Создавайте счета, покупки и предложения менее чем за 10 секунд. Поделитесь в WhatsApp ссылками для оплаты и получайте оплату быстрее! Swipe — это простое приложение для выставления счетов и платежей для малого бизнеса в Индии. Мы упрощаем местным предприятиям выставление счетов своим клиентам через WhatsApp. С помощью Swipe компании могут отправлять сообщения WhatsApp со ссылкой, которая позволяет их клиентам мгновенно платить различными способами.

Веб-сайт: getswipe.in

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