Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Измерение воздействия самых важных сообщений в мире. Swayable сотрудничает с ведущими мировыми брендами и правозащитными группами, чтобы изменить мышление, поведение и отношение.

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