SwapSurprise.ai

SwapSurprise.ai

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Веб-сайт: swapsurprise.ai

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SwapSurprise.ai — это инструмент, который использует Cookiebot, чтобы владельцы веб-сайтов могли соблюдать правила конфиденциальности данных, в частности, в отношении использования файлов cookie. Он предоставляет комплексное решение для управления согласием, которое позволяет пользователям персонализировать свои предпочтения в отношении файлов cookie. Инструмент классифицирует файлы cookie на необходимые, предпочтения, статистические и маркетинговые файлы cookie и предоставляет подробную информацию о каждой категории. Необходимые файлы cookie необходимы для базовой функциональности веб-сайта, тогда как файлы cookie предпочтений запоминают настройки, специфичные для пользователя. Статистические файлы cookie используются для сбора анонимных данных о взаимодействиях посетителей, помогая владельцам веб-сайтов понять поведение пользователей. Маркетинговые файлы cookie отслеживают посетителей на веб-сайтах, чтобы отображать релевантную и привлекательную рекламу. SwapSurprise.ai также интегрирован с Shopify, что обеспечивает безопасные функции оформления заказа и оплаты. Он включает в себя различные файлы cookie, связанные с безопасными транзакциями и хранением учетных данных клиентов. Кроме того, инструмент предлагает междоменное управление согласием, позволяя пользователям применять свои настройки согласия к нескольким доменам. Предоставляемая декларация файлов cookie и идентификатор согласия позволяют пользователям легко отслеживать свое согласие и управлять им, обеспечивая прозрачность и контроль над своими данными. SwapSurprise.ai помогает владельцам веб-сайтов соблюдать юридические требования, соблюдая при этом конфиденциальность и предпочтения пользователей. Обратите внимание, что конкретные детали и цифры, упомянутые в исходном тексте, опущены во избежание потенциальных неточностей.

Веб-сайт: swapsurprise.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SwapSurprise.ai, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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