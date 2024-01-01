Swapp

Swapp

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Веб-сайт: unrealme.io

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SWAPP — это инструмент на базе искусственного интеллекта, целью которого является предоставление точной, подробной и эффективной строительной документации и моделей BIM за считанные минуты. Автоматизируя самые утомительные и трудоемкие задачи планирования, эта технология призвана значительно сократить продолжительность проекта и количество ручного труда, что в конечном итоге приводит к экономии до 75% и в три раза более быстрой реализации проекта. Архитекторы, интегрирующие технологии SWAPP, могут получить выгоду от увеличения прибыльности, роста и технологического мастерства фирмы, что позволит им сосредоточиться на планировании творческих проектов, а не на управлении производственными процессами с подробными чертежами. Более того, SWAPP также предлагает бесшовные изменения, позволяя архитекторам легко и немедленно вносить изменения на платформе, управляемой искусственным интеллектом. SWAPP может быть полезен предприятиям, связанным с архитектурой, особенно тем, кто специализируется на строительстве многоквартирных домов и образовательных структур. SWAPP был признан экспертами отрасли одним из самых смелых инструментов искусственного интеллекта для автоматизации рабочего проектирования и создания чертежей. Революционные функции этого инструмента, такие как внедрение передовых методов BIM и автоматическое обновление чертежей и деталей по мере внесения изменений, могут сформировать будущее архитектуры. SWAPP также завоевала репутацию надежного помощника, который вовремя реализует проекты.

Веб-сайт: unrealme.io

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