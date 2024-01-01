Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Sytex — это платформа управления проектами для полевой инфраструктуры, начиная с Telecom. Например, такие компании, как Telefonica и Claro, используют Sytex для построения и обслуживания своих сетей.

Веб-сайт: sytex.io

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