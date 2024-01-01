SvelteLaunch — это шаблон Svelte 5, который позволяет сразу приступить к созданию новых приложений SaaS и AI. Ключевая особенность: * База данных и аутентификация: SvelteLaunch, легко интегрируемый с Supabase, предоставляет надежные решения для баз данных и безопасную аутентификацию на стороне сервера «из коробки». * Интеграция платежей: упростите обработку платежей с помощью Stripe, обеспечив плавные и безопасные транзакции для ваших пользователей. * Транзакционные электронные письма: информируйте своих пользователей с помощью автоматизированных и надежных уведомлений по электронной почте от Mailgun. * Многоразовые компоненты: экономьте время и сохраняйте согласованность с помощью библиотеки готовых повторно используемых компонентов, специально разработанных для Svelte 5. * Автоматизированное SEO. Легко оптимизируйте свое присутствие в Интернете с помощью встроенных автоматизированных инструментов SEO, гарантируя, что ваш проект получит ту видимость, которую он заслуживает. * AI Ready: безопасный API с покрытием 1:1 для создания приложений AI с помощью Open AI API. * Стилизация: создавайте красивые веб-сайты с помощью CSS и скелетонизированного пользовательского интерфейса. SvelteLaunch — это не просто шаблон; это комплексный набор инструментов, призванный помочь вам быстро создавать высококачественные приложения SaaS и AI. Благодаря пожизненной поддержке и доступу к сообществу Discord вы никогда не останетесь одиноки на своем пути развития. Попрощайтесь с хлопотами по настройке сложной инфраструктуры и сосредоточьтесь на том, что действительно важно — создании инновационных решений и приятного пользовательского опыта. Присоединяйтесь к сообществу SvelteLaunch сегодня и измените способ построения бизнеса на основе SaaS.

Веб-сайт: sveltelaunch.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SvelteLaunch, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.