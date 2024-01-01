Альтернативы - SwaggerHub

Postman Web

Postman Web

postman.com

Postman упрощает разработку API. Наша платформа предлагает инструменты, которые упрощают каждый этап процесса создания API и оптимизируют совместную работу, чтобы вы могли быстрее создавать более качественные API.

RapidAPI

RapidAPI

rapidapi.com

RapidAPI — это API-концентратор, который помогает разработчикам находить и напрямую подключаться к ведущим API в мире, а также управлять своими собственными API из одного централизованного места.

Apigee

Apigee

google.com

Создавайте, управляйте и защищайте API-интерфейсы — для любого варианта использования, среды или масштаба. Встроенное управление API Google Cloud для управления вашими API с улучшенным масштабированием, безопасностью и автоматизацией. Создавайте API для разблокировки и стандартизации данных из любог...

AppMaster

AppMaster

appmaster.io

AppMaster.io — это платформа без кода, призванная помочь компаниям создавать приложения производственного уровня с генерацией кода: серверные, веб-приложения и собственные мобильные приложения. С помощью AppMaster.io вы можете вырасти из MVP до корпоративного решения с миллионами запросов в минуту, ...

Stoplight

Stoplight

stoplight.io

Пусть Stoplight станет вашей платформой для создания высококачественных API-интерфейсов любого масштаба — с лучшими в своем классе возможностями редактирования, документирования и управления, включая встроенные средства макетирования, проверки, руководства по стилю, библиотеки компонентов и многое д...

Mockaroo

Mockaroo

mockaroo.com

Бесплатный генератор тестовых данных и инструмент для моделирования API — Mockaroo позволяет создавать собственные наборы данных CSV, JSON, SQL и Excel для тестирования и демонстрации вашего программного обеспечения.

ReadMe

ReadMe

readme.com

ReadMe преобразует статическую документацию по API в интерактивные центры разработчиков, которые помогают пользователям добиться успеха с вашими API. Помогите разработчикам быстрее сделать первый звонок, быстро устранить неполадки на этом пути и получить представление об использовании API, чтобы сос...

Kernex

Kernex

kernex.io

Kernex — это облачная платформа headless CMS. Это позволяет вам сэкономить время и деньги при создании API CMS. Мы предлагаем поддержку широкого спектра типов полей, встроенное хранилище и CDN, автоматически генерируемые определения машинописных текстов и многое другое.

Presto API

Presto API

prestoapi.com

PrestoAPI — один из немногих облачных инструментов без кода для создания REST API. Он позволяет разработчикам мгновенно создавать API-интерфейсы RESTful из любого источника данных, устраняя необходимость внутренней разработки современных мобильных, веб-приложений и приложений Интернета вещей.

Tray.io

Tray.io

tray.io

Tray.io — это многофункциональный iPaaS на базе искусственного интеллекта, который ускоряет интеграцию с месяцев до дней на единой платформе. Tray Universal Automation Cloud устраняет необходимость в разрозненных инструментах и ​​технологиях для автоматизации сложных внутренних и внешних бизнес-проц...

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

SnapLogic — коммерческая компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая инструменты «Платформа интеграции как услуга» (iPaaS) для подключения облачных источников данных, приложений SaaS и локальных программных приложений для бизнеса. Компания SnapLogic со штаб-квартирой в Сан-Матео, ...

Archbee

Archbee

archbee.com

Archbee — это платформа документации для вашей команды и клиентов. С помощью Archbee вы можете помочь своим пользователям начать работу с вашим продуктом, поскольку он позволяет быстро создавать документацию по продукту, руководства для разработчиков и ссылки на API в одном месте. Archbee — это мест...

Workato

Workato

workato.com

Workato — ведущая платформа интеграции и автоматизации. Признанный лидер, Workato позволяет бизнес- и ИТ-командам интегрировать свои приложения и автоматизировать бизнес-процессы без ущерба для безопасности и управления. Это позволяет компаниям получать результаты бизнес-мероприятий в режиме реально...

Rasayel

Rasayel

rasayel.io

Rasayel — это платформа для общения с клиентами, которая помогает компаниям продавать и поддерживать своих клиентов через WhatsApp и другие каналы социальных сообщений. Основные функции: - Общий почтовый ящик группы с двусторонним обменом сообщениями - Чат-бот WhatsApp - Трансляции WhatsApp и массов...

