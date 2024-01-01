SwapMyFace — это инструмент искусственного интеллекта, который позволяет пользователям легко и быстро разместить свое лицо на любом изображении. С помощью всего лишь нескольких простых шагов пользователи могут создавать забавные, странные и удивительные замены лиц с кем угодно и где угодно, не требуя навыков работы с Photoshop. Инструмент использует технологию искусственного интеллекта для автоматической замены лица, экономя время и усилия пользователей. Пользователи имеют возможность загрузить свое собственное изображение и изображение, на котором они хотят разместить свое лицо. После загрузки инструмент объединяет два изображения простым нажатием кнопки. Доступ к сгенерированным изображениям можно получить по ссылке, которая автоматически сохраняется, предоставляя пользователям легкий доступ к их творениям. SwapMyFace предлагает пользователям 5 бесплатных поколений лиц, которые они могут попробовать, прежде чем требовать какой-либо оплаты. Это позволяет пользователям протестировать инструмент перед его фиксацией. Стоит отметить, что изображения, созданные с помощью инструмента, будут храниться в течение 30 дней, прежде чем будут удалены. Хотя инструмент предназначен для людей, которые хотят развлечься и создать занимательную замену лиц, он также может быть полезен художникам, работающим над творческими проектами. SwapMyFace предлагает художникам удобный и эффективный способ экспериментировать с различными положениями лиц и исследовать уникальные концепции в своих работах. В целом, SwapMyFace — это удобный инструмент искусственного интеллекта, который предлагает быстрое и доступное решение для замены лиц на изображениях, подходящее как для обычных пользователей, так и для обычных пользователей. пользователи и художники, стремящиеся улучшить свои проекты с помощью визуально интересных эффектов.

Веб-сайт: swapmyface.app

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