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Программное обеспечение для 3D-моделирования - Самые популярные приложения - Нигерия
Программное обеспечение для 3D-моделирования включает в себя программы, предназначенные для создания базовых трехмерных моделей объектов или персонажей. Эти инструменты часто включают в себя дополнительные функции, такие как 3D-рисование для добавления текстур, освещения и цвета, что позволяет создавать подробные и реалистичные модели. После того как модели готовы, их можно анимировать и воплотить в жизнь с помощью инструментов 3D-рендеринга и анимации. Такие отрасли, как телевидение и кино, игры, маркетинг и виртуальная реальность, все чаще полагаются на эти 3D-инструменты в своих проектах. Графические дизайнеры могут использовать необработанные 3D-модели непосредственно для веб-сайтов и медиа-кадров. Однако программное обеспечение, специально разработанное для архитектурного проектирования зданий, гражданского строительства или других функций, связанных с САПР, не относится к категории программного обеспечения для 3D-моделирования.
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Vectary
vectary.com
Создавайте захватывающие впечатления для веб-сайта электронной коммерции с помощью Vectary Web AR Viewer и 3D-конфигуратора продуктов. Публикуйте 3D-контент и контент дополненной реальности на любом веб-сайте на всех мобильных платформах — iOS и Android. Позвольте посетителям сайта просмотреть проду...
Artflow
artflow.ai
Artflow позволяет пользователям создавать визуальный контент с помощью искусственного интеллекта. Мы твердо верим в освобождающий акт творчества и хотим позволить каждому создавать свои творения и делиться ими с миром, экспериментировать в позитивной среде и выражать себя через эту новую среду.
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me — это кросс-игровая платформа аватаров для метавселенной. Он позволяет вам создать 3D-аватар с селфи и использовать его в более чем 600 совместимых приложениях и играх. Вы можете исследовать виртуальные миры в VRChat, присоединяться к встречам в MeetinVR или вести трансляцию своим по...
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS предлагает комплексные программные инструменты для 3D-графики, которые позволяют создавать, моделировать, публиковать данные и управлять ими. Продукты SOLIDWORKS просты в освоении и использовании и помогают лучше проектировать продукты.
SelfCAD
selfcad.com
Проблема: программное обеспечение 3D профессионального уровня сложно освоить, а программное обеспечение начального уровня работает медленно и ограничено. И обоим им требуется несколько программ для выполнения работы по 3D-печати. Решение SelfCAD предлагает возможности профессионального уровня, легко...
Coohom
coohom.com
Программное обеспечение для 3D-рендеринга и визуализации продуктов с мощными функциями AR и VR, предназначенное для дизайна интерьера, домашнего декора, кухни и ванной, гостиничного бизнеса, освещения, благоустройства дома, реконструкции и строительства! Превратите розничную торговлю, производство и...
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX — это самая мощная бесплатная платформа для совместной работы в области 3D-дизайна, 100% онлайн. Сотрудничайте удаленно с коллегами над 3D-проектами и легко делитесь своей работой с клиентами. Создавайте возможности Web3D, AR и VR в мгновение ока, без единой строчки кода.
Imagine.io
imagine.io
Создавайте потрясающие визуальные эффекты с помощью 3D. Оживите свои продукты с помощью 3D. Все из вашего браузера. Imagine.io позволяет создавать изображения продуктов с высокой конверсией для вашего магазина, социальных сетей или где угодно.
Avataar
avataar.ai
Avataar совершает революцию в отрасли благодаря возможностям пространственного повествования, переходя в новую эру визуальных открытий, обеспечивая генеративный визуальный опыт на основе искусственного интеллекта. Первая в мире платформа компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта испол...
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который преобразует 2D-изображения в 3D-модели. Разработанный с акцентом на игры, AR/VR, электронную коммерцию и 3D-печать, он помогает создавать готовые к производству 3D-ресурсы из фотографий. Инструмент работает, когда пользователь загру...
Modsy
modsy.com
Преобразите свое пространство с помощью онлайн-услуг Modsy по дизайну интерьера. Работайте с опытными дизайнерами интерьера. Неограниченное количество ревизий. Начните сегодня.
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab — это высокоэффективное приложение для 3D-скульптинга, оптимизированное для устройств виртуальной реальности. Программное обеспечение использует преимущества технологии VR для обеспечения захватывающего и интуитивно понятного интерфейса, который позволяет дизайнерам лепить в трехмерном прос...
TilesView
tilesview.ai
Tilesview — это программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, которое поможет клиентам создать идеальный дизайн для своих помещений. Он отображает трехмерное изображение любой комнаты с выбранными плитками. Он предлагает широкий выбор предварительных просмотров номеров в различных кат...
VREE Labs
vree.ai
В VREE Labs мы стремимся преобразовать среду электронной коммерции с помощью нашей генеративной 3D-технологии — плавного преобразования нескольких изображений со страницы вашего продукта в 3D-модели для AR/VR-коммерции посредством разработки решений для 3D-моделирования на базе искусственного интелл...
cmBuilder.io
cmbuilder.io
Новая отраслевая платформа логистики на строительной площадке cmBuilder демократизирует 4D-логистику на строительной площадке с помощью быстрых и простых облачных рабочих процессов, мощных возможностей моделирования последовательности и беспрецедентной совместной работы в режиме реального времени.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek — это облачная платформа для моделирования и анализа активов, которая преобразует данные (изображения дронов, датчики, тепловые данные, GPS, BIM, LiDAR) в интерактивные цифровые 3D-двойники, к которым можно безопасно получить доступ через веб-браузер. Проводите визуальные проверки со своег...
Sibe
sibe.io
Sibe — это облачная платформа для безопасного просмотра, обмена и получения отзывов о 3D-проектах. Его используют менеджеры продуктов и проектов, инженеры, дизайнеры, маркетологи, фрилансеры и клиенты; это единственный источник истины. С помощью Sibe пользователи могут взаимодействовать с моделями, ...
Prontto
prontto.co
Prontto позволяет легко получить профессиональные проекты всего за 24 часа. Мы заменяем дорогие штатные команды и ненадежных фрилансеров форматом оплаты по мере использования. Получите все удобства за небольшую цену. Это полностью асинхронно, и вы можете приглашать неограниченное количество членов к...
Quixel
quixel.com
Quixel Suite — это самый простой в использовании набор инструментов для текстурирования на сегодняшний день, позволяющий значительно ускорить конвейер и традиционный рабочий процесс.