользователи 3D-моделирования, основатели B2C и B2B2C Аарон Бройер — основатель и президент Джордж Вайнбергер, генеральный директор
Modsy
modsy.com
Преобразите свое пространство с помощью онлайн-услуг Modsy по дизайну интерьера. Работайте с опытными дизайнерами интерьера. Неограниченное количество ревизий. Начните сегодня.
VREE Labs
vree.ai
В VREE Labs мы стремимся преобразовать среду электронной коммерции с помощью нашей генеративной 3D-технологии — плавного преобразования нескольких изображений со страницы вашего продукта в 3D-модели для AR/VR-коммерции посредством разработки решений для 3D-моделирования на базе искусственного интеллекта и Методы глубокого обучения, которые позволяют нашим партнерам и пользователям мгновенно создавать высококачественные 3D-модели с гораздо меньшими затратами и без технических усилий. Наши методы сокращают затраты и время на 99% и максимизируют рентабельность инвестиций. Наша цель: 1. Сэкономьте время и деньги, 2. Устранить ручные процессы, 3. Избавьте вас от логистической головной боли, 4. Создайте простой в использовании инструмент своими руками вместо того, чтобы обращаться к сторонним специалистам.
Avataar
avataar.ai
Avataar совершает революцию в отрасли благодаря возможностям пространственного повествования, переходя в новую эру визуальных открытий, обеспечивая генеративный визуальный опыт на основе искусственного интеллекта. Первая в мире платформа компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта использует подход глубокого обучения, позволяющий создавать интерактивный опыт для различных предприятий, брендов и пользователей. Имея более 10 патентов и возглавляя отдел 3D-коммерции в компании Khronos, Аватаар находится в авангарде продвижения нейронных инноваций и внесения вклада в установление совместимых отраслевых стандартов. Стратегическое партнерство компании с такими крупными заинтересованными сторонами, как Khronos, Nvidia, Meta, Google, AWS, а также с инвесторами «голубых фишек» (Sequoia Capital и Tiger Global), подчеркивает ее приверженность революционному сдвигу в глобальном масштабе, переосмыслению опыта продуктов и визуальное открытие, как никогда раньше.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek — это облачная платформа для моделирования и анализа активов, которая преобразует данные (изображения дронов, датчики, тепловые данные, GPS, BIM, LiDAR) в интерактивные цифровые 3D-двойники, к которым можно безопасно получить доступ через веб-браузер. Проводите визуальные проверки со своего рабочего места, получая полную картину состояния активов с точностью до миллиметра. Извлекайте подробную информацию без посещения объекта. Используйте мощные инструменты для анализа структурных дефектов. Просматривайте модели рядом, чтобы наблюдать за изменениями. Улучшите профилактическое обслуживание, внимательно отслеживая тенденции. Используется владельцами активов и инженерами для минимизации рисков и оптимизации рабочих процессов. - Проверяйте активы за часы, а не недели - Сокращение персонала на месте - Снижение затрат до 90 % - Охватывайте более 90 % объекта (вместо репрезентативной проверки 20 %)
Coohom
coohom.com
Coohom — это ведущая платформа 3D-визуализации и дизайна интерьера, которая позволяет компаниям и дизайнерам легко создавать 3D-планы этажей за считанные минуты и визуализировать дизайн-проекты с потрясающей детализацией и разрешением до 16K за секунды. Coohom предлагает специальный инструмент для 3D-проектирования кухонь и ванных комнат, который упрощает задачу и способствует масштабируемому росту бизнеса производителей и торговых посредников. Благодаря таким инструментам, как 3D Viewer и AR, он может сократить материальные затраты и повысить конверсию продаж. Функция Inspiration Spaces оптимизирует взаимодействие с продуктом и привлечение потенциальных клиентов. Более 8 миллионов дизайнеров и 35 000 предприятий по всему миру ежедневно доверяют Coohom, что делает его сообществом, которому доверяют. Coohom предлагает профессиональные услуги как частным лицам, так и предприятиям. Ее решения для 3D-визуализации были представлены в престижных изданиях, включая Forbes, TechNode, Panels & Furniture Asia, FurnitureToday, HomeAccents, Kitchen & Bath Business и Fame+. Coohom также является гордым отраслевым партнером Американского общества дизайнеров интерьера (ASID).
