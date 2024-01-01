Swipey

Swipey

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Свайпи | Умные финансовые инструменты для современного МСП Swipey устраняет разрыв между платежными услугами, которые предоставляют традиционные финансовые учреждения, и функциями, которые нужны современным МСП. В Swipey мы практикуем другой способ работы – мы не соглашаемся на плохие процессы или результаты, не добавляющие ценности. Наша миссия — преобразовать МСП в Юго-Восточной Азии.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для управления расходами

Веб-сайт: swipey.co

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Альтернативы

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

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Zoho Expense

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Bullhorn

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