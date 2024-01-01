Альтернативы - Sync
Google Drive
google.com
Google Drive — это служба хранения и синхронизации файлов, разработанная Google. Google Диск, запущенный 24 апреля 2012 года, позволяет пользователям хранить файлы на своих серверах, синхронизировать файлы между устройствами и обмениваться файлами. Помимо веб-сайта, Google Диск предлагает приложения...
iCloud
icloud.com
Войдите в iCloud, чтобы получить доступ к своим фотографиям, видео, документам, заметкам, контактам и многому другому. Используйте свой Apple ID или создайте новую учетную запись, чтобы начать пользоваться услугами Apple.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (ранее известный как SkyDrive) — это служба хостинга файлов и служба синхронизации, управляемая Microsoft как часть веб-версии Office. Впервые запущенный в августе 2007 года, OneDrive позволяет пользователям хранить файлы и личные данные, такие как настройки Windows или ключи восс...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox — это служба хостинга файлов, управляемая американской компанией Dropbox, Inc. со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая предлагает облачное хранилище, синхронизацию файлов, личное облако и клиентское программное обеспечение. Dropbox был основан в 2007 году студентами Массачусет...
TeraBox
terabox.com
Обеспечьте сетевое резервное копирование и синхронизацию файлов. Особенность: большое пространство, высокая скорость, безопасность и стабильность, поддержка ускорения веб-образования и мобильных телефонов. Зарегистрируйтесь сейчас и получите 1 ТБ бесплатного дискового пространства.
iCloud Drive
icloud.com
С помощью iCloud Drive вы можете безопасно хранить свои файлы в iCloud и получать к ним доступ на iCloud.com и на компьютере iPhone, iPad, iPod touch, Mac или Windows. Вы также можете автоматически сохранять все файлы в папках «Рабочий стол» и «Документы» на вашем Mac в iCloud Drive. Таким образом, ...
MEGA
mega.io
Mega (стилизовано заглавными буквами MEGA) или Mega.nz — это облачное хранилище и служба хостинга файлов, предлагаемая Mega Limited, компанией из Окленда. Услуга предлагается в основном через веб-приложения. Мобильные приложения Mega также доступны для Windows Phone, Android и iOS. Mega известна сво...
Proton Drive
proton.me
Proton Drive позволяет вам безопасно хранить конфиденциальные документы и делиться ими, а также получать к ним доступ где угодно.
TeleDrive
teledriveapp.com
Ваше бесплатное неограниченное облачное хранилище. Проект с открытым исходным кодом, который даст вам то, что вы заслуживаете. Использование Telegram API в качестве неограниченного хранилища. Таким образом, вы можете загружать столько, сколько захотите, без каких-либо ограничений.
Multcloud
multcloud.com
Менеджер нескольких облачных хранилищ: переносите, перемещайте, синхронизируйте, копируйте, резервируйте и передавайте облачные файлы с помощью MultCloud, который поддерживает Dropbox, Box, Google Drive, Mega, OneDrive, FTP и т. д.
Amazon Drive
amazon.com
Amazon Drive, ранее известный как Amazon Cloud Drive, представляет собой приложение облачного хранилища, управляемое Amazon. Сервис предлагает безопасное облачное хранилище, резервное копирование файлов, обмен файлами и печать фотографий. Используя учетную запись Amazon, файлы и папки можно передава...
IONOS
ionos.com
Доступ ко всему вашему миру IONOS: контракты, продукты и данные клиентов, заказ или изменение услуг — теперь вход в систему защищен паролем.
Yandex Disk
disk.yandex.com
Загружайте файлы, просто перетаскивая их в окно браузера, выполняйте пакетные операции с файлами и папками и публикуйте их сразу после загрузки. Яндекс.Диск сохранит ваши файлы, что бы ни случилось.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud необходим для обеспечения безопасности, актуальности и доступности личной информации с ваших устройств, где бы вы ни находились. На iCloud.com вы можете получить доступ к своим фотографиям, файлам и другим материалам из любого веб-браузера. Внесенные вами изменения будут синхронизироваться с ...
Internxt
internxt.com
Безопасное хранение файлов
Backblaze
backblaze.com
Backblaze — поставщик услуг хранения данных. Он предлагает два продукта: Облачное хранилище B2 — служба хранения объектов, аналогичная Amazon S3. Резервное копирование компьютера — онлайн-инструмент резервного копирования, который позволяет пользователям Windows и macOS выполнять резервное копиров...
IDrive
idrive.com
IDrive обеспечивает онлайн-резервное копирование в облако для ПК, Mac, iPhone, Android и других мобильных устройств в ОДНУ учетную запись за одну низкую плату.
NinjaRMM
ninjaone.com
Повысьте эффективность своей ИТ-команды с помощью программного обеспечения RMM, которое автоматизирует управление ИТ, повышает эффективность работы технических специалистов и увеличивает вашу прибыль.
OpenDrive
opendrive.com
Универсальное облачное хранилище. Неограниченное облачное хранилище, резервное копирование и управление облачным контентом.
Datto
datto.com
Datto, Inc. — американская компания по кибербезопасности и резервному копированию данных. Основанная в 2007 году в Норуолке, штат Коннектикут, в 2017 году она стала дочерней компанией Vista Equity Partners и объединилась с Autotask Corporation.
Aruba Cloud
arubacloud.com
Откройте для себя Aruba Cloud — облако для вас! Облачные вычисления на основе использования, Cloud PRO и VPS, частное облако, услуги хранения, резервного копирования и мониторинга.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync — это простой, мощный и удобный в использовании облачный сервис обмена файлами, синхронизации файлов и онлайн-резервного копирования. В отличие от Dropbox, SugarSync позволяет создавать резервные копии существующей структуры папок. Попробуйте БЕСПЛАТНО в течение 30 дней и начните уже сегод...
ShareFile
sharefile.com
Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое у...
SimpleBackups
simplebackups.com
Автоматизируйте резервное копирование всех ваших серверов, баз данных (MySQL, PostgreSQL, MongoDB) и сегментов. Подключите любое хранилище, быстрое восстановление и спокойствие.
Carbonite
carbonite.com
Программное обеспечение для резервного копирования в облаке от Carbonite помогает защитить ваши личные и деловые данные от распространенных форм потери данных. Попробуйте Carbonite и загрузите бесплатную пробную версию сегодня!
Axcient
axcient.com
Комплексные решения для резервного копирования и аварийного восстановления для MSP Единая платформа для надежного и простого в использовании обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления практически для всех сценариев использования MSP.
Pulseway
pulseway.com
Pulseway — это комплексное программное обеспечение для удаленного мониторинга и управления (RMM), обеспечивающее автоматизацию, установку исправлений, удаленное управление и обнаружение сети. Начните работу с бесплатным инструментом и обновляйте его по мере роста.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно ...
Jottacloud
jottacloud.com
Доступ ко всему, безопасное хранение Независимо от того, являетесь ли вы частным лицом, семьей или бизнесом, Jottacloud позволяет вам хранить, делиться и работать продуктивно, где бы вы ни находились.