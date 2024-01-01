Альтернативы - Supervisely

Appen

Appen

appen.com

Разблокируйте генеративный ИИ с помощью Appen. Обеспечьте исключительное качество обслуживания клиентов благодаря нашим ведущим в отрасли продуктам, глубокому опыту и непревзойденной глобальной команде специалистов по обучению искусственному интеллекту. Мы — ваш надежный партнер в области данных, п...

Scale AI

Scale AI

scale.com

Scale, которому доверяют компании мирового класса, предоставляет высококачественные данные обучения для приложений искусственного интеллекта, таких как беспилотные автомобили, картографирование, AR/VR, робототехника и многое другое.

Surge AI

Surge AI

surgehq.ai

Обучайте ИИ богатству человеческого языка. Создавайте мощные наборы данных НЛП, используя глобальную рабочую силу и платформу Surge AI для разметки данных.

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

Механизм данных для ИИ. Курирование данных, маркировка с помощью искусственного интеллекта, обучение и диагностика моделей, а также услуги по маркировке — все на одной платформе для создания более качественных продуктов с использованием искусственного интеллекта и очень быстро.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

Создавайте, настраивайте, выполняйте итерации и управляйте моделями ИИ быстрее с помощью обучающих данных высочайшего качества.

Humanloop

Humanloop

humanloop.com

Универсальная платформа для НЛП. Аннотации, обучение и мониторинг на одной унифицированной платформе, основанной на активном обучении. Значительно проще, в 10 раз быстрее.

Sama AI

Sama AI

sama.com

Раскройте потенциал своей модели благодаря лучшему в отрасли качеству данных. Интегрированная платформа аннотирования данных на базе машинного обучения от Sama с автоматической проверкой упрощает разработку ИИ, ускоряя достижение точности и выход на рынок.

V7

V7

v7labs.com

Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.

Labellerr

Labellerr

labellerr.com

Labellerr — это всего лишь платформа обучающих данных с интеллектуальной обратной связью. Наша технология помогает организациям, занимающимся искусственным интеллектом, разрабатывающим искусственный интеллект компьютерного зрения, автоматизировать свои конвейеры данных. Наша платформа Saas решает за...

Universal Data Tool

Universal Data Tool

universaldatatool.com

Universal Data Tool — это веб-приложение или настольное приложение для редактирования и аннотирования изображений, текста, аудио и документов, а также для просмотра и редактирования любых данных, определенных в расширяемых стандартах .udt.json и .udt.csv. Сотрудничайте с другими в режиме реального в...

Shaip

Shaip

shaip.com

Shaip предоставляет высококачественные данные различных типов (текст, аудио, изображения и видео) компаниям, стремящимся создать объективные и высококачественные модели AI/ML. Shaip лицензирует, собирает и аннотирует данные для сценариев использования в здравоохранении, разговорном искусственном ин...

Encord

Encord

encord.com

Все инструменты, необходимые для быстрого создания более качественных моделей Encord — это ведущая платформа данных для продвинутых команд компьютерного зрения: оптимизируйте рабочие процессы маркировки и RLHF, наблюдайте и оценивайте модели, а также управляйте и курируйте данные, чтобы быстрее пер...

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

Наконец, решение, созданное для предприятий Благодаря комплексному руководству по бренду Mark AI и возможностям настройки ИИ мы предлагаем решение корпоративного уровня, которое позволяет вам формировать индивидуальность и обмен сообщениями вашего ИИ в соответствии с требованиями вашего бизнеса.

Avala

Avala

avala.ai

Avala предоставляет более точно маркированные данные ИИ быстрее, с минимальными затратами времени на настройку и обучение. Комплексная открытая платформа Avala обслуживает весь рабочий процесс AI Ops, сочетая в себе курирование и управление наборами данных, опыт мирового класса в области маркировки ...

CVAT.ai

CVAT.ai

cvat.ai

Инструмент аннотирования компьютерного зрения (CVAT), предназначенный для использования профессиональными группами аннотаторов данных для маркировки данных для алгоритмов компьютерного зрения.

