Свайпи | Умные финансовые инструменты для современного МСП Swipey устраняет разрыв между платежными услугами, которые предоставляют традиционные финансовые учреждения, и функциями, которые нужны современным МСП. В Swipey мы практикуем другой способ работы – мы не соглашаемся на плохие процессы или результаты, не добавляющие ценности. Наша миссия — преобразовать МСП в Юго-Восточной Азии.

Веб-сайт: swipey.co

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