SupplyPike

SupplyPike

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Веб-сайт: supplypike.com

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SupplyPike — это платформа управления отчислениями, которая позволяет поставщикам легко выявлять и возмещать вычеты розничных продавцов, предотвращая при этом потери доходов в своей цепочке поставок. SupplyPike помогает финансистам, цепочкам поставок и командам клиентов 500 ведущих розничных поставщиков, включая Blackstone Products, Eagle Family Foods, ET Browne, Hanes Brands, Louisville Ladder и других.
Категории:
Business
Программное обеспечение для розничной торговли

Веб-сайт: supplypike.com

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