Альтернативы - Switchboard

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».

Miro

Miro

miro.com

Miro — это онлайн-платформа для совместной работы с доской, которая позволяет распределенным командам эффективно работать вместе: от мозгового штурма с использованием цифровых стикеров до планирования и управления гибкими рабочими процессами.

Jamboard

Jamboard

google.com

Jamboard — это система интерактивных досок, разработанная Google как часть Google Workspace, ранее известная как G Suite. Официально о нем было объявлено 25 октября 2016 года. Он оснащен 55-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 4K и совместимостью для совместной работы в Интернете благодаря крос...

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Удаленная поддержка, как никогда раньше. Все, что вам нужно, на одной платформе. Откройте для себя удобство и безопасность работы с совершенно новым TeamViewer.

Lucid

Lucid

lucid.app

Lucid — единственный пакет для визуальной совместной работы, который дает командам возможность перейти от воображения будущего к его созданию.

MURAL

MURAL

mural.co

Наша платформа и профессиональные услуги позволяют инновационным командам мыслить и визуально сотрудничать для решения важных проблем. Просто запишите все, что у вас на уме, на стикерах. Затем организуйте списки, блок-схемы, диаграммы, схемы, методы и рисунки, чтобы активизировать и согласовать свою...

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

Как будто у Миро и Обсидиана родился ребенок. Организуйте и соедините свои атомарные заметки, используя метод Зеттелькастена. Смотрите все свои мысли в одном месте и легко делитесь ими.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

Создавайте UML-диаграммы, блок-схемы, каркасы и многое другое. Наше бесплатное программное обеспечение для создания диаграмм и онлайн-инструменты для создания диаграмм улучшают сотрудничество и общение.

Fibery

Fibery

fibery.io

Бесконечно гибкое рабочее пространство для объединения всех процессов компании без использования кода. Создавайте пространства, соединяйте их вместе, приглашайте товарищей по команде и сделать что-нибудь крутое.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои ...

Zoho Assist

Zoho Assist

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

Explain Everything

Explain Everything

explaineverything.com

Преподавайте, представляйте, делайте зарисовки, записывайте видео и работайте вместе — и все это на доске «Объясните все». По сравнению с другими инструментами, «Объясните все» — это швейцарский армейский нож среди приложений для досок. Благодаря своей уникальной универсальности открываются новые во...

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo — это унифицированная коммуникационная платформа, которая включает в себя решения для видеоконференций, вебинаров и телефонных систем по одной низкой цене. Узнайте больше сегодня.

Creately

Creately

creately.com

Программное обеспечение для визуального рабочего пространства для совместной работы над мозговым штурмом, планированием, выполнением и анализом проектов. Совместная работа в режиме реального времени, бесконечный холст и мощные возможности построения диаграмм.

Weje

Weje

weje.io

Новый способ собирать, систематизировать и делиться чем угодно на виртуальных онлайн-досках с помощью бесплатной платформы для совместной работы.

Magma

Magma

magma.com

Присоединяйтесь к сообществу из более чем 1 миллиона художников и студий, использующих Magma для мозгового штурма и выработки идей посредством цифровой живописи на общем холсте в режиме реального времени. Начните сеанс совместного рисования прямо в браузере, установка программного обеспечения не тре...

Conceptboard

Conceptboard

conceptboard.com

Бесконечный холст для всей вашей команды. Работайте вместе визуально с помощью онлайн-доски для совместной работы Conceptboard.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

Простой и мощный конструктор блок-схем.

Ayoa

Ayoa

ayoa.com

Думайте иначе, добивайтесь большего. Ayoa — это комплексное приложение для создания интеллект-карт, доски и совместной работы, созданное для учета различий, повышения творческих способностей и достижения результатов.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix — это онлайн-доска для совместной работы, которая объединяет различные инструменты для повышения эффективности команды и свободы воображения команды.

Limnu

Limnu

limnu.com

Limnu — лучшая онлайн-доска для совместной работы.

Splashtop

Splashtop

splashtop.com

Splashtop — это семейство программного обеспечения для удаленного рабочего стола и программного обеспечения удаленной поддержки, разработанное Splashtop Inc. Splashtop позволяет пользователям удаленно получать доступ к компьютерам или удаленно поддерживать их с настольных и мобильных устройств. Spla...

Collaboard

Collaboard

collaboard.app

Сотрудничество стало визуальным. Откройте для себя возможности этой цифровой доски и улучшите методы работы на своем предприятии.

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

Программное обеспечение онлайн-диаграмм для создания и безопасного обмена блок-схемами, каркасами, моделями UML, сетевыми диаграммами и многим другим. Более 2,5 миллионов пользователей. Начните с бесплатной учетной записи!

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Совместная платформа для создания ИИ-агентов. Команды используют Voiceflow для разработки, тестирования и запуска агентов чата или голосового искусственного интеллекта — вместе, быстрее и в большом масштабе.

Aha!

Aha!

aha.io

Войдите в свой Aha! Рабочее пространство. Еще нет аккаунта? Подпишитесь на бесплатную 30-дневную пробную версию программного обеспечения для дорожных карт №1 в мире.

Consolto

Consolto

consolto.com

ЖИВОЙ ВИДЕОЧАТ С КЛИЕНТАМИ ПРЯМО С ВАШЕГО САЙТА Организуйте высококачественные видеовстречи, чтобы достичь целевых показателей продаж, развивать свой бизнес и строить лучшие деловые отношения.

UXPressia

UXPressia

uxpressia.com

UXPressia — это платформа для совместной работы с клиентами, которая позволяет создавать, экспортировать и обмениваться картами путешествий клиентов, персонажами и картами влияния в Интернете. Набор инструментов прост для новичков, но мощный для профессионалов. Командам особенно понравятся возможнос...

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.

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