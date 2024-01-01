Альтернативы - Switchboard
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
Miro
miro.com
Miro — это онлайн-платформа для совместной работы с доской, которая позволяет распределенным командам эффективно работать вместе: от мозгового штурма с использованием цифровых стикеров до планирования и управления гибкими рабочими процессами.
Jamboard
google.com
Jamboard — это система интерактивных досок, разработанная Google как часть Google Workspace, ранее известная как G Suite. Официально о нем было объявлено 25 октября 2016 года. Он оснащен 55-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 4K и совместимостью для совместной работы в Интернете благодаря крос...
TeamViewer Web
teamviewer.com
Удаленная поддержка, как никогда раньше. Все, что вам нужно, на одной платформе. Откройте для себя удобство и безопасность работы с совершенно новым TeamViewer.
Lucid
lucid.app
Lucid — единственный пакет для визуальной совместной работы, который дает командам возможность перейти от воображения будущего к его созданию.
MURAL
mural.co
Наша платформа и профессиональные услуги позволяют инновационным командам мыслить и визуально сотрудничать для решения важных проблем. Просто запишите все, что у вас на уме, на стикерах. Затем организуйте списки, блок-схемы, диаграммы, схемы, методы и рисунки, чтобы активизировать и согласовать свою...
Scrintal
scrintal.com
Как будто у Миро и Обсидиана родился ребенок. Организуйте и соедините свои атомарные заметки, используя метод Зеттелькастена. Смотрите все свои мысли в одном месте и легко делитесь ими.
Gliffy
gliffy.com
Создавайте UML-диаграммы, блок-схемы, каркасы и многое другое. Наше бесплатное программное обеспечение для создания диаграмм и онлайн-инструменты для создания диаграмм улучшают сотрудничество и общение.
Fibery
fibery.io
Бесконечно гибкое рабочее пространство для объединения всех процессов компании без использования кода. Создавайте пространства, соединяйте их вместе, приглашайте товарищей по команде и сделать что-нибудь крутое.
Padlet
padlet.com
Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои ...
Zoho Assist
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Explain Everything
explaineverything.com
Преподавайте, представляйте, делайте зарисовки, записывайте видео и работайте вместе — и все это на доске «Объясните все». По сравнению с другими инструментами, «Объясните все» — это швейцарский армейский нож среди приложений для досок. Благодаря своей уникальной универсальности открываются новые во...
GoTo
goto.com
GoTo — это унифицированная коммуникационная платформа, которая включает в себя решения для видеоконференций, вебинаров и телефонных систем по одной низкой цене. Узнайте больше сегодня.
Creately
creately.com
Программное обеспечение для визуального рабочего пространства для совместной работы над мозговым штурмом, планированием, выполнением и анализом проектов. Совместная работа в режиме реального времени, бесконечный холст и мощные возможности построения диаграмм.
Weje
weje.io
Новый способ собирать, систематизировать и делиться чем угодно на виртуальных онлайн-досках с помощью бесплатной платформы для совместной работы.
Magma
magma.com
Присоединяйтесь к сообществу из более чем 1 миллиона художников и студий, использующих Magma для мозгового штурма и выработки идей посредством цифровой живописи на общем холсте в режиме реального времени. Начните сеанс совместного рисования прямо в браузере, установка программного обеспечения не тре...
Conceptboard
conceptboard.com
Бесконечный холст для всей вашей команды. Работайте вместе визуально с помощью онлайн-доски для совместной работы Conceptboard.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
SmartDraw
smartdraw.com
Простой и мощный конструктор блок-схем.
Ayoa
ayoa.com
Думайте иначе, добивайтесь большего. Ayoa — это комплексное приложение для создания интеллект-карт, доски и совместной работы, созданное для учета различий, повышения творческих способностей и достижения результатов.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — это онлайн-доска для совместной работы, которая объединяет различные инструменты для повышения эффективности команды и свободы воображения команды.
Limnu
limnu.com
Limnu — лучшая онлайн-доска для совместной работы.
Splashtop
splashtop.com
Splashtop — это семейство программного обеспечения для удаленного рабочего стола и программного обеспечения удаленной поддержки, разработанное Splashtop Inc. Splashtop позволяет пользователям удаленно получать доступ к компьютерам или удаленно поддерживать их с настольных и мобильных устройств. Spla...
Collaboard
collaboard.app
Сотрудничество стало визуальным. Откройте для себя возможности этой цифровой доски и улучшите методы работы на своем предприятии.
Cacoo
cacoo.com
Программное обеспечение онлайн-диаграмм для создания и безопасного обмена блок-схемами, каркасами, моделями UML, сетевыми диаграммами и многим другим. Более 2,5 миллионов пользователей. Начните с бесплатной учетной записи!
Voiceflow
voiceflow.com
Совместная платформа для создания ИИ-агентов. Команды используют Voiceflow для разработки, тестирования и запуска агентов чата или голосового искусственного интеллекта — вместе, быстрее и в большом масштабе.
Aha!
aha.io
Войдите в свой Aha! Рабочее пространство. Еще нет аккаунта? Подпишитесь на бесплатную 30-дневную пробную версию программного обеспечения для дорожных карт №1 в мире.
Consolto
consolto.com
ЖИВОЙ ВИДЕОЧАТ С КЛИЕНТАМИ ПРЯМО С ВАШЕГО САЙТА Организуйте высококачественные видеовстречи, чтобы достичь целевых показателей продаж, развивать свой бизнес и строить лучшие деловые отношения.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia — это платформа для совместной работы с клиентами, которая позволяет создавать, экспортировать и обмениваться картами путешествий клиентов, персонажами и картами влияния в Интернете. Набор инструментов прост для новичков, но мощный для профессионалов. Командам особенно понравятся возможнос...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — это интеллектуальная платформа для встреч с клиентами, которая помогает вам увеличить скорость продаж и увеличить прибыль. Попробуйте бесплатно и узнайте, почему ведущие компании используют Demodesk, чтобы повысить эффективность всех своих отделов продаж.