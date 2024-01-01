Платформа данных Synatic — это комбинированное решение iPaaS, ESB, ETL и управления API, созданное для обеспечения целостного решения, которое приносит пользу с невероятной скоростью. Благодаря простым в использовании инструментам в сочетании с функциями корпоративного уровня мы сокращаем время и затраты на интеграцию данных, автоматизацию и аналитику до 80 %, и все это по разумной цене. Наше облако, ваше облако, локально. Нет кода, низкий код, ваш код. Готовые решения или настроенные с нуля. Synatic делает все это.

Веб-сайт: synatic.com

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