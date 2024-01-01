Synctera

Synctera

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Веб-сайт: synctera.com

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Мы сокращаем разрыв между общественными банками и финтехами. Предоставляя вам быстрые, безопасные и масштабируемые партнерские банковские решения, мы устраняем сложность интеграции и наводим мосты. Мы здесь, чтобы сопровождать все стороны на протяжении всего процесса адаптации и после него, создавая транзакционные отношения, основанные на доверии.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для встроенных платежей

Веб-сайт: synctera.com

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Альтернативы

Stripe

Stripe

stripe.com

WePay

WePay

wepay.com

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

Adyen

Adyen

adyen.com

Finix

Finix

finix.com

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