Backendless

Backendless

backendless.com

Backendless — это платформа для визуальной разработки приложений, которая предлагает полный набор инструментов с низким кодом и без него для разработчиков приложений и веб-приложений любого уровня опыта. Бесконечные функции включают в себя компонентный конструктор пользовательского интерфейса, базу ...

Xano

Xano

xano.com

Масштабируемый бэкэнд без кода. Xano — это самый быстрый способ создать масштабируемый бэкэнд для вашего приложения с помощью No-Code. Каждая учетная запись Xano поставляется с масштабируемым сервером, гибкой базой данных и конструктором API без кода, который может преобразовывать, фильтровать и ин...

Hyphen API

Hyphen API

hyphenapi.com

Коллекция готовых к использованию API для разработчиков и бизнеса. Может быть интегрирован напрямую через простой вызов REST API.

elastic.io

elastic.io

elastic.io

Облачная платформа интеграции как услуга (iPaaS) на основе микросервисов elastic.io позволяет организациям расширять возможности интеграции SaaS, локальных, IoT и мобильных систем. С помощью elastic.io iPaaS и его подхода, ориентированного на API, ИТ-отделы могут способствовать цифровой трансформаци...

People Data Labs

People Data Labs

peopledatalabs.com

В People Data Labs мы создаем самый крупный и наиболее точный источник достоверных данных о людях. Мы предоставляем набор данных резюме, контактной, социальной и демографической информации о более чем 1,5 миллиардах уникальных людей, предоставляемых вам в нужном вам масштабе. Подпишитесь на бесплатн...

ModelsLab

ModelsLab

modelslab.com

Делаем основу для того, чтобы сделать ИИ более доступным. Models Lab — это набор API-интерфейсов, которые упрощают создание визуального контента для компаний. Наши API-интерфейсы просты в использовании и интегрируются с различными приложениями, что позволяет компаниям любого размера воспользоваться ...

Tinybird

Tinybird

tinybird.co

Tinybird — это платформа данных в реальном времени. В Tinybird мы даем возможность разработчикам и группам данных использовать возможности данных в реальном времени и быстро создавать конвейеры данных и продукты данных. С Tinybird вы можете принимать несколько источников данных в любом масштабе, зап...

Checkly

Checkly

checklyhq.com

Checkly позволяет инженерам писать свои E2E-мониторы так же, как они пишут свои облачные приложения, в виде кода. Используя интерфейс командной строки Checkly, инженеры кодируют, тестируют и развертывают API и проверки на основе Playwright из своего репозитория кода. Программируемый рабочий процесс ...

RSS API

RSS API

rssapi.net

Легко анализируйте RSS, ATOM и JSON-каналы через REST API и получайте новые элементы через Webhooks!

Zuplo

Zuplo

zuplo.com

Zuplo помогает вам создавать отличные API с первого дня. Стартапы и крупные предприятия поставляют аутентификацию API, ограничение скорости и документацию для разработчиков с помощью потрясающего DX, используя наш бессерверный шлюз API, развернутый на периферии. Вы можете начать бесплатно на сайте z...

Kong

Kong

konghq.com

По мере развития архитектуры программного обеспечения вашей организации вам необходим более совершенный метод обеспечения обмена информацией между вашими службами. Распределенные системы и растущее внедрение микросервисов все чаще создают новые проблемы для управления коммуникациями в вашей архитект...

Blobr

Blobr

blobr.io

Blobr — это портал для разработчиков, который увеличивает конверсию и увеличивает продажи. С помощью Blobr: — распространяйте API на своих условиях, определяя условия доступа и модели монетизации; - Обеспечьте незабываемые впечатления, предоставив доступ к удобному интерфейсу с документами, фрагмент...

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informa...

Qodex.ai

Qodex.ai

qodex.ai

Qodex.ai оптимизирует автоматическое тестирование API с помощью автоматизации на основе искусственного интеллекта — никакого кодирования и ручных усилий не требуется. Qodex.ai обеспечивает беспрепятственное создание, мониторинг и совместную работу для ваших наборов API, позволяя вам сосредоточиться ...

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем...

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

Ambassador дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими ...

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