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который преобразует 2D-изображения в 3D-модели. Разработанный с акцентом на игры, AR/VR, электронную коммерцию и 3D-печать, он помогает создавать готовые к производству 3D-ресурсы из фотографий. Инструмент работает, когда пользователь загружает изображение или описание нужной модели. Затем ИИ Каэдима начинает создавать модель на основе этих входных данных. После создания исходной модели она подвергается проверке и доработке художником Каэдим, который обеспечивает оптимальное качество. Готовая модель будет доступна для скачивания. Инструмент Kaedim особенно полезен для ускорения сроков разработки активов. Он также включает в себя торговую площадку с разнообразным выбором готовых к использованию 3D-ресурсов. Kaedim создан для обеспечения соответствия продукции отраслевым стандартам и создан в тесном сотрудничестве с художниками. Применение Kaedim распространяется не только на игры, но и на множество других отраслей.
Artflow
artflow.ai
Artflow позволяет пользователям создавать визуальный контент с помощью искусственного интеллекта. Мы твердо верим в освобождающий акт творчества и хотим позволить каждому создавать свои творения и делиться ими с миром, экспериментировать в позитивной среде и выражать себя через эту новую среду.
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me — это кросс-игровая платформа аватаров для метавселенной. Он позволяет вам создать 3D-аватар с селфи и использовать его в более чем 600 совместимых приложениях и играх. Вы можете исследовать виртуальные миры в VRChat, присоединяться к встречам в MeetinVR или вести трансляцию своим поклонникам с помощью LIV — и все это с вашим личным аватаром, который представляет вас в виртуальных мирах. Любой разработчик может интегрировать Ready Player Me в свои приложения и игры, используя наш бесплатный SDK для аватаров. Он совместим с Unity и Unreal Engine и отлично работает на веб-платформах, мобильных и настольных компьютерах.
Vectary
vectary.com
Vectary — это платформа для создания интерактивных 3D-проектов, которые вдохновляют, обучают и решают проблемы. Никаких загрузок, никакого кода — все в браузере. Высокофункциональный и улучшенный рабочий процесс в 3D, позволяющий связать воедино идеи, процессы и людей. Возглавляемая двумя предпринимателями, Михалом Коором, который также является промышленным дизайнером, и Паволом Совисом, удостоенным наград разработчиком программного обеспечения, Vectary получила начальные инвестиции в 2016 году от Blue Yard Capital и от EQT Vectures в 2020 году. Создавайте захватывающие впечатления для реального мира. Публикуйте 3D-контент и контент дополненной реальности на любом веб-сайте и на всех платформах с помощью Vectary Web AR и полнофункционального инструмента 3D-дизайна. Работайте над проектами в команде онлайн. ОНЛАЙН Доступен из любого места и в любое время — каждая модель создается в браузере и сохраняется в облаке под учетной записью вашей компании. ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТ Благодаря упрощенному пользовательскому интерфейсу VECTARY ориентирован на группы пользователей, которые хотят заняться 3D-проектированием и ожидают быстро получить профессиональные результаты. БИБЛИОТЕКА МИЛЛИОНОВ АКТИВОВ Бесплатные 3D-сцены, модели и материалы, поэтому вам не придется начинать с нуля. Соберите свою первую сцену простым перетаскиванием и получите реалистичный результат за считанные минуты. ФОТОРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕНДЕРИЗ Фотореалистичный рендеринг. Vectary Photon позволяет вам видеть физически обоснованный рендеринг с трассировкой пути в браузере, не тратя дни на изучение правильных настроек. ВЕБ-АР ПРОСМОТР И КОНФИГУРАТОР Мгновенно просмотрите свой дизайн в дополненной реальности или вставьте свою 3D-модель на веб-сайт так же легко, как видео на YouTube. Создавайте интерактивные 3D-конфигураторы с собственными материалами, анимацией и формами благодаря API Vectary Viewer. Для предварительного просмотра AR не требуется дополнительная установка приложения. СОТРУДНИЧЕСТВО Файлы Vectary доступны только онлайн, поэтому вся команда всегда видит последнюю версию, может оставить отзыв с 3D-комментариями или продолжить работу коллеги. Управляйте всем на панели управления, похожей на Google Drive. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ Импортируйте и конвертируйте более 60 форматов 3D-файлов, включая файлы САПР, экспортируйте в готовые файлы AR за считанные секунды. Экспорт Vectary поддерживает USDZ, GLTF и другие. Оптимизируйте геометрию в процессе с помощью инструментов редактирования Vectary 3D. ПЛАГИН SKETCH И Figma Пользовательские 3D-макеты и элементы для Figma и Sketch. Используйте 3D-макеты и элементы в своем любимом инструменте. Установите любой вид, который вы хотите. Создавайте свои собственные макеты и 3D-элементы.
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