BasicAI Cloud

BasicAI Cloud

basic.ai

BasicAI Cloud — это бесплатная платформа обучающих данных с мощной мультимодальной функцией и инструментами аннотирования на базе искусственного интеллекта, которая поддерживает: - Автоматическое аннотирование и отслеживание объектов в 3D-облаке точек (один кадр и серия кадров), объединение 2D и 3D...

Datature

Datature

datature.io

Datature упрощает создание возможностей глубокого обучения. Используя Nexus, нашу комплексную платформу #nocode mlops, мы даем возможность каждому создавать собственные прорывы в области искусственного интеллекта.

Xelex

Xelex

xelex.ai

Xelex AI — поставщик услуг по курированию данных, специализирующийся на данных для создания и уточнения больших языковых моделей. Нашими клиентами часто являются команды специалистов по обработке данных в технологических компаниях, которые создают и совершенствуют свои собственные модели или модели ...

Picterra

Picterra

picterra.ch

Picterra — это корпоративная программная платформа для обучения, развертывания и управления моделями машинного обучения, лежащими в основе геопространственных приложений и бизнес-услуг. Picterra позволяет организациям создавать масштабируемые геопространственные продукты с помощью геопространственно...

John Snow Labs

John Snow Labs

johnsnowlabs.com

John Snow Labs, компания, занимающаяся искусственным интеллектом для здравоохранения, предоставляет современное программное обеспечение, языковые модели и данные, которые помогают организациям здравоохранения и медико-биологических наук быстрее создавать, развертывать и управлять проектами искусстве...

Crowd AI

Crowd AI

crowdai.com

Цель CrowdAI — демократизировать искусственный интеллект и открыть миллиарды прибыли для предприятий за счет автоматизации ключевых визуальных рабочих процессов. Объединив лучшее от человеческого и компьютерного зрения, мы даем возможность компаниям любого размера раскрыть ценность, скрытую в растущ...

SentiSight.ai

SentiSight.ai

sentisight.ai

SentiSight.ai — это веб-платформа, которую можно использовать для маркировки изображений и разработки приложений для распознавания изображений на основе искусственного интеллекта. Он преследует две основные цели: первая — сделать задачу аннотирования изображений максимально удобной и эффективной даж...

Prolific

Prolific

prolific.com

Prolific помогает специализированным исследовательским группам собирать самые качественные данные, полученные от людей, в любом масштабе, используя нашу простую в использовании платформу для нацеливания и управления участниками из нашего разнообразного, проверенного пула участников. Правда имеет зн...

Alegion

Alegion

alegion.com

Alegion имеет самую мощную и гибкую платформу аннотаций для обучения данных на рынке. Это ускоряет разработку моделей для самых сложных и субъективных случаев использования. Он использует интегрированное машинное обучение и обладает уникальными возможностями, такими как условная логика, итеративные ...

Superb AI

Superb AI

superb-ai.com

Superb AI — ведущая платформа компьютерного зрения и поставщик профессиональных услуг, обеспечивающий комплексные рабочие процессы MLOps и DataOps корпоративного уровня для ускорения внедрения и разработки ИИ, ориентированного на данные. Благодаря практическому применению автоматизации на основе иск...

M47.AI

M47.AI

m47.ai

Тренируйте свои модели машинного обучения с помощью нашей интеллектуальной платформы маркировки данных, которая предоставляет инструменты текстовых аннотаций и доступ к нашей международной рабочей силе, чтобы вы могли комментировать на любом языке.

SUPA

SUPA

supa.so

Создавайте ориентированный на пользователя ИИ, используя человеческие знания, интуицию и приобретенный опыт. Автоматизированные рабочие процессы маркировки данных, аннотации с помощью искусственного интеллекта, интегрированная рабочая сила в Юго-Восточной Азии, маркировка данных в масштабе.

iMerit

iMerit

imerit.net

iMerit — ведущая компания, занимающаяся решениями в области обработки данных в области искусственного интеллекта, предоставляющая высококачественные данные в области компьютерного зрения, обработки естественного языка и контент-сервисов, которые используются в приложениях машинного обучения и искусс...

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